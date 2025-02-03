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ECMP Equal-cost multi-path routing



03.02.2025 VAS Experts протестировал возможность распознавания трафика в виртуальной среде 1
11.12.2024 Ученые МГУ нашли способ повысить скорость и стабильность работы сетей 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
18.09.2024 IT Elements 1
09.09.2024 IT Elements 2024: о чем расскажут ИТ-компании и крупный бизнес на технологическом событии осени 1
22.08.2024 В Москве пройдет главная конференция страны по сетям, инфраструктуре и информационной безопасности IT Elements, которая объединит в одном пространстве более 2000 экспертов 1
11.07.2012 Dell Force10: подробно о решении для ЦОДов и корпораций 2
02.07.2009 DOCFLOW и AIIM научат российских менеджеров управлять информационными ресурсами 1
24.07.2007 MRV пополнила линейку коммутаторов 10-гигабитной моделью 1
13.03.2007 MRV выпустил новый коммутатор серии OptiSwitch 9000 1
20.02.2007 MRV выпускает новый 10-гигабитный коммутатор OptiSwitch 9000 1
19.09.2006 MRV выпустила новый коммутатор серии OptiSwitch 9000 1
28.02.2006 MRV выпустил новый 10-гигабитный коммутатор OptiSwitch 9000 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

ECMP и организации, системы, технологии, персоны:

ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1134 4
Broadcom - VMware 2364 1
Dell EMC 5032 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Т-Платформы - T-Platforms 395 1
Цифра ГК 2433 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 197 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 71 1
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 23 1
Zynga Game Network 132 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 313 1
Cisco Systems 5116 1
Palo Alto Networks 146 1
Союзное государство России и Белоруссии 51 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20828 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 7
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3642 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11078 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 6
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 6
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 320 6
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 78 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4086 6
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 798 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3756 6
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4674 5
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12553 5
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 370 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2886 5
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1957 5
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 157 5
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 761 5
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 5
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 242 5
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 232 5
Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 5
xDSL - DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL 84 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10779 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13824 5
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 718 5
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 235 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 657 4
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 566 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27536 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21185 3
XFP - 10Gbit Small Form-factor Pluggable - протоколо-независимый оптический трансивер «горячей» замены 32 3
Трансивер - Transceiver 133 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 263 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15928 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25409 2
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 5
NetApp E-Series СХД 84 1
Apache Hadoop 428 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 38 1
NetBSD - Свободно распространяемая операционная система 34 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 153 1
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 43 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 138 1
Dell Force10 2 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 695 1
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall 2 1
UserGate MC - UserGate Management Center 10 1
UserGate Proxy & Firewall ПАК 28 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 44 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1575 1
ITG - VAS Experts - СКАТ DPI 8 1
Липич Григорий 65 1
Осмоловский Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 4
Европа 21780 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
Беларусь - Белоруссия 5676 1
Германия - Федеративная Республика 12692 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14127 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13546 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51166 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4481 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29139 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5372 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2384 1
Экзамены 430 1
Металлы - Медь - Copper 792 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24147 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
Docflow 147 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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