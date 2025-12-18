Разделы

ИКС Yadro Kornfeld серия коммутаторов

ИКС - Yadro - Kornfeld - серия коммутаторов

Коммутаторы KORNFELD — многофункциональные коммутаторы с широким функционалом, ориентированным на высоконагруженную сетевую инфраструктуру дата-центров, вычислительных кластеров и корпоративных сетей передачи данных.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


18.12.2025 Российские коммутаторы показали отказоустойчивость и масштабируемость в независимых тестах 7
01.12.2025 YADRO выпустила обновление TATLIN.UNIFIED с расширенной поддержкой NVMe over TCP и новыми функциями по информационной безопасности 1
05.11.2025 В России создали полигон для проверки совместимости отечественного банковского ПО 1
07.10.2025 АНО «НЦК ИСУ» организовала независимое нагрузочное тестирование решения «1С:ERP» на 30 тысяч одновременно работающих пользователей на инфраструктуре МБД Tantor XData и Yadro 1
01.10.2025 Новая технология ускорит работу с данными на 30% 1
12.08.2025 YADRO признали лидером по лояльности клиентов 1
22.07.2025 «Группа Астра» вместе с Yadro строит полностью российскую альтернативу западным облачным платформам 1
04.06.2025 «К2 НейроТех» представил новый ПАК-AI для быстрого внедрения прикладного ИИ в бизнес-процессы 1
11.03.2025 Yadro представила новый высокопроизводительный коммутатор 4
09.07.2024 Yadro обновила софт для управления ИТ-инфраструктурой 1
24.04.2024 Компания Netwell стала дистрибьютором решений Yadro – крупнейшего российского разработчика вычислительной техники 1
23.01.2024 Реестр российского ПО пополнился новой ОС на базе Android 1

Публикаций - 12, упоминаний - 21

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 645 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2506 4
DeepSeek - ДипСик 116 1
К2Тех - К2 НейроТех 40 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 488 1
Ростелеком 10323 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Ред Софт - Red Soft 1008 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 793 1
Google LLC 12275 1
Netwell - Нетвелл 56 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 83 1
К2Тех 240 1
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 39 1
9015 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 63 1
Михайлов и партнеры 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4917 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73399 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23233 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5935 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18272 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1315 2
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 57 2
ECMP - Equal-cost multi-path routing 18 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1044 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 252 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2168 1
Application store - магазин приложений 1373 1
Оповещение и уведомление - Notification 5388 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 657 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2282 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 714 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 188 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2655 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2859 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 958 1
Leaf-Spine - Clos fabric - Клоза - архитектура - сетевая топология 14 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 403 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 581 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 476 1
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 162 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 100 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 3
Linux OS 10929 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1317 2
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 61 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 34 1
ИКС - Yadro Суприм 2 1
Google Android 14714 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3434 1
Kaspersky OS 145 1
Новые облачные технологии - МойОфис 898 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 1
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 138 1
Google Mobile Services - GMS - Google Mobile App 87 1
HP Indigo ЦПМ - Цифровая печатная машина 48 1
Google Android SDK 37 1
VK RuStore - Рустор 512 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU 68 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 414 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 313 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 329 1
Google TensorFlow 94 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 865 1
Крючков Илья 2 1
Стависская Софья 3 1
Мылицын Роман 111 1
Смирнов Алексей 254 1
Винокур Дмитрий 10 1
Егоров Павел 20 1
Абаев Тахир 2 1
Анисимов Константин 42 1
Бакулин Александр 19 1
Зотов Алексей 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 157183 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1725 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
