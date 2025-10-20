Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица

Пенсионеры активно выходят на рынок труда: число резюме за год выросло на треть Аналитики hh.ru зафиксировали резкий рост интереса россиян старшего возраста к трудоустройству. Пенсионеры все активнее возвращаются на рынок труда: за первые восемь месяцев 2025 г. соискатели старше 55 лет разместили или обновили более 413 тыс. резюме — на треть больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители hh.

ГК «МТ-Интеграция» запустила систему стратегического управления кадрами на базе платформы Optimacros держивая объективность процессов аттестации и продвижения сотрудников. Для HR-специалистов компании создана единая рабочая среда, объединяющая аналитический блок и инструменты оперативного управления кадрами. Пользователи могут быстро создавать детальные отчёты по ключевым метрикам: ставкам, премиальным выплатам, фондам оплаты труда, резервам на отпуска и т.д. Встроенные механизмы сценарног

SuperJob и Positive Technologies проанализировали рынок труда в сфере информационной безопасности SuperJob и Positive Technologies проанализировали рынок труда в сфере информационной безопасности в мае 2025 г. Спрос на специалистов в этой области продолжает расти, особенно в ИТ, банковском секторе и ритейле. Исследование показывает, какие

Рынок труда в ИТ: кризис или преувеличение? ы, из-за сложной атмосферы в коллективе или трудностей с руководством. Можно расценивать эти цифры как показатель настроений соискателей, которые уверены в своей востребованности и не боятся выйти на рынок труда», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru, и ссылается на данные исследования, согласно которому в 2025 г. 73 % ИТ-компаний намерены увеличить штат (в среднем по р

ВТБ: с развитием LLM рынок труда, образование и коммуникации ждет масштабная трансформация собой визионерскую аналитику о будущем развитии общества под влиянием больших языковых моделей. В фокусе внимания исследователей оказались ключевые сферы жизни общества – коммуникации, образование и рынок труда. Также были проанализированы ключевые вызовы и барьеры, сдерживающие развитие LLM. Исследование было разделено на несколько блоков: влияние LLM на человека и коммуникации, их влияни

M1Cloud: Рынок труда облачного рынка в 2025 году Рост облачного рынка оказывает значительное влияние на рынок труда. Дмитрий Соловьев, технический директор сервис-провайдера M1Cloud, сообщил о том, на каких ИТ-специалистов в России и в мире будет значительный спрос в 2025 г., в соответствии с нап

Cvcode включена в программу «Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики» Cvcode, система, разработанная компанией «Социальный код», завоевала признание Агентства стратегических инициатив (АСИ) и включена в программу «Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики». Об этом CNews сообщили представители «Социального кода». Система «Сивикод» не только тестирует интеллектуальные способности, но и предлагает индивидуал

Три из пяти технологий, больше всего влияющих на рынок труда, связаны с продвинутой аналитикой Искусственный интеллект и роботизация больше других технологий окажут влияние на рынок труда в России, по мнению соискателей. К таким выводам пришли эксперты «Яков и партнеры» и hh.ru по итогам опроса 700 респондентов из компаний разных отраслей и размеров. Об этом CNews со

Рынок труда GameDev 2022 в России и Белоруссии: ожидания кандидатов, бенефиты и зарплаты яется на стабильно высоком уровне, так же как сохраняются и сложности с рекрутментом на middle- и senior-роли. Несмотря на уход некоторых крупных игроков и одномоментное высвобождение профессионалов, рынок труда остается кандидатским. При этом мотивация кандидатов следующая: деньги, удаленка и именитые проекты. По сравнению с весной и началом лета количество открытых вакансий растет». Павел

«Техносерв Консалтинг» построил ИТ-систему управления кадрами и расчета зарплаты для «Белой птицы» Компания «Техносерв Консалтинг» создала ИТ-систему управления кадрами и расчета зарплаты в агропромышленном холдинге «Белая птица». По итогам проекта стали возможными проведение расчетов выплат сотрудникам по единой методике и повышение прозрачности кадро

SAP помогает международным компаниям модернизировать работу с кадрами Компании AECOM, Heineken, ThyssenKrupp AG и Welspun Group начали модернизацию работы с кадрами в глобальных масштабах при помощи облачных решений SAP ERP HCM от SAP и SuccessFactors. Об этом CNews сообщили в компании SAP SE. «По мере интернационализации рынка труда и увеличения к

Управление кадрами Росреестра автоматизировано на базе ПП «Парус» В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре) внедрена система «Парус – Управление кадрами государственной гражданской службы». В едином информационном пространстве работают сотрудники центрального аппарата и 83 территориальных органов – всего более 400 пользователей. Система

Каспийский трубопроводный консорциум перевел финансы и управление кадрами на Microsoft Dynamics NAV 2009 Как сообщили CNews в компании Navicon, международный оператор трубопроводного транспорта перешел на использование новых модулей ERP-системы, автоматизирующих управление финансами предприятия, а также кадрами и заработной платой. Каспийский трубопроводный консорциум — международный нефтетранспортный проект. Его участниками являются Россия, Казахстан и международные добывающие компании. Задач

Камчатский край совершенствует систему управления кадрами госслужбы с помощью платформы «Парус 8» «Корпорация Парус» начала проект модернизации системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края. До конца 2014 г. на едином сервере Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края будет установлена кадровая система на платф

«Судоимпорт» автоматизировал управление кадрами с помощью «1С-Раруса» Компания «1С-Рарус» выполнила автоматизацию расчета заработной платы и управления кадрами в компании «Судоимпорт» с помощью решения «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». Созданная система дает руководству компании возможность анализировать кадровый состав, принимать обосн

«1С:Первый БИТ» внедрил систему управления кадрами в бухгалтерско-правовом центре Омска ты компании «1С:Первый БИТ» в Омске завершили проект по оптимизации программного обеспечения в бухгалтерско-правовом центре «Актив». В ходе проекта были внедрены автоматизированная система управления кадрами «1С:Зарплата и управление персоналом 8», а также удобный механизм формирования регламентированной отчетности и расчета заработной платы, сообщили CNews в «1С:Первом БИТе». «Актив» — это

«1С-Рарус» автоматизировал управление кадрами в «Первом Партнере охраны труда» авок в государственные органы и социальные фонды; планирование расходов на оплату труда. Руководство и служба по управлению персоналом «Первый Партнер охраны труда» получили удобный механизм работы с кадрами. Программа позволяет получать разнообразные отчеты, самостоятельно настраивать параметры и критерии отбора данных в соответствии с поставленными задачами.

В Воронежской области создается единая ИТ-система для управления кадрами госслужбы В Правительстве Воронежской области начато внедрение автоматизированной системы «Парус – Управление кадрами государственной службы». В рамках проекта будет организован полноценный учет кадровых ресурсов всех органов исполнительной власти региона (32 ведомства) в единой информационной системе.

Спрос на ИТ-специалистов оживляет рынок труда е 50% означает рост безработицы, что для Конфедерации труда и занятости не стало неожиданностью. «Снижение количества нанятых работников может привести к росту безработицы, особенно в свете выхода на рынок труда новой волны выпускников школ и университетов», - заявил глава Конфедерации найма в преддверии лета 2012 г. Кроме того, средняя заработная плата для вакансий с постоянной занятостью

Россия: рынок труда в сфере ИТ в 2012 г. продолжит быстро расти агентство Luxoft Personnel представила новое исследование рынка труда ИТ-специалистов в 2011 г. и тенденции его развития в 2012 г. Общая характеристика 2011 г может звучать как «стабильность и рост». Рынок труда ИТ-специалистов в России не только полностью восстановился от последствий кризиса, но и значительно вырос. Рост количества вакансий составил порядка 50%, зарплатные ожидания кандида

Администрация Воронежа управляет кадрами с помощью «БОСС-Кадровик» ую систему кадрового учета и управления персоналом. Автоматизированная система позволила бы оптимизировать работу специалистов кадровых служб, избавить их от выполнения рутинных операций при работе с кадрами, при учете всей служебной и организационно-распорядительной документации, а также подготовке регламентированной отчетности для ПФР и Росстата. По результатам открытого конкурса право на

Исследование: рынок труда в сфере ИТ вернулся к докризисному уровню арплатных предложений в компаниях, а также подробные описания основных ролей в ИТ-инфраструктуре компании. Исследование рынка труда ИТ–специалистов показало, что количество ИТ-кандидатов, вышедших на рынок труда в летний период 2010 г., традиционно ниже, чем весной и осенью. Небольшое оживление рынка наблюдается только с конца августа – растет количество резюме, публикуемых на работных сайт

«Яндекс» исследовал влияние кризиса на рынок труда Компания «Яндекс» опубликовала новое исследование влияние кризиса на рынок труда, которое было проведено на основе статистики социальной сети для профессионалов «Мой Круг». Среди тех, кто ищет работу на «Моем Круге», больше половины начали поиски именно зимой 20

«Норильск Телеком» автоматизирует управление кадрами и налоговый учет ной эксплуатации системы руководство «Норильск Телеком» приняло решение о расширении функциональности Microsoft Dynamics AX в части автоматизации налогового учета, учета основных средств и управления кадрами и заработной платой. Работы по настройке и доработке корпоративной системы «Норильск Телекома» будут завершены к концу 2008 г. При этом функциональность по учету основных средств и нало

Администрация Алтайского края строит АСУ кадрами вместе с ЭОС Администрация Алтайского края создает автоматизированную систему управления кадрами государственной гражданской службы на базе системы «Кадры» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Так, весной 2007 г. в администрации Алтайского края было принято решение о внедр

UСMS и Epicor стали стратегическими партнерами вщик услуг в области программных решений ERP, CRM, SCM и PSA, объявили о заключении стратегического соглашения с целью предоставления комплексных услуг в области интегрированных решений по управлению кадрами (HR) и расчету заработной платы и услуг в Восточной и Центральной Европе. В соответствии с соглашением о партнерстве, UCMS становится стратегическим поставщиком комплексных услуг в част

UCMS и CVO предоставят новые услуги по управлению кадрами Компании UCMS Group EMEA и CVO Group объявили о заключении технического, равно как и коммерческого соглашения по оказанию услуг в области управления кадрами — первый региональный онлайн-процесс управления кадрами, в который входит широкий круг интегрированных решений и услуг. Рекрутинговые онлайн-порталы CVO, интегрированные с и

NetSuite открыла портал самообслуживания для работы с кадрами NetSuite, компания-провайдер софтверных сервисов, открыла портал самообслуживания с набором приложений для управления кадрами. Продукт входит в «Центр NetSuite по работе с сотрудниками», NetSuite Employee Centre, состоящий также из систем планирования корпоративных ресурсов (ERP), управления отношениями с клие

Epicor выпустила систему управления кадрами picor Software анонсировала ПО Epicor Vantage HRMS, Powered by Open4. Это всеобъемлющее решение управления, интегрированное с продуктом Open4 компании BMH, повышает эффективность процессов управления кадрами (HR) в организации. Система Vantage HRMS (Human Resource Management System) позволяет эффективно администрировать заявки претендентов о приеме на работу, программы предоставления льгот,