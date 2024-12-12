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GlowByte Data Sapience CM Ocean CM Ocean.умная ДЗ



12.12.2024 Data Sapience и Orion soft подтвердили совместимость продуктов 1
18.09.2024 «Финуслуги» в партнерстве с Data Sapience и GlowByte внедрили отечественную платформу автоматизации целевого маркетинга 1
12.10.2023 Решение GlowByte по оптимизации сбора дебиторской задолженности включено в реестр цифровых решений для энергетических компаний 2
ИТ-тренды 2023: главные тенденции и самые востребованные в России технологии 1
03.04.2023 «Ренессанс страхование» при поддержке Data Sapience перенесет систему монетизации клиентской базы на российскую платформу 1
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

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Публикаций - 6, упоминаний - 7

GlowByte и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 16 6
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 134 3
SAP SE 5279 2
SAS Institute 971 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 101 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
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AdAstra - АдАстра 15 1
LeverX Group - ЛэвэрЭкс Интернешнл - Техфорвард 5 1
Orion soft - Орион софт - 104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ренессанс Страхование 160 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 3
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Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20602 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7986 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 49 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
DevOps - Development и Operations 865 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Workflow - Поток работ 334 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 492 1
GlowByte - Data Sapience - Talys.SDE - Talys.AML - Talys.Ocean 7 2
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Apache Hadoop 427 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
SAS Campaign Management 6 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Orion soft - Nova Container Platform 35 1
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Рундасов Алексей 6 2
Куприянова Елена 3 2
Соловьева Дарья 4 2
Снурницын Павел 3 2
Андреев Владимир 97 1
Шилов Сергей 91 1
Колмогоров Андрей 3 1
Кофанов Сергей 3 1
Гольдберг Юлий 25 1
Бровко Александр 10 1
Окунева Полина 1 1
Выдрич Алеся 2 1
Турунов Андрей 1 1
Зубков Антон 10 1
Стрельников Антон 3 1
Мироедов Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17028 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
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KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
СРО - саморегулируемые организации 95 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 1
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Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 115 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 311 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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