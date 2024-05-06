«Самолет» создал HR-платформу Team by Samolet на замену SAP SuccessFactors и — Team by Samolet. Ключевой отличительной чертой Team by Samolet является реализация принципа сквозного управления персоналом, которая была главным достоинством западных систем HRM/HCM, в том числе SAP SuccessFactors. За 2023 г. платформа позволила сэкономить порядка 300 млн руб. только на автоматизации кадровых заявок для сотрудников. Платформа Team by Samolet обеспечивает цифровизацию о

Сотрудники «Инвитро» ставят цели и планируют развитие с помощью SAP SuccessFactors Группа компаний «Инвитро» продолжает масштабную трансформацию своей HR-функции с помощью SAP SuccessFactors. Партнером по внедрению выступила компания SAPRUN. Менеджеры «Инвитро» исп

«Русагро» завершил трансформацию HR-процессов в облаке SAP для 20 тысяч сотрудников ьный агрохолдинг «Русагро» завершил масштабную трансформацию HR-процессов на базе облачного решения SAP SuccessFactors. Системой пользуются 20 тыс. сотрудников холдинга, 67% из которых – это пр

«Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors Группа «Фосагро» автоматизирует процессы управления персоналом с помощью решения SAP SuccessFactors. Проект разрабатывался при участии экспертов SAP Services CIS и специалист

Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors вность работы сотрудников, увеличить их вовлеченность во все процессы компании на базе HR-платформы SAP Successfactors. На сегодняшний день в Biocad полностью внедрены модули Employee Central,

«ЭР-Телеком» начинает HR-трансформацию с SAP SuccessFactors «ЭР-Телеком холдинг» выбрал SAP SuccessFactors для масштабной HR-трансформации, которая затронет 17000 сотрудников. Партн

ABC Consulting внедрила решение на базе SAP SuccessFactors в «Мицубиси Корпорейшн» ю HR-систем, завершило проект по автоматизации процесса постановки и оценки целей персонала на базе SAP SuccessFactors в компании «Мицубиси Корпорейшн (РУС)». Теперь заказчик может соотносить ц

ABC Consulting автоматизировал управление персоналом в «Полюсе» систем, завершило проект по автоматизации системы управления подбором и развитием персонала на базе SAP SuccessFactors в компании «Полюс» — российском производителе золота. Этот проект является

Decathlon завершил внедрение системы обучения SAP SuccessFactors Learning n завершился проект по внедрению корпоративной культуры непрерывного обучения с помощью решения SAP SuccessFactors Learning. Этот проект стал одним из самых стремительных внедрений, так как был

«Делойт» в СНГ внедрит решение SAP Successfactors Компания «Делойт», СНГ выбрала SAP Successfactors в качестве ключевой системы для масштабной HR-трансформации в офисах СНГ р

SAP SuccessFactors Recruiting названо лучшим решением в области рекрутмента в отчете IDC Решение SAP SuccessFactors Recruiting названо лучшим в отчете IDC MarketScape: Worldwide and U.S. Mod

«Русагро» запустил HR-трансформацию холдинга в облаке SAP «Русагро» выбрал облачное решение SAP SuccessFactors для масштабного проекта HR-трансформации, который затронет в будущем более

Forrester: клиенты SAP могут сэкономить до $11 млн с SAP SuccessFactors SAP SE анонсировала результаты исследования Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite, которое показало, что компании, инвестирующие в платформу управ

SAP Ariba, HANA Enterprise Cloud и SuccessFactors HCM аттестованы по требованиям безопасности данных SAP объявила о получении аттестатов соответствия требованиям информационной безопасности для облачных сервисов SAP Ariba On-Demand Solutions, SAP HANA Enterprise Cloud и SAP SuccessFactors HCM Suite. Аттестация была проведена «Информзащита», лицензированным партнёром ФСТЭК России по обеспечению технической защиты конфиденциальной информации, и подтвердила, что

Сервисы SAP Ariba, HEC, SuccessFactors HCM и EECM прошли сертификацию ФСТЭК SAP сообщила о том, что следующие сервисы получили сертификаты соответствия ФСТЭК по требованиям безопасности информации: SAP Ariba On-Demand Solutions, SAP HANA Enterprise Cloud, SAP SuccessFactors HCM Suite и SAP Extended Enterprise Content Management. Сертификаты были выданы на основе результатов сертификационных испытаний, проведенных ЗАО «Документальные системы», эк

SAP заявила о крупнейшем внедрении в России и о рекорде выручки за 5 лет SAP SuccessFactors внедрен в Сбербанке Сбербанк и SAP завершили внедрение в банке решения SAP SuccessFactors, предназначенного для цифровой трансформации персонала. Стороны называют в

SAP представила решение SuccessFactors People Central Hub для ускорения цифровой трансформации SAP SE объявила о запуске облачного решения SAP SuccessFactors People Central Hub, которое помогает клиентам упростить и ускорить обработ

ЕВРАЗ оптимизировал HR-процессы на базе SAP SuccessFactors SAP и ЕВРАЗ завершили проект по автоматизации процессов управления талантами на платформе SAP SuccessFactors. В ходе проекта были автоматизированы процессы поиска новых кандидатов, по

SAP SuccessFactors ускорил оценку достижений персонала в «ФосАгро» SAP, «ФосАгро» и «ЭКОПСИ Консалтинг» объявили о завершении внедрения SAP SuccessFactors для постановки целей и оценки достижений персонала. Мнение руководителей о

