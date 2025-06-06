«Группа Астра», Data Sapience и Yadro создадут ПАК для работы с ИИ

«Группа Астра», компании Data Sapience и Yadro объявляют о подписании соглашения о сотрудничестве. Стороны представляли главный коммерческий директор «Группы Астра» Николай Прянишников, коммерческий директор Data Sapience Алексей Рундасов и коммерческий директор Yadro Александр Бакулин. Об этом CNews сообщили представители Data Sapience.

Вендоры намерены общими усилиями создать высокопроизводительный программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Тессеракт», предназначенный для разработки и внедрения доверенных моделей ИИ. С его помощью можно будет обрабатывать естественный язык, строить интеллектуальные системы поддержки принятия решений на базе больших языковых моделей, задействовать предиктивную аналитику, компьютерное зрение и выполнять много других задач. Компоненты, которые войдут в состав «Тессеракта», сертифицированы ФСТЭК России. Его основой станут решения Yadro и ПО, зарегистрированное в реестре Минцифры.

Партнеры договорились поделить зоны ответственности. Yadro предоставит аппаратное обеспечение, Data Sapience — экспертизу в области создания и внедрения ИИ-моделей и платформу машинного обучения и искусственного интеллекта Kolmogorov.ai, а «Группа Астра» сконцентрируется на стратегии развития продукта и его интеграции с другими отечественными технологиями.

Благодаря low-code платформе с графическим интерфейсом и библиотекой готовых шаблонов можно будет разрабатывать качественные ИИ-модели.

Помимо производства программно-аппаратных комплексов, меморандум предусматривает и другие совместные активности: интеграцию продуктов «Группы Астра», Data Sapience и Yadro, обмен опытом и наработками, а также развитие клиентских сервисов и участие в маркетинговых и образовательных мероприятиях.

«Объединение экспертизы и ресурсов сразу трех ведущих вендоров позволит предложить российскому рынку действительно уникальное решение для разработки и внедрения искусственного интеллекта. Реализация совместного проекта ускорит развитие отечественных ИИ-технологий и формирование безопасной и независимой цифровой инфраструктуры. Подписание соглашения с нашими уважаемыми партнерами: новым — Data Sapience и давним — Yadro — важный шаг на пути к ИТ-суверенитету и повышению конкурентоспособности клиентов как в госсекторе, так и в сегменте частного бизнеса», — отметил Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».

«Подписание соглашения дает старт для длительного и глубокого сотрудничества. Созданный альянс ведущих вендоров, лидеров отрасли, — большой шаг для российского ИИ. Вместе мы создаем по-настоящему прорывную технологию. Доверенный высокопроизводительный комплекс «Тессеракт» объединяет лучшие решения и экспертизу компаний Yadro, Data Sapience и «Группы Астра». Платформа машинного обучения и искусственного интеллекта Kolmogorov.ai — передовое решение из продуктовой линейки Data Sapience — легла в основу прикладной программной части комплекса. Мы уверены, что новая технология позволит ускорить цифровую трансформацию российского рынка за счет более эффективного проникновения ИИ», — сказал Алексей Рундасов, коммерческий директор Data Sapience.

«Создание полностью независимого программно-аппаратного комплекса — это важный шаг к формированию технологической вертикали в сфере ИИ. Наша задача — обеспечить для него надежную и масштабируемую вычислительную основу на базе наших продуктов. Мы уверены, что только такой системный подход, где аппаратные решения, программное обеспечение и алгоритмы объединены в единую архитектуру, позволит предложить рынку современный, производительный ПАК», — отметил Александр Бакулин, коммерческий директор Yadro.