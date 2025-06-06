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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рундасов Алексей


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 «Группа Астра», Data Sapience и Yadro создадут ПАК для работы с ИИ 1
14.05.2024 Банк «Санкт-Петербург» и GlowByte реализовали отказоустойчивое решение для платформы управления данными на стеке Hadoop 1
ИТ-тренды 2023: главные тенденции и самые востребованные в России технологии 1
25.07.2023 Павел Снурницын, Алексей Рундасов -

Как ИИ и нейросети  способствуют цифровой трансформации

 1
03.04.2023 «Ренессанс страхование» при поддержке Data Sapience перенесет систему монетизации клиентской базы на российскую платформу 2
12.01.2023 Онлайн 24/7: россияне обсуждают работу в мессенджерах по вечерам и в выходные 1
26.07.2018 Исследование: более половины брендов признают эффективность real-time маркетинга 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Рундасов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 24 4
SAS Institute 996 3
Intel Corporation 12320 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
Accenture Applied Intelligence 3 1
Yandex - Яндекс 7763 1
Docsvision - ДоксВижн 1015 1
SAP SE 5336 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 393 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 102 1
IBM - International Business Machines Corp 9473 1
LeverX Group - ЛэвэрЭкс Интернешнл - Техфорвард 5 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 100 1
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 141 1
Broadcom - VMware - Greenplum 110 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1155 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 530 1
Ренессанс Страхование 165 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3135 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53108 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7570 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68376 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7088 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5361 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31992 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28298 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10700 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20869 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15087 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1774 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3389 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1991 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5329 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4065 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7500 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4668 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 376 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2125 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5014 1
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 49 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29153 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11498 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 670 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2079 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12864 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1306 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8390 1
Data monetization - Монетизация данных 1708 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8896 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11577 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24944 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12916 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16373 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2248 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13832 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11907 1
Имитационное моделирование - Simulation modeling 30 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21165 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5741 1
GlowByte - Data Sapience - CM Ocean - CM Ocean.умная ДЗ 8 2
GlowByte - Data Sapience - Kolmogorov AI - Kolmogorov Axiom - Kolmogorov Continuity - Kolmogorov Predicate 8 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1840 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 186 1
GlowByte - Data Sapience - Talys.SDE - Talys.AML - Talys.Ocean 8 1
OpenAI ChatGPT 406 1
SAS Campaign Management 6 1
GlowByte - Data Sapience - Data Ocean Data Governance 9 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 207 1
Apache Hadoop 438 1
Снурницын Павел 3 2
Носиков Владимир 4 1
Куприянова Елена 3 1
Соловьева Дарья 4 1
Шилов Сергей 94 1
Кофанов Сергей 3 1
Андреев Владимир 99 1
Бровко Александр 10 1
Выдрич Алеся 2 1
Турунов Андрей 1 1
Гузов Ян 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149451 6
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2527 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14261 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2321 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17879 1
Россия - СФО - Новосибирск 4440 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44279 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2053 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1510 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24832 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49320 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14166 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3684 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 642 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 954 1
СРО - саморегулируемые организации 101 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1438 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16743 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4053 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52725 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3389 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 393 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5998 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 921 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9158 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 413 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 129 1
Harvard Business Review 19 1
A2:Research 10 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3309 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 336 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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