SAP Cloud Platform расширяет функции SAP SuccessFactors для управления персоналом SAP SE анонсировала рост облачных приложений для SAP SuccessFactors, построенных на платформе SAP Cloud Platform. Теперь есть доступ и возможн

Китайские компании переходят в облако SAP ентов среди ведущих китайских организаций. Компании из различных отраслей внедряют облачное решение SAP SuccessFactors для управления человеческим капиталом и другие решения вендора для цифрово

Inventive Retail Group оптимизирует работу с персоналом с помощью SAP SuccessFactors ортивных товаров, объявили о запуске корпоративной системы адаптации и вовлечения персонала на базе SAP SuccessFactors. Реализацию проекта осуществляла компания ABC Consulting.Облачная система

SAP представила обновленную версию SAP SuccessFactors Mobile для iOS SAP SE объявила об обновлении приложения SAP SuccessFactors Mobile для iOS, которое будет доступно в Apple App Store в конце этого мес

SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения продвигать решения для подбора и управления персоналом. Технология Skillaz интегрирована с решением SAP SuccessFactors и позволит HR-департаментам получать информацию о кандидатах, управлять да

ОМК оптимизировала управление эффективностью персонала с помощью SAP SuccessFactors SAP и российская металлургическая компания ОМК объявили результаты масштабного проекта по внедрению SAP SuccessFactors, реализованного в партнерстве с «ABC Consulting». Внедрение SAP Success

Mercedes-AMG и Barilla выбрали SAP SuccessFactors для управления персоналом SAP SE объявила, что Mercedes-AMG и Barilla выбрали облачное решение SAP SuccessFactors для цифровой трансформации управления персоналом. В условиях глобализации

«Мегаполис» оптимизировал работу с персоналом с внедрением SAP SuccessFactors я в области дистрибуции широкого спектра товаров повседневного спроса, объявили о внедрении решения SAP SuccessFactors для управления талантами. Переход к единой облачной платформе позволил «Ме

«Экопрог АТ» при поддержке «Эвола» приобрела подписку на облачные сервисы SAP SuccessFactors опрог Авиационные Технологии» при поддержке компании «Эвола» приобрела подписку на облачные сервисы SAP SuccessFactors для автоматизации процессов управления человеческим капиталом. Об этом CNe

SAP поможет Microsoft управлять 114 тыс. сотрудников Microsoft присоединилась к числу глобальных компаний, выбравших SAP SuccessFactors HCM для управления человеческих капиталом в облаке. Как рассказали CNews в

Wargaming создал глобальную систему управления персоналом на базе SAP SuccessFactors авления персоналом для компании Wargaming, разработчика World of Tanks и других онлайн-игр, на базе SAP SuccessFactors. Как рассказали CNews в компании. на сегодняшний день облачное решение исп

SAP SuccessFactors переносит расчет заработной платы в «облака» Компания SAP SE анонсировала выход дополнения к облачному решению SAP SuccessFactors для управления заработной платой сотрудников. Решение SAP SuccessFactor

«Крок» начинает обучать персонал и клиентов с помощью SAP SuccessFactors Компании SAP и «Крок» объявили о старте проекта внедрения облачного решения SAP SuccessFactors с целью обучения персонала, партнеров и клиентов. Система будет функционир

Touch Bank управляет потенциалом и эффективностью персонала на базе SAP SuccessFactors к, создали систему для управления потенциалом и эффективностью персонала на базе облачной платформы SAP SuccessFactors. Разработку процессов, проведение обучения пользователей и запуск решения

SAP SuccessFactors помогает обучать и оценивать компетенции участников молодежной кадровой платформы «Устойчивое будущее России» , игрок рынка корпоративных приложений, и группа компаний АКИГ объявили первые результаты внедрения SAP SuccessFactors в работу молодежной кадровой платформы «Устойчивое будущее России». Как со

SAP помогает международным компаниям модернизировать работу с кадрами рен: их более 160 в 70 странах. В компании работают более 81 тыс. человек. Heineken выбрала решение SAP SuccessFactors Employee Central для поддержки новой кадровой стратегии, стандартизации да

SAP локализовала решения SuccessFactors для России и Украины аботчик корпоративных приложений, объявила о завершении первой части проекта по локализации решений SAP SuccessFactors по управлению персоналом в соответствии с законодательными требованиями и

Новое решение SAP ускоряет окупаемость облачных решений AG объявила о выпуске нового решения с поддержкой быстрого развертывания SAP ERP HCM Integration to SuccessFactors. По задумке разработчиков, решение позволит клиентам оперативно приступить к р

Бывший президент SuccessFactors стал новым CEO Alfresco Компания Alfresco объявила о назначении на должность CEO Дуга Деннерлайна (Doug Dennerline), бывшего президента компании SuccessFactors, входящей в группу компаний SAP. Одной из ключевых задач Дуга Деннерлайна станет развитие компании на растущем рынке систем управления корпоративным контентом с учётом дальнейших

SAP дополнила программу PartnerEdge облачными решениями ъявила о расширении программы SAP PartnerEdge: теперь в нее добавлен портфель облачных решений SAP. В результате в 2013 г. в программе примут участие свыше 500 новых партнеров дочерней компании SAP — SuccessFactors. Как сообщили CNews в компании, программа SAP PartnerEdge создана для компаний, которые являются реселлерами или разработчиками решений из портфеля SAP, либо предоставляют услуги