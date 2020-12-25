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Правительство Забайкальского края Губернатор Забайкальского края

Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края

СОБЫТИЯ


25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона

«Новые коммуникационные технологии» (НКТ) и министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края заключили соглашение о поставках российского офисного пакета «Р7-Офис». Документ направлен на выполнение задачи федерального значения по цифровой трансформации образовательн
29.10.2020 НОРБИТ внедрил цифровую экосистему Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края

Компания НОРБИТ (входит в группу компаний ЛАНИТ) завершила проект по разработке и внедрению цифровой платформы Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Забайкальского края на базе ГПОУ «Читинский политехнический колледж». Основная функция площадки — формирование системы непрерывного профессионального обучения граждан, соответствующего стандарт
04.09.2019 Банк «Открытие» поможет развивать Забайкальский край

Банк «Открытие» и правительство Забайкальского края заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и временно исполняющий обязанности губернатора

21.08.2019 «БАРС Груп» и «Ростелеком» оцифровали процессы лаборатории Забайкальского края
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья

«Мегафон» объявил о расширении покрытия, улучшении качества связи и увеличении скорости мобильного интернета в 2016 г. в 20 районах Забайкальского края. Как рассказали CNews в компании, в рамках проведенных работ оператор также увеличил покрытие сети 4G/LTE, и сегодня услуги связи четвертого поколения доступны более чем 500
26.09.2016 «Мегафон» обеспечил 4G-интернетом половину жителей Забайкальского края

«Мегафон» объявил о начале предоставления услуги мобильной передачи данных 4G+/LTE в Краснокаменске, втором по численности населения городе Забайкальского края. Как рассказали CNews в компании, теперь интернет на скоростях до 100 Мбит/с доступен в большинстве жилых районов, а также в популярных местах города. В зоне покрытия сети 4
23.06.2016 В Забайкальском крае услуги сотовой связи отсутствуют в 184 населенных пунктах

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и временно исполняющая обязанности губернатора Забайкальского края Наталья Жданова провели совместное совещание, посвященное развитию современных услуг связи и вещания в регионе. Во встрече принимали участие представители правительства и за
20.06.2016 «Норбит» завершил проект автоматизации системы госзакупок медицинских организаций в Забайкальском крае

гося составной частью автоматизированной информационной системы закупок для медицинских организаций Забайкальского края, которая разработана на основе собственного программного решения компании
24.11.2015 ТТК предоставил доступ в интернет Фонду развития Забайкальского института железнодорожного транспорта

Компания ТТК сообщила о предоставлении доступа в интернет фонду развития Забайкальского института железнодорожного транспорта (ЗабИЖТ). В рамках заключенного договора макрорегиональный филиал «Чита» компании ТТК («ТТК-Чита») предоставил читинскому фонду развития Заб
14.05.2015 «Ростелеком» обеспечит видеоконтроль дорожной ситуации в Забайкальском крае

«Ростелеком» подписал концессионное соглашение с Правительством Забайкальского края о создании автоматизированной системы видеоконтроля дорожной ситуации. В

09.04.2015 Правительство Забайкальского края выбрало «Повестки заседаний» для автоматизации организационно-совещательной деятельности

Департаментом управления делами губернатора Забайкальского края в марте текущего года приобретена серверная лицензия подсисте
19.03.2015 ТТК в 2014 г. заключил 18 госконтрактов в Амурской области и Забайкальском крае

победы в открытых конкурсах по предоставлению телекоммуникационных услуг государственным заказчикам Забайкальского края и Амурской области. Общая сумма контрактов, заключенных по результатам ко
04.02.2015 ТТК обеспечит интернетом шестнадцать школ в малых городах Забайкальского края

окополосного доступа в интернет 16 средним общеобразовательным школам и гимназиям в 7 малых городах Забайкальского края. В рамках государственного контракта, заключенного с Министерством образо
31.07.2014 ТТК предоставил интернет ФОМС Забайкальского края

Компания ТТК выиграла открытый аукцион на предоставление услуг связи Территориальному фонду обязательного медицинского страхования Забайкальского края (ТФОМС). В рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставит фонду широкополосный доступ в интернет со скоростью 10 Мбит/с. «ФОМС входит в число
18.04.2014 МТС и Правительство Забайкальского края реализуют программу по видеонаблюдению на улицах Читы

