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Человеческие ресурсы Трудовые ресурсы Управление человеческими ресурсами Рынок труда Безработица

Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица

СОБЫТИЯ


20.10.2025 Пенсионеры активно выходят на рынок труда: число резюме за год выросло на треть

Аналитики hh.ru зафиксировали резкий рост интереса россиян старшего возраста к трудоустройству. Пенсионеры все активнее возвращаются на рынок труда: за первые восемь месяцев 2025 г. соискатели старше 55 лет разместили или обновили более 413 тыс. резюме — на треть больше, чем годом ранее. Об этом CNews сообщили представители hh.
23.06.2025 ГК «МТ-Интеграция» запустила систему стратегического управления кадрами на базе платформы Optimacros

держивая объективность процессов аттестации и продвижения сотрудников. Для HR-специалистов компании создана единая рабочая среда, объединяющая аналитический блок и инструменты оперативного управления кадрами. Пользователи могут быстро создавать детальные отчёты по ключевым метрикам: ставкам, премиальным выплатам, фондам оплаты труда, резервам на отпуска и т.д. Встроенные механизмы сценарног
27.05.2025 SuperJob и Positive Technologies проанализировали рынок труда в сфере информационной безопасности

SuperJob и Positive Technologies проанализировали рынок труда в сфере информационной безопасности в мае 2025 г. Спрос на специалистов в этой области продолжает расти, особенно в ИТ, банковском секторе и ритейле. Исследование показывает, какие

07.05.2025 Рынок труда в ИТ: кризис или преувеличение?

ы, из-за сложной атмосферы в коллективе или трудностей с руководством. Можно расценивать эти цифры как показатель настроений соискателей, которые уверены в своей востребованности и не боятся выйти на рынок труда», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru, и ссылается на данные исследования, согласно которому в 2025 г. 73 % ИТ-компаний намерены увеличить штат (в среднем по р
17.04.2025 ВТБ: с развитием LLM рынок труда, образование и коммуникации ждет масштабная трансформация

собой визионерскую аналитику о будущем развитии общества под влиянием больших языковых моделей. В фокусе внимания исследователей оказались ключевые сферы жизни общества – коммуникации, образование и рынок труда. Также были проанализированы ключевые вызовы и барьеры, сдерживающие развитие LLM. Исследование было разделено на несколько блоков: влияние LLM на человека и коммуникации, их влияни
29.01.2025 M1Cloud: Рынок труда облачного рынка в 2025 году

Рост облачного рынка оказывает значительное влияние на рынок труда. Дмитрий Соловьев, технический директор сервис-провайдера M1Cloud, сообщил о том, на каких ИТ-специалистов в России и в мире будет значительный спрос в 2025 г., в соответствии с нап
17.01.2025 Cvcode включена в программу «Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики»

Cvcode, система, разработанная компанией «Социальный код», завоевала признание Агентства стратегических инициатив (АСИ) и включена в программу «Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики». Об этом CNews сообщили представители «Социального кода». Система «Сивикод» не только тестирует интеллектуальные способности, но и предлагает индивидуал
12.12.2023 Три из пяти технологий, больше всего влияющих на рынок труда, связаны с продвинутой аналитикой

Искусственный интеллект и роботизация больше других технологий окажут влияние на рынок труда в России, по мнению соискателей. К таким выводам пришли эксперты «Яков и партнеры» и hh.ru по итогам опроса 700 респондентов из компаний разных отраслей и размеров. Об этом CNews со
03.10.2022 Рынок труда GameDev 2022 в России и Белоруссии: ожидания кандидатов, бенефиты и зарплаты

яется на стабильно высоком уровне, так же как сохраняются и сложности с рекрутментом на middle- и senior-роли. Несмотря на уход некоторых крупных игроков и одномоментное высвобождение профессионалов, рынок труда остается кандидатским. При этом мотивация кандидатов следующая: деньги, удаленка и именитые проекты. По сравнению с весной и началом лета количество открытых вакансий растет». Павел
03.02.2016 «Техносерв Консалтинг» построил ИТ-систему управления кадрами и расчета зарплаты для «Белой птицы»

