Московская Биржа Финуслуги

Московская Биржа - Финуслуги

Финуслуги — это маркетплейс для денег, созданный Московской биржей. На Финуслугах можно открывать банковские вклады, брать кредиты наличными, приобретать паи ПИФов, народные облигации российских регионов, а также полисы ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости и другие продукты. Пополнить свой счет на Финуслугах можно без комиссий с помощью Системы быстрых платежей (СБП) круглосуточно.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


18.06.2025 «Финуслуги» Московской биржи представили обновленную версию инвестиционного бота FinGPT

Маркетплейс «Финуслуги» представил новую версию финансового помощника FinGPT, способного производить инвес
24.04.2025 Маркетплейс «Финуслуги» начинает расчет индексов доходности ПИФов

Маркетплейс для денег «Финуслуги» Московской биржи начинает расчет индексов доходности ПИФов, позволяющих отслеживат
18.09.2024 «Финуслуги» в партнерстве с Data Sapience и GlowByte внедрили отечественную платформу автоматизации целевого маркетинга

Маркетплейс «Финуслуги» интегрировал в свою инфраструктуру платформу автоматизации целевого маркетинга CM

23.08.2024 МТС планирует размещение цифровых облигаций с плавающим купоном для населения на платформе «Финуслуги»

фровых облигаций МТС с плавающим купоном, привязанном к ключевой ставке Банка России, на платформе «Финуслуги», созданной Московской биржей в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России. Предвари
26.06.2024 «Авто Финанс Банк» присоединился к платформе «Финуслуги»

Финансовый маркетплейс «Финуслуги» продолжает расширять список своих партнеров. Теперь клиентам площадки доступен вклад в еще одном банке — «Авто Финанс Банке». Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. В
26.06.2024 «Финуслуги» запустили инвестиционного ИИ-ассистента

Платформа «Финуслуги» запустила умного бота ФинGPT – инвестиционного ИИ-ассистента, который станет помощником инвестора, упростит поиск ценной информации и сэкономит время. Сервис доступен в режиме 24/7 н
07.02.2024 Диалоговый ассистент проекта «Финуслуги» Московской биржи автоматизировал более 60% обращений клиентов

Группа компаний ЦРТ совместно с проектом «Финуслуги» Московской биржи разработала диалогового ассистента для оптимизации клиентского оп
13.11.2023 «Диасофт» обеспечит банкам подключение к сервису потребительского кредитования платформы «Финуслуги»

Компания «Диасофт» поддержала интеграцию банков с сервисом потребительского кредитования, который предоставляет платформа личных финансов «Финуслуги» «Московской биржи». Теперь программный продукт «Управление маркетплейсом», входящий в состав платформы развития Digital Q.UP, автоматизирует все интеграционные потоки и процессы взаи
05.09.2023 МТС специально для народа выпускает цифровые облигации на 3 миллиарда

елесистемы» (МТС) объявил о намерении провести размещение цифровых народных облигаций на платформе «Финуслуги». Объем размещения составит 3 млрд руб. Купонный период составит 91 день. Размер ку
28.03.2023 «Абсолют банк» подключился к платформе «Финуслуги»

«Абсолют банк» присоединился к платформе «Финуслуги» «Московской биржи» и предлагает ее пользователям оформить вклад «Биржевой максимум». Об этом CNews сообщили представители «Абсолют банка». На платформе Финуслуги вклад оформля
27.02.2023 Платформа «Финуслуги» внедряет технологию проверки документов Smart Engines

Платформа личных финансов «Финуслуги» «Московской» биржи внедрила систему распознавания паспортов, разработанную российс
18.07.2022 Банк «Союз» присоединился к платформе «Финуслуги» Московской биржи с помощью решений «Диасофт»

Банк «Союз» и «Диасофт» завершили проект по подключению банка к платформе личных финансов «Финуслуги». Это увеличило доступность услуг банка для широкого круга потребителей и расширило географию новых клиентов. Специалисты компании «Диасофт» внедрили в ИТ-ландшафт банка программный п
30.05.2022 Crafttalk реализовала онлайн-чат для платформы «Финуслуги» Московской биржи

оммуникации, резидент фонда «Сколково», раскрыла подробности проекта для платформы личных финансов «Финуслуги», созданной Московской биржей. Решение внедрено как чат-платформа (онлайн-чат) для

21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов

вые продукты с лучшими предложениями на рынке. Наш партнер — группа компаний ЦФТ — уже подключил к «Финуслугам» несколько банков, которые предлагают депозиты по ставке 5,5%. Кроме того, мы запу
26.10.2020 Банки подключаются к платформе «Финуслуги» при технологической поддержке ЦФТ

оту на платформе в сжатые сроки без доработки собственной АБС. Несколько банков уже подключились к «Финуслугам», используя технологию ЦФТ. Платформа личных финансов «Финуслуги», оператором кото

Московская Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14275 27
МегаФон 9923 14
Directum - Директум 1169 14
Diasoft - Диасофт 1026 14
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1076 2
9006 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 430 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4535 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 125 1
Telegram Group 2579 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5281 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 1
GitHub 971 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 257 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 498 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1375 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 55
МКБ - Московский кредитный банк 618 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8191 28
Лента - Сеть розничной торговли 2273 24
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 14
Почта России ПАО 2249 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3003 10
ГПБ - Газпромбанк 1178 3
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 51 2
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 34 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1654 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 270 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 653 1
Русский стандарт Банк 473 1
Федеральное казначейство России 1879 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12868 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5243 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3122 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 393 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 212 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73377 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 39
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5886 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 34
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 29
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1381 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31805 21
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1607 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18245 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8184 15
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1545 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 7
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5667 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3518 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 4
DevOps - Development и Operations 1068 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4680 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5932 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2437 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 670 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8744 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13016 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 431 2
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 228 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2418 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4912 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8940 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1997 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 103 1
MarTech - LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента - CVM-маркетинг - Customer Value Management 118 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8917 1
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 344 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5844 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 4
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 371 3
Apple iOS 8255 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Asterisk 88 1
Directum Ario 44 1
Урусов Виктор 149 1
Панченко Иван 178 1
Арлазаров Владимир 271 1
Россия - РФ - Российская федерация 157090 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45766 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18603 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53476 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18240 5
Россия - СФО - Республика Тыва 361 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8123 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6248 32
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 17
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 11
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 424 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15147 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10332 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1353 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5865 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1708 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3139 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 688 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 1
Известия ИД 707 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 6
Gartner - Гартнер 3611 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

