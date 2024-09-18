«Финуслуги» в партнерстве с Data Sapience и GlowByte внедрили отечественную платформу автоматизации целевого маркетинга

Маркетплейс «Финуслуги» интегрировал в свою инфраструктуру платформу автоматизации целевого маркетинга CM Ocean российского вендора Data Sapience (входит в группу компаний GlowByte). В ходе проекта была успешно решена задача по автоматическому формированию и приоритизации персональных предложений от ведущих банков и страховых компаний. Также были реализованы интеграции с исходящими каналами коммуникации, фронтальными системами клиентского сервиса, мобильным приложением и личным кабинетом (web) клиента, настроен обратный поток выгрузки аналитики в корпоративное хранилище данных.

Проект был начат на основе решения западного вендора, признанного лидера в области автоматизации маркетинга. Однако в связи с уходом западных компаний из России в начале 2022 г. было принято решение о смене парадигмы и выборе поставщика из реестра российского ПО. На основе конкурентного анализа «Финуслуги» выбрали решение на платформе вендора Data Sapience.

Маркетинговые кампании «Финуслуг» до реализации проекта запускались вручную с использованием SQL-скриптов. В настоящее время все предложения по страховым, депозитным и информационным продуктам переведены в CM Ocean и запускаются по расписанию. Объемы сопоставимы с крупнейшими внедрениями в банковской и телеком-индустрии: ежедневно создается и приоритизируется до 2 млн персональных предложений. Скорость отдачи таких предложений во фронтальные системы измеряется десятками миллисекунд.

Срок разработки до завершения этапа MVP и отправки первых коммуникаций занял всего 4 месяца. Целевое решение было внедрено за 8 месяцев.

Сергей Мироедов, директор по развитию клиентской базы «Финуслуг», сказал: «Автоматизация процессов взаимодействия с клиентской базой – один из драйверов роста бизнеса. Система CM Ocean позволила на этапе масштабирования Финуслуг через охватные каналы запустить процессы онбординга новых клиентов, продаж дополнительных и кросс-продуктов, а также кампании по удержанию клиентов, что в целом дает положительную динамику основных финансовых и продуктовых метрик. Это первый кейс внедрения данной платформы в РФ и наглядный пример успешного импортозамещения. Внедренный функционал позволяет нам реализовывать задачи расширения и глубины персонализации предложений и коммуникаций с клиентами, добавлять элементы машинного обучения в процессы для оптимизации расходов и повышения конверсии. В следующем году планируем перевести триггерные цепочки в режим реального времени и модернизировать систему взаимодействия с посетителями сайта и мобильного приложения».

Антон Стрельников, операционный директор практики Marketing Management в GlowByte, сказал: «Возможности CM Ocean позволили в кратчайшие сроки вывести бизнес Финуслуг на новый уровень – запуск до 120 пакетных кампаний в день с обеспечением практически 100% покрытия клиентской базы лучшими финансовыми предложениями на рынке. Более того, система бесшовно интегрировалась с ландшафтом, ранее подготовленным под решение западного вендора, в том числе с Customer Profile 360 в СУБД PostgreSQL».

Владимир Носиков, директор продукта CM Ocean в Data Sapience, сказал: «Финуслуги» представляют уникальный на российском рынке продукт, который объединяет широкий спектр предложений от ведущих банков и страховых компаний. Команда CVM (Customer Value Management) «Финуслуг» обладает четким видением бизнеса и технологических решений, необходимых для успешного продвижения бизнеса компании. Благодаря высокому профессионализму совместной команды «Финуслуг» и GlowByte мы успешно реализовали запуск кампаний в кратчайшие сроки. Финуслуги стали первыми, кто автоматизировал процессы целевого маркетинга на платформе CM Ocean. Опыт и компетентность коллег помогли сформировать план развития платформы, который соответствует реальным потребностям современного CVM-подразделения».