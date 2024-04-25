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Омниканальность Omni channel омниканальные коммуникации многоканальная коммуникации мультиканальность

Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность




25.04.2024 Компания Aurus рассказала о применении речевой аналитики и ручного контроля качества в омниканальных контакт-центрах

ики и ручного контроля качества в этом процессе. Современные контактные центры используют мульти- и омниканальный подходы для взаимодействия с клиентами, предоставляя им возможность обращаться

30.01.2024 «Авантелеком» и CraftTalk запустили совместную омниканальную AI-платформу

пользовать интегрированные возможности AI-платформы (web-чат, чат-бот, база знаний) как полноценный омниканальный инструмент для текстовой коммуникации с клиентами или сотрудниками. Технология

31.08.2023 Mango Office обновил сервис «Мультиканальная аналитика»

Поставщик облачных коммуникационных решений для бизнеса Mango Office сообщил об обновлении сервиса «Мультиканальная аналитика». В летнем релизе появилась функциональность, которая позволяет отс
27.07.2023 AWG и Data Insight проверят ритейлеров на омниканальность

ании участвуют крупнейшие российские магазины, осуществляющие розничную онлайн- и оффлайн-торговлю. Омниканальность сервиса участника оценивается по 23 параметрам: функционал мобильного приложе
10.07.2023 Компания «Эмбер» разработала омниканальный онлайн-центр обработки обращений клиентов для Энергосбытовой компании «Восток»

омниканальное взаимодействие с клиентами — это необходимая база для выстраивания клиентоориентированной стратегии, оно позволяет повысить рентабельность компании, увеличить продажи, снизить затраты. Омниканальная модель соответствует и современному потребителю, который ждет высокой скорости обработки заказов и быстрого решения своих запросов». «Всегда быть на связи с нашими клиентами, опер
05.06.2023 Экспертиза: как организовать омниканальные бизнес-коммуникации

мы, вовлекая все новые и новые бизнес-решения», — добавил Иван Павлов. Уже в ближайшие два-три года омниканальные решения в области коммуникаций должны стать конкурентным преимуществом для комп
14.03.2023 SberDevices и edna предложат крупным заказчикам решение для омниканальных коммуникаций с клиентами

Чат-бот SaluteBot компании SberDevices теперь интегрирован с чат-центром edna. Партнёрство обеспечит крупный российский бизнес и госсектор решением для организации омниканальных коммуникаций с клиентами. Об этом CNews сообщил представитель SberDevices. Чат-центр edna — ПО для контактных центров — это единое окно работы оператора в цифровых каналах: мессен
06.06.2022 Чат-бот от CraftTalk: мультиканальная поддержка и постоянная связь с клиентами для «Ингосстраха»

екстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта. В составе решения: омниканальный чат-ценр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и монитор
30.03.2022 Омниканальность и Digital IQ — инструменты для роста продаж E-commerce

О спросе на роботизированные решения для контакт-центров, тренде на омниканальность и цифровой интеллект и о том, почему онлайн-ритейлерам необходимы облака, на

14.01.2022 Teleperformance Russia Group развернула омниканальный контакт-центр на базе технологий Avaya

ьные возможности для взаимодействия с клиентами; маршрутизация обращений на основе атрибутов (Attribute Routing) учитывает ситуационные данные о клиенте и сопоставляет его запрос с нужным оператором; омниканальная отчетность агрегирует показатели и предоставляет бизнес-аналитику в реальном времени или постфактум. Результатом проекта стало усовершенствование контакт-центра Teleperformance Ru
29.06.2021 Коммуникационные технологии изменились навсегда: 7 главных трендов

х эти усилия привели к эффекту, обратному ожидаемому. Точно так же интеграторы попытались расширить цифровые каналы и внедрить коммуникационные технологии. Но делалось это без четкого описания

26.04.2021 Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест

Международный сервис-провайдер Orange Business Services построил омниканальный контакт-центр на более чем 250 рабочих мест для «Икеа Россия». Новая платформа заменила решение, работавшее только с голосовыми вызовами и электронными письмами. Теперь будет дост
08.02.2021 Оптиканальность: почему мультиканальность и омниканальность могут остаться в прошлом

вые специализированные решения в этой области появились около 10 лет назад, и с тех пор обеспечение омниканальности остается главным вектором развития средств взаимодействия с клиентами. Лучше

