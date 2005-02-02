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xDSL Digital Subscriber Line цифровая абонентская линия DSL-коммутатор



02.02.2005 Alcatel строит DSL-сети в Омане и Йемене
03.03.2004 Число DSL-линий в мире выросло до 64 млн.
25.12.2003 В мире более 55 млн. DSL-линий
30.05.2003 37,7% поставок DSL-линий приходится на долю Alcatel
14.01.2003 Monaco Telecom откроет услугу "видео по запросу" в своей DSL-сети
16.05.2002 Alcatel выиграла контракт на поставку DSL-линий для китайской Zhejiang Telecom
15.03.2002 Число абонентов DSL-линий оценивается в 18,7 млн.
03.12.2001 Великобритания сильно отстает от Германии по количеству DSL-линий
02.10.2001 Nokia расширит DSL-сеть китайской JiangSu Telecom
01.11.2000 Использование DSL-линий в США за первое полугодие выросло на 57% до 4.3 млн.
14.08.2000 Число DSL-линий в США увеличилось за 3 месяца на 59%
11.07.2000 SBC предоставит бесплатно компьютеры Compaq Presario абонентам своих DSL-линий
04.07.2000 Pacific Bell предоставит клиентам возможность подключаться к DSL-сети самостоятельно

Публикаций - 163, упоминаний - 172

xDSL упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 10
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 451 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 8
Deutsche Telekom 905 8
Cisco Systems 4720 7
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 310 7
Intel Corporation 11262 7
Verizon Communications 883 6
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 6
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МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
NTT DoCoMo 1109 5
AT&T Inc 1563 4
BT Group - British Telecommunications 614 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 4
Huawei 3222 4
Siemens AG - Siemens Group 2311 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1283 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 4
HP 3Com 659 4
Cable & Wireless - C&W 229 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 3
Microsoft Corporation 22497 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 3
UNICOM U.S. Robotics 89 3
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 3
AOL Inc 1525 3
China Telecom 243 3
Verisign 354 3
Ростелеком - Связьинвест 1698 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 3
Yahoo! 3603 3
Lenovo Motorola 3463 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
eBay Inc 1576 2
РЖД - Российские железные дороги 1458 2
Империя-Фарма 90 1
IAI - Israel Aerospace Industries 44 1
РОСНО СК 171 1
Sumitomo Group 41 1
Омнибэнд Групп 22 1
ТНК-ВР Холдинг 248 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино 113 1
SoftBank Group 236 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 1
Северсталь ПАО 308 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Почта России ПАО 1853 1
Правительство РФ 8292 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 5
Президент Российской Федерации 3770 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 50 1
Спецстрой России - Федеральное агентство специального строительства 11 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 111 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Правительство Москвы 1640 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 96 1
ФАС РФ - Управление по борьбе с картелями 4 1
Федеральное собрание Российской Федерации 187 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 355 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 1
ПФР Департамент информационных технологий 134 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 1
Счётная палата РФ 628 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
WiMAX Forum 66 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 42
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 25
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 22
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 21
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 348 12
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 11
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 10
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 10
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 10
DSLAM - Digital Subscriber Line Access Multiplexer - мультиплексор (модем) доступа цифровой абонентской линии xDSL 50 9
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 8
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 7
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1267 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 6
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 6
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 6
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 188 6
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 82 5
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 4
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 112 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 4
FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X 146 4
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 558 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 3
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 111 3
SHDSL - Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop 51 3
Optical Access 71 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 679 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 590 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 6
Microsoft MSN - Microsoft Network 626 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 3
Microsoft Windows 2000 2856 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 2
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 18 2
Marconi SoftSwitch VoIP 1 1
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 79 1
UNICOM U.S. Robotics SureConnect 2 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 1
Xperi TiVo 81 1
Nokia Alcatel-Lucent Litespan NGDLC - Next Generation Digital Loop Carrier 2 1
MRV OptiSwitch 98 1
InterActiveCorp Excite@Home 123 1
Broadcom - NortonLifeLock Norton Antivirus 134 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 1
Huawei IPTime 2 1
AXIOM Systems - AXiOSSR 1 1
Qtech AirTV - медиацентр 2 1
Qtech DigitalHeart - многофункциональный роутер 2 1
Broadcom - NortonLifeLock Norton Internet Security 79 1
Apple iAd 46 1
Starblazer Hybrid 1 1
Starblazer Direct 1 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
Nokia Network Management System 3 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 29 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 413 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 63 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 1
PHP - Язык программирования 427 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 136 1
WordPress 194 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 1
SafeData ЦОД 4 1
Apple iPad 3663 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 299 1
HPE Synergy 46 1
Microsoft Windows 2104 1
Intel Celeron - Серия процессоров 924 1
Солонин Виталий 89 3
Рейман Леонид 1009 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 124 2
Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
Осеевский Михаил 264 2
Путин Владимир 2542 2
Chandran Clarence - Чандран Кларенс 0 1
Волкова Юлия 5 1
Шипулин Александр 29 1
Ухлинов Леонид 58 1
Мякишева Марина 84 1
Милованцев Дмитрий 106 1
Беленький Валерий 32 1
Акулич Владимир 39 1
Дронов Дмитрий 26 1
Кочегаров Петр 10 1
Терещенко Павел 19 1
Мазанов Андрей 6 1
Кремер Аркадий 14 1
Овчинников Борис 128 1
Масленников Игорь 35 1
Ясиновская Юлия 13 1
Холодный Андрей 11 1
Яшин Валерий 75 1
Синюков Виктор 11 1
Портной Сергей 8 1
Косинов Михаил 14 1
Шестаков Михаил 1 1
Вишняков Владимир 2 1
Еремеев Роман 1 1
Чернович Михаил 3 1
Силин Михаил 27 1
Кудрявцев Максим 38 1
Щеголев Игорь 685 1
Малофеев Константин 106 1
Никифоров Николай 1161 1
Эмдин Сергей 68 1
Дергунова Ольга 116 1
Дмитриев Кирилл 100 1
Дворкович Аркадий 196 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 46
Россия - РФ - Российская федерация 108428 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 20
Европа 12319 13
Япония 10069 10
Германия - Федеративная Республика 8903 10
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 7
Африка - Африканский регион 2928 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Азия - Азиатский регион 3803 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 6
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Южная Корея - Республика 4394 6
Россия - Сибирь 1579 5
Америка Северная 2650 5
Америка 2011 5
Швеция - Королевство 2072 5
Бразилия - Федеративная Республика 1945 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 4
Ближний Восток 2549 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 4
Италия - Итальянская Республика 3310 3
Бельгия - Королевство 851 3
США - Нью-Йорк 2616 3
Индия - Республика 4263 3
Китай - Тайвань 2115 3
Франция - Французская Республика 5665 3
Украина 6212 3
Дания - Королевство 900 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 3
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Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 2
Россия - СФО - Кемеровская область 673 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 2
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 665 2
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ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 11
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 8
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3
Информационное общество - Государственная программа 1238 3
Образование в России 460 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 2
Абонентская база 1383 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 69 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 93 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 68 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
Golden Parachutes - Золотой парашют - компенсация 3 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 51 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 2
Washington Profile 140 2
Total Telecom 260 2
Newsbytes News Network 319 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 525 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 314 1
InfoWorld 56 1
Liberty Media 67 1
Dow Jones Business News 88 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 576 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
NE Asia Online 313 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
ZDnet 584 1
The Register 1286 1
FT - Financial Times 1118 1
IDC - International Data Corporation 4671 6
Forrester Research 810 4
Gartner - Dataquest 340 3
Yankee Group 166 3
In-Stat/MDR 63 3
Frost & Sullivan 199 2
Dell'Oro Group 35 2
Juniper Research 468 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
IHS Infonetics Research 90 1
Synergy Research Group 39 1
Strategy Analytics 283 1
Fortune Global 100 138 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 211 1
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CeBIT 454 2
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