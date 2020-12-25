Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Забайкальского края Губернатор Забайкальского края
СОБЫТИЯ
|25.12.2020
|
НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона
«Новые коммуникационные технологии» (НКТ) и министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края заключили соглашение о поставках российского офисного пакета «Р7-Офис». Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательн
|29.10.2020
|
НОРБИТ внедрил цифровую экосистему Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края
Компания НОРБИТ (входит в группу компаний ЛАНИТ) завершила проект по разработке и внедрению цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Забайкальского края на базе ГПОУ «Читинский политехнический колледж». Основная функция площадки — формирование системы непрерывного профессионального обучения граждан, соответствующего стандарт
|04.09.2019
|
Банк «Открытие» поможет развивать Забайкальский край
Банк «Открытие» и правительство Забайкальского края заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и временно исполняющий обязанности губернатора
|21.08.2019
|«БАРС Груп» и «Ростелеком» оцифровали процессы лаборатории Забайкальского края
|15.02.2017
|
«Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья
«Мегафон» объявил о расширении покрытия, улучшении качества связи и увеличении скорости мобильного интернета в 2016 г. в 20 районах Забайкальского края. Как рассказали CNews в компании, в рамках проведенных работ оператор также увеличил покрытие сети 4G/LTE, и сегодня услуги связи четвертого поколения доступны более чем 500
|26.09.2016
|
«Мегафон» обеспечил 4G-интернетом половину жителей Забайкальского края
«Мегафон» объявил о начале предоставления услуги мобильной передачи данных 4G+/LTE в Краснокаменске, втором по численности населения городе Забайкальского края. Как рассказали CNews в компании, теперь интернет на скоростях до 100 Мбит/с доступен в большинстве жилых районов, а также в популярных местах города. В зоне покрытия сети 4
|23.06.2016
|
В Забайкальском крае услуги сотовой связи отсутствуют в 184 населенных пунктах
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и временно исполняющая обязанности губернатора Забайкальского края Наталья Жданова провели совместное совещание, посвященное развитию современных услуг связи и вещания в регионе. Во встрече принимали участие представители правительства и за
|20.06.2016
|
«Норбит» завершил проект автоматизации системы госзакупок медицинских организаций в Забайкальском крае
гося составной частью автоматизированной информационной системы закупок для медицинских организаций Забайкальского края, которая разработана на основе собственного программного решения компании
|24.11.2015
|
ТТК предоставил доступ в интернет Фонду развития Забайкальского института железнодорожного транспорта
Компания ТТК сообщила о предоставлении доступа в интернет фонду развития Забайкальского института железнодорожного транспорта (ЗабИЖТ). В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал «Чита» компании ТТК («ТТК-Чита») предоставил читинскому фонду развития Заб
|14.05.2015
|
«Ростелеком» обеспечит видеоконтроль дорожной ситуации в Забайкальском крае
«Ростелеком» подписал концессионное соглашение с Правительством Забайкальского края о создании автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации. В
|09.04.2015
|
Правительство Забайкальского края выбрало «Повестки заседаний» для автоматизации организационно-совещательной деятельности
Департаментом управления делами губернатора Забайкальского края в марте текущего года приобретена серверная лицензия подсисте
|19.03.2015
|
ТТК в 2014 г. заключил 18 госконтрактов в Амурской области и Забайкальском крае
победы в открытых конкурсах по предоставлению телекоммуникационных услуг государственным заказчикам Забайкальского края и Амурской области. Общая сумма контрактов, заключенных по результатам ко
|04.02.2015
|
ТТК обеспечит интернетом шестнадцать школ в малых городах Забайкальского края
окополосного доступа в интернет 16 средним общеобразовательным школам и гимназиям в 7 малых городах Забайкальского края. В рамках государственного контракта, заключенного с Министерством образо
|31.07.2014
|
ТТК предоставил интернет ФОМС Забайкальского края
Компания ТТК выиграла открытый аукцион на предоставление услуг связи Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Забайкальского края (ТФОМС). В рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставит фонду широкополосный доступ в интернет со скоростью 10 Мбит/с. «ФОМС входит в число
|18.04.2014
|
МТС и Правительство Забайкальского края реализуют программу по видеонаблюдению на улицах Читы
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Правительство Забайкальского края сообщили о реализации первого этапа программы по видеонаблюдению на улица
|10.12.2013
|
СЭД «Дело» в Забайкальском крае внедряется на уровне поселений
и развития ЕСЭД в органах власти со стороны заказчика занимается Департамент информатизации и связи Забайкальского края. Начало созданию единой СЭД в Забайкалье было положено в 2004 г. Тогда бы
|29.08.2013
|
ТТК выиграл открытый аукцион Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
а об организации услуг связи для общеобразовательных школ в Забайкальском крае. Услуги связи предоставлены в рамках государственного контракта с Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставил выделенный канал связи девяти муниципальным школам Краснокаменска, а также школам в поселках городского типа
|03.06.2013
|
В органах исполнительной власти Забайкальского края используется около 1 тыс. рабочих мест СЭД «Дело»
аются новые рабочие места и дополнительные опции. В настоящее время в органах исполнительной власти Забайкальского края используется около 600 рабочих мест «толстого клиента» «Дела», около 400
|26.04.2013
|
ТТК предоставил услуги связи Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского края
Компания ТТК сообщила об организации корпоративной сети связи для Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. В рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, организовал единую защищенную корпоративную сеть связи для нескольких учреждений министерства в Чите. С
|25.02.2013
|
ТТК заключил госконтракты с департаментом информатизации и связи Забайкальского края
Компания ТТК сообщила о победе в конкурсах, проведенных департаментом информатизации и связи (ДИС) Забайкальского края на оказание услуг связи органам государственной власти, расположенным на территории Забайкалья. В рамках договоров «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предост
|31.01.2013
|
ТТК предоставил доступ в интернет Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края
Компания ТТК сообщила о победе в конкурсе на оказание услуг связи Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края. Как сообщили CNews в операторе, в рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставил департаменту услугу широкополосного доступа в интернет со с
|28.01.2013
|
МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и правительство Забайкальского края подвели предварительные итоги реализации соглашения об инвестиционном сот
|27.12.2012
|
МТС провела интернет в школы и детские сады Забайкальского края
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об организации высокоскоростного доступа в интернет в 46 образовательных учреждениях Забайкальского края. В 2012 г. МТС в рамках сотрудничества с правительством Забайкальского края провела фиксированный интернет по технологии FTTB в детские сады и средние школы города Чи
|18.12.2012
|
Правительство Забайкальского края направит 319 млн руб. на внедрение ГЛОНАСС
18 декабря правительством Забайкальского края принято решение о разработке региональной долгосрочной целевой программы
|14.05.2012
|
МТС начала предоставлять услугу по фиксированному доступу в интернет в поселке Горный Забайкальского края
ВОЛС общей протяженностью около двадцати пяти километров. Проект строительства сети FTTB и обеспечения скоростным фиксированным доступом в Интернет поселка Горный реализован в рамках соглашения МТС с Правительством Забайкальского края об инвестиционном сотрудничестве и социальном партнерстве. Соглашение предусматривает вложение в 2011-2013 гг. 800 млн руб. в развитие телекоммуникационной ин
|23.01.2012
|
«Ростелеком» создаст единое информационное пространство для учреждений здравоохранения в Забайкальском крае
данию регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Забайкальского края. Стоимость контракта составила более 76 млн руб. Проект должен быть реали
|14.04.2011
|
«Лаборатория Касперского» и правительство Забайкальского края договорились о сотрудничестве в сфере ИБ
«Лаборатория Касперского» сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере информационной безопасности с правительством Забайкальского края. Соглашение было подписано губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным и генеральным директором «Лаборатории Касперского» Евгением Касперским. Основной цель
|03.02.2011
|
МТС инвестирует 800 млн руб. в развитие сети в Забайкальском крае
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о достижении договоренности с правительством Забайкальского края об инвестиционном сотрудничестве и социальном партнерстве. В рамках партнерства МТС в 2011-2013 гг. инвестирует 800 млн руб. в развитие телекоммуникационной инфраструктуры р
|26.05.2010
|
Правительство Забайкальского края строит единую СЭД органов госвласти на базе ПО «Дело»
баз данных СЭД органов власти края в единую систему. Планируется не только подготовка специалистов правительства Забайкальского края, которые будут заниматься расширением СЭД, но и выработка т
|19.05.2009
|
Департамент управления делами Губернатора Забайкальского края внедряет СЭД «Дело»
«Дело» от компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) в Департаменте управления делами Губернатора Забайкальского края. Так, в мае 2009 г. Департамент управления делами Губернатора Забайкал
Правительство Забайкальского края и организации, системы, технологии, персоны:
|Смагин Дмитрий 38 8
|Соловьев Дмитрий 84 7
|Мотлях Константин 29 5
|Сергеев Михаил 115 4
|Ознобихин Олег 13 4
|Бойко Денис 50 4
|Орловский Виктор 408 4
|Здаров Андрей 17 4
|Валяева Елизавета 72 3
|Жданова Наталья 4 3
|Алексеев Валерий 5 3
|Гениатулин Равиль 5 3
|Путин Владимир 3454 3
|Осипов Александр 96 3
|Мардер Наум 116 2
|Амосов Владимир 7 2
|Диркс Яков 14 2
|Филин Артем 32 2
|Белый Евгений 32 2
|Шикалова Татьяна 3 2
|Борголов Дмитрий 3 2
|Крылова Мария 34 2
|Носков Константин 241 2
|Кравцов Роман 89 2
|Вольфсон Игорь 16 1
|Задорнов Михаил 30 1
|Столяр Валерий 9 1
|Краснов Дмитрий 6 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Никитин Олег 68 1
|Гордеев Сергей 11 1
|Пушкарев Сергей 2 1
|Говоров Сергей 3 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Зубкова Наталья 17 1
|Акилин Павел 3 1
|Колесник Андрей 24 1
|Сысоева Евгения 129 1
|Гриненко Алексей 4 1
|Акопян Рубен 26 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.