22.12.2020 «Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys

внедренному инновационному решению мы сможем значительно ускорить обработку обращений и обеспечить омниканальность обслуживания. Платформа Genesys Engage позволяет сотруднику контактного центр
21.12.2020 CraftTalk и BSS начинают сотрудничество в области омниканальных платформ

т-центр на основе технологий искусственного интеллекта. В состав платформы входят такие модули, как омниканальный чат, рабочее место оператора, интеллектуальный чат-бот, база знаний, система ан
16.11.2020 «Триколор» и Orange Business Services развернули омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест

внедренному инновационному решению мы сможем значительно ускорить обработку обращений и обеспечить омниканальность обслуживания. Платформа Engage позволяет сотруднику контактного центра в реал
11.11.2020 Softline и Crafttalk стали партнерами в области омниканальных решений для контакт-центров

т-центр на основе технологий искусственного интеллекта. В состав платформы входят такие модули, как омниканальный чат, рабочее место оператора, интеллектуальный чат-бот, база знаний, система ан
26.10.2020 Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ

том или общение с чатботом на выбор кандидата. Технология позволила роботизировать этап первичного контакта с кандидатом, сократив трудозатраты call-центра на 32%, а сроки закрытия вакансии – на 18%. Омниканальность представлена связкой робота и текстового чатбота chatme.ai в едином окне. Кандидат может оставить заявку и робот перезвонит ему, чтобы провести интервью. Если же соискатель не х
26.10.2020 Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ

том или общение с чатботом на выбор кандидата. Технология позволила роботизировать этап первичного контакта с кандидатом, сократив трудозатраты call-центра на 32%, а сроки закрытия вакансии – на 18%. Омниканальность представлена связкой робота и текстового чатбота chatme.ai в едином окне. Кандидат может оставить заявку и робот перезвонит ему, чтобы провести интервью. Если же соискатель не х
13.11.2019 «Почта России» утроила выручку через цифровые каналы

Выручка «Почты России» через цифровые каналы за девять месяцев 2019 г. увеличилась на 237% и составила 9,1 млрд руб. по сравнению с 2,7 млрд руб. за аналогичный период 2018 г. Об этом CNews сообщили в пресс-службе почтовог
25.07.2019 В Mango Office появилась мультиканальная аналитика

ти к снижению общего объема конверсий, отмечают в «Манго Телеком». Это один из множества кейсов, когда данные мультиканальной аналитики выступают определяющим для выбора рекламной стратегии фактором. Мультиканальная аналитика помогает сформировать более четкую картину за счет возможности отследить путь клиента и получить инсайты для улучшения результатов в маркетинге. Важная особенность мул
12.02.2019 Омниканальное обслуживание позволяет удерживать 90% клиентов

спользовала Coca-Cola, зачем он в принципе нужен и какие еще результаты способен принести. Что дает омниканальность? Здесь все просто: в первую очередь – деньги. Самый наглядный и понятный прим
15.11.2018 «ЭР-Телеком»: как рационально подойти к обслуживанию клиентов в цифровых каналах

CNews: Почему «ЭР-Телеком» занялся развитием цифровых каналов взаимодействия? Евгений Чугаев: Мы уже несколько лет работаем с клиентами через цифровые каналы коммуникаций, используя в основном базовые форматы: форму обратной связи на сайте, чат в личном кабинете или электронную почту. Кроме того, организовали поддержку клиентов в соц
23.10.2017 «Октелл» внедрила омниканальность в «Таттелекоме»

ольким CRM-системам и Базе Знаний, помощь супервизора и отправка фото- и аудиофайлов пользователям.«Омниканальность, внедренная «Октелл», позволила нашим клиентам связываться с нами еще более о
20.03.2017 На рынке контакт-центров время перемен

есованы в нашем уникальном решении, объединяющем разрозненные каналы от других поставщиков в единый омниканальный контакт-центр». Что касается технологического вектора развития, то, по словам В
20.03.2017 Что такое омниканальный контакт-центр

бщения из соцсетей операторам контактного центра. CNews: Какие преимущества дает контактному центру омниканальный подход? Алексей Садовский: Переход к омниканальной модели обслуживания – это пу
17.01.2017 Доступная омниканальность: может ли СМБ позволить себе полноценный контакт-центр?

ункциональность решения позволят строить эффективные маршруты клиентов и предоставлять качественный омниканальный сервис на уровне корпоративных платформ при намного меньших вложениях. Совсем н
10.10.2016 «Мэлон Фэшн Груп» реализовала стратегию омниканальности совместно с «Корус Консалтингом»

ренда одежды: befree, Zarina, Love Republic и около 600 магазинов в России, Украине, Казахстане, Белоруссии, Армении и Грузии. Основной целью проекта была разработка решения для поддержания концепции омниканальных продаж на всех уровнях. Для ее реализации «Мэлон Фэшн Груп» остановила свой выбор на решении Microsoft Dynamics AX POS. Интеграция проекта была поручена компании «Корус Консалтинг
25.07.2016 Реальные преимущества омниканальной платформы для бизнеса

CNews: Сейчас коммуникация с клиентами через цифровые каналы – это глобальный мировой тренд. Насколько активно российский бизнес используе
20.07.2016 «Транстелеком» предоставил цифровые каналы связи ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях

Компания «Транстелеком», российский оператор связи, предоставила цифровые каналы связи двум отделениям ВТБ24 в Трехгорном Челябинской области и Кургане Курганской области. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал

06.07.2016 Платформа для омниканальных коммуникаций LiveTex интегрирована с Facebook

Компания LiveTex предложила бизнесу общаться со своими клиентами в социальной сети Facebook через платформу для омниканальных коммуникаций в цифровых каналах. Обновленное решение призвано помочь компаниям-пользователям выстраивать диалог с целевой аудиторией в привычном формате, увеличивая продажи и повы
28.12.2015 Омниканальный банкинг и переход в цифровую эпоху: взгляд Terrasoft

банк и фронт-офис, но таким образом, что все операции клиента видны только в главной книге. Однако омниканальность – это не просто работа с различными каналами, а взаимодействие клиента и банк
15.12.2015 BSS намерена изменить рынок банковских ИТ

CNews: Что такое Omni-Channel? Почему именно сейчас, с развитием цифрового банкинга эта технология становится актуальной? Майк Лисянский: Omni-Channel — это доступ к одним и тем же данным через различные
09.11.2015 Чат и мессенджер – первые шаги к омниканальности

: От выбора ответственного за Customer Experience сегодня напрямую зависит успех развития компании «Омниканальность подразумевает высокий уровень открытости со стороны клиентов, их готовность д
22.10.2015 ТТК предоставил цифровые каналы связи отделениям ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях

Компания ТТК предоставила цифровые каналы связи 28 отделениям банка ВТБ24 в городах Челябинской и Курганской областей. В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК предоставил циф
31.07.2015 ТТК предоставила цифровые каналы связи филиалу ВТБ24 в Екатеринбурге

Компания ТТК предоставила цифровые каналы связи филиалу ВТБ24 в Екатеринбурге. В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал «Урал» ТТК («ТТК-Урал») организовал 39 цифровых каналов связи (VLAN) для защищенного
30.06.2015 Омниканальность станет стимулом для роста рынка консалтинга в сфере контакт-центров

стола, сегодня в связи со сложившейся на российском рынке сложной ситуацией спрос на консалтинговые услуги несколько снизился. Впрочем, представители компаний отметили, что все более широкое развитие омниканальности, как технологии комплексной работы с клиентами, а также рост рынка контакт-центров должны поспособствовать росту рынка консалтинга в России.
07.04.2015 Омниканальность – технология вчерашнего дня

идуален в плане выбора конфигурации решений по взаимодействию с пользователями, роли это не играет. Омниканальный контакт-центр строится на единой платформе с едиными системами аналитики, управ
18.02.2015 Омниканальность – главный тренд развития ДБО

у банка. Клиента нужна возможность начать операцию в одном канале, а завершить – в другом. Спрос на омниканальность, то есть бесшовную интеграцию различных сервисов ДБО, определяет дальнейшее р
15.01.2015 Вышла новая версия Oracle Retail для поддержки концепции мультиканальных продаж Commerce Anywhere

Корпорация Oracle выпустила новую версию Oracle Retail для поддержки концепции мультиканальных продаж Commerce Anywhere. Усовершенствования портфолио Oracle для ритейлеров, реализованные в версии Oracle Retail 14.1, призваны помочь компаниям упростить ИТ-среду и одновреме

