CraftTalk вступил в Союз поддержки и развития технологических компаний

Компания CraftTalk, создатель уникальной ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, резидент «Сколково», присоединилась к Союзу поддержки и развития технологических компаний (СТК). Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

Некоммерческая организация СТК создана для продвижения интересов российских ИТ-компаний сегмента СМБ. Согласно статистике, в России более 18 тыс. ИТ-компаний, которые не относятся к крупным, но при этом являются неотъемлемой частью цифровой экономики. Основная задача Союза – служить «связующим звеном», соединяющим интересы, цели и ценности отечественных ИТ-компаний, относящихся к МСП, государства и бизнеса.

«В этом году компания CraftTalk отпраздновала свое пятилетие. Мы являемся активным участником Фонда “Сколково”, сотрудничаем с государственными институтами поддержки инновационных компаний. В нашей команде присутствуют ИТ-эксперты с многолетним опытом работы в индустрии. Мы уверены, что наш опыт будет полезен при обсуждении государственных инициатив в ИТ-сфере, ведь потребности небольших игроков отличаются от взгляда крупных компаний», – сказал Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk.

«До СТК не существовало некоммерческого объединения отечественных ИТ-компаний, успешно работающих в среднем сегменте рынка. Инициативы таких компаний, как правило, доводятся до органов государственной власти и управления через стихийно созданные чаты в Telegram и иные неформальные каналы. Наша задача представить интересы этой группы ИТ-бизнеса на новом уровне и выстроить конструктивный диалог с властью», – отметила Евгения Дмитриева, президент Союза поддержки и развития технологических компаний.

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CraftTalk – компания, развивающая ИИ-платформу для оказания услуг контакт-центров. работающих с текстовыми сообщениями в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта. В составе решения: омниканальная чат-платформа, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга.