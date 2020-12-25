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Правительство Забайкальского края
Губернатор Забайкальского края

Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края


25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона
04.09.2019 Банк «Открытие» поможет развивать Забайкальский край
21.08.2019 «БАРС Груп» и «Ростелеком» оцифровали процессы лаборатории Забайкальского края
15.02.2017 «Мегафон» улучшил качество связи в 20 районах Забайкалья
26.09.2016 «Мегафон» обеспечил 4G-интернетом половину жителей Забайкальского края
20.06.2016 «Норбит» завершил проект автоматизации системы госзакупок медицинских организаций в Забайкальском крае
24.11.2015 ТТК предоставил доступ в интернет Фонду развития Забайкальского института железнодорожного транспорта
14.05.2015 «Ростелеком» обеспечит видеоконтроль дорожной ситуации в Забайкальском крае
09.04.2015 Правительство Забайкальского края выбрало «Повестки заседаний» для автоматизации организационно-совещательной деятельности
19.03.2015 ТТК в 2014 г. заключил 18 госконтрактов в Амурской области и Забайкальском крае
04.02.2015 ТТК обеспечит интернетом шестнадцать школ в малых городах Забайкальского края
31.07.2014 ТТК предоставил интернет ФОМС Забайкальского края
18.04.2014 МТС и Правительство Забайкальского края реализуют программу по видеонаблюдению на улицах Читы
03.06.2013 В органах исполнительной власти Забайкальского края используется около 1 тыс. рабочих мест СЭД «Дело»
25.02.2013 ТТК заключил госконтракты с департаментом информатизации и связи Забайкальского края
31.01.2013 ТТК предоставил доступ в интернет Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края
28.01.2013 МТС обеспечила интернетом жителей 260 городов и поселков Забайкалья
18.12.2012 Правительство Забайкальского края направит 319 млн руб. на внедрение ГЛОНАСС
14.05.2012 МТС начала предоставлять услугу по фиксированному доступу в интернет в поселке Горный Забайкальского края
23.01.2012 «Ростелеком» создаст единое информационное пространство для учреждений здравоохранения в Забайкальском крае
26.05.2010 Правительство Забайкальского края строит единую СЭД органов госвласти на базе ПО «Дело»
19.05.2009 Департамент управления делами Губернатора Забайкальского края внедряет СЭД «Дело»

Публикаций - 82, упоминаний - 102

Правительство Забайкальского края упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1843 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7877 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8577 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6261 11
ЭОС - Электронные офисные системы 1204 6
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 85 5
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 80 3
Синтерра - Synterra 772 3
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 709 3
Программный продукт ГК 1752 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7561 2
Microsoft Corporation 21285 2
М2М телематика 209 1
М2М-Забайкалье 1 1
Интеллектуальные системы 98 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 9 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 101 1
С-Телеком 5 1
Офис-док - Office Doc 55 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 39 1
ЗабЦВИТ - Забайкальский центр внедрения инновационных технологий 1 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 102 1
Вертикаль - башенный оператор 143 1
МТС Центр макрорегион 60 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 172 1
Ланит - Норбит - Norbit 267 1
Huawei 3025 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 54 1
Samsung Electronics 9016 1
Apple Inc 10226 1
Sony 5640 1
HTC Corporation 1377 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3779 1
Cisco Systems 4651 1
Google LLC 9581 1
Adobe Systems 1356 1
ALT Linux - Альт Линукс 145 1
Барс груп 453 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 4
Почта России ПАО 1806 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4925 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 231 1
УЭК - Универсальная электронная карта 556 1
Восток-Запад - EWS Holding 23 1
Открытие ФК 865 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 52 1
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 1
Росатом - ТВЭЛ ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 1 1
Александровский Банк 11 1
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 7 1
Забайкальское БТИ КГУП 1 1
Гепард - Гранат - торговая сеть 1 1
Гарантийный Фонд Забайкальского края 1 1
Правительство РФ 3966 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3718 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7472 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2078 6
Президент Российской Федерации 2144 6
Правительство Москвы 1204 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2036 4
Правительство КБР - Кабардино-Балкарской Республики 17 3
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 3
МВД РФ - Главное управление по вопросам миграции - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2050 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2059 3
Правительство Нижегородской области 32 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 3
Правительство Забайкальского края - Министерство здравоохранения Забайкальского края 3 3
Правительство Тверской области 0 3
Правительство Забайкальского края - Департамент информатизации и связи Забайкальского края 5 3
Администрация Президента РФ 558 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 989 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 27 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 51 3
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия 23 3
Правительство Саратовской области 19 3
Правительство Хабаровского края 18 3
Администрация Смоленской области 19 3
Правительство Самарской области 49 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1208 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 850 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1766 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 611 2
Правительство Республики Башкортостан 18 2
Правительство Камчатского края 17 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 54 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 205 2
Правительство Ставропольского края 23 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2851 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 22 2
Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18108 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1997 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 3311 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4186 6
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 918 6
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 214 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 638 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3740 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12421 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6698 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 336 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 285 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10164 3
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 60 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 116 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 825 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 500 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2869 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 743 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2888 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 399 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 510 1
УУС - Универсальные услуги связи 29 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 470 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 958 1
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 254 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4710 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 135 1
Мобильное приложение - Mobile app 2422 1
Родительский контроль - Детский режим 368 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 769 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 991 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1017 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 669 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 435 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3130 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 725 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3718 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 376 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 1
ЭОС Дело СЭД 984 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2129 6
МегаФон 4G+/LTE-сеть 33 3
ЭОС Дело-web 144 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1591 2
Google Android 11606 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 164 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 144 2
МТС ВОЛС 15 1
Apple Pay 407 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 518 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 346 1
Samsung Pay 255 1
Dr.Web Антивирус 243 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 125 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 64 1
Единый реестр информационных систем Республики Татарстан 1 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 42 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 28 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
ЕГАС СИОПР - Единая городская автоматизированная система информационного обеспечения и аналитики потребительского рынка 5 1
Обращения граждан 87 1
ЭОС Архивное дело 107 1
SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 58 1
Samsung E - серия телефонов 8 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 283 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 452 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1475 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 975 1
АйДи - Технологии управления - Documino 14 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 162 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 91 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 25 1
ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 30 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 182 1
Apple iOS 6258 1
Microsoft Windows 10 10289 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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