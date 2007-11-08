xDSL DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL
- xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор
- xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия
- xDSL - VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия
- xDSL - HDSL - High-Speed Digital Subscriber Line - High Data Rate Digital Subscriber Line - высокоскоростная цифровая абонентская линия
|08.11.2007
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D-Link представил новые решения для широкополосного доступа
Компания D-Link объявила о выпуске новых многопортовых модульных IP DSLAM (DAS-4192 и DAS-4672) и об обновлении существующей линейки IP DSLAM с фиксирован
|04.10.2007
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Nokia Siemens Networks поставит оборудование DSLAM для МГТС
ая сеть и Nokia Siemens Network заключили договор на поставку оборудования широкополосного доступа (DSLAM) для расширения монтированной емкости сети передачи данных общего пользования МГТС. В р
|06.07.2007
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Huawei заняла первое место на рынке IP DSLAM
орудования Huawei. Согласно данным Infonetics, Huawei заняла первое место на международном рынке IP DSLAM по итогам 1-го квартала 2007 года. На рынок DSL-оборудования стран СНГ компания вышла в
|12.01.2007
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Платформа широкополосного доступа ECI Telecom названа лучшей DSLAM-платформой
nalysis, одна из ведущих независимых аналитических компаний, назвала Hi-FOCuS-5 компании ECI лучшей DSLAM-платформой широкополосного доступа, на основании пяти основных критериев, которыми руко
|22.04.2004
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Поставки DSLAM за 2003 год выросли вдвое
По данным исследования, проведенного агентством In-Stat/MDR, рынок DSLAM в 2003 году испытал необычайный подъем, в результате которого возникло множество новых
|26.10.1999
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Orckit и Tollbridge демонстрируют совместимость оборудования для законченного решения "голос-по-DSL"
Orckit Communications Ltd. и TollBridge Technologies, Inc. сегодня объявили, что они успешно закончили проверку совместимости мультиплексоров DSL доступа (DSLAM) компании Orckit и семейства изделий "голос-по-широполосной связи"(voice-over-broadband) компании TollBridge Technologies. Была протестирована совместная работоспособность шлюза для телеф
|22.10.1999
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Deutsche Telekom продлевает контракт на покупку ADSL мультиплексора цифрового абонентского доступа (DSLAM) FastInternet(tm) компании Orckit до конца 2002 года
elekom заключила контракт с Orckit и Fujitsu Telecom Deutschland (FTD) на продолжение поставки ADSL/DSLAM оборудования FastInternet(tm) до конца 2002 года. ADSL мультиплексор цифрового абонентс
xDSL и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1049 2
|Солонин Виталий 89 2
|Миркин Борис 2 2
|Приданцев Сергей 145 2
|Тихонов Александр 67 1
|Бородин Андрей 38 1
|Колесников Олег 20 1
|Санадзе Георгий 18 1
|Ухлинов Леонид 59 1
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Муромец Юлия 28 1
|Мирошников Дмитрий 9 1
|Рысин Леонид 2 1
|Ширшов Олег 9 1
|Леонтьев Алексей 11 1
|Стыцько Виталий 8 1
|Розенблат Михаил 1 1
|Русакова Светлана 2 1
|Кокорев Сергей 1 1
|Козляев Леонид 1 1
|Килин Александр 1 1
|Колганова Марина 2 1
|Чернович Михаил 3 1
|Кусков Денис 221 1
|Захаров Николай 7 1
|Толмачева Татьяна 34 1
|Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
|Мирошников Борис 63 1
|Сухман Сергей 13 1
|Иванов Александр 101 1
|Смоленский Михаил 1 1
|Иванов Сергей 388 1
|Липпинг Владимир 3 1
|Корпуснов Сергей 7 1
|Кириллов Александр 30 1
|Морошкин Александр 118 1
|McMaster Jack - МакМастер Джек 3 1
|Амарян Михаил 8 1
|Алехин Виктор 2 1
|FT - Financial Times 1220 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
|ZDnet 660 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
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