«Группа Астра» совершит обратный выкуп акций

Совет директоров «Группы Астра», разработчика российской операционной системы Astra Linux, принял решение об обратном выкупе 1% акций для целей мотивации сотрудников, которые должны удвоить чистую прибыль по итогам 2026 г. относительно 2024 г.



Обратный выкуп акций

Совет директоров ПАО «Группа Астра» принял решение о целесообразности обратного выкупа собственных акций (buyback) в пользу дочернего общества ООО «Астра Технологии». О решении CNews сообщили представители компании.

Размер buyback составит до двух млн акций, то есть примерно 1% уставного капитала ПАО «Группа Астра». «Фактический размер всей программы выкупа будет зависеть от нескольких факторов, в числе которых денежная позиция компании, цена акций, а также выполнение KPI долгосрочной мотивационной программы топ-менеджмента и ключевых сотрудников», — говорится в сообщении.

Основная цель выкупа — реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников, сказано в сообщении. На первом этапе компания планирует выкупить порядка 500 тыс. акций, столько же было передано топ-менеджменту и ключевым сотрудникам в 2024 г.

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Подводя финансовые итоги 2024 г., компания заявляла о намерении запустить новую программу мотивации под цель удвоить чистую прибыль по итогам 2026 г. относительно 2024 г.

Крупное IPO

ПАО «Группа Астра» провела первичное размещение акций осенью 2023 г. IPO прошло по верхней границе ценового диапазона (333 руб. за одну акцию). Рыночная капитализация компании составила 69,9 млрд руб. Предложение состояло из 10,5 млн акций, принадлежащих акционерам, что соответствует 3,5 млрд руб. по цене IPO. Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 5% от акционерного капитала.

Компания оценила размещение как успешное: «Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а компания – первым публичным представителем российского рынка инфраструктурного ПО на “Московской бирже”».

Финансовые результаты первого года публичной компании

По итогам 2024 г. выручка ПАО «Группа Астра» увеличилась на 80% год к году, до 17,2 млрд руб.; отгрузки выросли на 78% год к году, до 20 млрд руб. Увеличение показателей в компании объяснили трехкратным ростом продаж продуктов экосистемы (без учета операционной системы Astra Linux) и двукратном роста доходов от сопровождения продуктов (включает техническое сопровождение и консалтинг).

Скорректированная EBITDA выросла на 69% год к году и составила семь млрд руб. Чистая прибыль достигла шести млрд руб., увеличившись на 66% год к году. Количество заказчиков «Группы Астра» выросло с 22,5 тыс. до 29 тыс.

«Группа Астра» — разработчик российской операционной системы Astra Linux, лидер рынка российских ОС. На апрель 2024 г. она удерживала 76% долю рынка. Ее клиенты — банковский сектор, промышленность, энергетика, транспорт и телекоммуникации.

Как сообщал CNews, в конце марта 2024 г., Денис Фролов, председатель совета директоров компании «Группа Астра», и его партнер, генеральный директор «Астры», Илья Сивцев, поставили цель сделать из компании конкурента Microsoft с выручкой $1 млрд.

В апреле 2025 г. CNews писал о том, что ИТ-дочка «Россетей», одного из крупнейших энергохолдингов мира, опубликовала тендер на закупку лицензии отечественных ОС Astra Linux на сумму 89,45 млн руб.