Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края

НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона «Новые коммуникационные технологии» (НКТ) и министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края заключили соглашение о поставках российского офисного пакета «Р7-Офис». Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательн

НОРБИТ внедрил цифровую экосистему Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края Компания НОРБИТ (входит в группу компаний ЛАНИТ) завершила проект по разработке и внедрению цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Забайкальского края на базе ГПОУ «Читинский политехнический колледж». Основная функция площадки — формирование системы непрерывного профессионального обучения граждан, соответствующего стандарт

Банк «Открытие» поможет развивать Забайкальский край Банк «Открытие» и правительство Забайкальского края заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и временно исполняющий обязанности губернатора

«Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья «Мегафон» объявил о расширении покрытия, улучшении качества связи и увеличении скорости мобильного интернета в 2016 г. в 20 районах Забайкальского края. Как рассказали CNews в компании, в рамках проведенных работ оператор также увеличил покрытие сети 4G/LTE, и сегодня услуги связи четвертого поколения доступны более чем 500

«Мегафон» обеспечил 4G-интернетом половину жителей Забайкальского края «Мегафон» объявил о начале предоставления услуги мобильной передачи данных 4G+/LTE в Краснокаменске, втором по численности населения городе Забайкальского края. Как рассказали CNews в компании, теперь интернет на скоростях до 100 Мбит/с доступен в большинстве жилых районов, а также в популярных местах города. В зоне покрытия сети 4

В Забайкальском крае услуги сотовой связи отсутствуют в 184 населенных пунктах Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и временно исполняющая обязанности губернатора Забайкальского края Наталья Жданова провели совместное совещание, посвященное развитию современных услуг связи и вещания в регионе. Во встрече принимали участие представители правительства и за

«Норбит» завершил проект автоматизации системы госзакупок медицинских организаций в Забайкальском крае гося составной частью автоматизированной информационной системы закупок для медицинских организаций Забайкальского края, которая разработана на основе собственного программного решения компании

ТТК предоставил доступ в интернет Фонду развития Забайкальского института железнодорожного транспорта Компания ТТК сообщила о предоставлении доступа в интернет фонду развития Забайкальского института железнодорожного транспорта (ЗабИЖТ). В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал «Чита» компании ТТК («ТТК-Чита») предоставил читинскому фонду развития Заб

«Ростелеком» обеспечит видеоконтроль дорожной ситуации в Забайкальском крае «Ростелеком» подписал концессионное соглашение с Правительством Забайкальского края о создании автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации. В

Правительство Забайкальского края выбрало «Повестки заседаний» для автоматизации организационно-совещательной деятельности Департаментом управления делами губернатора Забайкальского края в марте текущего года приобретена серверная лицензия подсисте

ТТК в 2014 г. заключил 18 госконтрактов в Амурской области и Забайкальском крае победы в открытых конкурсах по предоставлению телекоммуникационных услуг государственным заказчикам Забайкальского края и Амурской области. Общая сумма контрактов, заключенных по результатам ко

ТТК обеспечит интернетом шестнадцать школ в малых городах Забайкальского края окополосного доступа в интернет 16 средним общеобразовательным школам и гимназиям в 7 малых городах Забайкальского края. В рамках государственного контракта, заключенного с Министерством образо

ТТК предоставил интернет ФОМС Забайкальского края Компания ТТК выиграла открытый аукцион на предоставление услуг связи Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Забайкальского края (ТФОМС). В рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставит фонду широкополосный доступ в интернет со скоростью 10 Мбит/с. «ФОМС входит в число

МТС и Правительство Забайкальского края реализуют программу по видеонаблюдению на улицах Читы Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Правительство Забайкальского края сообщили о реализации первого этапа программы по видеонаблюдению на улица

СЭД «Дело» в Забайкальском крае внедряется на уровне поселений и развития ЕСЭД в органах власти со стороны заказчика занимается Департамент информатизации и связи Забайкальского края. Начало созданию единой СЭД в Забайкалье было положено в 2004 г. Тогда бы

ТТК выиграл открытый аукцион Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края а об организации услуг связи для общеобразовательных школ в Забайкальском крае. Услуги связи предоставлены в рамках государственного контракта с Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставил выделенный канал связи девяти муниципальным школам Краснокаменска, а также школам в поселках городского типа

В органах исполнительной власти Забайкальского края используется около 1 тыс. рабочих мест СЭД «Дело» аются новые рабочие места и дополнительные опции. В настоящее время в органах исполнительной власти Забайкальского края используется около 600 рабочих мест «толстого клиента» «Дела», около 400

ТТК предоставил услуги связи Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Компания ТТК сообщила об организации корпоративной сети связи для Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. В рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, организовал единую защищенную корпоративную сеть связи для нескольких учреждений министерства в Чите. С

ТТК заключил госконтракты с департаментом информатизации и связи Забайкальского края Компания ТТК сообщила о победе в конкурсах, проведенных департаментом информатизации и связи (ДИС) Забайкальского края на оказание услуг связи органам государственной власти, расположенным на территории Забайкалья. В рамках договоров «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предост

ТТК предоставил доступ в интернет Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края Компания ТТК сообщила о победе в конкурсе на оказание услуг связи Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края. Как сообщили CNews в операторе, в рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставил департаменту услугу широкополосного доступа в интернет со с

МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и правительство Забайкальского края подвели предварительные итоги реализации соглашения об инвестиционном сот

МТС провела интернет в школы и детские сады Забайкальского края Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об организации высокоскоростного доступа в интернет в 46 образовательных учреждениях Забайкальского края. В 2012 г. МТС в рамках сотрудничества с правительством Забайкальского края провела фиксированный интернет по технологии FTTB в детские сады и средние школы города Чи

Правительство Забайкальского края направит 319 млн руб. на внедрение ГЛОНАСС 18 декабря правительством Забайкальского края принято решение о разработке региональной долгосрочной целевой программы

МТС начала предоставлять услугу по фиксированному доступу в интернет в поселке Горный Забайкальского края ВОЛС общей протяженностью около двадцати пяти километров. Проект строительства сети FTTB и обеспечения скоростным фиксированным доступом в Интернет поселка Горный реализован в рамках соглашения МТС с Правительством Забайкальского края об инвестиционном сотрудничестве и социальном партнерстве. Соглашение предусматривает вложение в 2011-2013 гг. 800 млн руб. в развитие телекоммуникационной ин

«Ростелеком» создаст единое информационное пространство для учреждений здравоохранения в Забайкальском крае данию регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Забайкальского края. Стоимость контракта составила более 76 млн руб. Проект должен быть реали

«Лаборатория Касперского» и правительство Забайкальского края договорились о сотрудничестве в сфере ИБ «Лаборатория Касперского» сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере информационной безопасности с правительством Забайкальского края. Соглашение было подписано губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным и генеральным директором «Лаборатории Касперского» Евгением Касперским. Основной цель

МТС инвестирует 800 млн руб. в развитие сети в Забайкальском крае Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о достижении договоренности с правительством Забайкальского края об инвестиционном сотрудничестве и социальном партнерстве. В рамках партнерства МТС в 2011-2013 гг. инвестирует 800 млн руб. в развитие телекоммуникационной инфраструктуры р

Правительство Забайкальского края строит единую СЭД органов госвласти на базе ПО «Дело» баз данных СЭД органов власти края в единую систему. Планируется не только подготовка специалистов правительства Забайкальского края, которые будут заниматься расширением СЭД, но и выработка т