Публикаций - 992, упоминаний - 1209

Омниканальность и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10957 78
Telegram Group 1639 60
Microsoft Corporation 24286 53
SAP SE 5171 53
7874 53
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3511 45
Oracle Corporation 6582 42
CraftTalk - Крафт-Толк 52 37
Google LLC 11518 36
Yandex - Яндекс 6764 34
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1994 33
Meta Platforms - Facebook 4397 32
Naumen - Наумен 586 32
Genesys 206 32
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Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1039 23
Крок - Croc 1768 23
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IBM - International Business Machines Corp 9384 23
Корус Консалтинг ГК 1182 22
МегаФон 8192 22
Diasoft - Диасофт 756 22
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2785 21
VK - Mail.ru Group 3309 20
Cisco Systems 5048 20
Terrasoft - Террасофт 200 18
Softline - Софтлайн 2529 17
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 407 15
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 395 15
Прогноз 1600 15
Dell EMC 4992 15
LiveTex - ЛайвТекс 32 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1597 14
Apple Inc 11798 14
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Ланит - Норбит - Norbit 352 14
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6847 83
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2700 76
Альфа-Банк 1704 42
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2134 37
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 896 36
Почта России ПАО 2050 31
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1547 29
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ПСБ - Промсвязьбанк 812 26
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 966 25
ГПБ - Газпромбанк 1042 25
Почта Банк 429 24
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Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1080 23
РЖД - Российские железные дороги 1832 19
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1196 17
Ингосстрах СПАО 402 16
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Лента - Сеть розничной торговли 1977 14
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Связной ГК 1361 14
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Лента - Утконос 177 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 492 12
Газпром нефть 575 12
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Спортмастер - Sportmaster 173 12
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Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 187 9
Газпром ПАО 1291 9
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IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 68 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46932 504
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61582 441
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29072 330
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6373 275
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3828 258
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11259 241
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20071 226
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 3468 224
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10429 215
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15167 212
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17017 189
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4710 187
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9954 177
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6636 177
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6139 175
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9392 171
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23189 171
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11338 169
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23734 158
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4274 153
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20938 138
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6038 136
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12385 133
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11955 122
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4966 111
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13676 110
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1720 110
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени 1792 106
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 4944 105
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4204 104
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4881 102
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4445 101
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25104 99
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7917 99
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11196 98
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11313 98
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4082 96
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2744 92
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4328 92
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8240 87
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4799 53
Google Android 13622 46
WhatsApp Messenger 1025 40
Apple iOS 7489 34
Rakuten Viber 602 33
Mango Cloud Systems - Mango Office 195 29
ВГТРК - Смотрим 598 24
Linux OS 9417 22
Omni - криптовалюта 84 21
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1351 20
VK - Mail.ru Одноклассники 1708 19
Microsoft Office 3615 18
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 145 18
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 970 18
SAP C/4HANA - SAP Hybris 93 17
Microsoft Windows 15275 17
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 15
Apple iPhone 6 4861 15
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 585 15
Microsoft Dynamics 1170 15
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 292 14
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 947 14
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 424 14
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 13
Google Play - Google Store - Android Market 3199 13
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2218 13
Oracle Java - язык программирования 2945 12
Microsoft Windows 2000 8661 12
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 206 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1087 11
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 119 11
Apple - App Store 2811 11
Microsoft Dynamics CRM 539 11
Почта Банк Онлайн 33 10
Apple iPhone - серия смартфонов 6937 10
BSS CORREQTS Corporate 47 9
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 384 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 917 9
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 35 9
Microsoft Azure 1379 9
Петухов Денис 25 18
Шадаев Максут 894 12
Глазков Александр 88 10
Бакутеев Владимир 18 10
Попов Сергей 128 10
Кирьянова Александра 111 9
Путин Владимир 3038 9
Сотин Денис 205 9
Сбитинков Михаил 12 9
Натрусов Артем 268 9
Щиров Илья 45 8
Ульянов Николай 93 8
Рудычева Наталья 95 8
Дырмовский Дмитрий 123 7
Востриков Юрий 56 7
Зайцев Андрей 47 7
Сентябрев Евгений 13 7
Гольцов Александр 76 7
Чаркин Евгений 278 7
Павлов Иван 68 7
Булгаков Кирилл 97 7
Кабаков Ярослав 49 7
Кузякин Дмитрий 23 6
Врацкий Андрей 101 6
Королева Ирина 7 6
Масарская Наталия 36 6
Абакумов Евгений 185 6
Александров Александр 67 6
Рустамов Рустам 360 6
Прохоров Фёдор 83 6
Сафронов Юрий 67 6
Копысов Виталий 59 6
Кириченко Игорь 49 6
Лагунов Андрей 43 5
Линник Иван 55 5
Чугунов Никита 78 5
Арлазаров Владимир 213 5
Пронин Алексей 9 5
Хомков Игорь 46 5
Спирин Антон 53 5
Россия - РФ - Российская федерация 137391 662
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41704 175
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51360 86
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13921 79
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16726 67
Европа 21522 55
Казахстан - Республика 5382 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16399 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7073 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14013 33
Беларусь - Белоруссия 5450 30
Германия - Федеративная Республика 12510 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13182 20
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2531 19
Россия - УФО - Екатеринбург 3755 19
Ближний Восток 2881 18
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2817 17
Украина 7498 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2937 14
