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CraftTalk Крафт-Толк

CraftTalk - Крафт-Толк

CraftTalk – компания, развивающий AI-платформу для оказания услуг контакт-центра для текста, работающий в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail.


21.05.2024 ИИ-помощник по подбору массового персонала CraftTalk обеспечивает бесшовную интеграцию «Авито» и Telegram

помощник HR-службы с технологией GPT, заточенный под автоматизацию рутинных операций при найме «синих воротничков», обеспечивает бесшовную интеграцию сервиса «Авито» и Telegram. «Клиенты HR-платформы CraftTalk для найма массового персонала обозначили нашей команде потребность в автоматическом переводе потенциальных кандидатов с платформы «Авито» в корпоративный чат-бот на базе мессенджера «
13.05.2024 R-Style Softlab и CraftTalk объединяют усилия в работе над HR-решениями 

Российская ИТ-компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов и системный интегратор, подписала партнерское соглашение c компанией CraftTalk, российской ИИ-платформой для омниканальных коммуникаций, участником Фонда «Сколково». Об этом CNews сообщили представители СraftTalk. В рамках заявленного партнерства компании намере
19.03.2024 CraftTalk выходит на рынок HR-систем для массового рекрутинга с ИИ-помощником кадровой службы

ние — многофункционального ИИ-помощника кадровой службы с функциями технологии GPT, заточенного под автоматизацию рутинных операций при найме «синих воротничков». Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Сегодня российская экономика испытывает серьезную нехватку персонала. В 2024 г. уровень безработицы несколько раз побил исторический минимум, снизившись до 3%. Низкая безработица соп
27.02.2024 CraftTalk встроил возможности GPT в новую версию своей платформы

, объявляет о выпуске новой версии своей платформы. Ее основная особенность — полностью обновленное рабочее место оператора со встроенной функцией GPT ассистента. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В течение 2023 г. команда CraftTalk занималась изучением и тестом стека технологий генеративного интеллекта класса GPT для комплексной коммуникации с клиентами. С декабря 2023
30.01.2024 «Авантелеком» и CraftTalk запустили совместную омниканальную AI-платформу

акт-центра в текстовом режиме, работающем в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях и e-mail, а также в голосовых каналах коммуникации. Важной частью продукта является система управления знаниями — CraftTalk KMS, представляющая собой базу данных, которая хранит, распределяет и управляет всей собранной корпоративной информацией. Компании-заказчики могут использовать интегрированные возможн
22.01.2024 Искусственный интеллект от CraftTalk помогает «Ингосстрах Банку» улучшить взаимодействие с клиентами

АО «Ингосстрах Банк» и CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда «Сколково», раскрывают подробности проекта по организации омниканального взаимодействия с клиента
11.12.2023 «Ингосстрах» и CraftTalk тестируют сценарии и возможности использования GPT в работе контакт-центра

«Ингосстрах» совместно с платформой CraftTalk начали тестирование возможностей и сценариев использования технологий GPT в комплексной коммуникации с клиентами страховой компании. В рамках реализации стратегии устойчивого развития
14.11.2023 «К2тех» и CraftTalk стали партнерами

Компания CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, стала технологическим партнером ИТ-компании «К2тех», одного из ведущих российских системных интеграторов. Решени
25.09.2023 CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения  

стовых каналов коммуникации, резидент «Сколково», добавил функционал класса ChatGPT в свои решения: омниканальный чат-центр, базу знаний, чат-бот с ИИ и систему аналитики. Функционал получил название CraftTalk GPT. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В технологический движок ИИ-платформы CraftTalk была интегрирована собственная модель генеративного искусственного и
15.09.2023 «Синимекс» и CraftTalk стали партнерами

Компания «Синимекс» стала партнером CraftTalk, создателя российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации. Партнеры намерены развивать сотрудничество по внедрению омниканальных платформ, чат-ботов, баз знаний и систем а
02.08.2023 CraftTalk стал технологическим партнером крупнейшего медицинского учреждения Подмосковья ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского  

ачинают совместную работу по построению современной коммуникационной платформы для пациентов и врачей в рамках стратегической задачи улучшения здоровья населения. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В рамках проекта планируется построение медицинской платформы, обеспечивающей не только связь пациента и врача, но и ответственную роль самого больного или его представителей в контр
07.07.2023 CraftTalk вошел в топ-25 крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений по версии CNews

курс на импортозамещение позволят разработчикам дорабатывать функционал и создать платформенные решения, которых сейчас не хватает российским заказчикам. Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk: «Платформа CraftTalk была создана в 2017 г. сразу как проект, базирующийся на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта. Они составляют основу нашего решения,
19.04.2023 CraftTalk стала партнером Орловского государственного университета

Компания CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», стал официальным партнером Орловского государственного университета имени И.С. Турген
28.03.2023 Интерфейс CraftTalk переведут на 13 языков

для текстовых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», планирует в ближайшее время существенно расширить языковую палитру своих ИТ-продуктов. Сегодня интерфейс оператора и настройки платформы CraftTalk доступны на русском и английском языках. Сейчас компания ведет работу по имплементации еще 13 языков. Новые языковые версии платформы адресованы действующим компаниям-экспортерам или

09.01.2023 Чат-бот CraftTalk подскажет все про экопункты «РТ-Инвест»

омпании «РТ-Инвест», входящей в госкорпорацию «Ростех», запустили в мессенджере Telegram чат-бот помощника Eco Pomoshnik для поддержки крупнейшей сети фандоматов. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Сеть фандоматов «РТ-Инвест» стала первым в России проектом по сбору вторичных ресурсов и обмену тары (пластиковых бутылок и жестяных банок) на баллы и скидки, которые можно потратить
13.12.2022 Sigurd-IT и CraftTalk создали объединенное импортонезависимое решение для контакт-центров

едприятие ИТ-холдинга «НТЦ Протей», провели интеграцию своих решений. В результате создано полностью отечественное единое решение, удовлетворяющее на 100% требованиям к импортозамещению, утверждают в CraftTalk. Sigurd-IT более 20 лет занимается разработкой, внедрением и поддержкой контактных центров. Ее флагманская линейка IP Contact-center Sigurd-Mind используется для различных секторов би
31.10.2022 CraftTalk представляет версию своей платформы для сетевого бизнеса

каналов коммуникации, участник Фонда «Сколково», объявляет о расширении своей продуктовой линейки. Компания создала решение своей платформы для сетевого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. «Достаточно много направлений бизнеса в мире используют сетевую модель построения сбыта и продаж. Она используется в страховых компаниях, бьюти- и БАД-индустриях, турбизнесе, франшиз
05.09.2022 CraftTalk вступил в Союз поддержки и развития технологических компаний

Компания CraftTalk, создатель уникальной ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, резидент «Сколково», присоединилась к Союзу поддержки и развития технологических компаний (СТК). Об этом CNews сообщи
16.08.2022 Белагропромбанк внедрил искусственный интеллект от CraftTalk

Компания CraftTalk, создатель ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, резидент «Сколково», совместно с белорусским партнером — компанией «Ньюлэнд технолоджи» объявляет о внедрении своего решения в к
10.08.2022 Чат-бот от CraftTalk внедрен в крупнейшем интернет-магазине питания и потребительских товаров Белоруссии

авершили внедрение интеллектуального чат-бота в сервисы клиентской поддержки интернет-магазина «Евроопт», включающего порталы «Е-доставка», «Емолл» и «Европочта». Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Интернет-магазин «Евроопт» — это компания, объединяющая в себе интернет-магазин продуктов питания и потребительских товаров «Е-доставка», онлайн-дискаунтер «Емолл» и сеть отделений «
02.08.2022 CraftTalk создала решение для страховых компаний на базе своей платформы

ство контрагентов и клиентских сегментов: физические и юридические лица, агентская сеть. Кроме того, штат компаний также весьма большой и разветвленный, что требует серьезной внутренней коммуникации. CraftTalk за последние несколько лет вел плотную работу с несколькими крупными игроками этого рынка и хорошо изучил его специфику. На базе этого опыта мы решили выпустить индустриальную версию

26.07.2022 CraftTalk поставил искусственный интеллект на службу сети клиник МИРТ в Костроме

РТ» в г. Кострома. Виртуальный помощник построен на базе технологий искусственного интеллекта и постоянно обучается на текущих диалогах операторов контакт-центра. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В декабре 2021 г. руководством клиники МИРТ было принято решение автоматизировать работу своего контакт-центра, сделать его омниканальным с возможностью маршрутизации диалогов к нужн
06.06.2022 Чат-бот от CraftTalk: мультиканальная поддержка и постоянная связь с клиентами для «Ингосстраха»

ормы для текстовых каналов коммуникации, резидент Фонда «Сколково», раскрывает подробности проекта по созданию чат-бота для клиентской коммуникации «Ингосстраха». Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В рамках реализации стратегии устойчивого развития «Ингосстрах» развивает мультиканальность для удобства взаимодействия со своими клиентами. На данный момент «Ингосстрах» — единствен
30.05.2022 Crafttalk реализовала онлайн-чат для платформы «Финуслуги» Московской биржи

