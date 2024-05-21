CraftTalk - Крафт-Толк

ИИ-помощник по подбору массового персонала CraftTalk обеспечивает бесшовную интеграцию «Авито» и Telegram помощник HR-службы с технологией GPT, заточенный под автоматизацию рутинных операций при найме «синих воротничков», обеспечивает бесшовную интеграцию сервиса «Авито» и Telegram. «Клиенты HR-платформы CraftTalk для найма массового персонала обозначили нашей команде потребность в автоматическом переводе потенциальных кандидатов с платформы «Авито» в корпоративный чат-бот на базе мессенджера «

R-Style Softlab и CraftTalk объединяют усилия в работе над HR-решениями Российская ИТ-компания R-Style Softlab, разработчик программного обеспечения для цифровизации бизнес-процессов и системный интегратор, подписала партнерское соглашение c компанией CraftTalk, российской ИИ-платформой для омниканальных коммуникаций, участником Фонда «Сколково». Об этом CNews сообщили представители СraftTalk. В рамках заявленного партнерства компании намере

CraftTalk выходит на рынок HR-систем для массового рекрутинга с ИИ-помощником кадровой службы ние — многофункционального ИИ-помощника кадровой службы с функциями технологии GPT, заточенного под автоматизацию рутинных операций при найме «синих воротничков». Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Сегодня российская экономика испытывает серьезную нехватку персонала. В 2024 г. уровень безработицы несколько раз побил исторический минимум, снизившись до 3%. Низкая безработица соп

CraftTalk встроил возможности GPT в новую версию своей платформы , объявляет о выпуске новой версии своей платформы. Ее основная особенность — полностью обновленное рабочее место оператора со встроенной функцией GPT ассистента. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В течение 2023 г. команда CraftTalk занималась изучением и тестом стека технологий генеративного интеллекта класса GPT для комплексной коммуникации с клиентами. С декабря 2023

«Авантелеком» и CraftTalk запустили совместную омниканальную AI-платформу акт-центра в текстовом режиме, работающем в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях и e-mail, а также в голосовых каналах коммуникации. Важной частью продукта является система управления знаниями — CraftTalk KMS, представляющая собой базу данных, которая хранит, распределяет и управляет всей собранной корпоративной информацией. Компании-заказчики могут использовать интегрированные возможн

Искусственный интеллект от CraftTalk помогает «Ингосстрах Банку» улучшить взаимодействие с клиентами АО «Ингосстрах Банк» и CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда «Сколково», раскрывают подробности проекта по организации омниканального взаимодействия с клиента

«Ингосстрах» и CraftTalk тестируют сценарии и возможности использования GPT в работе контакт-центра «Ингосстрах» совместно с платформой CraftTalk начали тестирование возможностей и сценариев использования технологий GPT в комплексной коммуникации с клиентами страховой компании. В рамках реализации стратегии устойчивого развития

«К2тех» и CraftTalk стали партнерами Компания CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, стала технологическим партнером ИТ-компании «К2тех», одного из ведущих российских системных интеграторов. Решени

CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения стовых каналов коммуникации, резидент «Сколково», добавил функционал класса ChatGPT в свои решения: омниканальный чат-центр, базу знаний, чат-бот с ИИ и систему аналитики. Функционал получил название CraftTalk GPT. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В технологический движок ИИ-платформы CraftTalk была интегрирована собственная модель генеративного искусственного и

«Синимекс» и CraftTalk стали партнерами Компания «Синимекс» стала партнером CraftTalk, создателя российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации. Партнеры намерены развивать сотрудничество по внедрению омниканальных платформ, чат-ботов, баз знаний и систем а

CraftTalk стал технологическим партнером крупнейшего медицинского учреждения Подмосковья ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского ачинают совместную работу по построению современной коммуникационной платформы для пациентов и врачей в рамках стратегической задачи улучшения здоровья населения. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В рамках проекта планируется построение медицинской платформы, обеспечивающей не только связь пациента и врача, но и ответственную роль самого больного или его представителей в контр

CraftTalk вошел в топ-25 крупнейших игроков российского рынка ИИ-решений по версии CNews курс на импортозамещение позволят разработчикам дорабатывать функционал и создать платформенные решения, которых сейчас не хватает российским заказчикам. Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk: «Платформа CraftTalk была создана в 2017 г. сразу как проект, базирующийся на технологиях машинного обучения и искусственного интеллекта. Они составляют основу нашего решения,

CraftTalk стала партнером Орловского государственного университета Компания CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», стал официальным партнером Орловского государственного университета имени И.С. Турген

Интерфейс CraftTalk переведут на 13 языков для текстовых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», планирует в ближайшее время существенно расширить языковую палитру своих ИТ-продуктов. Сегодня интерфейс оператора и настройки платформы CraftTalk доступны на русском и английском языках. Сейчас компания ведет работу по имплементации еще 13 языков. Новые языковые версии платформы адресованы действующим компаниям-экспортерам или

