Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP SuccessFactors
SAP SF
Публикаций - 114, упоминаний - 201
SAP SuccessFactors упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
|DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 6 1
|Шарак Андрей 43 15
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 10
|Петунин Алексей 58 8
|Парменова Наталия 63 7
|Красюков Дмитрий 43 5
|Tomb Greg - Томб Грег 5 5
|Орехов Вячеслав 47 4
|Филатов Андрей 104 4
|Klein Christian - Кляйн Кристиан 13 4
|Сплат-Косметика - Splat 12 3
|Рябов Максим 7 3
|Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 3
|Горяйнов Андрей 44 3
|Чехонин Антон 61 3
|Satya Nadella - Сатья Наделла 174 3
|Plattner Hasso - Платтнер Хассо 11 3
|Осеевский Михаил 250 2
|Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 2
|Растопшин Павел 28 2
|Востриков Юрий 19 2
|Чупина Юлия 3 2
|Шипов Алексей 3 2
|Никитин Сергей 35 2
|Захаров Павел 59 1
|Устинов Никита 2 1
|Хабарова Полина 5 1
|Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
|Нуралиев Борис 242 1
|Хасис Лев 98 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Руденко Дмитрий 25 1
|Румянцев Антон 46 1
|Захир Максим 22 1
|Платонов Михаил 42 1
|Бондарь Юрий 12 1
|Семеновская Елена 40 1
|Касперская Наталья 235 1
|Исанин Антон 28 1
|Реймер Денис 53 1
|Гонтарев Павел 70 1
|NYT - The New York Times 943 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
|SAP UK and Ireland User Group 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169981, в очереди разбора - 1034418.
Создано именных указателей - 59625.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru