Россети Цифра Управления ВОЛС-ВЛ

Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


06.01.2026 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российские криптошлюзы и серверы на отечественном Linux 1
26.11.2025 Один из крупнейших электросетевых холдингов мира покупает российский Linux «Альт» 1
16.10.2025 «Россети» повысили уровень импортозамещения ИТ-решений до 91,5% 1
04.06.2025 «Группа Астра» начинает сотрудничество с ПАО «Россети» 1
27.05.2025 ИТ-«дочка» российского энергетического гиганта закупается серверами и сетевым оборудованием на полмиллиарда 2
22.04.2025 «Группа Астра» совершит обратный выкуп акций 1
14.04.2025 Один из крупнейших энергохолдингов мира закупает российские Astra Linux и «Альт» Linux 2
11.04.2025 «Ланит-Интеграция» стала стратегическим партнером «Базальт СПО» 1
28.03.2025 Российский энергетический гигант выкладывает треть миллиарда за отечественные серверы 1
13.12.2024 «Россети» открыли программу подготовки ИТ-специалистов на базе собственного центра цифровых компетенций 1
29.11.2024 «ИТ-дочка» российского энергогиганта потратит 142 миллиона на серверы Yadro и «Аквариус» 1
22.10.2024 В группе «Россети» создан центр компетенций по импортозамещению ПО 1
06.08.2024 Российский энергогигант выкладывает 300 миллионов на улучшение своего ЦОДа 2
12.07.2024 Российский энергетический гигант закупает российские Linux и PostgreSQL 1
06.06.2024 «Россети» и «1С» договорились о сотрудничестве в области цифровой трансформации 1
18.03.2024 «Россети» реализовали пилотный проект по внедрению собственного ПО для автоматизации процессов управления персоналом 1
14.02.2024 Российский инфраструктурный гигант потратит 100 миллионов на единственную СХД 1
22.01.2024 Группа «Сбер» и «Россети» внедрят решение по автоматизации процессов взыскания задолженности 1
07.11.2023 Российский инфраструктурный гигант покупает российскую электронную почту на замену Microsoft Exchange 1
16.10.2023 Крупный инфраструктурный оператор отдаст 3,6 миллиарда за замену сотен тысяч ОС Windows, MS Office и Exchange 1
03.10.2023 «Россети» представили программный комплекс для автоматизации бизнес-процессов управления персоналом в сетевом комплексе 1
18.01.2023 Топ-менеджер уволился из «Ростеха», чтобы возглавить ИТ-интегратора силовиков 2
30.06.2022 «Дочка» «Россетей» купила серверы Dell на 7 миллионов дороже, чем могла. В дешевом варианте не было бесполезного для России сервиса 1
10.03.2022 ИТ-структуру «Ростеха» возглавил выходец из «Россетей» 2
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 3
19.10.2020 «Айди – Технологии управления» внедрила СЭДО в компании «Россети Цифра» 3
24.07.2020 Ростех разработает геоинформационную систему для энергетиков 1
19.09.2019 Экс-рекордсмен по госзакупкам Microsoft торопится безальтернативно приобрести ПО вендора на 1,86 миллиарда 2
25.03.2019 Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли защитить от кибератак универсиаду в Красноярске 4
02.06.2017 «Ростелеком» и «Россети» договорились о стратегическом партнерстве 1
16.06.2016 «Мегафон» готов установить 300 000 систем мониторинга и сбора телеметрии на подстанции «Россети» до 2020 г. 2
02.12.2015 «Системы и Технологии» и «Управление ВОЛС-ВЛ» будут совместно развивать ИТ-инфраструктуру электросетевого комплекса «Россетей» 5
07.04.2015 В 2014 г. протяженность ВОЛС в России выросла на 61,6 тыс. км 1
09.11.2009 «ЕЭСТелеком» и «Синтерра» построят линию связи Владивосток – Хабаровск 1

Публикаций - 34, упоминаний - 52

Россети Цифра и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2529 8
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1518 4
Microsoft Corporation 25273 4
9038 4
SAS Institute 1035 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3310 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1222 3
Код Безопасности 707 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5296 3
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 983 3
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 51 2
Active CIS - Active Telecom - Эктив Телеком 11 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 328 2
SAP SE 5442 2
Intel Corporation 12555 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 651 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 400 2
Eltex - Предприятие Элтекс 196 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 509 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 403 1
Системы и Технологии ГК 114 1
Энергостройоптик 2 1
Лентелефонстрой - Лентелефонстрой-УМ, ЛТС-УМ - Лентелефонстрой-СКС, ЛТС-СКС - Лентелефонстрой-СМУ, ЛТС-СМУ 16 1
БайкалСвязьЭнергоСтрой 2 1
Россети Цифра - МУС Энергетики - ЕЭСТелеком 7 1
BuyCisco - Байциско 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 240 1
К2Тех - К2 Интеграция - 3 1
Ростелеком 10357 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 1
МегаФон 9961 1
Softline - Софтлайн 3295 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
Navicon - Навикон 319 1
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 1
АйДи - Технологии управления - id2 60 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 1
Dell EMC 5098 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 29
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 318 19
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 93 3
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 2
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 20 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
Транснефть 324 1
Почта России ПАО 2253 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8244 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 292 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1799 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4808 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4950 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3114 2
Федеральное казначейство России 1880 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12919 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6311 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 182 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 164 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3383 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2820 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73496 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34044 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27174 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3544 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9869 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13369 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12019 4
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26103 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 3
DDR - Double data rate 2929 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 2
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии - Актуальные ИТ-задачи энергетики 24 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1142 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2740 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4384 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1070 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1613 2
SFP - Small Form-factor Pluggable - SFF - Small Form Factorr - форм-фактор - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 449 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4498 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 546 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 10
Linux OS 10948 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1332 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1538 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 314 3
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 63 2
X Corp - xAI - Grok AI 21 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 435 2
АйДи - Технологии управления - Documino 32 2
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 655 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1785 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 870 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 229 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 640 2
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 62 2
МегаФон ЕЦУС - Единый центр управления сетью - Центр управления и мониторинга сети 16 1
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 101 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1538 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 323 1
FreePik 1456 1
Минобороны РФ - ОАЦСС ВС РФ - Объединенная автоматизированная цифровая система связи 5 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1724 1
Microsoft Visio - MS Visio 186 1
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 62 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
Microsoft Windows 16373 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1220 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 967 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 172 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
Samba 154 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 274 1
Новые облачные технологии - МойОфис 900 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 144 1
Bankro.tech - Единая система по ведению процедур банкротства 4 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 926 1
Kaspersky Internet Security 472 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 33 1
Терентьев Станислав 3 3
Путин Владимир 3368 3
Агапов Алексей 4 2
Бударгин Олег 10 2
Солодухин Константин 119 2
Кравченко Константин 99 2
Иванников Александр 22 1
Уткин Евгений 52 1
Караваев Игорь 12 1
Борисова Дарья 2 1
Диков Евгений 1 1
Крынина Евгения 27 1
Сафонов Василий 4 1
Минаева Ольга 7 1
Геллерман Михаил 57 1
Новоселов Никита 1 1
Бочкарева Анастасия 4 1
Филиппов Максим 52 1
Осеевский Михаил 333 1
Солдатенков Сергей 161 1
Слизень Виталий 243 1
Егоров Михаил 24 1
Гуревич Дмитрий 15 1
Медведев Сергей 8 1
Сахненко Сергей 90 1
Бровко Василий 56 1
Бондаренко Юрий 2 1
Гвоздев Дмитрий 138 1
Нуралиев Борис 294 1
Климов Андрей 88 1
Сивцев Илья 165 1
Фролов Денис 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 157532 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45884 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2684 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3287 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1824 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1714 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Россия - СФО - Омская область 735 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 1
Россия - СФО - Кемеровская область 997 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 679 1
Россия - СФО - Республика Тыва 362 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1432 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 555 1
Россия - СФО - Новосибирск 4675 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Украина 7801 1
Ближний Восток 3039 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1183 1
Европа 24654 1
Америка Латинская 1887 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1252 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 925 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 621 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2920 1
Россия - ПФО - Самарская область 1463 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1601 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4298 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 452 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1703 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1300 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10359 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 11
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 9
Энергетика - Energy - Energetically 5528 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3168 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1744 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15185 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 484 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1818 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5883 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3781 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1056 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 574 2
РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 52 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411755, в очереди разбора - 730302.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