лайн-чат, где наши клиенты оперативно получают ответы на любые вопросы о работе платформы. Сегодня главный канал онлайн-общения – различные мессенджеры, поэтому мы выбрали для внедрения чат-платформу Crafttalk, которая помогла организовать омниканальную коммуникацию в чатах не только на портале, но и в двух наиболее популярных мессенджерах – Telegram и WhatsApp», – сказал Сергей Будник, дир
25.05.2022 Crafttalk создала решение для телеком-операторов на базе своей платформы

развитых индустрий. Постоянные инвестиции в инфраструктуру заставляют операторов связи жестко бороться не только за каждого клиента, но и за маржинальность своего бизнеса особенно в регионах. Команда Crafttalk отлично понимает нужды этого рынка, и создала специализированную версию своего решения, в которой выполнены преднастройки продукта под бизнес-процессы участников отрасли, а также меха
11.05.2022 CraftTalk интегрировался с платформой для частных клиник Medods

ации, участник Фонда «Сколково», выполнил полномасштабную интеграцию со специализированной программой для частных медицинских и стоматологических клиник – Medods. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Medods – система по автоматизации работы медицинских и стоматологических клиник. Компания продвигает свой продукт на рынке ИТ-услуг для медицинских учреждений с 2009 г. На данный мом
05.04.2022 CraftTalk расширяет интеграцию своей чат-платформы с соцсетью «Вконтакте»

мы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда Сколково, расширил возможности интеграции своей платформы для взаимодействия с клиентами через социальную сеть «Вконтакте» (VK). Теперь с помощью CraftTalk в мессенджер социальной сети можно встроить финансовый функционал для выставления и оплаты счетов прямо в мессенджере. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. CraftT
28.03.2022 База знаний Сrafttalk KMS включена в реестр отечественного ПО

Crafttalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых коммуникаций, участник фонда «Сколково», сообщила о включении своей новой разработки – базы знаний Crafttalk KMS – в реестр отечественного ПО. «Вопрос импортозамещения выпадающих западных решений стоит очень остро, – сказал Денис Петухов, генеральный директор Crafttalk, – Наша база зн
22.03.2022 Crafttalk планирует выход на рынок ОАЭ

в направлений EdTech, FinTech, AgTech, HealthTech, AI, SaaS, Space, Gaming, AR/VR, E-commerce и Data analytics. В результате только 23 команды получили одобрение организаторов и профильных экспертов. Crafttalk стал одним из них в блоке AI Solutions. Crafttalk – это полностью российская ИИ-платформа управления знаниями и текстовыми коммуникациями для поддержки, маркетинга и продаж с и
16.03.2022 CraftTalk помогает федеральному сервису Gorserv общаться с заказчиками и мастерами

мпанией Gorserv – федеральной службой сервиса бытовых и сервисных услуг для бизнеса, раскрывают подробности проекта по автоматизации HR и клиентских коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Федеральная служба сервиса Gorserv («Горсерв») создана в 2017 г. и предоставляет бытовые услуги на основе собственной цифровой платформы GERP – это облачное программное обеспечение,

09.02.2022 Crafttalk выходит на рынок систем управления знаниями

Crafttalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, объявила о выходе на рынок систем управления знаниями (Knowledge management) с новым продуктом компании – базой знаний Crafttalk KMS. Новое решение построено в парадигме no-code для максимально быстрого внедрения и эффективного обучения сотрудников работе с ним. По данным Verified Market Research (VMR), объем м
25.11.2021 Платформа CraftTalk включена в программу поддержки цифровизации МСБ

Решение компании CraftTalk, создателя ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, вошло в список программных продуктов, аккредитованных для приобретения с 50-процентной скидкой компаниями малого и среднего бизн
15.11.2021 Платформа Crafttalk зарегистрирована в белорусском реестре компьютерных программ

ормы для текстовых контакт-центров, объявила об официальном включении своего решения в национальный реестр компьютерных программ Республики Беларусь. Свидетельство о регистрации программной платформы Crafttalk версии 4.0 было выдано Национальным центром интеллектуальной собственности республики в конце октября 2021 г. «Мы развиваем свою международную активность, и рынок Беларуси является ва
21.10.2021 CraftTalk пополняет свою команду кадрами из Орловского государственного университета

