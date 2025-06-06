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Рундасов Алексей
УПОМИНАНИЯ
Рундасов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1155 1
|ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 530 1
|Ренессанс Страхование 165 1
|БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3135 1
|Снурницын Павел 3 2
|Носиков Владимир 4 1
|Куприянова Елена 3 1
|Соловьева Дарья 4 1
|Шилов Сергей 94 1
|Кофанов Сергей 3 1
|Андреев Владимир 99 1
|Бровко Александр 10 1
|Выдрич Алеся 2 1
|Турунов Андрей 1 1
|Гузов Ян 3 1
|A2:Research 10 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3309 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 336 1
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