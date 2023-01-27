BGP Border Gateway Protocol Протокол граничного шлюза Протокол динамической маршрутизации EGP Exterior Gateway Protocol
|27.01.2023
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Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году
Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 г. 2022 г. стал не просто рекордным, а беспрецедентным по количеству DDoS-атак и их интенсивности. Минимальные показатели последних десяти месяцев прошедшего года были на
|07.11.2022
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Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в III квартале 2022 года
Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представляет статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в III квартале 2022 г. Несмотря на текущий небольшой спад DDoS-атак в III квартале 2022 г., их интенсивность все равно превышает показатели 2021 г. в десятки раз. Об этом CNews с
|27.04.2022
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Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в I квартале 2022 года
Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в I квартале 2022 г. I квартал 2022 года оказался беспрецедентным с точки зрения DDoS-активности, напрямую связанной с событиями на Украине. Основу атак составили нападения хакти
|28.01.2022
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Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в IV квартале 2021 года
ечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представляет статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в четвертом квартале 2021 г. Несмотря на то, что III квартал наделал 2021 г. м
|04.08.2021
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Qrator Labs опубликовала статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов во II квартале 2021 года
печении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов во II квартале 2021 г. Во II квартале 2021 г. был зафиксирован серьезный рост
|03.06.2016
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Qrator Labs выявила уязвимость в BGP-демоне ПО Quagga
Компания Qrator Labs, специализирующаяся на противодействии DDoS-атакам, обнаружила уязвимость в BGP-демоне программного обеспечения маршрутизации Quagga (bgpd) и написала патч для ее исправления. Об этом CNews сообщили в Qrator Labs. Демон (daemon) — это компьютерная программа в системах
|04.03.2003
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«Доверчивые» маршрутизаторы – слабость Сети
й эксперт по вопросам информационной безопасности Стивен Даген (Stephen Dugan) заявил, что протокол BGP (Border Gateway Protocol, протокол пограничной маршрутизации) необходимо усовершенствоват
BGP и организации, системы, технологии, персоны:
|Лямин Александр 74 7
|Кулин Филипп 51 3
|Хантимиров Рамиль 31 3
|Ткачев Дмитрий 10 3
|Иванов Олег 141 2
|Мылицын Роман 110 2
|Сапунов Алексей 36 2
|Иванов Владимир 61 2
|Жуков Роман 17 2
|Немошкалов Александр 11 2
|Никулин Сергей 23 2
|Чернов Иван 28 2
|Хомутов Дмитрий 31 2
|Ляпунов Игорь 121 2
|Орлов Максим 3 2
|Галушкин Олег 182 1
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 58 1
|Бокова Людмила 82 1
|Соколов Алексей 134 1
|Носков Константин 236 1
|Волин Алексей 120 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Климарев Михаил 48 1
|Демидов Александр 20 1
|Азимов Александр 1 1
|Луканев Андрей 1 1
|Антонов Павел 12 1
|Внутских Евгений 1 1
|Королев Сергей 43 1
|Левова Ирина 24 1
|Черевков Алексей 11 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
|Зискинд Леонид 6 1
|Воронцов Владимир 2 1
|Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 1
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 1
|Глаз Александр 1 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
|Манджиков Очир 56 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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