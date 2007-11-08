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xDSL DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL



08.11.2007 D-Link представил новые решения для широкополосного доступа

Компания D-Link объявила о выпуске новых многопортовых модульных IP DSLAM (DAS-4192 и DAS-4672) и об обновлении существующей линейки IP DSLAM с фиксирован
04.10.2007 Nokia Siemens Networks поставит оборудование DSLAM для МГТС

ая сеть и Nokia Siemens Network заключили договор на поставку оборудования широкополосного доступа (DSLAM) для расширения монтированной емкости сети передачи данных общего пользования МГТС. В р
06.07.2007 Huawei заняла первое место на рынке IP DSLAM

орудования Huawei. Согласно данным Infonetics, Huawei заняла первое место на международном рынке IP DSLAM по итогам 1-го квартала 2007 года. На рынок DSL-оборудования стран СНГ компания вышла в
12.01.2007 Платформа широкополосного доступа ECI Telecom названа лучшей DSLAM-платформой

nalysis, одна из ведущих независимых аналитических компаний, назвала Hi-FOCuS-5 компании ECI лучшей DSLAM-платформой широкополосного доступа, на основании пяти основных критериев, которыми руко
22.04.2004 Поставки DSLAM за 2003 год выросли вдвое

По данным исследования, проведенного агентством In-Stat/MDR, рынок DSLAM в 2003 году испытал необычайный подъем, в результате которого возникло множество новых

26.10.1999 Orckit и Tollbridge демонстрируют совместимость оборудования для законченного решения "голос-по-DSL"

Orckit Communications Ltd. и TollBridge Technologies, Inc. сегодня объявили, что они успешно закончили проверку совместимости мультиплексоров DSL доступа (DSLAM) компании Orckit и семейства изделий "голос-по-широполосной связи"(voice-over-broadband) компании TollBridge Technologies. Была протестирована совместная работоспособность шлюза для телеф
22.10.1999 Deutsche Telekom продлевает контракт на покупку ADSL мультиплексора цифрового абонентского доступа (DSLAM) FastInternet(tm) компании Orckit до конца 2002 года

elekom заключила контракт с Orckit и Fujitsu Telecom Deutschland (FTD) на продолжение поставки ADSL/DSLAM оборудования FastInternet(tm) до конца 2002 года. ADSL мультиплексор цифрового абонентс

