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SAP SuccessFactors SAP SF

SAP SuccessFactors - SAP SF

СОБЫТИЯ

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06.05.2024 «Самолет» создал HR-платформу Team by Samolet на замену SAP SuccessFactors

и — Team by Samolet. Ключевой отличительной чертой Team by Samolet является реализация принципа сквозного управления персоналом, которая была главным достоинством западных систем HRM/HCM, в том числе SAP SuccessFactors. За 2023 г. платформа позволила сэкономить порядка 300 млн руб. только на автоматизации кадровых заявок для сотрудников. Платформа Team by Samolet обеспечивает цифровизацию о
10.02.2022 Сотрудники «Инвитро» ставят цели и планируют развитие с помощью SAP SuccessFactors

Группа компаний «Инвитро» продолжает масштабную трансформацию своей HR-функции с помощью SAP SuccessFactors. Партнером по внедрению выступила компания SAPRUN. Менеджеры «Инвитро» исп
18.05.2021 «Русагро» завершил трансформацию HR-процессов в облаке SAP для 20 тысяч сотрудников

ьный агрохолдинг «Русагро» завершил масштабную трансформацию HR-процессов на базе облачного решения SAP SuccessFactors. Системой пользуются 20 тыс. сотрудников холдинга, 67% из которых – это пр
25.03.2021 «Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors

Группа «Фосагро» автоматизирует процессы управления персоналом с помощью решения SAP SuccessFactors. Проект разрабатывался при участии экспертов SAP Services CIS и специалист
07.07.2020 Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors

вность работы сотрудников, увеличить их вовлеченность во все процессы компании на базе HR-платформы SAP Successfactors. На сегодняшний день в Biocad полностью внедрены модули Employee Central,

18.05.2020 «ЭР-Телеком» начинает HR-трансформацию с SAP SuccessFactors

«ЭР-Телеком холдинг» выбрал SAP SuccessFactors для масштабной HR-трансформации, которая затронет 17000 сотрудников. Партн
13.05.2020 ABC Consulting внедрила решение на базе SAP SuccessFactors в «Мицубиси Корпорейшн»

ю HR-систем, завершило проект по автоматизации процесса постановки и оценки целей персонала на базе SAP SuccessFactors в компании «Мицубиси Корпорейшн (РУС)». Теперь заказчик может соотносить ц
23.10.2019 ABC Consulting автоматизировал управление персоналом в «Полюсе»

систем, завершило проект по автоматизации системы управления подбором и развитием персонала на базе SAP SuccessFactors в компании «Полюс» — российском производителе золота. Этот проект является
01.07.2019 Decathlon завершил внедрение системы обучения SAP SuccessFactors Learning

n завершился проект по внедрению корпоративной культуры непрерывного обучения с помощью решения SAP SuccessFactors Learning. Этот проект стал одним из самых стремительных внедрений, так как был
25.06.2019 «Делойт» в СНГ внедрит решение SAP Successfactors

Компания «Делойт», СНГ выбрала SAP Successfactors в качестве ключевой системы для масштабной HR-трансформации в офисах СНГ р
15.05.2019 SAP SuccessFactors Recruiting названо лучшим решением в области рекрутмента в отчете IDC

Решение SAP SuccessFactors Recruiting названо лучшим в отчете IDC MarketScape: Worldwide and U.S. Mod
27.03.2019 «Русагро» запустил HR-трансформацию холдинга в облаке SAP

«Русагро» выбрал облачное решение SAP SuccessFactors для масштабного проекта HR-трансформации, который затронет в будущем более
22.10.2018 Forrester: клиенты SAP могут сэкономить до $11 млн с SAP SuccessFactors

SAP SE анонсировала результаты исследования Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite, которое показало, что компании, инвестирующие в платформу управ
30.07.2018 SAP Ariba, HANA Enterprise Cloud и SuccessFactors HCM аттестованы по требованиям безопасности данных

SAP объявила о получении аттестатов соответствия требованиям информационной безопасности для облачных сервисов SAP Ariba On-Demand Solutions, SAP HANA Enterprise Cloud и SAP SuccessFactors HCM Suite. Аттестация была проведена «Информзащита», лицензированным партнёром ФСТЭК России по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации, и подтвердила, что