Компания CraftTalk, создатель уникальной AI-платформы для текстовых контакт-центров, сотрудничает с Орловским государственным университетом имени И.С. Тургенева. Этой осенью компания провела очередную с
05.10.2021 Crafttalk интегрирует финансовые возможности Mandarin в свою текстовую платформу

ормате, и платежная платформа для ведения глобального онлайн-бизнеса Mandarin заключили стратегическое партнерство. Цель сотрудничества – интегрировать финансовые сервисы от Mandarin в текстовые чаты Crafttalk. «Согласно данным Google, уже сейчас 65% людей предпочитают использовать текстовые каналы коммуникаций. Более того, постепенно в чат-боты перетекает финансовая активность. По статисти
11.08.2021 Rubytech заключил партнерство с CraftTalk для расширения функциональности аналитической платформы «Сити»

Rubytech анонсировала сотрудничество с компанией CraftTalk, создателем омниканальной AI-платформы для контакт-центров. Партнёры намерены интегрировать свои решения для последующего внедрения усовершенствованных продуктов в ИТ-контур коммерчес
12.07.2021 База знаний CraftTalk вошла в список ключевых KMS-решений российского рынка

База знаний компании CraftTalk, создателя уникальной AI-платформы для текстовых контакт-центров, вошла в список «Ключевых систем управления знаниями на рынке России в 2021», составленный в ежегодном обзоре портала

26.04.2021 CraftTalk запустит обучающую платформу на ИИ

нного семинара студенты получили практические знания по применению технологий искусственного интеллекта в современных информационных системах. Специально под совместный проект с ФФБ РАНХиГС компанией CraftTalk была запущена обучающая платформа в формате “песочницы”, где ребята смогли в групповом формате попрактиковаться в создании собственных чатов и ботов по различным тематикам. Обучение п
08.04.2021 Crafttalk вывела на рынок облачную версию своей платформы

нтров, сообщила о выводе на рынок полноценной облачной версии своего решения. SaaS-версия платформы Crafttalk, прежде всего, предназначена для компаний, планирующих запустить в максимально сжат
24.03.2021 CraftTalk продвигает свою платформу на рынок Германии

CraftTalk, российский разработчик, развивающий AI-платформу для оказания услуг контакт-центров в текстовом формате, была представлена немецкому бизнесу. Решение CraftTalk и его возможности были анонсированы в рамках мероприятия по представлению технологичных стартапов, работающих в области искусственного интеллекта, участникам Немецкой ассоциации малых

Публикаций - 56, упоминаний - 57

CraftTalk и организации, системы, технологии, персоны:

Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 21 14
Telegram Group 2022 13
Фронтлайн - Frontline - Коннект Лайн 14 13
Microsoft Corporation 24667 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 6
EY - Ernst & Young Global 373 5
Softline - Софтлайн 2845 3
Verme - Верме - Инвент консалтинг 17 3
Addreality - Эддреалити 45 3
O.Vision 6 3
Navigine 18 3
Beorg - Биорг 112 3
VCV - Новые Информационные Системы 4 3
Dasha.AI - Даша.АИ 6 3
NVI Solutions - Норд Вижен Интелледженс Солюшенс - НВИАЙ Солюшенс 9 3
Sizolution 3 3
Skyeer - Скайер ИТ 6 3
IREG 9 3
Brainsoft 3 3
Simformer 4 3
Fabrique.ai 4 3
Geoplat 3 3
NVI 6 3
Zendesk 36 3
Senfino 3 2
Getfaster 3 2
Roistar 2 2
Transbaza - Технологичные перевозки 3 2
Odus 2 2
Yandex - Яндекс 7418 2
Genesys 208 2
KMS Lighthouse 14 2
Ньюлэнд технолоджи - Newland technology 3 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 129 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 18 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Oracle Corporation 6707 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Google LLC 11825 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 13
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 11
Почта России ПАО 2119 10
ПСБ - Промсвязьбанк 854 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1640 8
Белагропромбанк 22 8
Альфа-Банк 1778 7
Ингосстрах СПАО 422 6
Global Pilots 12 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 4
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 856 3
Startberry - акселератор стартапов 3 2
AngelsDeck 13 2
Superjob - Суперджоб 527 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 446 2
Altera Capital 2 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
ВкусВилл - Избёнка 159 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 48 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 44 1
Согласие СК - Согласие-Вита 40 1
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
Рапид Био 101 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 95 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 665 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1356 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 33
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 1
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МИК - Московский инновационный кластер 146 1
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СТК - Союз Технологических Компаний - Союз поддержки и развития технологических компаний 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 127 1
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Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4181 47
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4038 41
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 6
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2155 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4510 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1045 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6836 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 4
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