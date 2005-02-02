Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
xDSL Digital Subscriber Line цифровая абонентская линия DSL-коммутатор
Публикаций - 163, упоминаний - 172
xDSL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Виталий 89 3
|Рейман Леонид 1009 2
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 2
|Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
|Осеевский Михаил 264 2
|Путин Владимир 2542 2
|Chandran Clarence - Чандран Кларенс 0 1
|Волкова Юлия 5 1
|Шипулин Александр 29 1
|Ухлинов Леонид 58 1
|Мякишева Марина 84 1
|Милованцев Дмитрий 106 1
|Беленький Валерий 32 1
|Акулич Владимир 39 1
|Дронов Дмитрий 26 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Терещенко Павел 19 1
|Мазанов Андрей 6 1
|Кремер Аркадий 14 1
|Овчинников Борис 128 1
|Масленников Игорь 35 1
|Ясиновская Юлия 13 1
|Холодный Андрей 11 1
|Яшин Валерий 75 1
|Синюков Виктор 11 1
|Портной Сергей 8 1
|Косинов Михаил 14 1
|Шестаков Михаил 1 1
|Вишняков Владимир 2 1
|Еремеев Роман 1 1
|Чернович Михаил 3 1
|Силин Михаил 27 1
|Кудрявцев Максим 38 1
|Щеголев Игорь 685 1
|Малофеев Константин 106 1
|Никифоров Николай 1161 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Дергунова Ольга 116 1
|Дмитриев Кирилл 100 1
|Дворкович Аркадий 196 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187016, в очереди разбора - 954265.
Создано именных указателей - 83193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru