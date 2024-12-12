GlowByte Data Sapience CM Ocean CM Ocean.умная ДЗ
GlowByte и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 1
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
|Ренессанс Страхование 160 1
|FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
|Носиков Владимир 3 3
|Рундасов Алексей 6 2
|Куприянова Елена 3 2
|Соловьева Дарья 4 2
|Снурницын Павел 3 2
|Андреев Владимир 97 1
|Шилов Сергей 91 1
|Колмогоров Андрей 3 1
|Кофанов Сергей 3 1
|Гольдберг Юлий 25 1
|Бровко Александр 10 1
|Окунева Полина 1 1
|Выдрич Алеся 2 1
|Турунов Андрей 1 1
|Зубков Антон 10 1
|Стрельников Антон 3 1
|Мироедов Сергей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.