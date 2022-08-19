Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица

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19.08.2022 В клинике Кувейта появился российский робот-администратор 1
14.07.2022 4 самых популярных процесса для оптимизации с помощью BPM-систем назвали аналитики Market.CNews 1
25.05.2022 Денис Селезнёв -

В бизнесе наступает время HR-экосистем

 1
25.04.2022 Softline помогла ТД «Евротрейдинг» автоматизировать процесс обработки и аналитики документов 1
19.01.2022 Артем Натрусов -

Движение к искусственному интеллекту меняет правила игры даже на производстве

 1
30.12.2021 Андрей Фомичев -

Инициативы ЦБ РФ придают дополнительное ускорение банковской отрасли

 1
24.12.2021 Госорганы предотвращают коррупцию с помощью систем защиты от утечек 1
22.12.2021 «Озон» вместе с Navicon автоматизировала процессы взаимодействия с дистрибьюторами и аптечными сетями 1
23.11.2021 Когда общение с государством станет по-настоящему удобным 1
02.11.2021 Из реестра российского ПО вычищают продукты «Прогноза», «Астероса» и десятков других ликвидированных компаний 1
18.10.2021 Зачем нужны BPM-системы и что они дают компаниям 1
27.09.2021 Дмитрий Капишников -

Дмитрий Капишников, KUKA: Пандемия вызвала бум промышленных роботов в России

 1
07.09.2021 «Сбер» объявил о старте строительства крупнейшего в России дата-центра 1
29.07.2021 IDC: расходы российского бизнеса на интернет вещей в 2020 году достигли $3,93 млрд 1
21.06.2021 Почему проблемы и кризисы становятся движущей силой цифровизации 1
17.06.2021 В реестр российского ПО включена платформа BI.ZONE Compliance Platform 1
11.06.2021 «Гринатом» разрабатывает цифровых ассистентов для Правительства Нижегородской области 1
26.05.2021 ГК «Эдит про» и «Шерпа роботикс» займутся внедрением RPA в связке с «1С» 1
26.05.2021 Александр Верещагин, Softline: Российский бизнес окончательно развернулся в сторону гиперконвергенции 1
15.04.2021 Финсектору все тяжелее защищаться от киберпреступников. Что делать? 1
14.04.2021 Робот «Сабина» на базе платформы группы ЦРТ снизил нагрузку на контактный центр Сбербанка в Казахстане до 26% 1
13.04.2021 Искусственный интеллект на базе Sever.ai помог «Дом.рф» подобрать нужных сотрудников 1
Георгий Кравченко, BSS: Роботы давно не допускают ошибок, свойственных живым сотрудникам 1
26.03.2021 BI.Zone представила новое решение класса SD-WAN со встроенными функциями безопасности 1
25.03.2021 Стратегия маршрутизации обращений как инструмент повышения лояльности клиента 1
20.03.2021 Могут ли роботы-курьеры заменить людей? 1
18.03.2021 ГК Astra Linux преодолела рубеж в 1 млн лицензий 1
10.03.2021 Игорь Никифоров о DevSecOps как культуре и образе мышления – «Внедрение идей DevSecOps непростая задача, но они того стоят» 1
04.03.2021 Государственный страховой фонд Сингапура внедрил Solar appScreener 1
03.02.2021 Непрерывная трансформация ИБ: как банк «Открытие» построил новую систему кибербезопасности 1
01.02.2021 Резидент «Сколково» помог «Магниту» разработать семейство чат-ботов 1
24.11.2020 В России построили сверхдешевого умного робота для сбора яблок. Фото 1
24.11.2020 Финансовый университет и ФНАЦ ВИМ создали умного робота для сбора яблок на базе ИИ Microsoft 1
13.11.2020 Поставщик Apple после ссоры с ней решил открыть свое производство в США 1
10.11.2020 В Mango Office появился центр управления интеграциями 1
19.10.2020 «Манго телеком» запустил голосовых ботов 1
26.09.2020 Сергей Шерстобитов, Angara -

Пандемия сыграла роль спускового крючка — мир сорвался в пропасть цифровой трансформации

