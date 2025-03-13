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Quagga OSPF Набор сетевого программного обеспечения для маршрутизации


13.03.2025 VAS Experts настроил СКАТ DPI в качестве пограничного маршрутизатора 1
24.06.2019 Коммутаторы Mellanox Spectrum протестированы на совместимость с Astra Linux 1
13.03.2019 Коммутаторы Mellanox подтвердили совместимость c ОС Astra Linux SE 1.6 1
03.06.2016 Qrator Labs выявила уязвимость в BGP-демоне ПО Quagga 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Quagga OSPF и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia - Mellanox Technologies 90 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25615 3
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 145 3
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 88 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 539 2
IEEE LACP - Link Aggregation Control Protocol - Протокол объединения нескольких физических каналов в один логический в сетях Ethernet 53 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11163 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16104 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2580 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28066 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12855 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6245 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3151 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2238 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 859 1
Nvidia - Mellanox Spectrum - коммутаторы 6 2
iPerf - кроссплатформенная консольная клиент-серверная программа - генератор TCP, UDP и SCTP трафика 7 2
Linux OS 10067 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 539 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4558 1
Nvidia - Mellanox Open Ethernet 3 1
Nvidia - Mellanox MSN - серия коммутаторов 3 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Radar 15 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Мылицын Роман 111 2
Антонов Павел 12 1
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Зискинд Леонид 6 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 464 2
Россия - РФ - Российская федерация 146114 2
Европа Восточная 3102 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14599 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29471 1
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