CraftTalk Крафт-Толк
CraftTalk – компания, развивающий AI-платформу для оказания услуг контакт-центра для текста, работающий в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail.
|21.05.2024
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ИИ-помощник по подбору массового персонала CraftTalk обеспечивает бесшовную интеграцию «Авито» и Telegram
помощник HR-службы с технологией GPT, заточенный под автоматизацию рутинных операций при найме «синих воротничков», обеспечивает бесшовную интеграцию сервиса «Авито» и Telegram. «Клиенты HR-платформы CraftTalk для найма массового персонала обозначили нашей команде потребность в автоматическом переводе потенциальных кандидатов с платформы «Авито» в корпоративный чат-бот на базе мессенджера «
|13.05.2024
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R-Style Softlab и CraftTalk объединяют усилия в работе над HR-решениями
Российская ИТ-компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов и системный интегратор, подписала партнерское соглашение c компанией CraftTalk, российской ИИ-платформой для омниканальных коммуникаций, участником Фонда «Сколково». Об этом CNews сообщили представители СraftTalk. В рамках заявленного партнерства компании намере
|19.03.2024
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CraftTalk выходит на рынок HR-систем для массового рекрутинга с ИИ-помощником кадровой службы
ние — многофункционального ИИ-помощника кадровой службы с функциями технологии GPT, заточенного под автоматизацию рутинных операций при найме «синих воротничков». Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Сегодня российская экономика испытывает серьезную нехватку персонала. В 2024 г. уровень безработицы несколько раз побил исторический минимум, снизившись до 3%. Низкая безработица соп
|27.02.2024
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CraftTalk встроил возможности GPT в новую версию своей платформы
, объявляет о выпуске новой версии своей платформы. Ее основная особенность — полностью обновленное рабочее место оператора со встроенной функцией GPT ассистента. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В течение 2023 г. команда CraftTalk занималась изучением и тестом стека технологий генеративного интеллекта класса GPT для комплексной коммуникации с клиентами. С декабря 2023
|30.01.2024
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«Авантелеком» и CraftTalk запустили совместную омниканальную AI-платформу
акт-центра в текстовом режиме, работающем в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях и e-mail, а также в голосовых каналах коммуникации. Важной частью продукта является система управления знаниями — CraftTalk KMS, представляющая собой базу данных, которая хранит, распределяет и управляет всей собранной корпоративной информацией. Компании-заказчики могут использовать интегрированные возможн
|22.01.2024
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Искусственный интеллект от CraftTalk помогает «Ингосстрах Банку» улучшить взаимодействие с клиентами
АО «Ингосстрах Банк» и CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда «Сколково», раскрывают подробности проекта по организации омниканального взаимодействия с клиента
|11.12.2023
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«Ингосстрах» и CraftTalk тестируют сценарии и возможности использования GPT в работе контакт-центра
«Ингосстрах» совместно с платформой CraftTalk начали тестирование возможностей и сценариев использования технологий GPT в комплексной коммуникации с клиентами страховой компании. В рамках реализации стратегии устойчивого развития
|14.11.2023
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«К2тех» и CraftTalk стали партнерами
Компания CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, стала технологическим партнером ИТ-компании «К2тех», одного из ведущих российских системных интеграторов. Решени
|25.09.2023
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CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения
стовых каналов коммуникации, резидент «Сколково», добавил функционал класса ChatGPT в свои решения: омниканальный чат-центр, базу знаний, чат-бот с ИИ и систему аналитики. Функционал получил название CraftTalk GPT. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В технологический движок ИИ-платформы CraftTalk была интегрирована собственная модель генеративного искусственного и
|15.09.2023
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«Синимекс» и CraftTalk стали партнерами
Компания «Синимекс» стала партнером CraftTalk, создателя российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации. Партнеры намерены развивать сотрудничество по внедрению омниканальных платформ, чат-ботов, баз знаний и систем а
|02.08.2023
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CraftTalk стал технологическим партнером крупнейшего медицинского учреждения Подмосковья ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского
ачинают совместную работу по построению современной коммуникационной платформы для пациентов и врачей в рамках стратегической задачи улучшения здоровья населения. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В рамках проекта планируется построение медицинской платформы, обеспечивающей не только связь пациента и врача, но и ответственную роль самого больного или его представителей в контр
|07.07.2023
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CraftTalk вошел в топ-25 крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений по версии CNews
курс на импортозамещение позволят разработчикам дорабатывать функционал и создать платформенные решения, которых сейчас не хватает российским заказчикам. Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk: «Платформа CraftTalk была создана в 2017 г. сразу как проект, базирующийся на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта. Они составляют основу нашего решения,
|19.04.2023
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CraftTalk стала партнером Орловского государственного университета
Компания CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», стал официальным партнером Орловского государственного университета имени И.С. Турген
|28.03.2023
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Интерфейс CraftTalk переведут на 13 языков
для текстовых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», планирует в ближайшее время существенно расширить языковую палитру своих ИТ-продуктов. Сегодня интерфейс оператора и настройки платформы CraftTalk доступны на русском и английском языках. Сейчас компания ведет работу по имплементации еще 13 языков. Новые языковые версии платформы адресованы действующим компаниям-экспортерам или
|09.01.2023
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Чат-бот CraftTalk подскажет все про экопункты «РТ-Инвест»
омпании «РТ-Инвест», входящей в госкорпорацию «Ростех», запустили в мессенджере Telegram чат-бот помощника Eco Pomoshnik для поддержки крупнейшей сети фандоматов. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Сеть фандоматов «РТ-Инвест» стала первым в России проектом по сбору вторичных ресурсов и обмену тары (пластиковых бутылок и жестяных банок) на баллы и скидки, которые можно потратить
|13.12.2022
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Sigurd-IT и CraftTalk создали объединенное импортонезависимое решение для контакт-центров
едприятие ИТ-холдинга «НТЦ Протей», провели интеграцию своих решений. В результате создано полностью отечественное единое решение, удовлетворяющее на 100% требованиям к импортозамещению, утверждают в CraftTalk. Sigurd-IT более 20 лет занимается разработкой, внедрением и поддержкой контактных центров. Ее флагманская линейка IP Contact-center Sigurd-Mind используется для различных секторов би
|31.10.2022
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CraftTalk представляет версию своей платформы для сетевого бизнеса
каналов коммуникации, участник Фонда «Сколково», объявляет о расширении своей продуктовой линейки. Компания создала решение своей платформы для сетевого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. «Достаточно много направлений бизнеса в мире используют сетевую модель построения сбыта и продаж. Она используется в страховых компаниях, бьюти- и БАД-индустриях, турбизнесе, франшиз
|05.09.2022
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CraftTalk вступил в Союз поддержки и развития технологических компаний
Компания CraftTalk, создатель уникальной ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, резидент «Сколково», присоединилась к Союзу поддержки и развития технологических компаний (СТК). Об этом CNews сообщи
|16.08.2022
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Белагропромбанк внедрил искусственный интеллект от CraftTalk
Компания CraftTalk, создатель ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, резидент «Сколково», совместно с белорусским партнером — компанией «Ньюлэнд технолоджи» объявляет о внедрении своего решения в к
|10.08.2022
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Чат-бот от CraftTalk внедрен в крупнейшем интернет-магазине питания и потребительских товаров Белоруссии
авершили внедрение интеллектуального чат-бота в сервисы клиентской поддержки интернет-магазина «Евроопт», включающего порталы «Е-доставка», «Емолл» и «Европочта». Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Интернет-магазин «Евроопт» — это компания, объединяющая в себе интернет-магазин продуктов питания и потребительских товаров «Е-доставка», онлайн-дискаунтер «Емолл» и сеть отделений «
|02.08.2022
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CraftTalk создала решение для страховых компаний на базе своей платформы
ство контрагентов и клиентских сегментов: физические и юридические лица, агентская сеть. Кроме того, штат компаний также весьма большой и разветвленный, что требует серьезной внутренней коммуникации. CraftTalk за последние несколько лет вел плотную работу с несколькими крупными игроками этого рынка и хорошо изучил его специфику. На базе этого опыта мы решили выпустить индустриальную версию
|26.07.2022
