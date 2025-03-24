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GlowByte Data Sapience Kolmogorov AI Kolmogorov Axiom Kolmogorov Continuity Kolmogorov Predicate
ПО Kolmogorov AI разработано российским вендором Data Sapience GlowByte. ModelOps-инфраструктура решения Kolmogorov Predicate используется для задач распределенного real-time-мониторинга качества работы ML-моделей.
GlowByte и организации, системы, технологии, персоны:
|FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 1
|Снурницын Павел 3 3
|Зайцев Михаил 273 3
|Рундасов Алексей 6 2
|Куприянова Елена 3 2
|Соловьева Дарья 4 2
|Носиков Владимир 3 2
|Андреев Владимир 98 1
|Шилов Сергей 91 1
|Колмогоров Андрей 3 1
|Кофанов Сергей 3 1
|Розанова Елизавета 1 1
|Бровко Александр 10 1
|Выдрич Алеся 2 1
|Зубков Андрей 3 1
|Лисицин Евгений 19 1
|Манихин Алексей 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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