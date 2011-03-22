Qtech обеспечит переход от xDSL к Ethernet и 3G без замены абонентского оборудования никационного оборудования Qtech предложил рынку новое универсальное устройство доступа QDSL-1040WU, предназначенное для интернет-провайдеров, работающих в сетях широкополосного доступа по технологиям xDSL, Ethernet и 3G. Устройство QDSL-1040WU представляет собой высокопроизводительный универсальный шлюз доступа, обеспечивающий подключение к IP-сети как по технологии ADSL2+, так и по Etherne

ZyXEL предлагает универсальное решение для сетей DSL-доступа вают связь на расстояниях в пределах 5,8 км. В составе IP NGN-коммутаторов IES-5000/5005/6000 линейные модули VLC1324G-51 и VLC1348G-51 позволяют реализовать наиболее эффективное решение модернизации DSL-сетей и рекомендованы операторам ADSL/ADSL2+, планирующим массовое предоставление услуг IPTV.

Ботнет атакует DSL-модемы ессе устранения нацеленной на их сервис DDoS -атаки обнаружили нетипичный ботнет. Его изучение показало, что распространяемый на зараженные компьютеры червь под названием psyb0t захватывает роутеры и DSL-модемы, не причиняя вреда самими компьютерам. Угрозе подвержены маршрутизаторы на базе Linux/MIPS. Первые атаки червя были зарегистрированы еще в декабре прошлого года, но тогда он действов

ZyXEL представил новые NGN DSL-коммутаторы зделение сигналов телефонии и ADSL. Для подключения к магистральной сети оператора и каскадирования DSL-коммутаторов предусмотрены два порта Gigabit Ethernet, совмещенных со слотами для SFP-тра

ECI Telecom представила интегрированные xDSL- и GPON-решения т теории к практике!», посвященной решениям в области Triple Play, IP-TV и сетей доступа, которая состоялась в Торгово-промышленной палате Украины. Вместе с ECI Telecom, представившей интегрированные xDSL- и GPON-решения, на базе платформы широкополосного доступа Hi-FOCuS, в ее работе приняли участие представители 79 компаний и организаций, прибывшие из всех регионов Украины, а также из Рос

ZyXEL выпустил на рынок новый IP DSL-коммутатор таторов IES-5000, IES-5005 и IES-6000 взаимозаменяемы, что защищает инвестиции оператора в развитие DSL-сети доступа. Модуль управления и коммутации MSC1024G имеет 8 портов Gigabit Ethernet - 6

ZyXEL получил сертификат NEBS на модульные IP DSL-коммутаторы IES-5000 им сертификат NEBS, стал DSL-коммутатор IES-1248. Оба коммутатора принадлежат к флагманской линейке DSL-коммутаторов ZyXEL и позволяют предложить домашним и корпоративным пользователям все совр

Использование DSL-технологии выросло на 38% июня 2006 года. Во многом это было обусловлено активным развитием в странах ЕС. В ЕС около 18 млн. DSL-пользователей добавилось в течение 12 месяцев, что на 45% больше. В этом регионе общее ко

ZyXEL выпустил линейные модули для DSL-коммутаторов Компания ZyXEL объявила о начале поставок линейных модулей SLC1224-22 для DSL-коммутаторов IES-2000 EE и IES-3000 EE. Благодаря поддержке новейшего стандарта G.SHDSL.b

"Сибирьтелеком" на 2006 г. планирует довести количество DSL-портов до 112 тыс. "Сибирьтелеком" на 2006 г. планирует довести количество DSL-портов до 112 тыс. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора компании Иван Дадыкин. По его словам, на 1 июля 2006 г. общая монтированная емкость DSL-портов соста

Alcatel строит DSL-сети в Омане и Йемене овит по всей территории Омана свои системы Alcatel 7300 ASAM (Advanced Services Access Manager). Сетевая инфраструктура DSL способна поддержать скоростной доступ в интернет для большинства населения. DSL-сеть будет поддерживать широковещательное видео, видео по требованию, интерактивные игры и скоростной доступ в интернет по обычной телефонной линии. Контракт с оператором Yemen Telecom, дей

ВИМКОМ начал продажу VDSL-коммутатора RUBY TECH VC-1204 Компания «ВИМКОМ» начала продажу на российском рынке VDSL-коммутатора Ruby Tech VC-1204 производства компании Ruby Tech. Модель является 12-портовым VDSL-коммутатором со встроенным 12-портовым POTS/ISDN сплиттером, применение которого позволяет п

