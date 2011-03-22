Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

xDSL Digital Subscriber Line цифровая абонентская линия DSL-коммутатор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.03.2011 Qtech обеспечит переход от xDSL к Ethernet и 3G без замены абонентского оборудования

никационного оборудования Qtech предложил рынку новое универсальное устройство доступа QDSL-1040WU, предназначенное для интернет-провайдеров, работающих в сетях широкополосного доступа по технологиям xDSL, Ethernet и 3G. Устройство QDSL-1040WU представляет собой высокопроизводительный универсальный шлюз доступа, обеспечивающий подключение к IP-сети как по технологии ADSL2+, так и по Etherne
18.08.2009 ZyXEL предлагает универсальное решение для сетей DSL-доступа

вают связь на расстояниях в пределах 5,8 км. В составе IP NGN-коммутаторов IES-5000/5005/6000 линейные модули VLC1324G-51 и VLC1348G-51 позволяют реализовать наиболее эффективное решение модернизации DSL-сетей и рекомендованы операторам ADSL/ADSL2+, планирующим массовое предоставление услуг IPTV.
26.03.2009 Ботнет атакует DSL-модемы

ессе устранения нацеленной на их сервис DDoS -атаки обнаружили нетипичный ботнет. Его изучение показало, что распространяемый на зараженные компьютеры червь под названием psyb0t захватывает роутеры и DSL-модемы, не причиняя вреда самими компьютерам. Угрозе подвержены маршрутизаторы на базе Linux/MIPS. Первые атаки червя были зарегистрированы еще в декабре прошлого года, но тогда он действов
28.11.2007 ZyXEL представил новые NGN DSL-коммутаторы

зделение сигналов телефонии и ADSL. Для подключения к магистральной сети оператора и каскадирования DSL-коммутаторов предусмотрены два порта Gigabit Ethernet, совмещенных со слотами для SFP-тра
11.07.2007 ECI Telecom представила интегрированные xDSL- и GPON-решения

т теории к практике!», посвященной решениям в области Triple Play, IP-TV и сетей доступа, которая состоялась в Торгово-промышленной палате Украины. Вместе с ECI Telecom, представившей интегрированные xDSL- и GPON-решения, на базе платформы широкополосного доступа Hi-FOCuS, в ее работе приняли участие представители 79 компаний и организаций, прибывшие из всех регионов Украины, а также из Рос
28.04.2007 ZyXEL выпустил на рынок новый IP DSL-коммутатор

таторов IES-5000, IES-5005 и IES-6000 взаимозаменяемы, что защищает инвестиции оператора в развитие DSL-сети доступа. Модуль управления и коммутации MSC1024G имеет 8 портов Gigabit Ethernet - 6
26.12.2006 ZyXEL получил сертификат NEBS на модульные IP DSL-коммутаторы IES-5000

им сертификат NEBS, стал DSL-коммутатор IES-1248. Оба коммутатора принадлежат к флагманской линейке DSL-коммутаторов ZyXEL и позволяют предложить домашним и корпоративным пользователям все совр
19.09.2006 Использование DSL-технологии выросло на 38%

июня 2006 года. Во многом это было обусловлено активным развитием в странах ЕС. В ЕС около 18 млн. DSL-пользователей добавилось в течение 12 месяцев, что на 45% больше. В этом регионе общее ко
17.08.2006 ZyXEL выпустил линейные модули для DSL-коммутаторов

Компания ZyXEL объявила о начале поставок линейных модулей SLC1224-22 для DSL-коммутаторов IES-2000 EE и IES-3000 EE. Благодаря поддержке новейшего стандарта G.SHDSL.b
01.08.2006 "Сибирьтелеком" на 2006 г. планирует довести количество DSL-портов до 112 тыс.

"Сибирьтелеком" на 2006 г. планирует довести количество DSL-портов до 112 тыс. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора компании Иван Дадыкин. По его словам, на 1 июля 2006 г. общая монтированная емкость DSL-портов соста
02.02.2005 Alcatel строит DSL-сети в Омане и Йемене

овит по всей территории Омана свои системы Alcatel 7300 ASAM (Advanced Services Access Manager). Сетевая инфраструктура DSL способна поддержать скоростной доступ в интернет для большинства населения. DSL-сеть будет поддерживать широковещательное видео, видео по требованию, интерактивные игры и скоростной доступ в интернет по обычной телефонной линии. Контракт с оператором Yemen Telecom, дей
20.08.2004 ВИМКОМ начал продажу VDSL-коммутатора RUBY TECH VC-1204

Компания «ВИМКОМ» начала продажу на российском рынке VDSL-коммутатора Ruby Tech VC-1204 производства компании Ruby Tech. Модель является 12-портовым VDSL-коммутатором со встроенным 12-портовым POTS/ISDN сплиттером, применение которого позволяет п
13.08.2004 "Вимком" представил ADSL-коммутатор

Компания "Вимком" представила на российском рынке ADSL-коммутатор (DSLAM) производства компании AVIV Infocom. AVIV Infinity I-4000R поддерживает DHCP, NAT, VLAN, SNMP, режимы работы PPPoE, PPPoA, bridge, 2 модульных порта Ethernet или 1 оптиче
16.06.2004 TI выпустил чип для расширения DSL-каналов

дарит по карману операторов. Компания собирается добиться принятия Uni-DSL стандартом универсальных DSL-соединений, для чего будет лоббировать свои интересы в организациях по стандартизации. Об
15.06.2004 Huawei подписал контракт на поставку xDSL-оборудования в Чехию

Компания Huawei Technologies объявила о подписании контракта на поставку оборудования xDSL с компанией Cesky Telecom, крупнейшим оператором фиксированных сетей в Чехии. Контракт заключен сроком на 5 лет. Компания Huawei уже начала поставки оборудования xDSL во все крупные
03.03.2004 Число DSL-линий в мире выросло до 64 млн.

Агентство Point Topic опубликовало обзор развития мирового рынка DSL, в котором сообщается, что в течение 2003 года операторы связи подключили около 28 млн. DSL-линий, что на 65% больше, чем в 2002 году. Общее число DSL-линий в мире выросло на 78% по сравнению с 2002 годом и составило 63,8 млн. Самые значительные темпы роста показал Китай -

25.12.2003 В мире более 55 млн. DSL-линий

м исследовательской фирмы Point Topic, к концу 3 кв. 2003 г. в мире эксплуатировалось более 55 млн. DSL-линий. По сравнению с соответствующим кварталом прошлого года, когда в мире эксплуатирова
28.11.2003 "Дальсвязь" запустит в Хабаровском крае услуги xDSL

зации проекта приобретено оборудование компаний Cisco Systems и Paradyne. После завершения работ ОАО "Дальсвязь" предоставит жителям Хабаровского края высокоскоростной доступ в интернет по технологии xDSL со скоростью до 8 Мбит/с. В настоящее время Хабаровск, как узловой пункт краевой сети передачи данных, соединен с внешним миром каналом с пропускной способностью 10 Мб/с, организованным на
05.08.2003 Nokia обеспечит China Telecom DSL-линиями

Финская корпорация Nokia сообщила о подписании рамочного соглашения с China Telecom на поставку DSL-линий в четыре провинции Китая для местных филиалов телефонного оператора. В общей сложности финская компания обеспечит провинции Ухань, Гуандонг, Хунан и Янцзы 100 тысячами DSL-линий

14.07.2003 Япония: снижение числа DSL-подключений продолжается

Министерство почты, коммуникаций и внутренних дел Японии опубликовало данные за июнь по числу широкополосных подключений в стране. Число абонентов DSL-сервисов составило 8,26 млн., из которых в июне подключились 350 тыс. Таким образом, в стране отмечается снижение числа широкополосных подключений - для сравнения, в апреле их число состави
06.06.2003 Efficient Networks - лидер на на рынке абонентского DSL-оборудования

EC, Westell или Sumitomo. К оборудованию, рассматриваемому в исследовании фирмы Dell’Oro, относятся DSL-модемы и маршрутизаторы для учреждений и домашнего пользования, в том числе продукция сер
30.05.2003 37,7% поставок DSL-линий приходится на долю Alcatel

борудования Alcatel опубликовал сегодня пресс-релиз, в котором сообщаются данные исследования рынка DSL-оборудования, проведенного агентством Dell'Oro Group. Согдасно этим данным, по состоянию

21.05.2003 В Европе зарегистрировано 11 млн. DSL-подключений

к интернету. Данный показатель на четверть превосходит количество подключений в четвертом квартале прошлого года. При этом только 31% подключений обеспечивается альтернативными операторами, и лишь 6% DSL-линий, введеных в эксплуатацию в Европе, построены альтернативными операторами. Всего в Европе функционирует порядка 10,9 млн. DSL-линий. Источник: пресс-релиз ассоциации.
11.04.2003 Число DSL-подключений в Японии превысило 7 млн.

