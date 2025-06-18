Получите все материалы CNews по ключевому слову
Московская Биржа Финуслуги
Финуслуги — это маркетплейс для денег, созданный Московской биржей. На Финуслугах можно открывать банковские вклады, брать кредиты наличными, приобретать паи ПИФов, народные облигации российских регионов, а также полисы ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости и другие продукты. Пополнить свой счет на Финуслугах можно без комиссий с помощью Системы быстрых платежей (СБП) круглосуточно.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
|18.06.2025
|
«Финуслуги» Московской биржи представили обновленную версию инвестиционного бота FinGPT
Маркетплейс «Финуслуги» представил новую версию финансового помощника FinGPT, способного производить инвес
|24.04.2025
|
Маркетплейс «Финуслуги» начинает расчет индексов доходности ПИФов
Маркетплейс для денег «Финуслуги» Московской биржи начинает расчет индексов доходности ПИФов, позволяющих отслеживат
|18.09.2024
|
«Финуслуги» в партнерстве с Data Sapience и GlowByte внедрили отечественную платформу автоматизации целевого маркетинга
Маркетплейс «Финуслуги» интегрировал в свою инфраструктуру платформу автоматизации целевого маркетинга CM
|23.08.2024
|
МТС планирует размещение цифровых облигаций с плавающим купоном для населения на платформе «Финуслуги»
фровых облигаций МТС с плавающим купоном, привязанном к ключевой ставке Банка России, на платформе «Финуслуги», созданной Московской биржей в рамках проекта «Маркетплейс» Банка России. Предвари
|26.06.2024
|
«Авто Финанс Банк» присоединился к платформе «Финуслуги»
Финансовый маркетплейс «Финуслуги» продолжает расширять список своих партнеров. Теперь клиентам площадки доступен вклад в еще одном банке — «Авто Финанс Банке». Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. В
|26.06.2024
|
«Финуслуги» запустили инвестиционного ИИ-ассистента
Платформа «Финуслуги» запустила умного бота ФинGPT – инвестиционного ИИ-ассистента, который станет помощником инвестора, упростит поиск ценной информации и сэкономит время. Сервис доступен в режиме 24/7 н
|07.02.2024
|
Диалоговый ассистент проекта «Финуслуги» Московской биржи автоматизировал более 60% обращений клиентов
Группа компаний ЦРТ совместно с проектом «Финуслуги» Московской биржи разработала диалогового ассистента для оптимизации клиентского оп
|13.11.2023
|
«Диасофт» обеспечит банкам подключение к сервису потребительского кредитования платформы «Финуслуги»
Компания «Диасофт» поддержала интеграцию банков с сервисом потребительского кредитования, который предоставляет платформа личных финансов «Финуслуги» «Московской биржи». Теперь программный продукт «Управление маркетплейсом», входящий в состав платформы развития Digital Q.UP, автоматизирует все интеграционные потоки и процессы взаи
|05.09.2023
|
МТС специально для народа выпускает цифровые облигации на 3 миллиарда
елесистемы» (МТС) объявил о намерении провести размещение цифровых народных облигаций на платформе «Финуслуги». Объем размещения составит 3 млрд руб. Купонный период составит 91 день. Размер ку
|28.03.2023
|
«Абсолют банк» подключился к платформе «Финуслуги»
«Абсолют банк» присоединился к платформе «Финуслуги» «Московской биржи» и предлагает ее пользователям оформить вклад «Биржевой максимум». Об этом CNews сообщили представители «Абсолют банка». На платформе Финуслуги вклад оформля
|27.02.2023
|
Платформа «Финуслуги» внедряет технологию проверки документов Smart Engines
Платформа личных финансов «Финуслуги» «Московской» биржи внедрила систему распознавания паспортов, разработанную российс
|18.07.2022
|
Банк «Союз» присоединился к платформе «Финуслуги» Московской биржи с помощью решений «Диасофт»
Банк «Союз» и «Диасофт» завершили проект по подключению банка к платформе личных финансов «Финуслуги». Это увеличило доступность услуг банка для широкого круга потребителей и расширило географию новых клиентов. Специалисты компании «Диасофт» внедрили в ИТ-ландшафт банка программный п
|30.05.2022
|
Crafttalk реализовала онлайн-чат для платформы «Финуслуги» Московской биржи
оммуникации, резидент фонда «Сколково», раскрыла подробности проекта для платформы личных финансов «Финуслуги», созданной Московской биржей. Решение внедрено как чат-платформа (онлайн-чат) для
|21.12.2020
|
Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов
вые продукты с лучшими предложениями на рынке. Наш партнер — группа компаний ЦФТ — уже подключил к «Финуслугам» несколько банков, которые предлагают депозиты по ставке 5,5%. Кроме того, мы запу
|26.10.2020
|
Банки подключаются к платформе «Финуслуги» при технологической поддержке ЦФТ
оту на платформе в сжатые сроки без доработки собственной АБС. Несколько банков уже подключились к «Финуслугам», используя технологию ЦФТ. Платформа личных финансов «Финуслуги», оператором кото
Московская Биржа и организации, системы, технологии, персоны:
|Урусов Виктор 149 1
|Панченко Иван 178 1
|Арлазаров Владимир 271 1
|Известия ИД 707 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408049, в очереди разбора - 732408.
Создано именных указателей - 187502.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.