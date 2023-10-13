IPO «Группы Астра» прошло по верхней границе ценового диапазона

ПАО «Группа Астра», производитель защищенного инфраструктурного ПО, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на «Московской бирже». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Параметры предложения

Цена предложения определена действующими акционерами компании в размере 333 руб. за одну акцию компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона. В результате IPO по указанной цене за акцию рыночная капитализация компании составит 69,9 млрд руб.

Предложение состояло из 10,5 млн акций, принадлежащих продающим акционерам, что соответствует 3,5 млрд руб. по цене IPO, включая акции на сумму 350 млн руб. для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

По итогам предложения доля акций в свободном обращении (free-float) составит 5% от акционерного капитала компании. Небольшим заявкам розничных инвесторов была предоставлена приоритетная аллокация.

Действующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций компании в течение 180 дней после завершения IPO, не распространяющиеся на отчуждение акций для реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников группы.

Торги акциями компании под тикером ASTR и кодом ISIN RU000A106T36 начнутся на «Московской бирже» 13 октября 2023 г.

Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а компания – первым публичным представителем российского рынка инфраструктурного ПО на «Московской бирже».

Генеральный директор ПАО «Группа Астра» Илья Сивцев: «Сегодня «Астра» открывает новую главу в своей динамичной истории развития: мы стали публичной компанией. Успешное размещение подтверждает интерес инвесторов к российскому ИТ-сектору в целом и к нашей инвестиционной истории в частности. Что особенно важно для меня как для генерального директора: IPO позволило запустить долгосрочную программу мотивации для наших сотрудников. Именно они являются ключевым драйвером роста бизнеса группы, обеспечивая постоянное совершенствование экосистемы наших продуктов. С сегодняшнего дня свыше 1400 наших сотрудников стали акционерами ГК «Астра». Убежден, что это еще больше сплотит наш коллектив и усилит его новыми высококлассными кадрами в будущем.

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Мы ставим перед собой амбициозные, но достижимые цели. Намерены и дальше укреплять свои лидерские позиции на российском рынке инфраструктурного ПО».

Дополнительная информация раскрыта на официальном сайте компании и в регуляторной ленте новостей. Эмиссионные документы доступны на официальном сайте компании

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Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО «Группа Астра» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в России или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в России) или какому-либо лицу, находящемуся на территории России, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в России.

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«Группа Астра» – участник российского ИТ-рынка, производитель инфраструктурного программного обеспечения. В экосистеме группы – 17 продуктов: сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», программное обеспечение для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup и др.