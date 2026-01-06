Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россети Цифра Управления ВОЛС-ВЛ
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Россети Цифра и организации, системы, технологии, персоны:
|Терентьев Станислав 3 3
|Путин Владимир 3368 3
|Агапов Алексей 4 2
|Бударгин Олег 10 2
|Солодухин Константин 119 2
|Кравченко Константин 99 2
|Иванников Александр 22 1
|Уткин Евгений 52 1
|Караваев Игорь 12 1
|Борисова Дарья 2 1
|Диков Евгений 1 1
|Крынина Евгения 27 1
|Сафонов Василий 4 1
|Минаева Ольга 7 1
|Геллерман Михаил 57 1
|Новоселов Никита 1 1
|Бочкарева Анастасия 4 1
|Филиппов Максим 52 1
|Осеевский Михаил 333 1
|Солдатенков Сергей 161 1
|Слизень Виталий 243 1
|Егоров Михаил 24 1
|Гуревич Дмитрий 15 1
|Медведев Сергей 8 1
|Сахненко Сергей 90 1
|Бровко Василий 56 1
|Бондаренко Юрий 2 1
|Гвоздев Дмитрий 138 1
|Нуралиев Борис 294 1
|Климов Андрей 88 1
|Сивцев Илья 165 1
|Фролов Денис 62 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411755, в очереди разбора - 730302.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.