18.06.2018 Сервисы SAP Ariba, HEC, SuccessFactors HCM и EECM прошли сертификацию ФСТЭК

SAP сообщила о том, что следующие сервисы получили сертификаты соответствия ФСТЭК по требованиям безопасности информации: SAP Ariba On-Demand Solutions, SAP HANA Enterprise Cloud, SAP SuccessFactors HCM Suite и SAP Extended Enterprise Content Management. Сертификаты были выданы на основе результатов сертификационных испытаний, проведенных ЗАО «Документальные системы», эк
11.04.2018 SAP заявила о крупнейшем внедрении в России и о рекорде выручки за 5 лет

SAP SuccessFactors внедрен в Сбербанке Сбербанк и SAP завершили внедрение в банке решения SAP SuccessFactors, предназначенного для цифровой трансформации персонала. Стороны называют в
08.12.2017 SAP представила решение SuccessFactors People Central Hub для ускорения цифровой трансформации

SAP SE объявила о запуске облачного решения SAP SuccessFactors People Central Hub, которое помогает клиентам упростить и ускорить обработ
30.11.2017 ЕВРАЗ оптимизировал HR-процессы на базе SAP SuccessFactors

SAP и ЕВРАЗ завершили проект по автоматизации процессов управления талантами на платформе SAP SuccessFactors. В ходе проекта были автоматизированы процессы поиска новых кандидатов, по
18.09.2017 SAP SuccessFactors ускорил оценку достижений персонала в «ФосАгро»

SAP, «ФосАгро» и «ЭКОПСИ Консалтинг» объявили о завершении внедрения SAP SuccessFactors для постановки целей и оценки достижений персонала. Мнение руководителей о
04.09.2017 SAP Cloud Platform расширяет функции SAP SuccessFactors для управления персоналом

SAP SE анонсировала рост облачных приложений для SAP SuccessFactors, построенных на платформе SAP Cloud Platform. Теперь есть доступ и возможн
23.08.2017 Китайские компании переходят в облако SAP

ентов среди ведущих китайских организаций. Компании из различных отраслей внедряют облачное решение SAP SuccessFactors для управления человеческим капиталом и другие решения вендора для цифрово
28.06.2017 Inventive Retail Group оптимизирует работу с персоналом с помощью SAP SuccessFactors

ортивных товаров, объявили о запуске корпоративной системы адаптации и вовлечения персонала на базе SAP SuccessFactors. Реализацию проекта осуществляла компания ABC Consulting.Облачная система

14.06.2017 SAP представила обновленную версию SAP SuccessFactors Mobile для iOS

SAP SE объявила об обновлении приложения SAP SuccessFactors Mobile для iOS, которое будет доступно в Apple App Store в конце этого мес
18.05.2017 SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения

продвигать решения для подбора и управления персоналом. Технология Skillaz интегрирована с решением SAP SuccessFactors и позволит HR-департаментам получать информацию о кандидатах, управлять да
17.04.2017 ОМК оптимизировала управление эффективностью персонала с помощью SAP SuccessFactors

SAP и российская металлургическая компания ОМК объявили результаты масштабного проекта по внедрению SAP SuccessFactors, реализованного в партнерстве с «ABC Consulting». Внедрение SAP Success
28.02.2017 Mercedes-AMG и Barilla выбрали SAP SuccessFactors для управления персоналом

SAP SE объявила, что Mercedes-AMG и Barilla выбрали облачное решение SAP SuccessFactors для цифровой трансформации управления персоналом. В условиях глобализации

31.01.2017 «Мегаполис» оптимизировал работу с персоналом с внедрением SAP SuccessFactors

я в области дистрибуции широкого спектра товаров повседневного спроса, объявили о внедрении решения SAP SuccessFactors для управления талантами. Переход к единой облачной платформе позволил «Ме
12.12.2016 «Экопрог АТ» при поддержке «Эвола» приобрела подписку на облачные сервисы SAP SuccessFactors