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CraftTalk поставил искусственный интеллект на службу сети клиник МИРТ в Костроме
РТ» в г. Кострома. Виртуальный помощник построен на базе технологий искусственного интеллекта и постоянно обучается на текущих диалогах операторов контакт-центра. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В декабре 2021 г. руководством клиники МИРТ было принято решение автоматизировать работу своего контакт-центра, сделать его омниканальным с возможностью маршрутизации диалогов к нужн
|06.06.2022
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Чат-бот от CraftTalk: мультиканальная поддержка и постоянная связь с клиентами для «Ингосстраха»
ормы для текстовых каналов коммуникации, резидент Фонда «Сколково», раскрывает подробности проекта по созданию чат-бота для клиентской коммуникации «Ингосстраха». Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В рамках реализации стратегии устойчивого развития «Ингосстрах» развивает мультиканальность для удобства взаимодействия со своими клиентами. На данный момент «Ингосстрах» — единствен
|30.05.2022
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Crafttalk реализовала онлайн-чат для платформы «Финуслуги» Московской биржи
лайн-чат, где наши клиенты оперативно получают ответы на любые вопросы о работе платформы. Сегодня главный канал онлайн-общения – различные мессенджеры, поэтому мы выбрали для внедрения чат-платформу Crafttalk, которая помогла организовать омниканальную коммуникацию в чатах не только на портале, но и в двух наиболее популярных мессенджерах – Telegram и WhatsApp», – сказал Сергей Будник, дир
|25.05.2022
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Crafttalk создала решение для телеком-операторов на базе своей платформы
развитых индустрий. Постоянные инвестиции в инфраструктуру заставляют операторов связи жестко бороться не только за каждого клиента, но и за маржинальность своего бизнеса особенно в регионах. Команда Crafttalk отлично понимает нужды этого рынка, и создала специализированную версию своего решения, в которой выполнены преднастройки продукта под бизнес-процессы участников отрасли, а также меха
|11.05.2022
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CraftTalk интегрировался с платформой для частных клиник Medods
ации, участник Фонда «Сколково», выполнил полномасштабную интеграцию со специализированной программой для частных медицинских и стоматологических клиник – Medods. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Medods – система по автоматизации работы медицинских и стоматологических клиник. Компания продвигает свой продукт на рынке ИТ-услуг для медицинских учреждений с 2009 г. На данный мом
|05.04.2022
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CraftTalk расширяет интеграцию своей чат-платформы с соцсетью «Вконтакте»
мы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда Сколково, расширил возможности интеграции своей платформы для взаимодействия с клиентами через социальную сеть «Вконтакте» (VK). Теперь с помощью CraftTalk в мессенджер социальной сети можно встроить финансовый функционал для выставления и оплаты счетов прямо в мессенджере. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. CraftT
|28.03.2022
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База знаний Сrafttalk KMS включена в реестр отечественного ПО
Crafttalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых коммуникаций, участник фонда «Сколково», сообщила о включении своей новой разработки – базы знаний Crafttalk KMS – в реестр отечественного ПО. «Вопрос импортозамещения выпадающих западных решений стоит очень остро, – сказал Денис Петухов, генеральный директор Crafttalk, – Наша база зн
|22.03.2022
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Crafttalk планирует выход на рынок ОАЭ
в направлений EdTech, FinTech, AgTech, HealthTech, AI, SaaS, Space, Gaming, AR/VR, E-commerce и Data analytics. В результате только 23 команды получили одобрение организаторов и профильных экспертов. Crafttalk стал одним из них в блоке AI Solutions. Crafttalk – это полностью российская ИИ-платформа управления знаниями и текстовыми коммуникациями для поддержки, маркетинга и продаж с и
|16.03.2022
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CraftTalk помогает федеральному сервису Gorserv общаться с заказчиками и мастерами
мпанией Gorserv – федеральной службой сервиса бытовых и сервисных услуг для бизнеса, раскрывают подробности проекта по автоматизации HR и клиентских коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Федеральная служба сервиса Gorserv («Горсерв») создана в 2017 г. и предоставляет бытовые услуги на основе собственной цифровой платформы GERP – это облачное программное обеспечение,
|09.02.2022
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Crafttalk выходит на рынок систем управления знаниями
Crafttalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, объявила о выходе на рынок систем управления знаниями (Knowledge management) с новым продуктом компании – базой знаний Crafttalk KMS. Новое решение построено в парадигме no-code для максимально быстрого внедрения и эффективного обучения сотрудников работе с ним. По данным Verified Market Research (VMR), объем м
