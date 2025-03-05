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Петухов Денис


05.03.2025 Цифровая HRM-платформа «Ростелеком» и «Светец» с применением ИИ от CraftTalk 1
04.12.2024 ИИ от CraftTalk помогает МФЦ Нижегородской области решать вопросы жителей 1
27.11.2024 «Светец» интегрировала возможности CraftTalk в свою платформу 1
13.05.2024 R-Style Softlab и CraftTalk объединяют усилия в работе над HR-решениями  1
22.01.2024 Искусственный интеллект от CraftTalk помогает «Ингосстрах Банку» улучшить взаимодействие с клиентами 1
11.12.2023 «Ингосстрах» и CraftTalk тестируют сценарии и возможности использования GPT в работе контакт-центра 1
14.11.2023 «К2тех» и CraftTalk стали партнерами 1
02.08.2023 CraftTalk стал технологическим партнером крупнейшего медицинского учреждения Подмосковья ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского   1
07.07.2023 CraftTalk вошел в топ-25 крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений по версии CNews 1
07.02.2023 Минсоцполитики Свердловской области запустило виртуального помощника 1
09.01.2023 Чат-бот CraftTalk подскажет все про экопункты «РТ-Инвест» 1
31.10.2022 CraftTalk представляет версию своей платформы для сетевого бизнеса 1
05.09.2022 CraftTalk вступил в Союз поддержки и развития технологических компаний 1
26.07.2022 CraftTalk поставил искусственный интеллект на службу сети клиник МИРТ в Костроме 1
28.03.2022 База знаний Сrafttalk KMS включена в реестр отечественного ПО 1
22.03.2022 Crafttalk планирует выход на рынок ОАЭ 1
25.11.2021 Платформа CraftTalk включена в программу поддержки цифровизации МСБ 1
05.10.2021 Crafttalk интегрирует финансовые возможности Mandarin в свою текстовую платформу 1
11.08.2021 Rubytech заключил партнерство с CraftTalk для расширения функциональности аналитической платформы «Сити» 1
12.07.2021 База знаний CraftTalk вошла в список ключевых KMS-решений российского рынка 1
26.04.2021 CraftTalk запустит обучающую платформу на ИИ 1
18.02.2021 Российская платформа для создания корпоративных чат-ботов CraftTalk интегрирована с Microsoft Teams 1
01.02.2021 Резидент «Сколково» помог «Магниту» разработать семейство чат-ботов 1
21.12.2020 CraftTalk и BSS начинают сотрудничество в области омниканальных платформ 1
30.11.2020 Crafttalk стала резидентом «Сколково» 2
11.11.2020 Softline и Crafttalk стали партнерами в области омниканальных решений для контакт-центров 1
14.10.2020 Альфа-банк в Казахстане перешел на платформу Crafttalk для общения с клиентами 1
12.05.2005 В "Зебра Телеком" назначен технический директор 2

Публикаций - 28, упоминаний - 30

Петухов Денис и организации, системы, технологии, персоны:

CraftTalk - Крафт-Толк 56 24
Telegram Group 2042 6
Microsoft Corporation 24692 3
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 21 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 3
Фронтлайн - Frontline - Коннект Лайн 14 3
Softline - Софтлайн 2861 2
Zendesk 36 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 18 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Google LLC 11845 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 93 1
Atlassian 120 1
Genesys 208 1
KMS Lighthouse 14 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
Ростех - РТ-Инвест 56 1
Ростелеком 9777 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 37 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 242 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 1
К2Тех 137 1
МТС - РеКом 21 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 655 1
Альфа-Банк 1781 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 865 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 2
Ингосстрах СПАО 422 2
Global Pilots 12 1
Altera Capital 2 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 53 1
ВкусВилл - Избёнка 160 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 48 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 44 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 1
Почта России ПАО 2120 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 453 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 1
ОАЭ - Правительство Дубая (эмират) - Dubai Municipality 10 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 316 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
СТК - Союз Технологических Компаний - Союз поддержки и развития технологических компаний 3 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 26
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4233 22
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4048 19
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1065 19
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7120 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10600 13
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2029 13
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1989 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12837 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 11
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 348 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5449 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4764 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2165 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6310 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5335 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11251 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8640 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2532 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8222 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1740 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 746 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4530 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1020 1
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 48 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 337 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 898 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1305 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4775 1
CraftTalk GPT 9 4
WhatsApp Messenger 1092 2
Rakuten Viber 628 2
Microsoft Teams - MS Teams 552 2
Atlassian - Confluence 116 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 2
Notion Labs - Notion 28 2
CraftTalk KMS 7 2
Startupbootcamp 11 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Microsoft Azure 1413 1
Microsoft Office 365 945 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1339 1
WhatsApp Business 22 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 775 1
Microsoft AppSource 11 1
NVision Барьер 660 1
Microsoft Active Directory Federation Services - Microsoft ADFS 23 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
SAP Conversational AI 6 1
Google Dialogflow 10 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise - Cisco UCCX - Cisco Unified Contact Center Express - Cisco PCCE - Cisco Packaged Contact Center Enterprise - Cisco IPCC - Cisco IP Contact Center 55 1
CraftTalk All-in-one 2 1
Ростелеком - Светец - Svetets TMS - сервисная платформа 15 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1436 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5265 1
Коньшин Андрей 6 2
Андреев Андрей 32 1
Карабиди Андрей 1 1
Шорина Мария 3 1
Катрич Алексей 43 1
Руднев Александр 10 1
Ткаченко Александр 6 1
Паршин Максим 316 1
Толстик Алексей 4 1
Теплов Павел 17 1
Ледаков Юрий 2 1
Саркисов Сергей 11 1
Дмитриева Евгения 4 1
Белкин Семен 1 1
Чернявская Татьяна 1 1
Кибирев Олег 1 1
Кареньких Олег 1 1
Сбитинков Михаил 13 1
Борисевич Максим 1 1
Корнильев Антон 5 1
Кирюшин Евгений 1 1
Логвинова Алина 3 1
Томилин Антон 2 1
Мусарская Светлана 1 1
Кобзарь Светлана 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 23
Казахстан - Республика 5575 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7526 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3982 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 430 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 238 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 421 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1043 1
Ближний Восток 2954 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Абу-Даби 82 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 255 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2966 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2888 1
Россия - УФО - Свердловская область 1526 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 821 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3133 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 868 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2765 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2264 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1579 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1673 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1975 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2996 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 921 1
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 93 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1567 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1898 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9930 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5885 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1095 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10020 2
ФНС РФ - Реестр МСП - Реестр малого и среднего предпринимательства 91 2
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 21 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 58 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2140 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2508 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 408 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 202 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 475 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5914 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5051 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7062 1
Сон - Somnus 431 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 283 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4399 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1218 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2862 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2945 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2772 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 945 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 693 1
Markets&Markets Research 112 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 534 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 15 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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