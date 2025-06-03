Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 176043
ИКТ 13710
Организации 10683
Ведомства 1462
Ассоциации 1000
Технологии 3456
Системы 25685
Персоны 75537
География 2855
Статьи 1522
Пресса 1224
ИАА 700
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2640
Мероприятия 854

Бакулин Александр


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Yadro займется автоматизацией процессов «Алроса» 1
28.05.2024 «Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
24.05.2024 Российские вендоры представили доверенную импортонезависимую ИТ-инфраструктуру 2.0 1
21.05.2024 Росбанк внедряет серверное оборудование Yadro 1
20.02.2024 «Диасофт» автоматизирует обслуживание зарплатных зачислений 1
20.10.2023 «Диасофт» поддержал B2B переводы через СБП 1
29.03.2023 Российский разработчик «железа» вдвое увеличивает штат. Будут наняты 2000 ИТ-специалистов 1
31.01.2023 Как банкам всего за год перейти на импортонезависимую СУБД 1
28.06.2021 Росатом внедряет отечественное серверное оборудование YADRO 1
31.07.2020 «Диасофт» реализовал в своем решении для работы с СБП C2B-переводы 1
14.09.2016 Компания Yadro начинает в России сборку серверов IBM 1
14.09.2016 Yadro стала сертифицированным OEM-партнером IBM в России 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Бакулин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 540 7
Diasoft - Диасофт 936 4
IBM - International Business Machines Corp 9473 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 1
Lenovo Group 2307 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1502 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 309 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 644 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 1
Технопром Инновационная корпорация 45 1
Nvidia Corp 3572 1
Oracle Corporation 6761 1
Intel Corporation 12315 1
Dell EMC 5053 1
Microsoft Corporation 24862 1
Syntacore 27 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 224 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 27 1
Orion soft - Орион софт - 141 1
ГПБ - Газпромбанк 1109 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1146 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 216 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12061 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 590 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 324 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4409 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4973 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30602 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11750 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21211 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9672 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31929 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1043 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 862 2
FinTech - Денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц - C2B - Consumer-to-Business 61 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26035 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10681 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5510 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6342 2
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 1
C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 55 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 682 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2894 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11419 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9559 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11894 1
Трансфер технологий 152 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7676 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1099 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2241 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10595 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1924 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5002 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 497 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1155 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4286 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 612 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 118 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13808 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4644 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2997 1
FinTech - Денежные переводы между своими банковскими счетами - me2me-переводы - P2P-переводы 153 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29105 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 1
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 49 5
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 75 3
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 310 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 713 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1774 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 352 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1132 1
Oracle Java - язык программирования 3141 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 496 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1335 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1681 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1016 1
Diasoft FA# АБС 66 1
PostgreSQL - PostgreDB 10 1
Orion soft - Cloudlink 17 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 440 1
Linux OS 10244 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 134 1
Orion soft - Proxima DB 46 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 119 1
Orion soft - StarVault 9 1
Orion soft - Nova Container Platform 48 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 21 1
Филатов Андрей 114 2
Абакумов Евгений 206 1
Икоев Артем 16 1
Редькин Александр 5 1
Столяров Сергей 3 1
Мартиросов Давид 70 1
Урусов Виктор 131 1
Желтухин Вадим 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 3
Россия - ЦФО - Ивановская область 530 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 118 2
Беларусь - Минск 651 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 419 1
Беларусь - Белоруссия 5845 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17868 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3217 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4072 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14148 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4138 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3206 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6563 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1966 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6877 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5938 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11259 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6441 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1277 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6006 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 329 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1367 1
TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3303 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 141 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще