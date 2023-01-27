Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 году Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в 2022 г. 2022 г. стал не просто рекордным, а беспрецедентным по количеству DDoS-атак и их интенсивности. Минимальные показатели последних десяти месяцев прошедшего года были на

Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в III квартале 2022 года Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представляет статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в III квартале 2022 г. Несмотря на текущий небольшой спад DDoS-атак в III квартале 2022 г., их интенсивность все равно превышает показатели 2021 г. в десятки раз. Об этом CNews с

Qrator Labs представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в I квартале 2022 года Qrator Labs, специализирующаяся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в I квартале 2022 г. I квартал 2022 года оказался беспрецедентным с точки зрения DDoS-активности, напрямую связанной с событиями на Украине. Основу атак составили нападения хакти

Статистика DDoS-атак и BGP-инцидентов в IV квартале 2021 года ечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представляет статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов в четвертом квартале 2021 г. Несмотря на то, что III квартал наделал 2021 г. м

Qrator Labs опубликовала статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов во II квартале 2021 года печении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак, представила статистику DDoS-атак и BGP-инцидентов во II квартале 2021 г. Во II квартале 2021 г. был зафиксирован серьезный рост

Qrator Labs выявила уязвимость в BGP-демоне ПО Quagga Компания Qrator Labs, специализирующаяся на противодействии DDoS-атакам, обнаружила уязвимость в BGP-демоне программного обеспечения маршрутизации Quagga (bgpd) и написала патч для ее исправления. Об этом CNews сообщили в Qrator Labs. Демон (daemon) — это компьютерная программа в системах