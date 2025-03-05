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Петухов Денис
Петухов Денис и организации, системы, технологии, персоны:
|Коньшин Андрей 6 2
|Андреев Андрей 32 1
|Карабиди Андрей 1 1
|Шорина Мария 3 1
|Катрич Алексей 43 1
|Руднев Александр 10 1
|Ткаченко Александр 6 1
|Паршин Максим 316 1
|Толстик Алексей 4 1
|Теплов Павел 17 1
|Ледаков Юрий 2 1
|Саркисов Сергей 11 1
|Дмитриева Евгения 4 1
|Белкин Семен 1 1
|Чернявская Татьяна 1 1
|Кибирев Олег 1 1
|Кареньких Олег 1 1
|Сбитинков Михаил 13 1
|Борисевич Максим 1 1
|Корнильев Антон 5 1
|Кирюшин Евгений 1 1
|Логвинова Алина 3 1
|Томилин Антон 2 1
|Мусарская Светлана 1 1
|Кобзарь Светлана 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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