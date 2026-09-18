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UserGate B UserGate C UserGate D UserGate E UserGate F серия межсетевых экранов

  • Платформы UserGate серий D и Е представляют собой аппаратную основу UserGate NGFW – многофункциональных межсетевых экранов следующего поколения, способных обеспечить безопасность небольших и средних предприятий с несколькими сотнями пользователей (серия D), а также крупных предприятий с количеством пользователей до тысячи и более, которым необходимы высокопроизводительные решения, имеющие запас мощности и возможности для дальнейшего масштабирования (серия E). С их помощью заказчики могут защитить свои ИТ-инфраструктуры от  интернет-угроз. Платформы предотвращают сетевые атаки, контролируют доступ к веб-ресурсам, блокируют выполнение опасных приложений и скриптов, защищают от вирусов и спам.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.09.2026 UserGate открыла первую учебную лабораторию по ИБ в Белоруссии 1
22.07.2026 TS Solution заключила первый в России контракт на совместную техническую поддержку UserGate 1
07.07.2026 UserGate начал массовые поставки новых платформ собственной разработки B50‑B, C151 и D250 3
10.06.2026 UserGate и «Софт менеджмент» защитили инфраструктуру международной строительной компании «Ренконс» 1
25.05.2026 UserGate выпустила первую LTS-версию UserGate NGFW 1
27.01.2026 Вышли новые стабильные версии UserGate NGFW 7.3.3 и UserGate NGFW 7.4.1 4
15.01.2026 UserGate выпустила новую версию WAF 7.5.0 для защиты веб-приложений 1
01.10.2025 UserGate начинает поставки аппаратных межсетевых экранов для защиты веб-приложений 2
22.09.2025 UserGate запускает «Реновацию» NGFW 7
02.09.2025 UserGate запускает Data Center Firewall для корпоративных клиентов 1
13.08.2025 Начались массовые поставки платформ UserGate E1010, E3010 и F8010 2
17.06.2025 «Индо Банк» построил систему сетевой безопасности на базе UserGate NGFW 1
26.05.2025 ПАК UserGate C100, UserGate E1010 и UserGate E3010 внесены в реестр ПО Минцифры России 3
27.03.2025 UserGate NGFW обновлен до версии 7.3.0 2
27.02.2025 «Платформикс» помогла грузоперевозчику защитить дата-центры с помощью решений UserGate 1
06.02.2025 Программно-аппаратные комплексы UserGate C150, F8000, F8010 и программный продукт UserGate SIEM включены в реестр российского ПО 3
03.02.2025 Аппаратные платформы UserGate серий D и Е внесены в реестр Минпромторга России 1
17.12.2024 UserGate NGFW обновлен до версии 7.2 1
13.12.2024 Аппаратные платформы UserGate F8000, UserGate F8010 и UserGate Log Analyzer F25 внесены в реестр Минпромторга 2
03.10.2024 У МЧС трижды подряд сорвалась покупка сетевых экранов. С четвертого раза их купили у единственного пришедшего продавца 1
12.07.2024 UserGate на защите ИТ-инфраструктуры государственного учреждения 1
10.07.2024 UserGate обеспечивает защиту сетевого периметра «Пермэнергосбыта» 1
20.02.2024 UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Минцифры Магаданской области 1
25.01.2024 Решение UserGate обеспечило безопасную работу сети органов государственной власти и местного самоуправления Якутии 2
02.08.2023 UserGate C150 и LogAnalyzer сертифицированы в Белоруссии 2
19.04.2022 Аппаратные платформы UserGate C150 включены в реестр отечественной радиоэлектроники Минпромторга 2
21.05.2020 О результатах прошедшего в Москве UserGate Partner Day 2020 1

Публикаций - 27, упоминаний - 49

UserGate B и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 538 27
TS Solution - ТС Солюшен 12 2
Катунь Электроника 4 1
Новые платформы 17 1
Софт менеджмент 5 1
Microsoft Corporation 25892 1
Huawei 4728 1
Check Point Software Technologies 839 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1459 1
1С-Битрикс - Bitrix 682 1
ФОРС - Центр разработки 715 1
Palo Alto Networks 215 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
Softline - Цифровые Решения - Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 47 1
МЧС РФ ЦБИТ ФКУ - Центральная база измерительной техники Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны 4 1
ИВС Сети 12 1
Коммерческий Индо банк 4 1
Ренконс 2 1
МТС - Бастион 8 1
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
Пермэнергосбыт - Пермская Энергосбытовая Компания 12 1
МСК - Международная строительная компания 4 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5878 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4071 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13963 4
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1452 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6717 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1621 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2915 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 283 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 27 1
OWASP - Open Web Application Security Project 156 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36151 22
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 863 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55078 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13198 12
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2536 10
Кибербезопасность - NGFW - EMIX-трафик - Enterprise Mix 20 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18368 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26550 8
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3198 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4237 7
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 972 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34076 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14489 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22861 5
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 489 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13685 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14225 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12414 5
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 288 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16817 4
Application Control - Контроль доступа к приложениям 194 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6905 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10553 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36941 3
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1117 3
VPN - IPSec - IP Security - Internet Protocol Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange - IKEv1, IKEv2 343 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5319 3
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 666 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8057 3
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 763 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9757 3
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица - Программируемая пользователем вентильная матрица 145 3
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4540 3
IP-сеть - UDP - User Datagram Protocol - IPDR - IP data records 255 3
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 821 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3289 3
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 211 3
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 599 3
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 143 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1661 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 122 19
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 28 10
UserGate MC - UserGate Management Center 27 8
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 816 4
UserGate SUMMA 48 4
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall - uDCFW 13 3
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 11 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5898 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1730 2
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance - Cisco Firepower Security Appliance - Cisco Firepower NGFW - Cisco FTD (Firepower Threat Defense Software) - Cisco FDM (Firepower Device Manager) - Cisco Firepower FXOS Software - Cisco Firepower Security App 89 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2544 2
UserGate Proxy & Firewall ПАК 33 2
UserGate X 5 2
UserGate SOC - UserGate Security Operations Center - UserGate SIEM - UserGate Security Information and Event Management - UserGate uFactor 39 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 283 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 782 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3743 1
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 66 1
Microsoft WMI - Microsoft Windows Management Instrumentation 62 1
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 507 1
UserGate Client - uClient 10 1
Прямов Кирилл 24 9
Чернов Иван 41 3
Ольков Евгений 8 2
Абрамович Виталий 8 2
Курашев Дмитрий 60 2
Зенина Наталья 14 2
Ивашкин Дмитрий 4 2
Арсеньев Игорь 5 1
Затерюкин Николай 4 1
Кульков Антон 1 1
Сорокин Артем 1 1
Бедржицкий Эрнест 1 1
Перлова Полина 1 1
Ткач Павел 1 1
Власов Александр 17 1
Павлов Павел 7 1
Король Андрей 7 1
Захаров Александр 40 1
Филиппов Роман 4 1
Адливанкин Борис 2 1
Логвинов Борис 2 1
Корчагин Илья 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 169053 24
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай - Чемальский район - Катунь 26 2
Беларусь - Белоруссия 6374 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19829 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1266 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48217 1
Индия - Bharat 5924 1
Россия - СФО - Новосибирск 4955 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1851 1
Беларусь - Минск 712 1
Россия - ДФО - Магаданская область 546 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 135 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 37 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58658 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4008 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2398 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12078 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12466 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54274 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5864 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1398 2
Образование в России 2994 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6712 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7985 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3849 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5866 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3824 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2821 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4687 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27761 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5566 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 471 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1335 1
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 29 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 400 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18470 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4119 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2881 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3343 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3147 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1910 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1587 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8596 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2597 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1024 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1404 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия - uAcademy 27 1
БГУ - Белорусский государственный университет 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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