Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность

Компания Aurus рассказала о применении речевой аналитики и ручного контроля качества в омниканальных контакт-центрах ики и ручного контроля качества в этом процессе. Современные контактные центры используют мульти- и омниканальный подходы для взаимодействия с клиентами, предоставляя им возможность обращаться

«Авантелеком» и CraftTalk запустили совместную омниканальную AI-платформу пользовать интегрированные возможности AI-платформы (web-чат, чат-бот, база знаний) как полноценный омниканальный инструмент для текстовой коммуникации с клиентами или сотрудниками. Технология

Mango Office обновил сервис «Мультиканальная аналитика» Поставщик облачных коммуникационных решений для бизнеса Mango Office сообщил об обновлении сервиса «Мультиканальная аналитика». В летнем релизе появилась функциональность, которая позволяет отс

AWG и Data Insight проверят ритейлеров на омниканальность ании участвуют крупнейшие российские магазины, осуществляющие розничную онлайн- и оффлайн-торговлю. Омниканальность сервиса участника оценивается по 23 параметрам: функционал мобильного приложе

Компания «Эмбер» разработала омниканальный онлайн-центр обработки обращений клиентов для Энергосбытовой компании «Восток» омниканальное взаимодействие с клиентами — это необходимая база для выстраивания клиентоориентированной стратегии, оно позволяет повысить рентабельность компании, увеличить продажи, снизить затраты. Омниканальная модель соответствует и современному потребителю, который ждет высокой скорости обработки заказов и быстрого решения своих запросов». «Всегда быть на связи с нашими клиентами, опер

Экспертиза: как организовать омниканальные бизнес-коммуникации мы, вовлекая все новые и новые бизнес-решения», — добавил Иван Павлов. Уже в ближайшие два-три года омниканальные решения в области коммуникаций должны стать конкурентным преимуществом для комп

SberDevices и edna предложат крупным заказчикам решение для омниканальных коммуникаций с клиентами Чат-бот SaluteBot компании SberDevices теперь интегрирован с чат-центром edna. Партнёрство обеспечит крупный российский бизнес и госсектор решением для организации омниканальных коммуникаций с клиентами. Об этом CNews сообщил представитель SberDevices. Чат-центр edna — ПО для контактных центров — это единое окно работы оператора в цифровых каналах: мессен

Чат-бот от CraftTalk: мультиканальная поддержка и постоянная связь с клиентами для «Ингосстраха» екстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта. В составе решения: омниканальный чат-ценр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и монитор

Омниканальность и Digital IQ — инструменты для роста продаж E-commerce О спросе на роботизированные решения для контакт-центров, тренде на омниканальность и цифровой интеллект и о том, почему онлайн-ритейлерам необходимы облака, на

Teleperformance Russia Group развернула омниканальный контакт-центр на базе технологий Avaya ьные возможности для взаимодействия с клиентами; маршрутизация обращений на основе атрибутов (Attribute Routing) учитывает ситуационные данные о клиенте и сопоставляет его запрос с нужным оператором; омниканальная отчетность агрегирует показатели и предоставляет бизнес-аналитику в реальном времени или постфактум. Результатом проекта стало усовершенствование контакт-центра Teleperformance Ru

Коммуникационные технологии изменились навсегда: 7 главных трендов х эти усилия привели к эффекту, обратному ожидаемому. Точно так же интеграторы попытались расширить цифровые каналы и внедрить коммуникационные технологии. Но делалось это без четкого описания

Orange Business Services развернула для «Икеа» омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест Международный сервис-провайдер Orange Business Services построил омниканальный контакт-центр на более чем 250 рабочих мест для «Икеа Россия». Новая платформа заменила решение, работавшее только с голосовыми вызовами и электронными письмами. Теперь будет дост

Оптиканальность: почему мультиканальность и омниканальность могут остаться в прошлом вые специализированные решения в этой области появились около 10 лет назад, и с тех пор обеспечение омниканальности остается главным вектором развития средств взаимодействия с клиентами. Лучше

«Триколор» и Orange развернули омниканальный контакт-центр на базе решения Engage Genesys внедренному инновационному решению мы сможем значительно ускорить обработку обращений и обеспечить омниканальность обслуживания. Платформа Genesys Engage позволяет сотруднику контактного центр

CraftTalk и BSS начинают сотрудничество в области омниканальных платформ т-центр на основе технологий искусственного интеллекта. В состав платформы входят такие модули, как омниканальный чат, рабочее место оператора, интеллектуальный чат-бот, база знаний, система ан

«Триколор» и Orange Business Services развернули омниканальный контакт-центр на сотни рабочих мест внедренному инновационному решению мы сможем значительно ускорить обработку обращений и обеспечить омниканальность обслуживания. Платформа Engage позволяет сотруднику контактного центра в реал

Softline и Crafttalk стали партнерами в области омниканальных решений для контакт-центров т-центр на основе технологий искусственного интеллекта. В состав платформы входят такие модули, как омниканальный чат, рабочее место оператора, интеллектуальный чат-бот, база знаний, система ан

Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ том или общение с чатботом на выбор кандидата. Технология позволила роботизировать этап первичного контакта с кандидатом, сократив трудозатраты call-центра на 32%, а сроки закрытия вакансии – на 18%. Омниканальность представлена связкой робота и текстового чатбота chatme.ai в едином окне. Кандидат может оставить заявку и робот перезвонит ему, чтобы провести интервью. Если же соискатель не х

Fastzila нанимает на массовые вакансии с помощью омниканальных технологий ИИ том или общение с чатботом на выбор кандидата. Технология позволила роботизировать этап первичного контакта с кандидатом, сократив трудозатраты call-центра на 32%, а сроки закрытия вакансии – на 18%. Омниканальность представлена связкой робота и текстового чатбота chatme.ai в едином окне. Кандидат может оставить заявку и робот перезвонит ему, чтобы провести интервью. Если же соискатель не х

«Почта России» утроила выручку через цифровые каналы Выручка «Почты России» через цифровые каналы за девять месяцев 2019 г. увеличилась на 237% и составила 9,1 млрд руб. по сравнению с 2,7 млрд руб. за аналогичный период 2018 г. Об этом CNews сообщили в пресс-службе почтовог

В Mango Office появилась мультиканальная аналитика ти к снижению общего объема конверсий, отмечают в «Манго Телеком». Это один из множества кейсов, когда данные мультиканальной аналитики выступают определяющим для выбора рекламной стратегии фактором. Мультиканальная аналитика помогает сформировать более четкую картину за счет возможности отследить путь клиента и получить инсайты для улучшения результатов в маркетинге. Важная особенность мул

Омниканальное обслуживание позволяет удерживать 90% клиентов спользовала Coca-Cola, зачем он в принципе нужен и какие еще результаты способен принести. Что дает омниканальность? Здесь все просто: в первую очередь – деньги. Самый наглядный и понятный прим

«ЭР-Телеком»: как рационально подойти к обслуживанию клиентов в цифровых каналах CNews: Почему «ЭР-Телеком» занялся развитием цифровых каналов взаимодействия? Евгений Чугаев: Мы уже несколько лет работаем с клиентами через цифровые каналы коммуникаций, используя в основном базовые форматы: форму обратной связи на сайте, чат в личном кабинете или электронную почту. Кроме того, организовали поддержку клиентов в соц

«Октелл» внедрила омниканальность в «Таттелекоме» ольким CRM-системам и Базе Знаний, помощь супервизора и отправка фото- и аудиофайлов пользователям.«Омниканальность, внедренная «Октелл», позволила нашим клиентам связываться с нами еще более о

На рынке контакт-центров время перемен есованы в нашем уникальном решении, объединяющем разрозненные каналы от других поставщиков в единый омниканальный контакт-центр». Что касается технологического вектора развития, то, по словам В

Что такое омниканальный контакт-центр бщения из соцсетей операторам контактного центра. CNews: Какие преимущества дает контактному центру омниканальный подход? Алексей Садовский: Переход к омниканальной модели обслуживания – это пу