опрог Авиационные Технологии» при поддержке компании «Эвола» приобрела подписку на облачные сервисы SAP SuccessFactors для автоматизации процессов управления человеческим капиталом. Об этом CNe
29.11.2016 SAP поможет Microsoft управлять 114 тыс. сотрудников

Microsoft присоединилась к числу глобальных компаний, выбравших SAP SuccessFactors HCM для управления человеческих капиталом в облаке. Как рассказали CNews в
21.11.2016 Wargaming создал глобальную систему управления персоналом на базе SAP SuccessFactors

авления персоналом для компании Wargaming, разработчика World of Tanks и других онлайн-игр, на базе SAP SuccessFactors. Как рассказали CNews в компании. на сегодняшний день облачное решение исп
07.09.2016 SAP SuccessFactors переносит расчет заработной платы в «облака»

Компания SAP SE анонсировала выход дополнения к облачному решению SAP SuccessFactors для управления заработной платой сотрудников. Решение SAP SuccessFactor
09.08.2016 «Крок» начинает обучать персонал и клиентов с помощью SAP SuccessFactors

Компании SAP и «Крок» объявили о старте проекта внедрения облачного решения SAP SuccessFactors с целью обучения персонала, партнеров и клиентов. Система будет функционир
11.04.2016 Touch Bank управляет потенциалом и эффективностью персонала на базе SAP SuccessFactors

к, создали систему для управления потенциалом и эффективностью персонала на базе облачной платформы SAP SuccessFactors. Разработку процессов, проведение обучения пользователей и запуск решения

17.09.2015 SAP SuccessFactors помогает обучать и оценивать компетенции участников молодежной кадровой платформы «Устойчивое будущее России»

, игрок рынка корпоративных приложений, и группа компаний АКИГ объявили первые результаты внедрения SAP SuccessFactors в работу молодежной кадровой платформы «Устойчивое будущее России». Как со
17.08.2015 SAP помогает международным компаниям модернизировать работу с кадрами

рен: их более 160 в 70 странах. В компании работают более 81 тыс. человек. Heineken выбрала решение SAP SuccessFactors Employee Central для поддержки новой кадровой стратегии, стандартизации да
05.09.2013 SAP локализовала решения SuccessFactors для России и Украины

аботчик корпоративных приложений, объявила о завершении первой части проекта по локализации решений SAP SuccessFactors по управлению персоналом в соответствии с законодательными требованиями и

19.02.2013 Новое решение SAP ускоряет окупаемость облачных решений

AG объявила о выпуске нового решения с поддержкой быстрого развертывания SAP ERP HCM Integration to SuccessFactors. По задумке разработчиков, решение позволит клиентам оперативно приступить к р
13.02.2013 Бывший президент SuccessFactors стал новым CEO Alfresco

Компания Alfresco объявила о назначении на должность CEO Дуга Деннерлайна (Doug Dennerline), бывшего президента компании SuccessFactors, входящей в группу компаний SAP. Одной из ключевых задач Дуга Деннерлайна станет развитие компании на растущем рынке систем управления корпоративным контентом с учётом дальнейших
11.02.2013 SAP дополнила программу PartnerEdge облачными решениями

ъявила о расширении программы SAP PartnerEdge: теперь в нее добавлен портфель облачных решений SAP. В результате в 2013 г. в программе примут участие свыше 500 новых партнеров дочерней компании SAP — SuccessFactors. Как сообщили CNews в компании, программа SAP PartnerEdge создана для компаний, которые являются реселлерами или разработчиками решений из портфеля SAP, либо предоставляют услуги
29.11.2012 Фонд «Сколково» предоставит услуги рекрутинга более чем 750 стартапам с помощью SuccessFactors

Компания SAP и фонд «Сколково» объявили о подписании соглашения по внедрению SuccessFactors, облачного решения для управления кадровыми ресурсами. Как сообщили CNews в SAP, особенность проекта в технопарке «Сколково» заключается в том, что он станет первым примером внед