Публикаций - 84, упоминаний - 106

xDSL и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3938 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 9
Huawei Technologies 399 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 6
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 6
ADVA Optical Networking - MRV Communications 220 6
Siemens AG - Siemens Group 2590 5
Cisco Systems 5114 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 4
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 4
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 4
Orckit-Corrigent - Orckit Communications 13 4
МегаФон 8832 3
Intel Corporation 12199 3
China Telecom - Чайна Телеком 257 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 3
Lenovo Motorola 3501 3
Укртелеком 241 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 3
Zelax - Зелакс 90 3
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 3
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 2
ZyXEL Communications 292 2
D-Link - Д-Линк Трейд 361 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 650 2
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 2
Technicolor - Thomson 185 2
Vimcom - Вимком - Вимком Оптик ТС - Вимком Дистрибьюция - Вимком-ТВ 59 2
Deutsche Telekom 911 2
Омнибэнд Групп 22 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2726 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 3
Почта России ПАО 2114 1
Связной ГК 1369 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Евросеть 1404 1
UMA - United Music Agency 40 1
Гранит 53 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Dixis - Диксис 359 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 30 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 852 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго 51 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 192 1
Россети МРСК Северного Кавказа - Ставропольэнерго - Чеченэнерго - ДЭСК, Дагэнергосбыт, Дагестанская энергосбытовая компания, Дагэнерго - Ингушэнерго - Каббалкэнерго - Карачаево-Черкесскэнерго - Севкавказэнерго 33 1
Россети Ленэнерго 1701 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 204 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5443 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Евросоюз - Европейский совет - European Council - Conseil européen 29 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
WiMAX Forum 68 1
Электрокабель 10 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1102 37
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 556 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 27
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9375 22
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2883 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 20
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6407 20
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3641 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24478 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 17
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 17
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8197 16
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10768 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 15
xDSL - SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop - SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 136 14
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 718 14
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2711 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 12
xDSL - VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 114 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12531 12
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2124 11
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 11
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 11
Сетевое оборудование - Fast Ethernet - 10BASE-T - 100BASE-X - Base-TX Ethernet - 1000BaseSX - стандарт передачи данных в компьютерных сетях по технологии Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с 798 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4668 10
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 242 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20808 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4079 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 3728 10
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13809 9
xDSL - VoDSL - Voice over DSL 18 9
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 473 8
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5667 8
Аналоговые технологии 2770 8
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2665 7
Мультиплексирование - Мультиплексор - Multiplexing - Muxing 94 7
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 806 6
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 760 6
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 120 7
Apple iAd 49 6
Microsoft Windows 2000 8661 3
Huawei SmartAX - Huawei Terabit GPON SmartAX 5 3
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 2
PICMG ATCA - Advanced TCA - Advanced Telecom Computing Architecture - усовершенствованная телекоммуникационная вычислительная архитектура 20 2
Intel IXA Microengine C Compiler - Intel Internet Exchange Architecture 17 2
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 38 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2751 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 87 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Avaya Interaction Center 12 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent TSS - Transport Service Switch 2 1
Nokia Alcatel-Lucent UMA 2 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 244 1
Gilat SkyEdge VSAT 21 1
Cisco DSLAM - Cisco Digital Subscriber Line Access Multiplexers 3 1
Nokia DSLAM - Nokia Digital Subscriber Line Access Multiplexers 1 1
Microsoft Office Communicator 57 1
ИНОТЕХ - Биллинг.РФ - Platex SoftSwitch 1 1
Huawei Xpert LAS 1 1
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 5 1
Nokia Eseries 39 1
Nokia Network Management System 4 1
Информационная Индустрия - Валдай 5 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2033 1
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 82 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Tdsoft VoNGATE 1 1
Redback SmartEdge 3 1
Рейман Леонид 1049 2
Солонин Виталий 89 2
Миркин Борис 2 2
Приданцев Сергей 145 2
Тихонов Александр 67 1
Бородин Андрей 38 1
Колесников Олег 20 1
Санадзе Георгий 18 1
Ухлинов Леонид 59 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Зобнина Маргарита 54 1
Муромец Юлия 28 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Рысин Леонид 2 1
Ширшов Олег 9 1
Леонтьев Алексей 11 1
Стыцько Виталий 8 1
Розенблат Михаил 1 1
Русакова Светлана 2 1
Кокорев Сергей 1 1
Козляев Леонид 1 1
Килин Александр 1 1
Колганова Марина 2 1
Чернович Михаил 3 1
Кусков Денис 221 1
Захаров Николай 7 1
Толмачева Татьяна 34 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Мирошников Борис 63 1
Сухман Сергей 13 1
Иванов Александр 101 1
Смоленский Михаил 1 1
Иванов Сергей 388 1
Липпинг Владимир 3 1
Корпуснов Сергей 7 1
Кириллов Александр 30 1
Морошкин Александр 118 1
McMaster Jack - МакМастер Джек 3 1
Амарян Михаил 8 1
Алехин Виктор 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 10
Европа 21774 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 9
Германия - Федеративная Республика 12684 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 5
Франция - Французская Республика 7849 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14118 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13320 4
Азия - Азиатский регион 5533 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 4
Китай - Тайвань 3990 4
Украина 7612 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3334 4
Израиль 2731 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1227 2
Южная Корея - Республика 6652 2
Япония 13288 2
Сингапур - Республика 1851 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 2
Ближний Восток 2944 2
Италия - Итальянская Республика 4354 2
Чехия - Чешская Республика 1308 2
Испания - Королевство 3709 2
Грузия 1241 2
Нидерланды 3519 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 2
Таиланд - Королевство 817 2
Европа Западная 1482 2
Молдавия - Республика Молдова 709 2
Земля - планета Солнечной системы 10378 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1498 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7435 2
Казахстан - Республика 5530 1
Армения - Республика 2280 1
Беларусь - Белоруссия 5670 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 1
Европа Восточная 3075 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 6
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 6
Металлы - Медь - Copper 791 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1385 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 4
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9948 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4012 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 2
Аренда 2421 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2129 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8042 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4997 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1628 2
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 2
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 80 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5423 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4977 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4880 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1204 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5106 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3111 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1789 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5977 1
FT - Financial Times 1220 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
ZDnet 660 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
Current Analysis 24 2
In-Stat/MDR 70 2
Gartner - Dataquest 347 2
IHS Infonetics Research 102 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Cahners-Instat Group 34 1
In-Stat 115 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 3
РАН - Российская академия наук 1874 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 80 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 841 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 4
Связь-Экспокомм 113 2
ИнфоКом 102 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1217 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
Broadband World Forum 6 1
Intel Developer Forum - IDF 277 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
CeBIT 612 1
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