Доступная омниканальность: может ли СМБ позволить себе полноценный контакт-центр? ункциональность решения позволят строить эффективные маршруты клиентов и предоставлять качественный омниканальный сервис на уровне корпоративных платформ при намного меньших вложениях. Совсем н

«Мэлон Фэшн Груп» реализовала стратегию омниканальности совместно с «Корус Консалтингом» ренда одежды: befree, Zarina, Love Republic и около 600 магазинов в России, Украине, Казахстане, Белоруссии, Армении и Грузии. Основной целью проекта была разработка решения для поддержания концепции омниканальных продаж на всех уровнях. Для ее реализации «Мэлон Фэшн Груп» остановила свой выбор на решении Microsoft Dynamics AX POS. Интеграция проекта была поручена компании «Корус Консалтинг

Реальные преимущества омниканальной платформы для бизнеса CNews: Сейчас коммуникация с клиентами через цифровые каналы – это глобальный мировой тренд. Насколько активно российский бизнес используе

«Транстелеком» предоставил цифровые каналы связи ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях Компания «Транстелеком», российский оператор связи, предоставила цифровые каналы связи двум отделениям ВТБ24 в Трехгорном Челябинской области и Кургане Курганской области. Об этом CNews сообщили в ТТК. В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал

Платформа для омниканальных коммуникаций LiveTex интегрирована с Facebook Компания LiveTex предложила бизнесу общаться со своими клиентами в социальной сети Facebook через платформу для омниканальных коммуникаций в цифровых каналах. Обновленное решение призвано помочь компаниям-пользователям выстраивать диалог с целевой аудиторией в привычном формате, увеличивая продажи и повы

Омниканальный банкинг и переход в цифровую эпоху: взгляд Terrasoft банк и фронт-офис, но таким образом, что все операции клиента видны только в главной книге. Однако омниканальность – это не просто работа с различными каналами, а взаимодействие клиента и банк

BSS намерена изменить рынок банковских ИТ CNews: Что такое Omni-Channel? Почему именно сейчас, с развитием цифрового банкинга эта технология становится актуальной? Майк Лисянский: Omni-Channel — это доступ к одним и тем же данным через различные

Чат и мессенджер – первые шаги к омниканальности : От выбора ответственного за Customer Experience сегодня напрямую зависит успех развития компании «Омниканальность подразумевает высокий уровень открытости со стороны клиентов, их готовность д

ТТК предоставил цифровые каналы связи отделениям ВТБ24 в Челябинской и Курганской областях Компания ТТК предоставила цифровые каналы связи 28 отделениям банка ВТБ24 в городах Челябинской и Курганской областей. В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал «Южный Урал» компании ТТК предоставил циф

ТТК предоставила цифровые каналы связи филиалу ВТБ24 в Екатеринбурге Компания ТТК предоставила цифровые каналы связи филиалу ВТБ24 в Екатеринбурге. В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал «Урал» ТТК («ТТК-Урал») организовал 39 цифровых каналов связи (VLAN) для защищенного

Омниканальность станет стимулом для роста рынка консалтинга в сфере контакт-центров стола, сегодня в связи со сложившейся на российском рынке сложной ситуацией спрос на консалтинговые услуги несколько снизился. Впрочем, представители компаний отметили, что все более широкое развитие омниканальности, как технологии комплексной работы с клиентами, а также рост рынка контакт-центров должны поспособствовать росту рынка консалтинга в России.

Омниканальность – технология вчерашнего дня идуален в плане выбора конфигурации решений по взаимодействию с пользователями, роли это не играет. Омниканальный контакт-центр строится на единой платформе с едиными системами аналитики, управ

Омниканальность – главный тренд развития ДБО у банка. Клиента нужна возможность начать операцию в одном канале, а завершить – в другом. Спрос на омниканальность, то есть бесшовную интеграцию различных сервисов ДБО, определяет дальнейшее р