Компания «Техносерв Консалтинг» создала ИТ-систему управления кадрами и расчета зарплаты в агропромышленном холдинге «Белая птица». По итогам проекта стали возможными проведение расчетов выплат сотрудникам по единой методике и повышение прозрачности кадро
17.08.2015 SAP помогает международным компаниям модернизировать работу с кадрами

Компании AECOM, Heineken, ThyssenKrupp AG и Welspun Group начали модернизацию работы с кадрами в глобальных масштабах при помощи облачных решений SAP ERP HCM от SAP и SuccessFactors. Об этом CNews сообщили в компании SAP SE. «По мере интернационализации рынка труда и увеличения к
15.06.2015 Управление кадрами Росреестра автоматизировано на базе ПП «Парус»

В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре) внедрена система «Парус – Управление кадрами государственной гражданской службы». В едином информационном пространстве работают сотрудники центрального аппарата и 83 территориальных органов – всего более 400 пользователей. Система
01.06.2015 Каспийский трубопроводный консорциум перевел финансы и управление кадрами на Microsoft Dynamics NAV 2009

Как сообщили CNews в компании Navicon, международный оператор трубопроводного транспорта перешел на использование новых модулей ERP-системы, автоматизирующих управление финансами предприятия, а также кадрами и заработной платой. Каспийский трубопроводный консорциум — международный нефтетранспортный проект. Его участниками являются Россия, Казахстан и международные добывающие компании. Задач
06.08.2014 Камчатский край совершенствует систему управления кадрами госслужбы с помощью платформы «Парус 8»

«Корпорация Парус» начала проект модернизации системы управления кадрами государственной гражданской службы Камчатского края. До конца 2014 г. на едином сервере Аппарата Губернатора и Правительства Камчатского края будет установлена кадровая система на платф
30.08.2013 «Судоимпорт» автоматизировал управление кадрами с помощью «1С-Раруса»

Компания «1С-Рарус» выполнила автоматизацию расчета заработной платы и управления кадрами в компании «Судоимпорт» с помощью решения «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8». Созданная система дает руководству компании возможность анализировать кадровый состав, принимать обосн
28.08.2013 «1С:Первый БИТ» внедрил систему управления кадрами в бухгалтерско-правовом центре Омска

ты компании «1С:Первый БИТ» в Омске завершили проект по оптимизации программного обеспечения в бухгалтерско-правовом центре «Актив». В ходе проекта были внедрены автоматизированная система управления кадрами «1С:Зарплата и управление персоналом 8», а также удобный механизм формирования регламентированной отчетности и расчета заработной платы, сообщили CNews в «1С:Первом БИТе». «Актив» — это
04.06.2013 «1С-Рарус» автоматизировал управление кадрами в «Первом Партнере охраны труда»

авок в государственные органы и социальные фонды; планирование расходов на оплату труда. Руководство и служба по управлению персоналом «Первый Партнер охраны труда» получили удобный механизм работы с кадрами. Программа позволяет получать разнообразные отчеты, самостоятельно настраивать параметры и критерии отбора данных в соответствии с поставленными задачами.
16.11.2012 В Воронежской области создается единая ИТ-система для управления кадрами госслужбы

В Правительстве Воронежской области начато внедрение автоматизированной системы «Парус – Управление кадрами государственной службы». В рамках проекта будет организован полноценный учет кадровых ресурсов всех органов исполнительной власти региона (32 ведомства) в единой информационной системе.
14.08.2012 Спрос на ИТ-специалистов оживляет рынок труда

е 50% означает рост безработицы, что для Конфедерации труда и занятости не стало неожиданностью. «Снижение количества нанятых работников может привести к росту безработицы, особенно в свете выхода на рынок труда новой волны выпускников школ и университетов», - заявил глава Конфедерации найма в преддверии лета 2012 г. Кроме того, средняя заработная плата для вакансий с постоянной занятостью

28.04.2012 Россия: рынок труда в сфере ИТ в 2012 г. продолжит быстро расти

агентство Luxoft Personnel представила новое исследование рынка труда ИТ-специалистов в 2011 г. и тенденции его развития в 2012 г. Общая характеристика 2011 г может звучать как «стабильность и рост». Рынок труда ИТ-специалистов в России не только полностью восстановился от последствий кризиса, но и значительно вырос. Рост количества вакансий составил порядка 50%, зарплатные ожидания кандида
03.04.2012 Администрация Воронежа управляет кадрами с помощью «БОСС-Кадровик»

ую систему кадрового учета и управления персоналом. Автоматизированная система позволила бы оптимизировать работу специалистов кадровых служб, избавить их от выполнения рутинных операций при работе с кадрами, при учете всей служебной и организационно-распорядительной документации, а также подготовке регламентированной отчетности для ПФР и Росстата. По результатам открытого конкурса право на
28.09.2010 Исследование: рынок труда в сфере ИТ вернулся к докризисному уровню

арплатных предложений в компаниях, а также подробные описания основных ролей в ИТ-инфраструктуре компании. Исследование рынка труда ИТ–специалистов показало, что количество ИТ-кандидатов, вышедших на рынок труда в летний период 2010 г., традиционно ниже, чем весной и осенью. Небольшое оживление рынка наблюдается только с конца августа – растет количество резюме, публикуемых на работных сайт
16.03.2009 «Яндекс» исследовал влияние кризиса на рынок труда

Компания «Яндекс» опубликовала новое исследование влияние кризиса на рынок труда, которое было проведено на основе статистики социальной сети для профессионалов «Мой Круг». Среди тех, кто ищет работу на «Моем Круге», больше половины начали поиски именно зимой 20
21.04.2008 «Норильск Телеком» автоматизирует управление кадрами и налоговый учет

ной эксплуатации системы руководство «Норильск Телеком» приняло решение о расширении функциональности Microsoft Dynamics AX в части автоматизации налогового учета, учета основных средств и управления кадрами и заработной платой. Работы по настройке и доработке корпоративной системы «Норильск Телекома» будут завершены к концу 2008 г. При этом функциональность по учету основных средств и нало
05.10.2007 Администрация Алтайского края строит АСУ кадрами вместе с ЭОС

Администрация Алтайского края создает автоматизированную систему управления кадрами государственной гражданской службы на базе системы «Кадры» компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Так, весной 2007 г. в администрации Алтайского края было принято решение о внедр
13.04.2007 UСMS и Epicor стали стратегическими партнерами

вщик услуг в области программных решений ERP, CRM, SCM и PSA, объявили о заключении стратегического соглашения с целью предоставления комплексных услуг в области интегрированных решений по управлению кадрами (HR) и расчету заработной платы и услуг в Восточной и Центральной Европе. В соответствии с соглашением о партнерстве, UCMS становится стратегическим поставщиком комплексных услуг в част
01.03.2007 UCMS и CVO предоставят новые услуги по управлению кадрами

Компании UCMS Group EMEA и CVO Group объявили о заключении технического, равно как и коммерческого соглашения по оказанию услуг в области управления кадрами — первый региональный онлайн-процесс управления кадрами, в который входит широкий круг интегрированных решений и услуг. Рекрутинговые онлайн-порталы CVO, интегрированные с и
22.12.2006 NetSuite открыла портал самообслуживания для работы с кадрами

NetSuite, компания-провайдер софтверных сервисов, открыла портал самообслуживания с набором приложений для управления кадрами. Продукт входит в «Центр NetSuite по работе с сотрудниками», NetSuite Employee Centre, состоящий также из систем планирования корпоративных ресурсов (ERP), управления отношениями с клие
22.03.2005 Epicor выпустила систему управления кадрами

picor Software анонсировала ПО Epicor Vantage HRMS, Powered by Open4. Это всеобъемлющее решение управления, интегрированное с продуктом Open4 компании BMH, повышает эффективность процессов управления кадрами (HR) в организации. Система Vantage HRMS (Human Resource Management System) позволяет эффективно администрировать заявки претендентов о приеме на работу, программы предоставления льгот,
20.02.2002 Automating Peripherals представила беспроводное решение для управления кадрами на базе iPAQ

Компания Automating Peripherals (API) представила беспроводное решение для управления кадрами (Labor Resource Management). Эта технология позволит менеджерам в любое время обращаться к информации о сотрудниках, узнавать об их присутствии на рабочем месте и текущем рабочем распис

Публикаций - 1729, упоминаний - 1774

Человеческие ресурсы и организации, системы, технологии, персоны:

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9594 153
SAP SE 5601 121
Oracle Corporation 7074 95
Yandex - Яндекс 9216 70
Ростелеком 10948 63
IBM - International Business Machines Corp 9699 60
Samsung Electronics 11064 55
Google LLC 12688 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 51
Apple Inc 13154 50
Intel Corporation 12811 48
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 36
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 36
Cisco Systems 5372 35
Sony 6739 35
МегаФон 10742 33
Huawei 4676 33
Softline - Софтлайн 3743 33
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 31
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 29
Amazon Inc - Amazon.com 3277 28
HP Inc. 5883 28
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 27
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 26
Directum - Директум 1268 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 23
AMD - Advanced Micro Devices 4641 23
Dell EMC 5180 22
Meta Platforms - Facebook 4621 22
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 21
VK - Mail.ru Group 3602 20
Telegram Group 2940 20
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 19
АйТи 1519 19
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 18
X Corp - Twitter 2938 17
Крок - Croc 1964 17
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 116
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 101
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 63
Superjob - Суперджоб 858 45
РЖД - Российские железные дороги 2096 31
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 27
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 23
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 20
Газпром нефть 725 20
Газпром ПАО 1493 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 17
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 15
Северсталь ПАО - Severstal 629 15
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 15
Почта России ПАО 2370 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 14
Альфа-Банк 1979 14
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 14
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 13
Русагро Группа Компаний 379 12
Get experts - Гет Экспертс 25 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Абсолют Банк 249 9
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 9
Selecty - Селекти 22 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 8
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 8
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 119
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 55
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 54
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 46
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 42
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 35
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 33
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 32
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 31
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 21
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 9
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 11
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 8
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 7
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 3
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
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PEX Network - Process Excellence Network 16 2
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АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
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AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Электрокабель 13 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 525
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 507
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 378
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HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 323
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 291
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 180
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 116
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 111
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 102
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 102
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 100
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 96
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 94
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 92
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 92
Google Android 15243 72
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 59
Linux OS 11533 52
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 51
Microsoft Windows 16882 44
Apple iOS 8583 43
Oracle Java - язык программирования 3469 42
Microsoft Office 4170 39
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 36
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 36
Microsoft Windows 2000 8678 36
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 34
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 33
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 31
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 31
Microsoft Dynamics 1197 30
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 28
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 27
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 25
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 24
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 22
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 22
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 21
OpenAI - ChatGPT 719 20
FreePik 1841 19
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 19
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 19
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 18
Новые облачные технологии - МойОфис 958 18
Samsung Galaxy 1035 18
1С:ERP Управление предприятием 841 18
Apple iPhone 6 4861 18
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 17
JavaScript - JS - язык программирования 1425 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
Microsoft Azure 1526 16
C/C++ - Язык программирования 894 16
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 15
Apple iPad 4011 14
Путин Владимир 3454 30
Игнатова Мария 143 26
Шадаев Максут 1210 24
Губанов Роман 119 21
Медведев Дмитрий 1665 12
Врацкий Андрей 175 12
Дорохова Марина 64 10
Мишустин Михаил 787 10
Чернышенко Дмитрий 581 10
Махлин Дмитрий 123 10
Орловский Виктор 408 9
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Урусов Виктор 157 8
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Теплицкий Дмитрий 88 7
Аникин Дмитрий 68 6
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Никифоров Николай 1138 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 6
Паршин Максим 323 6
Кузнецов Станислав 162 6
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 5
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 5
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Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 5
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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