|25.11.2021
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Платформа CraftTalk включена в программу поддержки цифровизации МСБ
Решение компании CraftTalk, создателя ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, вошло в список программных продуктов, аккредитованных для приобретения с 50-процентной скидкой компаниями малого и среднего бизн
|15.11.2021
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Платформа Crafttalk зарегистрирована в белорусском реестре компьютерных программ
ормы для текстовых контакт-центров, объявила об официальном включении своего решения в национальный реестр компьютерных программ Республики Беларусь. Свидетельство о регистрации программной платформы Crafttalk версии 4.0 было выдано Национальным центром интеллектуальной собственности республики в конце октября 2021 г. «Мы развиваем свою международную активность, и рынок Беларуси является ва
|21.10.2021
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CraftTalk пополняет свою команду кадрами из Орловского государственного университета
Компания CraftTalk, создатель уникальной AI-платформы для текстовых контакт-центров, сотрудничает с Орловским государственным университетом имени И.С. Тургенева. Этой осенью компания провела очередную с
|05.10.2021
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Crafttalk интегрирует финансовые возможности Mandarin в свою текстовую платформу
ормате, и платежная платформа для ведения глобального онлайн-бизнеса Mandarin заключили стратегическое партнерство. Цель сотрудничества – интегрировать финансовые сервисы от Mandarin в текстовые чаты Crafttalk. «Согласно данным Google, уже сейчас 65% людей предпочитают использовать текстовые каналы коммуникаций. Более того, постепенно в чат-боты перетекает финансовая активность. По статисти
|11.08.2021
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Rubytech заключил партнерство с CraftTalk для расширения функциональности аналитической платформы «Сити»
Rubytech анонсировала сотрудничество с компанией CraftTalk, создателем омниканальной AI-платформы для контакт-центров. Партнёры намерены интегрировать свои решения для последующего внедрения усовершенствованных продуктов в ИТ-контур коммерчес
|12.07.2021
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База знаний CraftTalk вошла в список ключевых KMS-решений российского рынка
База знаний компании CraftTalk, создателя уникальной AI-платформы для текстовых контакт-центров, вошла в список «Ключевых систем управления знаниями на рынке России в 2021», составленный в ежегодном обзоре портала
|26.04.2021
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CraftTalk запустит обучающую платформу на ИИ
нного семинара студенты получили практические знания по применению технологий искусственного интеллекта в современных информационных системах. Специально под совместный проект с ФФБ РАНХиГС компанией CraftTalk была запущена обучающая платформа в формате “песочницы”, где ребята смогли в групповом формате попрактиковаться в создании собственных чатов и ботов по различным тематикам. Обучение п
|08.04.2021
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Crafttalk вывела на рынок облачную версию своей платформы
нтров, сообщила о выводе на рынок полноценной облачной версии своего решения. SaaS-версия платформы Crafttalk, прежде всего, предназначена для компаний, планирующих запустить в максимально сжат
|24.03.2021
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CraftTalk продвигает свою платформу на рынок Германии
CraftTalk, российский разработчик, развивающий AI-платформу для оказания услуг контакт-центров в текстовом формате, была представлена немецкому бизнесу. Решение CraftTalk и его возможности были анонсированы в рамках мероприятия по представлению технологичных стартапов, работающих в области искусственного интеллекта, участникам Немецкой ассоциации малых
CraftTalk и организации, системы, технологии, персоны:
|СТК - Союз Технологических Компаний - Союз поддержки и развития технологических компаний 3 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 127 1
|Петухов Денис 27 24
|Сбитинков Михаил 13 12
|Прокофьев Константин 6 6
|Харитонов Михаил 4 4
|Тихонова Кристина 47 2
|Галиахметов Евгений 4 2
|Коньшин Андрей 6 2
|Андреев Андрей 32 1
|Ивлев Александр 21 1
|Карабиди Андрей 1 1
|Шорина Мария 3 1
|Катрич Алексей 43 1
|Руднев Александр 10 1
|Ткаченко Александр 6 1
|Толстик Алексей 4 1
|Паршин Максим 316 1
|Калошин Игорь 8 1
|Теплов Павел 17 1
|Баркунова Адель 1 1
|Потишний Роман 11 1
|Игнатов Никита 1 1
|Тимофеева Марина 1 1
|Макаров Юрий 2 1
|Дмитриева Евгения 4 1
|Ледаков Юрий 2 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Кривозубов Павел 27 1
|Яценко Андрей 6 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Мруз Сергей 3 1
|Будник Сергей 1 1
|Белкин Семен 1 1
|Гайнанов Эмиль 1 1
|Чернявская Татьяна 1 1
|Каленчук Алексей 14 1
|Кибирев Олег 1 1
|Кареньких Олег 1 1
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