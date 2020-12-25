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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Забайкальского края
Губернатор Забайкальского края
Публикаций - 82, упоминаний - 102
Правительство Забайкальского края упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Соловьев Дмитрий 54 7
|Ознобихин Олег 13 4
|Сергеев Михаил 40 4
|Путин Владимир 2452 3
|Осипов Александр 36 2
|Здаров Андрей 17 2
|Амосов Владимир 7 2
|Мардер Наум 114 2
|Николаенко Олег 13 1
|Лемента Любовь 1 1
|Гриненко Алексей 4 1
|Агафонова Наталия 37 1
|Рылов Дмитрий 45 1
|Меринов Алексей 1 1
|Бутырский Александр 1 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Зубкова Наталья 15 1
|Жуков Виктор 9 1
|Устинова Ольга 7 1
|Свирский Олег 6 1
|Мотлях Константин 6 1
|Давыдов Сергей 4 1
|Сысоева Евгения 7 1
|Колесник Андрей 16 1
|Носков Константин 207 1
|Медведев Дмитрий 1593 1
|Пушкарев Сергей 2 1
|Столяр Валерий 8 1
|Задорнов Михаил 25 1
|Свердлов Денис 170 1
|Петров Дмитрий 40 1
|Ратиев Сергей 19 1
|Иванов Владимир 49 1
|Дубовсков Андрей 83 1
|Егоров Игорь 41 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Кудрявцев Максим 38 1
|Кравцов Роман 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170567, в очереди разбора - 1012866.
Создано именных указателей - 65741.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru