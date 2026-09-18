Индексная книга (каталог) CNews*
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UserGate B UserGate C UserGate D UserGate E UserGate F серия межсетевых экранов
- Платформы UserGate серий D и Е представляют собой аппаратную основу UserGate NGFW – многофункциональных межсетевых экранов следующего поколения, способных обеспечить безопасность небольших и средних предприятий с несколькими сотнями пользователей (серия D), а также крупных предприятий с количеством пользователей до тысячи и более, которым необходимы высокопроизводительные решения, имеющие запас мощности и возможности для дальнейшего масштабирования (серия E). С их помощью заказчики могут защитить свои ИТ-инфраструктуры от интернет-угроз. Платформы предотвращают сетевые атаки, контролируют доступ к веб-ресурсам, блокируют выполнение опасных приложений и скриптов, защищают от вирусов и спам.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 27, упоминаний - 49
UserGate B и организации, системы, технологии, персоны:
|Коммерческий Индо банк 4 1
|Ренконс 2 1
|МТС - Бастион 8 1
|Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 1
|Пермэнергосбыт - Пермская Энергосбытовая Компания 12 1
|МСК - Международная строительная компания 4 1
|Прямов Кирилл 24 9
|Чернов Иван 41 3
|Ольков Евгений 8 2
|Абрамович Виталий 8 2
|Курашев Дмитрий 60 2
|Зенина Наталья 14 2
|Ивашкин Дмитрий 4 2
|Арсеньев Игорь 5 1
|Затерюкин Николай 4 1
|Кульков Антон 1 1
|Сорокин Артем 1 1
|Бедржицкий Эрнест 1 1
|Перлова Полина 1 1
|Ткач Павел 1 1
|Власов Александр 17 1
|Павлов Павел 7 1
|Король Андрей 7 1
|Захаров Александр 40 1
|Филиппов Роман 4 1
|Адливанкин Борис 2 1
|Логвинов Борис 2 1
|Корчагин Илья 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.