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и Правительство Забайкальского края сообщили о реализации первого этапа программы по видеонаблюдению на улица
10.12.2013 СЭД «Дело» в Забайкальском крае внедряется на уровне поселений

и развития ЕСЭД в органах власти со стороны заказчика занимается Департамент информатизации и связи Забайкальского края. Начало созданию единой СЭД в Забайкалье было положено в 2004 г. Тогда бы
29.08.2013 ТТК выиграл открытый аукцион Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

а об организации услуг связи для общеобразовательных школ в Забайкальском крае. Услуги связи предоставлены в рамках государственного контракта с Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставил выделенный канал связи девяти муниципальным школам Краснокаменска, а также школам в поселках городского типа

03.06.2013 В органах исполнительной власти Забайкальского края используется около 1 тыс. рабочих мест СЭД «Дело»

аются новые рабочие места и дополнительные опции. В настоящее время в органах исполнительной власти Забайкальского края используется около 600 рабочих мест «толстого клиента» «Дела», около 400

26.04.2013 ТТК предоставил услуги связи Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского края

Компания ТТК сообщила об организации корпоративной сети связи для Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края. В рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, организовал единую защищенную корпоративную сеть связи для нескольких учреждений министерства в Чите. С
25.02.2013 ТТК заключил госконтракты с департаментом информатизации и связи Забайкальского края

Компания ТТК сообщила о победе в конкурсах, проведенных департаментом информатизации и связи (ДИС) Забайкальского края на оказание услуг связи органам государственной власти, расположенным на территории Забайкалья. В рамках договоров «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предост
31.01.2013 ТТК предоставил доступ в интернет Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края

Компания ТТК сообщила о победе в конкурсе на оказание услуг связи Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края. Как сообщили CNews в операторе, в рамках договора «ТТК-Чита», региональное предприятие компании ТТК, предоставил департаменту услугу широкополосного доступа в интернет со с
28.01.2013 МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и правительство Забайкальского края подвели предварительные итоги реализации соглашения об инвестиционном сот
27.12.2012 МТС провела интернет в школы и детские сады Забайкальского края

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об организации высокоскоростного доступа в интернет в 46 образовательных учреждениях Забайкальского края. В 2012 г. МТС в рамках сотрудничества с правительством Забайкальского края провела фиксированный интернет по технологии FTTB в детские сады и средние школы города Чи
18.12.2012 Правительство Забайкальского края направит 319 млн руб. на внедрение ГЛОНАСС

18 декабря правительством Забайкальского края принято решение о разработке региональной долгосрочной целевой программы

14.05.2012 МТС начала предоставлять услугу по фиксированному доступу в интернет в поселке Горный Забайкальского края

ВОЛС общей протяженностью около двадцати пяти километров. Проект строительства сети FTTB и обеспечения скоростным фиксированным доступом в Интернет поселка Горный реализован в рамках соглашения МТС с Правительством Забайкальского края об инвестиционном сотрудничестве и социальном партнерстве. Соглашение предусматривает вложение в 2011-2013 гг. 800 млн руб. в развитие телекоммуникационной ин
23.01.2012 «Ростелеком» создаст единое информационное пространство для учреждений здравоохранения в Забайкальском крае

данию регионального фрагмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Забайкальского края. Стоимость контракта составила более 76 млн руб. Проект должен быть реали
14.04.2011 «Лаборатория Касперского» и правительство Забайкальского края договорились о сотрудничестве в сфере ИБ

«Лаборатория Касперского» сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере информационной безопасности с правительством Забайкальского края. Соглашение было подписано губернатором Забайкальского края Равилем Гениатулиным и генеральным директором «Лаборатории Касперского» Евгением Касперским. Основной цель
03.02.2011 МТС инвестирует 800 млн руб. в развитие сети в Забайкальском крае

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о достижении договоренности с правительством Забайкальского края об инвестиционном сотрудничестве и социальном партнерстве. В рамках партнерства МТС в 2011-2013 гг. инвестирует 800 млн руб. в развитие телекоммуникационной инфраструктуры р
26.05.2010 Правительство Забайкальского края строит единую СЭД органов госвласти на базе ПО «Дело»

баз данных СЭД органов власти края в единую систему. Планируется не только подготовка специалистов правительства Забайкальского края, которые будут заниматься расширением СЭД, но и выработка т
19.05.2009 Департамент управления делами Губернатора Забайкальского края внедряет СЭД «Дело»

«Дело» от компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС) в Департаменте управления делами Губернатора Забайкальского края. Так, в мае 2009 г. Департамент управления делами Губернатора Забайкал

Публикаций - 170, упоминаний - 236

Правительство Забайкальского края и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 41
МегаФон 10742 25
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 21
Ростелеком 10948 18
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 10
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 10
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 6
Системы документооборота 522 6
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Microsoft Corporation 25775 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 3
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
С-Телеком 5 2
Samsung Electronics 11064 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Yandex - Яндекс 9215 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Ланит - Норбит - Norbit 431 2
HTC Corporation 1512 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 1
Google LLC 12688 1
Broadcom - VMware Россия - Виэмваре Рус 15 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 29 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 39 1
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 1
МТС Сибирь макрорегион 49 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 31 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 16 1
Искра КБ - Красноярское конструкторское бюро - Искра СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 27 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Локотех Сервис - ТМХ Сервис 27 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 5
Локотех - Локомотивные технологии 70 5
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 4
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 9 3
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
Почта России ПАО 2370 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 23 1
Кубанская библиотека 1 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Toyota - Lexus 83 1
Росатом - ТВЭЛ - ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 3 1
Александровский Банк 26 1
УОС КЧР - УОС Карачаево-Черкесская Республика 1 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
Забайкальское БТИ КГУП 1 1
Гепард - Гранат - торговая сеть 1 1
Гарантийный Фонд Забайкальского края 1 1
Читинский троллейбус - троллейбусная система города Читы - Муниципальное предприятие городского округа Город Чита - Троллейбусное управление 1 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 1
101Hotels.com 456 1
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
ЗЗТ - Забайкальский зерновой терминал 1 1
Забайкальский краевой краеведческий музей имени А. К. Кузнецова 1 1
Турбоэнергоремонт 2 1
НСЗК - Новый Сухопутный Зерновой Коридор 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
BMW Group 482 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 99 1
ЦИАН - CIAN 192 1
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Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 1 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 11
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 10
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МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 9
ЭОС Дело-web 209 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 146 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 4
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 3
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 98 3
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МегаФон 4G+/LTE-сеть 55 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Правительство Москвы - Наш город 110 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
МТС ВОЛС 19 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 2
Google Android 15243 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
МТС Big Data 324 2
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SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 1
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Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 63 1
Смагин Дмитрий 38 8
Соловьев Дмитрий 84 7
Мотлях Константин 29 5
Сергеев Михаил 115 4
Ознобихин Олег 13 4
Бойко Денис 50 4
Орловский Виктор 408 4
Здаров Андрей 17 4
Валяева Елизавета 72 3
Жданова Наталья 4 3
Алексеев Валерий 5 3
Гениатулин Равиль 5 3
Путин Владимир 3454 3
Осипов Александр 96 3
Мардер Наум 116 2
Амосов Владимир 7 2
Диркс Яков 14 2
Филин Артем 32 2
Белый Евгений 32 2
Шикалова Татьяна 3 2
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Кравцов Роман 89 2
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Столяр Валерий 9 1
Краснов Дмитрий 6 1
Мироненко Дмитрий 7 1
Никитин Олег 68 1
Гордеев Сергей 11 1
Пушкарев Сергей 2 1
Говоров Сергей 3 1
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Акилин Павел 3 1
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Акопян Рубен 26 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 31
Россия - ДФО - Амурская область 954 30
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Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 18
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РУК АНО ВПО ЦС РФ - Российский университет кооперации - Университет потребкооперации города Мытищи 12 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 1
РАН ДВО - ИИАЭ - Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук 2 1
ЧПТК ГПОУ - Читинский политехнический колледж 1 1
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