 1
26.08.2020 Корпоративные клиенты Сбербанка смогут приобретать авиабилеты через блокчейн-платформу S7 Airlines 1
29.07.2020 Иван Мелехин, «Информзащита» - После пандемии появятся виртуальные компании с ресурсами в облаках и сотрудниками в коворкингах 1
05.06.2020 «МПС-пулинговые системы» внедрили SAP Business One 1

Публикаций - 125, упоминаний - 129

Человеческие ресурсы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 22
IBM - International Business Machines Corp 8941 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 6
Huawei 3222 5
Amazon Inc - Amazon.com 2650 5
Yandex - Яндекс 5015 4
Apple Inc 10683 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 4
SAP SE 4595 4
Cisco Systems 4720 4
Oracle Corporation 6035 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 3
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 3
Softline - Софтлайн 1870 3
KPMG 302 3
Nvidia Corp 3118 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Telegram Group 805 2
Крок - Croc 1616 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 65 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 2
Artwell - Артвелл 14 1
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 221 1
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 1
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 108 1
Red Hat 1183 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 1
CBOSS - Fujitsu Services Oy 114 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 279 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 15
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 3
Альфа-Банк 1476 3
Росводоканал 69 2
Газпром ПАО 1008 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 1
Мегаполис ТК 152 1
Сургутнефтегаз - СНГ 193 1
IKEA - ИКЕА 124 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 1
Яндекс.Еда 490 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
Почта России ПАО 1853 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Президент Российской Федерации 3770 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Администрация Президента РФ 904 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Таможня - Таможенная служба 421 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 31
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 23
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 20
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 20
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 17
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 11
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1401 10
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 10
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 10
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 9
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 8
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 7
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 6
Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 712 6
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 6
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 5
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 5
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 4
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 4
Google Android 11959 9
Microsoft Windows 2000 2856 7
Linux OS 7669 6
Microsoft SQL Server 1416 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
Oracle Java - язык программирования 2554 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 3
Apple macOS 1457 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 137 2
Microsoft Office 3247 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 146 2
Microsoft Windows 2104 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 2
Python - высокоуровневый язык программирования 486 2
BI.Zone Secure SD-WAN 0 2
Apple iOS 6422 2
Genesys CX Platform - Genesys Customer Experience - Genesys Customer Engagement Platform - Genesys Customer Interaction Portal - Genesys CIM Platform - Genesys Customer Interaction Management Platform 13 1
Genesys Routing - Genesys Predictive Routing 1 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 1
Ростелеком-Солар - Solar appScreener - анализатор кода 46 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 1
Genesys Social Engagement - Genesys Social Media 0 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 64 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 74 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 221 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 180 1
Genesys Outbound Voice - Genesys Outbound Predictive - Genesys Outbound Engagement - Genesys Outbound IVR 0 1
Depositphotos - фотобанк 385 1
Apple Safari - браузер 743 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 202 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 173 1
BSS Digital2Speech 8 1
Amazon Kindle 151 1
Сечкин Алексей 15 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 1
Силкина Елена 11 1
Могилин Артём 5 1
Мишустин Михаил 376 1
Путин Владимир 2542 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 9
Казахстан - Республика 4467 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 7
Азия - Азиатский регион 3803 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Япония 10069 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 4
Россия - СФО - Новосибирск 3269 4
Россия - ЦФО - Тульская область 965 3
Беларусь - Белоруссия 3525 3
Африка - Африканский регион 2928 3
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Россия - СФО - Омская область 517 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 2
Россия - ПФО - Казань 2085 2
Швеция - Королевство 2072 2
Нидерланды 2197 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 230 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 1
Россия - УФО - Свердловская область 1102 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 1
Россия - ЦФО - Орловская область 218 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 1
Армения - Республика 1112 1
Америка 2011 1
Германия - Бавария - Мюнхен 424 1
Китай - Тайвань 2115 1
Бразилия - Федеративная Республика 1945 1
Румыния 592 1
Уран - планета Солнечной системы 177 1
Австрия - Австрийская Республика 1020 1
Сербия - Республика 225 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 51
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 49
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 23
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 13
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 12
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 3
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 3
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 92 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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