Россия - СФО - Новосибирск 4108 14
Азия - Азиатский регион 5364 14
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1396 14
Узбекистан - Республика 1653 14
Япония 13174 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2763 13
Африка - Африканский регион 3411 13
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1555 12
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1493 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2128 11
Россия - УФО - Челябинская область 1128 11
Америка Латинская 1780 11
Армения - Республика 2247 11
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1115 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1458 10
Россия - СФО - Омская область - Омск 1073 9
Канада 4815 9
Франция - Французская Республика 7735 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2705 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2459 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46246 396
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22951 312
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48817 217
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13131 153
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12586 121
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27492 111
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10534 94
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5419 93
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15765 90
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6439 88
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7110 88
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17435 77
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3548 75
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5195 71
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7620 70
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6659 68
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2978 66
Кредитование - Сrediting - Заём 6471 65
Страхование - Страховое дело - Insurance 5574 64
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4653 63
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9588 62
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5766 58
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4533 48
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9311 48
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1285 45
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4844 43
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3675 43
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5759 31
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5238 30
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10676 29
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2283 28
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7174 28
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 288 28
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11135 23
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 606 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1665 5
Bloomberg 1218 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5855 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 134 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 3
Forbes - Форбс 741 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 70 2
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 111 2
Муз-ТВ - телеканал 58 2
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 63 2
Рен ТВ - телеканал 68 2
Известия ИД 582 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 2
РИА Новости 867 2
TAdviser - Центр выбора технологий 375 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Sky News - Телеканал 26 1
Computer.Tradeshow.Ru 57 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
MSNBC - телеканал 89 1
NBC Universal Media 72 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 329 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 852 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 77 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 108 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 187 1
ZDnet 656 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 1
SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1203 1
Harvard Business Review 15 1
Комсомольская правда ИД 66 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 263 1
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Ведомости 860 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2981 31
IDC - International Data Corporation 4890 29
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 577 24
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 301 23
Forrester Research 819 18
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 11
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 110 8
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 71 8
INFOLine-Аналитика 48 7
CNews Инновация года - награда 109 7
Markets&Markets Research 110 4
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 964 4
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 73 3
РАЭК Экономика Рунета 18 2
IBM Research 107 2
Moody's Investors Service 135 2
eMarketer 203 2
CNews Mobile - рейтинг 17 2
CNews Мишень 163 2
Forrester Wave 45 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 2
CNews Рынок ИТ-услуг 161 2
BCG - Boston Consulting Group 106 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 60 2
Frost & Sullivan 202 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 319 2
Standish Group International - Standish Group 10 1
Juniper Research 516 1
ABI Research 233 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 83 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 122 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 239 1
Gartner Magic Quadrant Digital Commerce 2 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
Fortune Global 100 140 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 766 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 914 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 290 4
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 27 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 126 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 506 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 509 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1437 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 837 2
University of Potsdam - Universität Potsdam - Потсдамский университет 1 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 87 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 17 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 41 1
European Audiovisual Observatory - Европейская аудиовизуальная обсерватория 3 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
КГАУ ДПО - Красноярский институт развития физической культуры и спорта 1 1
СамГУ - Самарский государственный университет 19 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 60 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 20 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 1
University of Oxford - Said Business School 6 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 946 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 95 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 74 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 73 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 550 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 286 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 62 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 341 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 226 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 268 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 121 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 89 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 311 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1939 46
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1020 27
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 25
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2317 16
CNews AWARDS - награда 462 13
CNews FORUM Кейсы 206 9
День молодёжи - 27 июня 756 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 280 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1179 3
Diasoft Special Conf 5 3
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 3
РИФ - Российский Интернет Форум 69 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 540 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 88 2
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