Число японских абонентов DSL-линий составило в общей сложности на конец марта 7,02 млн., увеличившись с 6,59 млн., зарегистрированных в феврале. В общей сложности за полгода число DSL-линий выросло на 400 тыс.,

25.03.2003 Sprint закупит у Lucent партию DSL-оборудования

В понедельник Lucent Technologies сообщила о подписании контракта на поставку DSL-оборудования американскому оператору Sprint. За счет этого оборудования подразделение мес
27.02.2003 Объем рынка клиентского DSL-оборудования достиг $1,7 млрд.

третьим поставщиками ADSL-портов DSL-мультиплексоров доступа, в то время как Alcatel, производитель DSL-портов цифровых сетей следующего поколения с обратной связью, увеличил свою долю рынка с

15.01.2003 В Японии продолжается бурный рост числа DSL-подключений

в цифровых линий DSL на протяжении 2002 года стремительно росло, чему в большой степени способствовали снижение тарифов и повышение качества услуг связи. К концу года в стране насчитывалось 5,64 млн. DSL-подключений, что почти в 4 раза больше показателей 2001 года. В 2000 году DSL пользовались всего 9723 абонентов. Такие данные приведены в ежегодном отчете Министерства государственного упра
14.01.2003 Monaco Telecom откроет услугу "видео по запросу" в своей DSL-сети

Оператор связи Monaco Telecom подписал контракт с французской фирмой Alcatel на поставку и установку интегрированной системы доставки потокового видео через DSL-сеть. В систему входит, помимо прочего, интерфейс между сетью оператора и провайдерами потокового контента. Услуга откроется в середине января. Таким образом, DSL-сеть Monaco Telecom
08.01.2003 MSN признан лидером среди американских DSL-провайдеров

f Associates, показывает, что по итогам прошедшего года MSN стал провайдером наибольшего количества DSL-подключений. Крупнейшим провайдером (с учетом всех типов подключений) продолжает оставать
25.12.2002 Модернизация клиентского DSL-оборудования улучшит состояние рынка телекоммуникаций

", - сказал Мэтт Дэвис (Matt Davis), один из авторов доклада. Шлюзы и маршрутизаторы со встроенными DSL-модемами, позволяющие разветвить доступ в домах и офисах, придут на смену обычным DSL-мод
16.12.2002 Темпы роста числа DSL-подключений увеличиваются

Подобные темпы роста позволяют с уверенностью говорить о достижении отметки в 36 млн. пользователей DSL-линий к концу текущего года и 200 млн. к концу 2005 года. Лидером числа DSL-подключений с
19.11.2002 Объем мирового рынка DSL-оборудования в третьем квартале снизился на 19%

Доходы от продаж концентраторов доступа по DSL-технологии и клиентского арендуемого оборудования (CPE) в мире снизились на 19%, до $775 млн. (762,6 млн. евро), в третьем квартале 2002 г., сообщается в исследовании Dell'Oro Group. Объемы
10.11.2002 Aethra представила новые решения широкополосной связи для xDSL-сетей

Американский производитель телекоммуникационного оборудования Aethra на проходящей в Калифорнии выставке Collaborate West представила новые решения широкополосной связи для сетей xDSL. В частности, вниманию публики представлен ADSL-модем StarBridge, поставляемый в двух вариантах: StarBridge-E (ADSL Ethernet модем с интерфейсом Ethernet, предоставляющий возможность базов
31.10.2002 Nokia усовершенствует DSL-сеть китайского провайдера Fuzhou Telecom

Nokia сообщила о подписании контракта с китайским провайдером Fuzhou Telecom из провинции Фуцзянь на расширение DSL-сети города Фучжоу - столицы провинции и одного из крупнейших в стране центров по производству электроники. Финский производитель оборудования поставит провайдеру свои платформы мультисерви
29.10.2002 Telstra закупит у Alcatel оборудование для увеличения емкости своей DSL-сети

Австралийский оператор Telstra подписал контракт с Alcatel на покупку оборудования для расширения емкости своей DSL-сети, сообщила французская фирма. Компании подписали "многомиллионный" контракт cроком на три года. Основной частью поставок станут устройства для управления доступом к новым перспективным

