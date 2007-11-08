D-Link представил новые решения для широкополосного доступа Компания D-Link объявила о выпуске новых многопортовых модульных IP DSLAM (DAS-4192 и DAS-4672) и об обновлении существующей линейки IP DSLAM с фиксирован

Nokia Siemens Networks поставит оборудование DSLAM для МГТС ая сеть и Nokia Siemens Network заключили договор на поставку оборудования широкополосного доступа (DSLAM) для расширения монтированной емкости сети передачи данных общего пользования МГТС. В р

Huawei заняла первое место на рынке IP DSLAM орудования Huawei. Согласно данным Infonetics, Huawei заняла первое место на международном рынке IP DSLAM по итогам 1-го квартала 2007 года. На рынок DSL-оборудования стран СНГ компания вышла в

Платформа широкополосного доступа ECI Telecom названа лучшей DSLAM-платформой nalysis, одна из ведущих независимых аналитических компаний, назвала Hi-FOCuS-5 компании ECI лучшей DSLAM-платформой широкополосного доступа, на основании пяти основных критериев, которыми руко

Поставки DSLAM за 2003 год выросли вдвое По данным исследования, проведенного агентством In-Stat/MDR, рынок DSLAM в 2003 году испытал необычайный подъем, в результате которого возникло множество новых

Orckit и Tollbridge демонстрируют совместимость оборудования для законченного решения "голос-по-DSL" Orckit Communications Ltd. и TollBridge Technologies, Inc. сегодня объявили, что они успешно закончили проверку совместимости мультиплексоров DSL доступа (DSLAM) компании Orckit и семейства изделий "голос-по-широполосной связи"(voice-over-broadband) компании TollBridge Technologies. Была протестирована совместная работоспособность шлюза для телеф