"Вимком" представил ADSL-коммутатор Компания "Вимком" представила на российском рынке ADSL-коммутатор (DSLAM) производства компании AVIV Infocom. AVIV Infinity I-4000R поддерживает DHCP, NAT, VLAN, SNMP, режимы работы PPPoE, PPPoA, bridge, 2 модульных порта Ethernet или 1 оптиче

TI выпустил чип для расширения DSL-каналов дарит по карману операторов. Компания собирается добиться принятия Uni-DSL стандартом универсальных DSL-соединений, для чего будет лоббировать свои интересы в организациях по стандартизации. Об

Huawei подписал контракт на поставку xDSL-оборудования в Чехию Компания Huawei Technologies объявила о подписании контракта на поставку оборудования xDSL с компанией Cesky Telecom, крупнейшим оператором фиксированных сетей в Чехии. Контракт заключен сроком на 5 лет. Компания Huawei уже начала поставки оборудования xDSL во все крупные

Число DSL-линий в мире выросло до 64 млн. Агентство Point Topic опубликовало обзор развития мирового рынка DSL, в котором сообщается, что в течение 2003 года операторы связи подключили около 28 млн. DSL-линий, что на 65% больше, чем в 2002 году. Общее число DSL-линий в мире выросло на 78% по сравнению с 2002 годом и составило 63,8 млн. Самые значительные темпы роста показал Китай -

В мире более 55 млн. DSL-линий м исследовательской фирмы Point Topic, к концу 3 кв. 2003 г. в мире эксплуатировалось более 55 млн. DSL-линий. По сравнению с соответствующим кварталом прошлого года, когда в мире эксплуатирова

"Дальсвязь" запустит в Хабаровском крае услуги xDSL зации проекта приобретено оборудование компаний Cisco Systems и Paradyne. После завершения работ ОАО "Дальсвязь" предоставит жителям Хабаровского края высокоскоростной доступ в интернет по технологии xDSL со скоростью до 8 Мбит/с. В настоящее время Хабаровск, как узловой пункт краевой сети передачи данных, соединен с внешним миром каналом с пропускной способностью 10 Мб/с, организованным на

Nokia обеспечит China Telecom DSL-линиями Финская корпорация Nokia сообщила о подписании рамочного соглашения с China Telecom на поставку DSL-линий в четыре провинции Китая для местных филиалов телефонного оператора. В общей сложности финская компания обеспечит провинции Ухань, Гуандонг, Хунан и Янцзы 100 тысячами DSL-линий

Япония: снижение числа DSL-подключений продолжается Министерство почты, коммуникаций и внутренних дел Японии опубликовало данные за июнь по числу широкополосных подключений в стране. Число абонентов DSL-сервисов составило 8,26 млн., из которых в июне подключились 350 тыс. Таким образом, в стране отмечается снижение числа широкополосных подключений - для сравнения, в апреле их число состави

Efficient Networks - лидер на на рынке абонентского DSL-оборудования EC, Westell или Sumitomo. К оборудованию, рассматриваемому в исследовании фирмы Dell’Oro, относятся DSL-модемы и маршрутизаторы для учреждений и домашнего пользования, в том числе продукция сер

37,7% поставок DSL-линий приходится на долю Alcatel борудования Alcatel опубликовал сегодня пресс-релиз, в котором сообщаются данные исследования рынка DSL-оборудования, проведенного агентством Dell'Oro Group. Согдасно этим данным, по состоянию

В Европе зарегистрировано 11 млн. DSL-подключений к интернету. Данный показатель на четверть превосходит количество подключений в четвертом квартале прошлого года. При этом только 31% подключений обеспечивается альтернативными операторами, и лишь 6% DSL-линий, введеных в эксплуатацию в Европе, построены альтернативными операторами. Всего в Европе функционирует порядка 10,9 млн. DSL-линий. Источник: пресс-релиз ассоциации.

Число DSL-подключений в Японии превысило 7 млн. Число японских абонентов DSL-линий составило в общей сложности на конец марта 7,02 млн., увеличившись с 6,59 млн., зарегистрированных в феврале. В общей сложности за полгода число DSL-линий выросло на 400 тыс.,

Sprint закупит у Lucent партию DSL-оборудования В понедельник Lucent Technologies сообщила о подписании контракта на поставку DSL-оборудования американскому оператору Sprint. За счет этого оборудования подразделение мес

Объем рынка клиентского DSL-оборудования достиг $1,7 млрд. третьим поставщиками ADSL-портов DSL-мультиплексоров доступа, в то время как Alcatel, производитель DSL-портов цифровых сетей следующего поколения с обратной связью, увеличил свою долю рынка с

В Японии продолжается бурный рост числа DSL-подключений в цифровых линий DSL на протяжении 2002 года стремительно росло, чему в большой степени способствовали снижение тарифов и повышение качества услуг связи. К концу года в стране насчитывалось 5,64 млн. DSL-подключений, что почти в 4 раза больше показателей 2001 года. В 2000 году DSL пользовались всего 9723 абонентов. Такие данные приведены в ежегодном отчете Министерства государственного упра

Monaco Telecom откроет услугу "видео по запросу" в своей DSL-сети Оператор связи Monaco Telecom подписал контракт с французской фирмой Alcatel на поставку и установку интегрированной системы доставки потокового видео через DSL-сеть. В систему входит, помимо прочего, интерфейс между сетью оператора и провайдерами потокового контента. Услуга откроется в середине января. Таким образом, DSL-сеть Monaco Telecom

MSN признан лидером среди американских DSL-провайдеров f Associates, показывает, что по итогам прошедшего года MSN стал провайдером наибольшего количества DSL-подключений. Крупнейшим провайдером (с учетом всех типов подключений) продолжает оставать

Модернизация клиентского DSL-оборудования улучшит состояние рынка телекоммуникаций ", - сказал Мэтт Дэвис (Matt Davis), один из авторов доклада. Шлюзы и маршрутизаторы со встроенными DSL-модемами, позволяющие разветвить доступ в домах и офисах, придут на смену обычным DSL-мод

Темпы роста числа DSL-подключений увеличиваются Подобные темпы роста позволяют с уверенностью говорить о достижении отметки в 36 млн. пользователей DSL-линий к концу текущего года и 200 млн. к концу 2005 года. Лидером числа DSL-подключений с

Объем мирового рынка DSL-оборудования в третьем квартале снизился на 19% Доходы от продаж концентраторов доступа по DSL-технологии и клиентского арендуемого оборудования (CPE) в мире снизились на 19%, до $775 млн. (762,6 млн. евро), в третьем квартале 2002 г., сообщается в исследовании Dell'Oro Group. Объемы

Aethra представила новые решения широкополосной связи для xDSL-сетей Американский производитель телекоммуникационного оборудования Aethra на проходящей в Калифорнии выставке Collaborate West представила новые решения широкополосной связи для сетей xDSL. В частности, вниманию публики представлен ADSL-модем StarBridge, поставляемый в двух вариантах: StarBridge-E (ADSL Ethernet модем с интерфейсом Ethernet, предоставляющий возможность базов

Nokia усовершенствует DSL-сеть китайского провайдера Fuzhou Telecom Nokia сообщила о подписании контракта с китайским провайдером Fuzhou Telecom из провинции Фуцзянь на расширение DSL-сети города Фучжоу - столицы провинции и одного из крупнейших в стране центров по производству электроники. Финский производитель оборудования поставит провайдеру свои платформы мультисерви

Telstra закупит у Alcatel оборудование для увеличения емкости своей DSL-сети Австралийский оператор Telstra подписал контракт с Alcatel на покупку оборудования для расширения емкости своей DSL-сети, сообщила французская фирма. Компании подписали "многомиллионный" контракт cроком на три года. Основной частью поставок станут устройства для управления доступом к новым перспективным

Alcatel поставила 20 млн. DSL-линий int-Topic.com Тима Джонсона (Tim Johnson), согласно которым в первом полугодии количество абонентов DSL-доступа в Сеть составило 7 млн., Alcatel делает вывод, что "DSL уже стал предметом массов

В Европе xDSL-подключения к интернету стали популярнее кабельного доступа В Европе, где широкополосным доступом в интернет пользуется всего 6% населения, на первое место вышли xDSL (DSL и ADSL) подключения, на долю которых приходится 54% всех широкополосных соеднинений, сообщает в своем отчете об исследованиях рынка компания Forrester. На доступ через сети кабельного

В мире насчитывается 25 млн. DSL-линий Высокоскоростной доступ в интернет через DSL-линии используют во всем мире более 25 млн. пользователей (частных домов и компаний), утв

Ericsson поставит DSL-оборудование для ирландской сети Esat BT компанией, предлагающей DSL для ирландского корпоративного рынка. Часть оборудования, в том числе и DSL-модемы, поставит партнер Ericsson - компания Zhone Technologies Inc. Esat BT начала поэта