29.10.2002 Alcatel поставила 20 млн. DSL-линий

int-Topic.com Тима Джонсона (Tim Johnson), согласно которым в первом полугодии количество абонентов DSL-доступа в Сеть составило 7 млн., Alcatel делает вывод, что "DSL уже стал предметом массов
01.10.2002 В Европе xDSL-подключения к интернету стали популярнее кабельного доступа

В Европе, где широкополосным доступом в интернет пользуется всего 6% населения, на первое место вышли xDSL (DSL и ADSL) подключения, на долю которых приходится 54% всех широкополосных соеднинений, сообщает в своем отчете об исследованиях рынка компания Forrester. На доступ через сети кабельного
30.08.2002 В мире насчитывается 25 млн. DSL-линий

Высокоскоростной доступ в интернет через DSL-линии используют во всем мире более 25 млн. пользователей (частных домов и компаний), утв
16.08.2002 Ericsson поставит DSL-оборудование для ирландской сети Esat BT

компанией, предлагающей DSL для ирландского корпоративного рынка. Часть оборудования, в том числе и DSL-модемы, поставит партнер Ericsson - компания Zhone Technologies Inc. Esat BT начала поэта
24.07.2002 Patton расширила линейку продуктов, поддерживающих технологии xDSL

вила о выходе нового оборудования, расширяющего линейку продуктов Patton, поддерживающих технологии xDSL. Новое устройство - модем и маршрутизатор Patton 3201 DiamondLink ipCPDSL поддерживает в