Публикаций - 190, упоминаний - 342

SAP SuccessFactors и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5601 148
SAP CIS - САП СНГ 868 52
Ростелеком 10948 22
9594 22
Oracle Corporation 7074 21
Microsoft Corporation 25775 18
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
Ланит - Норбит - ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 17 13
МегаФон 10742 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
Ланит - Норбит - Norbit 431 12
Softline - Софтлайн 3743 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Salesforce 498 8
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 8
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 67 7
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 7
Accenture plc 719 7
Directum - Директум 1268 7
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 71 6
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 19 6
WorkDay 33 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Крок - Croc 1964 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 5
Галактика - Корпорация 1545 5
Qualtrics 25 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
OpenText 238 5
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 5
SAP Services CIS 13 5
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 5
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 40 5
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 127 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 4
1С-Битрикс - Bitrix 675 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Русагро Группа Компаний 379 9
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 8
Связной ГК 1401 8
РЖД - Российские железные дороги 2096 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 5
Desport - Decathlon - Декатлон 40 5
ПСБ Лизинг - ПСБЛ 5 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Газпром нефть 725 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 4
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 4
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 3
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 22 3
РЖД Логистика 21 3
Альфа-Банк 1979 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 3
ВкусВилл - Избёнка 216 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
ФРИИ Акселератор 59 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 2
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Правительство Челябинской области 78 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 115
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 96
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 14
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 13
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 13
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 913 13
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
SAP Ariba 309 42
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 32
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 20
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 20
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 19
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 11
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 11
SAP Concur 27 10
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 9
SAP Fiori 45 9
SAP Leonardo 41 8
SAP Fieldglass 8 8
Oracle Taleo Cloud Service 25 8
Microsoft Office 4170 8
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 27 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 7
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 7
Kaspersky - ForPeople - OrgManager GP HR-платформа 14 7
Microsoft Windows 16882 7
Microsoft Azure 1526 7
Microsoft Teams - MS Teams 670 7
Microsoft Office 365 1042 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 6
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 6
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 6
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 56 5
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 71 5
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 5
Google Android 15243 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 40 4
SAP S/4HANA Finance 17 4
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
SAP JAM 8 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Apple iOS 8583 4
Linux OS 11533 4
Шарак Андрей 67 15
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 12
Петунин Алексей 58 9
Парменова Наталия 63 7
Филатов Андрей 117 6
Чехонин Антон 68 5
Klein Christian - Кляйн Кристиан 19 5
Красюков Дмитрий 43 5
Tomb Greg - Томб Грег 5 5
Горяйнов Андрей 55 4
Никитин Сергей 96 4
Орехов Вячеслав 48 4
Панасюк Иосиф 9 4
Захарян Артур 15 4
Шуваева Виктория 5 4
Ямникова Ольга 4 4
Конева Татьяна 20 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 3
Рябов Максим 14 3
Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 3
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 19 3
Махлин Дмитрий 123 3
Евдолюк Юрий 3 3
Грищишен Максим 3 3
Ettling Mike - Эттлинг Майк 3 3
Рютина Наталья 7 3
Нуралиев Борис 298 3
Натрусов Артем 313 3
Шадаев Максут 1210 3
Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 2
Востриков Юрий 86 2
Генс Филипп 54 2
Растопшин Павел 54 2
Кирьянова Александра 169 2
Вагин Алексей 6 2
Калаев Дмитрий 27 2
Костров Дмитрий 39 2
Сысоев Дмитрий 9 2
Чуканов Сергей 110 2
Воронин Павел 196 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 121
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 34
Германия - Федеративная Республика 13221 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 12
Европа 24964 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
Индия - Bharat 5869 9
Украина 7928 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Ближний Восток 3154 6
Нидерланды 3746 5
Америка - Американский регион 2206 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 5
США - Калифорния 4829 4
Беларусь - Минск 706 4
Япония 13807 4
Европа Восточная 3138 4
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Россия - УФО - Челябинская область 1512 3
Казахстан - Республика 6048 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Ирландия - Республика 1051 3
Канада 5081 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 88
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 50
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 29
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 29
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 19
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 19
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 17
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 13
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 10
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Ведомости 1466 2
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Forrester Consulting 26 1
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Microsoft Worktrend Index 8 1
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Fortune Global 100 142 1
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
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Deloitte Technology Fast 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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