Разделы

ПО Софт Цифровизация Техника Искусственный интеллект
|

«Группа Астра», Data Sapience и Yadro создадут ПАК для работы с ИИ

«Группа Астра», компании Data Sapience и Yadro объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве. Стороны представляли главный коммерческий директор «Группы Астра» Николай Прянишников, коммерческий директор Data Sapience Алексей Рундасов и коммерческий директор Yadro Александр Бакулин. Об этом CNews сообщили представители Data Sapience.

Вендоры намерены общими усилиями создать высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Тессеракт», предназначенный для разработки и внедрения доверенных моделей ИИ. С его помощью можно будет обрабатывать естественный язык, строить интеллектуальные системы поддержки принятия решений на базе больших языковых моделей, задействовать предиктивную аналитику, компьютерное зрение и выполнять много других задач. Компоненты, которые войдут в состав «Тессеракта», сертифицированы ФСТЭК России. Его основой станут решения Yadro и ПО, зарегистрированное в реестре Минцифры.

Партнеры договорились поделить зоны ответственности. Yadro предоставит аппаратное обеспечение, Data Sapience — экспертизу в области создания и внедрения ИИ-моделей и платформу машинного обучения и искусственного интеллекта Kolmogorov.ai, а «Группа Астра» сконцентрируется на стратегии развития продукта и его интеграции с другими отечественными технологиями.

Благодаря low-code платформе с графическим интерфейсом и библиотекой готовых шаблонов можно будет разрабатывать качественные ИИ-модели.

Помимо производства программно-аппаратных комплексов, меморандум предусматривает и другие совместные активности: интеграцию продуктов «Группы Астра», Data Sapience и Yadro, обмен опытом и наработками, а также развитие клиентских сервисов и участие в маркетинговых и образовательных мероприятиях.

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов
Цифровизация

«Объединение экспертизы и ресурсов сразу трех ведущих вендоров позволит предложить российскому рынку действительно уникальное решение для разработки и внедрения искусственного интеллекта. Реализация совместного проекта ускорит развитие отечественных ИИ-технологий и формирование безопасной и независимой цифровой инфраструктуры. Подписание соглашения с нашими уважаемыми партнерами: новым — Data Sapience и давним — Yadro — важный шаг на пути к ИТ-суверенитету и повышению конкурентоспособности клиентов как в госсекторе, так и в сегменте частного бизнеса», — отметил Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».

«Подписание соглашения дает старт для длительного и глубокого сотрудничества. Созданный альянс ведущих вендоров, лидеров отрасли, — большой шаг для российского ИИ. Вместе мы создаем по-настоящему прорывную технологию. Доверенный высокопроизводительный комплекс «Тессеракт» объединяет лучшие решения и экспертизу компаний Yadro, Data Sapience и «Группы Астра». Платформа машинного обучения и искусственного интеллекта Kolmogorov.ai — передовое решение из продуктовой линейки Data Sapience — легла в основу прикладной программной части комплекса. Мы уверены, что новая технология позволит ускорить цифровую трансформацию российского рынка за счет более эффективного проникновения ИИ», — сказал Алексей Рундасов, коммерческий директор Data Sapience.

«Создание полностью независимого программно-аппаратного комплекса — это важный шаг к формированию технологической вертикали в сфере ИИ. Наша задача — обеспечить для него надежную и масштабируемую вычислительную основу на базе наших продуктов. Мы уверены, что только такой системный подход, где аппаратные решения, программное обеспечение и алгоритмы объединены в единую архитектуру, позволит предложить рынку современный, производительный ПАК», — отметил Александр Бакулин, коммерческий директор Yadro.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Xiaomi выпустила дешевый планшет Redmi Pad 2 с большой батареей и экраном не хуже, чем у iPad Pro

Вадим Корепин, Lansoft: Многие компании готовы сочетать российские и западные ИТ-решения

Умные часы Apple Watch считают сожженные калории на глазок. Ошибка достигает 30%

Как MTS AI сэкономила более миллиарда рублей инвестиций за счет обучения моделей в облаке MWS

Windows 11 будет принудительно тормозить процессоры ноутбуков, но пользователям это понравится

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Самые легкие 14-дюймовые ноутбуки стоимостью до 50 000 рублей: хиты продаж

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще