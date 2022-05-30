Crafttalk реализовала онлайн-чат для платформы «Финуслуги» Московской биржи

Crafttalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, резидент фонда «Сколково», раскрыла подробности проекта для платформы личных финансов «Финуслуги», созданной Московской биржей. Решение внедрено как чат-платформа (онлайн-чат) для консультаций физических лиц по всему спектру сервисов «Финуслуг».

Платформа «Финуслуги» – первая в России платформа личных финансов, созданная Московской биржей в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России. На «Финуслугах» можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов. Миссия платформы – повышение доступности финансовых услуг в России.

«Высокое качество и скорость обслуживания – наш безусловный приоритет, поэтому мы используем оптимальные каналы коммуникации, в том числе онлайн-чат, где наши клиенты оперативно получают ответы на любые вопросы о работе платформы. Сегодня главный канал онлайн-общения – различные мессенджеры, поэтому мы выбрали для внедрения чат-платформу Crafttalk, которая помогла организовать омниканальную коммуникацию в чатах не только на портале, но и в двух наиболее популярных мессенджерах – Telegram и WhatsApp», – сказал Сергей Будник, директор по продукту платформы «Финуслуги» Московской биржи.

Проект запуска чат-платформы для «Финуслуг» был реализован в несколько стадий. Сначала оперативно был развернут коробочный продукт Crafttalk, в который входят омниканальный чат-центр, база знаний с системой поиска с ИИ-подсказками, а также модуль аналитики и мониторинга. Затем команда Crafttalk выполнила для «Финуслуг» целый ряд интеграций и настроек по индивидуальным требованиям заказчика.

Так, чат-платформа имеет открытый АPI, через который идет интеграция с CRM, личным кабинетом, сайтом и другими системами Московской биржи. Выполнена объемная работа по настройке комплексной аналитики, которая помогает в работе оператору и группам экспертов по конкретным тематикам, так и дает общую картину по результативности контакт-центра его супервизорам и руководителям.

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«Каждый проект для заказчиков из финансовой отрасли для нас индивидуален. При общих запросах индустрии мы видим, что есть потребность уникальной настройки нашего решения, позволяющей каждому нашему заказчику выделить свой сервис, сделать его особенным. Мы рады, что коллеги из Московской биржи сделали выбор в пользу Crafttalk. Более того, следующий этап сотрудничества – это интеграция нашего решения в мобильное приложение «Финуслуг», которое заказчик выполняет самостоятельно, что доказывает удобство и интуитивность нашего решения», – отметил Константин Прокофьев, директор по продажам компании Crafttalk.

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «Финтех в “Сколково” традиционно одно из самых развитых направлений, среди наших резидентов много знаковых для отрасли компаний. Компания Crafttalk – один из таких примеров. Коллеги гибко подошли к решению задачи и интегрировали свою разработку в контур заказчика. Помимо этого, имеется возможность масштабирования решения в виде разработки мобильного приложения. Компании оказывается поддержка от фонда, это дает возможность находить новые контакты и клиентов. Выручка компании увеличивается год от года, что является хорошим показателем развития. Уверен, мы увидим еще много интересных кейсов от компании Crafttalk».