Индексная книга CNews*
Человеческие ресурсы Трудовые ресурсы Управление человеческими ресурсами Рынок труда Безработица
Публикаций - 125, упоминаний - 129
Человеческие ресурсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сечкин Алексей 15 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 1
|Силкина Елена 11 1
|Могилин Артём 5 1
|Мишустин Михаил 376 1
|Путин Владимир 2542 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.