Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

BGP Border Gateway Protocol Протокол граничного шлюза Протокол динамической маршрутизации EGP Exterior Gateway Protocol



27.01.2023 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 г. 2022 г. стал не просто рекордным, а беспрецедентным по количеству DDoS-атак и их интенсивности. Минимальные показатели последних десяти месяцев прошедшего года были на

07.11.2022 Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в III квартале 2022 года

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представляет статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в III квартале 2022 г. Несмотря на текущий небольшой спад DDoS-атак в III квартале 2022 г., их интенсивность все равно превышает показатели 2021 г. в десятки раз. Об этом CNews с
27.04.2022 Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в I квартале 2022 года

Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в I квартале 2022 г. I квартал 2022 года оказался беспрецедентным с точки зрения DDoS-активности, напрямую связанной с событиями на Украине. Основу атак составили нападения хакти
28.01.2022 Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в IV квартале 2021 года

ечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представляет статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в четвертом квартале 2021 г. Несмотря на то, что III квартал наделал 2021 г. м
04.08.2021 Qrator Labs опубликовала статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов во II квартале 2021 года

печении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов во II квартале 2021 г. Во II квартале 2021 г. был зафиксирован серьезный рост

03.06.2016 Qrator Labs выявила уязвимость в BGP-демоне ПО Quagga

Компания Qrator Labs, специализирующаяся на противодействии DDoS-атакам, обнаружила уязвимость в BGP-демоне программного обеспечения маршрутизации Quagga (bgpd) и написала патч для ее исправления. Об этом CNews сообщили в Qrator Labs. Демон (daemon) — это компьютерная программа в системах

04.03.2003 «Доверчивые» маршрутизаторы – слабость Сети

й эксперт по вопросам информационной безопасности Стивен Даген (Stephen Dugan) заявил, что протокол BGP (Border Gateway Protocol, протокол пограничной маршрутизации) необходимо усовершенствоват

Публикаций - 114, упоминаний - 135

BGP и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5114 16
Ростелеком 9699 15
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 8
Broadcom - VMware 2359 7
Microsoft Corporation 24623 7
Yandex - Яндекс 7339 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
МегаФон 8803 6
Intel Corporation 12197 6
8213 6
Amazon Inc - Amazon.com 2998 5
Google LLC 11775 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 5
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 5
Ideco - Айдеко 71 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
Dell EMC 5027 4
Huawei 3932 4
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 4
Oracle Corporation 6687 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 4
Fortinet 387 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 4
StormWall - Сторм системс 67 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 4
Eltex - Предприятие Элтекс 151 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
Цифра ГК 2426 4
Citrix Systems 812 3
ZyXEL Communications 291 3
Palo Alto Networks 146 3
D-Link - Д-Линк Трейд 361 3
Код Безопасности 616 3
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 43 3
HP 3Com 677 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 2
NanduQ - Qiwi 996 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 1
Carlsberg Group 25 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Евросеть 1404 1
Khosla Ventures - венчурный фонд 16 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 1
SBI Holdings - SBI Group 24 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 65 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 33 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Беталинк 103 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 14 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Asahi Glass 44 1
Детский мир - Зоозавр 14 1
МК Рустек 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Резонанс НПП 370 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 44 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Союзное государство России и Белоруссии 51 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
WiMAX Forum 68 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ISC - Internet Systems Consortium 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 54
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 48
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 38
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 38
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 78 37
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 36
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 32
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 31
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 22
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 20
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 20
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 18
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 17
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2057 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 14
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 13
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 13
IPv4 - Internet Protocol version 4 249 13
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 13
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 12
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 379 12
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 319 12
IGMP Proxy - Internet Group Management Protocol - IGMP snooping - IGMP Filtering - процесс отслеживания сетевого трафика 125 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 11
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 11
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 15 8
Linux OS 9936 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 7
Google YouTube - Видеохостинг 2747 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 4
Ideco UTM - Ideco ICS - Ideco Internet Control Server ПК МЭ - межсетевой экран (firewall) - шлюз безопасности 37 4
Microsoft Windows 15656 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
Microsoft Azure 1408 3
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 17 3
Quagga OSPF - Набор сетевого программного обеспечения для маршрутизации 3 3
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 63 3
Apple iOS 7809 3
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 73 3
Microsoft Exchange 1714 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Microsoft Office 365 940 2
iPerf - кроссплатформенная консольная клиент-серверная программа - генератор TCP, UDP и SCTP трафика 7 2
D-Link DGS - серия маршрутизаторов 13 2
Linux Foundation - ONOS - Open Network Operating System - Система с открытым исходным кодом для программно-конфигурируемых сетей - Открытая сетевая операционная система 4 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 2
Microsoft Skype 2067 2
NetApp E-Series СХД 84 2
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 64 2
Код Безопасности - Континент WAF - Континент NGFW - Континент АПКШ - Континент ЦУС - Континент Центр управления сетью 103 2
RDP.RU EcoRouter 11 2
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 113 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 25 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 2
Eltex MES - серия коммутаторов 4 2
Apple iPhone 6 4862 2
D-Link D-View 8 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 46 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 342 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
2Test Профишкаф 1 2
Nvidia - Mellanox Spectrum - коммутаторы 6 2
Лямин Александр 74 7
Кулин Филипп 51 3
Хантимиров Рамиль 31 3
Ткачев Дмитрий 10 3
Иванов Олег 141 2
Мылицын Роман 110 2
Сапунов Алексей 36 2
Иванов Владимир 61 2
Жуков Роман 17 2
Немошкалов Александр 11 2
Никулин Сергей 23 2
Чернов Иван 28 2
Хомутов Дмитрий 31 2
Ляпунов Игорь 121 2
Орлов Максим 3 2
Галушкин Олег 182 1
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 58 1
Бокова Людмила 82 1
Соколов Алексей 134 1
Носков Константин 236 1
Волин Алексей 120 1
Дворкович Аркадий 210 1
Климарев Михаил 48 1
Демидов Александр 20 1
Азимов Александр 1 1
Луканев Андрей 1 1
Антонов Павел 12 1
Внутских Евгений 1 1
Королев Сергей 43 1
Левова Ирина 24 1
Черевков Алексей 11 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Зискинд Леонид 6 1
Воронцов Владимир 2 1
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
Глаз Александр 1 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
Манджиков Очир 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 61
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 8
Европа 21767 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 8
Германия - Федеративная Республика 12681 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 6
Европа Восточная 3075 5
Россия - СФО - Новосибирск 4290 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Азия - Азиатский регион 5528 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
Сингапур - Республика 1849 4
Индия - Bharat 5431 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 4
Нидерланды - Амстердам 607 4
Нидерланды 3517 4
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 4
Индонезия - Республика 956 4
Казахстан - Республика 5525 3
Япония 13282 3
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Ближний Восток 2942 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Украина 7608 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 2
США - Калифорния - Сан-Хосе 401 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Китай - Тайвань 3984 2
Болгария - Республика 772 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 6
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 5
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 4
Металлы - Медь - Copper 791 4
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 3
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 261 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 107 2
Regnum - Регнум 112 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Reddit 312 1
ZDnet 660 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Звезда - Телеканал 1 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
РИА Новости 917 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
KrebsOnSecurity 15 1
New Scientist 1448 1
Network World 31 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
FirstPost 1 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
NYT - The New York Times 1054 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Gartner - Гартнер 3556 6
Juniper Research 522 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Fortune Global 500 286 1
Mordor Intelligence 29 1
Tolly Group 14 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
IHS Infonetics Research 102 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
Synergy Research Group 42 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
ИИИ - Институт исследований интернета 56 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
Информзащита Учебный центр 38 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
Международный женский день - 8 марта 325 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
Связь-Экспокомм 113 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 4 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
LinuxWorld 52 1
Infosecurity - выставка 63 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще