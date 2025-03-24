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GlowByte Data Sapience Kolmogorov AI Kolmogorov Axiom Kolmogorov Continuity Kolmogorov Predicate

ПО Kolmogorov AI разработано российским вендором Data Sapience GlowByte. ModelOps-инфраструктура решения Kolmogorov Predicate используется для задач распределенного real-time-мониторинга качества работы ML-моделей


24.03.2025 «Норникель» совместно с GlowByte внедрил корпоративную ML-платформу на базе продукта Kolmogorov вендора Data Sapience  2
30.01.2024 «Евраз» и GlowByte разработали систему федеративного мониторинга прогнозных и оптимизационных моделей в реальном времени 3
ИТ-тренды 2023: главные тенденции и самые востребованные в России технологии 1
31.07.2023 Росбанк внедряет систему управления моделями и модельным риском совместно с Kolmogorov AI 5
25.07.2023 Павел Снурницын, Алексей Рундасов -

Как ИИ и нейросети  способствуют цифровой трансформации

 1
16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 3

Публикаций - 6, упоминаний - 15

GlowByte и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 20 6
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 138 4
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