Чат-бот CraftTalk подскажет все про экопункты «РТ-Инвест» омпании «РТ-Инвест», входящей в госкорпорацию «Ростех», запустили в мессенджере Telegram чат-бот помощника Eco Pomoshnik для поддержки крупнейшей сети фандоматов. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Сеть фандоматов «РТ-Инвест» стала первым в России проектом по сбору вторичных ресурсов и обмену тары (пластиковых бутылок и жестяных банок) на баллы и скидки, которые можно потратить

Sigurd-IT и CraftTalk создали объединенное импортонезависимое решение для контакт-центров едприятие ИТ-холдинга «НТЦ Протей», провели интеграцию своих решений. В результате создано полностью отечественное единое решение, удовлетворяющее на 100% требованиям к импортозамещению, утверждают в CraftTalk. Sigurd-IT более 20 лет занимается разработкой, внедрением и поддержкой контактных центров. Ее флагманская линейка IP Contact-center Sigurd-Mind используется для различных секторов би

CraftTalk представляет версию своей платформы для сетевого бизнеса каналов коммуникации, участник Фонда «Сколково», объявляет о расширении своей продуктовой линейки. Компания создала решение своей платформы для сетевого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. «Достаточно много направлений бизнеса в мире используют сетевую модель построения сбыта и продаж. Она используется в страховых компаниях, бьюти- и БАД-индустриях, турбизнесе, франшиз

CraftTalk вступил в Союз поддержки и развития технологических компаний Компания CraftTalk, создатель уникальной ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, резидент «Сколково», присоединилась к Союзу поддержки и развития технологических компаний (СТК). Об этом CNews сообщи

Белагропромбанк внедрил искусственный интеллект от CraftTalk Компания CraftTalk, создатель ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, резидент «Сколково», совместно с белорусским партнером — компанией «Ньюлэнд технолоджи» объявляет о внедрении своего решения в к

Чат-бот от CraftTalk внедрен в крупнейшем интернет-магазине питания и потребительских товаров Белоруссии авершили внедрение интеллектуального чат-бота в сервисы клиентской поддержки интернет-магазина «Евроопт», включающего порталы «Е-доставка», «Емолл» и «Европочта». Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Интернет-магазин «Евроопт» — это компания, объединяющая в себе интернет-магазин продуктов питания и потребительских товаров «Е-доставка», онлайн-дискаунтер «Емолл» и сеть отделений «

CraftTalk создала решение для страховых компаний на базе своей платформы ство контрагентов и клиентских сегментов: физические и юридические лица, агентская сеть. Кроме того, штат компаний также весьма большой и разветвленный, что требует серьезной внутренней коммуникации. CraftTalk за последние несколько лет вел плотную работу с несколькими крупными игроками этого рынка и хорошо изучил его специфику. На базе этого опыта мы решили выпустить индустриальную версию

CraftTalk поставил искусственный интеллект на службу сети клиник МИРТ в Костроме РТ» в г. Кострома. Виртуальный помощник построен на базе технологий искусственного интеллекта и постоянно обучается на текущих диалогах операторов контакт-центра. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В декабре 2021 г. руководством клиники МИРТ было принято решение автоматизировать работу своего контакт-центра, сделать его омниканальным с возможностью маршрутизации диалогов к нужн

Чат-бот от CraftTalk: мультиканальная поддержка и постоянная связь с клиентами для «Ингосстраха» ормы для текстовых каналов коммуникации, резидент Фонда «Сколково», раскрывает подробности проекта по созданию чат-бота для клиентской коммуникации «Ингосстраха». Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. В рамках реализации стратегии устойчивого развития «Ингосстрах» развивает мультиканальность для удобства взаимодействия со своими клиентами. На данный момент «Ингосстрах» — единствен

Crafttalk реализовала онлайн-чат для платформы «Финуслуги» Московской биржи лайн-чат, где наши клиенты оперативно получают ответы на любые вопросы о работе платформы. Сегодня главный канал онлайн-общения – различные мессенджеры, поэтому мы выбрали для внедрения чат-платформу Crafttalk, которая помогла организовать омниканальную коммуникацию в чатах не только на портале, но и в двух наиболее популярных мессенджерах – Telegram и WhatsApp», – сказал Сергей Будник, дир

Crafttalk создала решение для телеком-операторов на базе своей платформы развитых индустрий. Постоянные инвестиции в инфраструктуру заставляют операторов связи жестко бороться не только за каждого клиента, но и за маржинальность своего бизнеса особенно в регионах. Команда Crafttalk отлично понимает нужды этого рынка, и создала специализированную версию своего решения, в которой выполнены преднастройки продукта под бизнес-процессы участников отрасли, а также меха

CraftTalk интегрировался с платформой для частных клиник Medods ации, участник Фонда «Сколково», выполнил полномасштабную интеграцию со специализированной программой для частных медицинских и стоматологических клиник – Medods. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Medods – система по автоматизации работы медицинских и стоматологических клиник. Компания продвигает свой продукт на рынке ИТ-услуг для медицинских учреждений с 2009 г. На данный мом

CraftTalk расширяет интеграцию своей чат-платформы с соцсетью «Вконтакте» мы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда Сколково, расширил возможности интеграции своей платформы для взаимодействия с клиентами через социальную сеть «Вконтакте» (VK). Теперь с помощью CraftTalk в мессенджер социальной сети можно встроить финансовый функционал для выставления и оплаты счетов прямо в мессенджере. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. CraftT

База знаний Сrafttalk KMS включена в реестр отечественного ПО Crafttalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых коммуникаций, участник фонда «Сколково», сообщила о включении своей новой разработки – базы знаний Crafttalk KMS – в реестр отечественного ПО. «Вопрос импортозамещения выпадающих западных решений стоит очень остро, – сказал Денис Петухов, генеральный директор Crafttalk, – Наша база зн

Crafttalk планирует выход на рынок ОАЭ в направлений EdTech, FinTech, AgTech, HealthTech, AI, SaaS, Space, Gaming, AR/VR, E-commerce и Data analytics. В результате только 23 команды получили одобрение организаторов и профильных экспертов. Crafttalk стал одним из них в блоке AI Solutions. Crafttalk – это полностью российская ИИ-платформа управления знаниями и текстовыми коммуникациями для поддержки, маркетинга и продаж с и

CraftTalk помогает федеральному сервису Gorserv общаться с заказчиками и мастерами мпанией Gorserv – федеральной службой сервиса бытовых и сервисных услуг для бизнеса, раскрывают подробности проекта по автоматизации HR и клиентских коммуникаций. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk. Федеральная служба сервиса Gorserv («Горсерв») создана в 2017 г. и предоставляет бытовые услуги на основе собственной цифровой платформы GERP – это облачное программное обеспечение,

Crafttalk выходит на рынок систем управления знаниями Crafttalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, объявила о выходе на рынок систем управления знаниями (Knowledge management) с новым продуктом компании – базой знаний Crafttalk KMS. Новое решение построено в парадигме no-code для максимально быстрого внедрения и эффективного обучения сотрудников работе с ним. По данным Verified Market Research (VMR), объем м

Платформа CraftTalk включена в программу поддержки цифровизации МСБ Решение компании CraftTalk, создателя ИИ-платформы для текстовых контакт-центров, вошло в список программных продуктов, аккредитованных для приобретения с 50-процентной скидкой компаниями малого и среднего бизн

Платформа Crafttalk зарегистрирована в белорусском реестре компьютерных программ ормы для текстовых контакт-центров, объявила об официальном включении своего решения в национальный реестр компьютерных программ Республики Беларусь. Свидетельство о регистрации программной платформы Crafttalk версии 4.0 было выдано Национальным центром интеллектуальной собственности республики в конце октября 2021 г. «Мы развиваем свою международную активность, и рынок Беларуси является ва

CraftTalk пополняет свою команду кадрами из Орловского государственного университета Компания CraftTalk, создатель уникальной AI-платформы для текстовых контакт-центров, сотрудничает с Орловским государственным университетом имени И.С. Тургенева. Этой осенью компания провела очередную с

Crafttalk интегрирует финансовые возможности Mandarin в свою текстовую платформу ормате, и платежная платформа для ведения глобального онлайн-бизнеса Mandarin заключили стратегическое партнерство. Цель сотрудничества – интегрировать финансовые сервисы от Mandarin в текстовые чаты Crafttalk. «Согласно данным Google, уже сейчас 65% людей предпочитают использовать текстовые каналы коммуникаций. Более того, постепенно в чат-боты перетекает финансовая активность. По статисти

Rubytech заключил партнерство с CraftTalk для расширения функциональности аналитической платформы «Сити» Rubytech анонсировала сотрудничество с компанией CraftTalk, создателем омниканальной AI-платформы для контакт-центров. Партнёры намерены интегрировать свои решения для последующего внедрения усовершенствованных продуктов в ИТ-контур коммерчес

База знаний CraftTalk вошла в список ключевых KMS-решений российского рынка База знаний компании CraftTalk, создателя уникальной AI-платформы для текстовых контакт-центров, вошла в список «Ключевых систем управления знаниями на рынке России в 2021», составленный в ежегодном обзоре портала

CraftTalk запустит обучающую платформу на ИИ нного семинара студенты получили практические знания по применению технологий искусственного интеллекта в современных информационных системах. Специально под совместный проект с ФФБ РАНХиГС компанией CraftTalk была запущена обучающая платформа в формате “песочницы”, где ребята смогли в групповом формате попрактиковаться в создании собственных чатов и ботов по различным тематикам. Обучение п

Crafttalk вывела на рынок облачную версию своей платформы нтров, сообщила о выводе на рынок полноценной облачной версии своего решения. SaaS-версия платформы Crafttalk, прежде всего, предназначена для компаний, планирующих запустить в максимально сжат