Публикаций - 567, упоминаний - 722

xDSL и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 58
Ростелеком 10948 37
Cisco Systems 5372 32
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 31
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 26
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 25
Siemens AG - Siemens Group 2673 22
Intel Corporation 12811 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
Deutsche Telekom 954 20
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 16
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 16
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 15
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 15
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 14
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 14
Microsoft Corporation 25775 14
Huawei 4677 14
Lenovo Motorola 3566 14
Ростелеком - Связьинвест 1719 14
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 14
AOL Inc - America Online 1883 14
HP 3Com 681 13
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 13
Covad Communications Group 43 13
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 12
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 12
МегаФон 10742 12
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 12
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 11
AT&T South - BellSouth 234 11
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 11
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 11
AT&T Inc 1726 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 10
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Россети Ленэнерго 1699 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Газпром ПАО 1493 6
Омнибэнд Групп 22 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 4
Империя-Фарма 91 3
101Hotels.com 456 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Возрождение - Коммерческий банк 359 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Michelin - Мишлен 36 2
Intel Capital 148 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 2
Tesco 84 2
Warner 540 2
Prada 58 2
United Colors of Benetton 39 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Walmart - Wal-Mart Stores 405 2
eBay Inc 1640 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
SoftBank Group 284 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
Anytime - Оператор каршеринга 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 35 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 82 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 55 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
NCTA - The Internet Television Association - Национальная кабельная и телекоммуникационная ассоциация США 9 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
ECTA - European Competitive Telecommunications Association - Европейская ассоциация конкурентоспособных телекоммуникаций 3 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 1
WiMAX Forum 69 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Online Publishers Association 10 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Демократическая политическая партия США 122 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 184
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 140
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 132
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 123
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 118
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 100
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 90
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 77
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 71
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 68
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 65
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 62
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 59
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 57
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 54
xDSL - SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop - SDSL - Symmetric Digital Subscriber Line 139 49
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 43
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 43
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 42
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 41
xDSL - DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL 84 31
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 31
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 31
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 29
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 29
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 29
xDSL - VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 115 29
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 27
ВОЛС - FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X - оптика в дом 257 27
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 25
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 24
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 24
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 24
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 23
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 23
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 23
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 23
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 435 22
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
Microsoft Windows 2000 8678 21
Linux OS 11533 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 8
Apple iAd 50 8
Microsoft Windows 16882 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 6
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 5
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 5
Apple iPhone 6 4861 5
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 4
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 4
Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 4
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 4
Microsoft Windows Server 2003 571 3
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 3
Qtech QMO - Qtech QFR - Qtech QDSL - серия маршрутизаторов 10 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Nokia Alcatel-Lucent Stinger DSL - Digital Subscriber Line 4 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 3
AMD Mobility Radeon 232 3
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 3
Yahoo! BB 15 3
Huawei SmartAX - Huawei Terabit GPON SmartAX 5 3
SuperCom - Alvarion - BreezeMAX - BreezeACCESS - BreezLINK - BreezNET 39 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Cisco Aironet - Aironet Wireless Communications 80 3
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 2
D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 2
Apple iMovie 70 2
Cisco Works LMS - LAN Management Solution - CiscoWorks Common Services - CiscoWorks VPN Security Management Solution - CiscoWorks NCM - CiscoWorks VMS 31 2
Nokia Alcatel-Lucent Broadband Solutions 2 2
Nokia Alcatel-Lucent AnyMedia Access System 4 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 2
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 2
Солонин Виталий 90 9
Рейман Леонид 1065 7
Медведев Дмитрий 1665 3
Яшин Валерий 80 3
Масленников Игорь 36 3
Акулич Владимир 42 3
Кочегаров Петр 10 3
Осеевский Михаил 350 3
Иванов Сергей 405 3
Тихонов Владимир 5 2
Ottelini Paul - Оттелини Пол 8 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Шипулин Александр 29 2
Мякишева Марина 84 2
Овчинников Борис 129 2
Попов Олег 57 2
Беленький Валерий 32 2
Дадыкин Иван 31 2
Шарапов Константин 5 2
Потапкин Никита 14 2
Репин Николай 18 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Skippen Jim - Скиппен Джим 2 2
Фролов Ринат 2 2
Минкин Эдуард 2 2
Салов Владимир 2 2
Hoffman Charles - Хоффман Чарльз 4 2
Трещановский Александр 3 2
Annan Kofi - Аннан Кофи 18 2
Johnson Tim - Джонсон Тим 5 2
Путин Владимир 3454 2
Щеголев Игорь 699 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Мордашов Алексей 64 2
Кудрявцев Максим 43 2
Провоторов Александр 158 2
Кусков Денис 221 1
Тенишев Андрей 16 1
Новикова Елена 105 1
Шершульский Владислав 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 150
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 147
Европа 24964 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 58
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 42
Германия - Федеративная Республика 13221 42
Япония 13807 37
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 35
Южная Корея - Республика 7052 29
Франция - Французская Республика 8177 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 22
Канада 5082 21
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 18
Азия - Азиатский регион 5920 17
Швеция - Королевство 3782 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 16
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 14
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 14
Америка - Американский регион 2206 13
Италия - Итальянская Республика 4508 13
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 13
Китай - Тайвань 4245 13
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 13
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 12
Африка - Африканский регион 3641 12
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 12
Нидерланды 3746 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 12
Израиль 2856 11
Испания - Королевство 3840 11
Европа Западная 1496 11
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 11
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Индия - Bharat 5870 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Бельгия - Королевство 1192 10
Россия - СФО - Новосибирск 4876 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 53
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 38
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 37
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 37
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 30
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 21
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 20
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 18
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 17
Металлы - Медь - Copper 862 17
Аренда 2687 14
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 9
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 7
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 7
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 6
Total Telecom 613 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 11
The Register - The Register Hardware 1784 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 6
Newsbytes News Network 379 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 5
InterNetNews - InternetNews.com 218 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 5
FT - Financial Times 1296 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 3
Telecom.paper 194 3
CNET Networks - CNET News 1643 3
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 3
NE Asia Online 313 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Washington Profile 142 2
Electronic News 60 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
Мобильные системы 118 1
Sky TV 4 1
Silicon 494 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Computer Weekly 376 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Cellular News 234 1
USA Today 153 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
RCR News 107 1
РС Рro 91 1
Dow Jones Business News 88 1
Liberty Media 71 1
InfoWorld 56 1
Инфобизнес 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 14
IDC - International Data Corporation 4975 12
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 9
Gartner - Dataquest 353 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
Dell'Oro Group 66 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
Forrester Research 834 6
In-Stat/MDR 74 5
Gartner - Гартнер 3658 5
In-Stat 115 4
Thomson Financial - Thomson First Call 386 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
Frost & Sullivan 207 3
Strategy Analytics 285 2
Synergy Research Group 48 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
eMarketer 206 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Fortune Global 100 142 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
NPD DisplaySearch 285 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
TeleGeography Research 40 1
Allied Business Intelligence 16 1
Aberdeen Group 53 1
Cahners-Instat Group 34 1
PointTopic 1 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Forward Concepts 10 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Рустелеком ТК 305 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 43 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
Monash University - Университет Монаша 21 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
Связь-Экспокомм 276 13
CeBIT 614 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Microsoft Ignite 44 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще