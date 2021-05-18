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SAP SuccessFactors
SAP SF



18.05.2021 «Русагро» завершил трансформацию HR-процессов в облаке SAP для 20 тысяч сотрудников
25.03.2021 «Фосагро» цифровизует HR-процессы с помощью SAP SuccessFactors
07.10.2020 Школа «Летово» будет развивать таланты и формировать преемственность среди учителей в облаке SAP
27.07.2020 ABC Consulting модернизировал автоматизированную систему управления результативностью в Группе НЛМК
07.07.2020 Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors
18.05.2020 «ЭР-Телеком» начинает HR-трансформацию с SAP SuccessFactors
13.05.2020 ABC Consulting внедрила решение на базе SAP SuccessFactors в «Мицубиси Корпорейшн»
12.05.2020 SAP разработал и внедрил новую систему для оценки эффективности сотрудников Renault в России
10.03.2020 «Нефтетранссервис» создал прозрачную систему постановки целей и оценки эффективности в облаке SAP
29.01.2020 «Леруа Мерлен» внедрит платформу на базе SAP Sucessfactors
23.10.2019 ABC Consulting автоматизировал управление персоналом в «Полюсе»
16.10.2019 ABC Consulting стала частью «Норбит»
25.06.2019 «Делойт» в СНГ внедрит решение SAP Successfactors
15.05.2019 SAP SuccessFactors Recruiting названо лучшим решением в области рекрутмента в отчете IDC
27.03.2019 «Русагро» запустил HR-трансформацию холдинга в облаке SAP
22.10.2018 Forrester: клиенты SAP могут сэкономить до $11 млн с SAP SuccessFactors
10.08.2018 «КОРУС Консалтинг» предложит заказчикам HR-сервис Skillaz
11.04.2018 SAP заявила о крупнейшем внедрении в России и о рекорде выручки за 5 лет
10.01.2018 SAP представила HCM Bridge to the Cloud для перевода HR-процессов в облако
08.12.2017 SAP представила решение SuccessFactors People Central Hub для ускорения цифровой трансформации
30.11.2017 ЕВРАЗ оптимизировал HR-процессы на базе SAP SuccessFactors
19.10.2017 «Декатлон» автоматизирует HR-процессы во всех филиалах страны с помощью SAP
18.09.2017 SAP SuccessFactors ускорил оценку достижений персонала в «ФосАгро»
04.09.2017 SAP Cloud Platform расширяет функции SAP SuccessFactors для управления персоналом
23.08.2017 Китайские компании переходят в облако SAP
28.06.2017 Inventive Retail Group оптимизирует работу с персоналом с помощью SAP SuccessFactors
14.06.2017 SAP представила обновленную версию SAP SuccessFactors Mobile для iOS
18.05.2017 SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения
17.04.2017 ОМК оптимизировала управление эффективностью персонала с помощью SAP SuccessFactors
28.02.2017 Mercedes-AMG и Barilla выбрали SAP SuccessFactors для управления персоналом
31.01.2017 «Мегаполис» оптимизировал работу с персоналом с внедрением SAP SuccessFactors
12.12.2016 «Экопрог АТ» при поддержке «Эвола» приобрела подписку на облачные сервисы SAP SuccessFactors
29.11.2016 SAP поможет Microsoft управлять 114 тыс. сотрудников
21.11.2016 Wargaming создал глобальную систему управления персоналом на базе SAP SuccessFactors
15.11.2016 Ticketland.ru внедряет решение SAP для управления персоналом
07.09.2016 SAP SuccessFactors переносит расчет заработной платы в «облака»
09.08.2016 «Крок» начинает обучать персонал и клиентов с помощью SAP SuccessFactors
11.04.2016 Touch Bank управляет потенциалом и эффективностью персонала на базе SAP SuccessFactors
17.09.2015 SAP SuccessFactors помогает обучать и оценивать компетенции участников молодежной кадровой платформы «Устойчивое будущее России»
16.09.2015 Облачные решения SAP доступны из российского ЦОДа компании

Публикаций - 114, упоминаний - 201

SAP SuccessFactors упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4377 100
SAP CIS - САП СНГ 810 46
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7801 13
Microsoft Corporation 21003 10
Oracle Corporation 5809 8
ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 10 8
Ланит - Норбит - Norbit 265 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1508 6
Salesforce.com 344 6
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 8 6
Qualtrics 21 5
SAP Services CIS 13 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3756 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6231 4
Accenture - Аксенчер 776 4
5025 4
HEC 21 4
Cisco Systems 4637 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8530 3
IBM 8683 3
Крок 1557 3
ServiceNow 51 3
Wargaming 104 3
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 3
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 3
OpenText 173 3
WorkDay 18 3
Корус Консалтинг ГК 946 2
Amazon Inc - Amazon.com 2525 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 161 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 364 2
ВымпелКом - Билайн - IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 214 2
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 24 2
Biocad - Биокад 40 2
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 41 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 56 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 615 1
Directum - Директум 810 1
Yandex - Яндекс 4571 1
InfoWatch - Инфовотч 820 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4842 12
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 166 7
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 51 4
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 4
Decathlon - Декатлон 26 4
PepsiCo - Пепсико 146 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1584 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 157 3
Русагро Группа Компаний 172 3
Альфа-Банк 1331 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 251 3
Дикси - Сеть магазинов 91 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 89 2
BMW 372 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 224 2
ФосАгро 63 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 299 2
Открытие ФК 567 2
Северсталь ПАО 262 2
Акрон ГК - Akron Holding 24 2
HeadHunter Group - HH Group 385 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 2
Мегаполис ТК 102 2
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 33 1
Uber 274 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 1
British Airways - British Midland International 119 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
Citibank - Ситибанк 250 1
Сургутнефтегаз - СНГ 161 1
Бристоль - сеть магазинов 19 1
ТехноНИКОЛЬ 27 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Manchester City - Манчестер Сити - Футбольный клуб 9 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 18 1
Ningbo Economic&Technological Development Zone Holding Co. Ltd. 1 1
Porsche 55 1
МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 20 1
Мортон 18 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2038 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1986 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2022 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1140 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2759 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2318 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1851 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 304 1
Петербургский метрополитен ГУП 70 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 161 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 1
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 6 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 688 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12322 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2444 13
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1890 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2224 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2516 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1586 7
Big Data - Большие данные 1246 7
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 136 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1639 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 557 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 225 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1096 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 667 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 636 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 240 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 321 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1023 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 919 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4049 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1209 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 50 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 214 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 246 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1246 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1494 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 29 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 238 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 58 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 630 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 97 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 253 1
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 64 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 550 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 1
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 1
VMS - Video Management System - Системы управления видеонаблюдением 29 1
SAP Ariba 271 32
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 506 25
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 428 18
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 15
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 34 10
SAP C/4HANA - SAP Hybris 69 8
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 163 8
SAP Fieldglass 8 8
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 8
SAP Concur 26 8
SAP Fiori 41 7
SAP SuccessFactors Employee Central 10 7
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 20 6
SAP Leonardo 25 6
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 17 6
Microsoft Azure 1216 6
Microsoft Office 365 797 5
SAP SuccessFactors HCM Suite 8 5
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 128 4
SAP SuccessFactors Performance and Goals Management 4 4
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 30 4
AWS - Amazon Web Services 603 3
SAP JAM 8 3
Google Android 11663 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 550 3
SAP App Center 9 3
SAP SuccessFactors LMS - SAP SuccessFactors Learning Management System 5 3
SAP S/4HANA Finance 16 3
Apple iOS 6223 3
Wargaming World of Tanks 154 2
SAP Sales Cloud - SAP Hybris Cloud for Customer 17 2
SAP Business One - SAP B1 94 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform Blockchain 6 2
Microsoft Skype 1884 2
Microsoft Teams 258 2
Apple iPad 3540 2
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 2
Java - Язык программирования 2398 2
Apple - App Store 2354 2
Microsoft Dynamics CRM 519 2
Шарак Андрей 43 15
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 10
Петунин Алексей 58 8
Парменова Наталия 63 7
Красюков Дмитрий 43 5
Tomb Greg - Томб Грег 5 5
Орехов Вячеслав 47 4
Филатов Андрей 104 4
Klein Christian - Кляйн Кристиан 13 4
Сплат-Косметика - Splat 12 3
Рябов Максим 7 3
Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 3
Горяйнов Андрей 44 3
Чехонин Антон 61 3
Satya Nadella - Сатья Наделла 174 3
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 11 3
Осеевский Михаил 250 2
Morgan Jennifer - Морган Дженнифер 6 2
Растопшин Павел 28 2
Востриков Юрий 19 2
Чупина Юлия 3 2
Шипов Алексей 3 2
Никитин Сергей 35 2
Захаров Павел 59 1
Устинов Никита 2 1
Хабарова Полина 5 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 1
Нуралиев Борис 242 1
Хасис Лев 98 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Руденко Дмитрий 25 1
Румянцев Антон 46 1
Захир Максим 22 1
Платонов Михаил 42 1
Бондарь Юрий 12 1
Семеновская Елена 40 1
Касперская Наталья 235 1
Исанин Антон 28 1
Реймер Денис 53 1
Гонтарев Павел 70 1
Россия - Российская федерация - РФ 82401 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12061 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33996 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10882 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26670 6
Германия - Федеративная Республика 7784 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9513 5
Франция - Французская Республика 4927 4
Бразилия - Федеративная Республика 1897 4
Австралия - Австралийский Союз 2654 4
Индия - Республика 4080 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11566 3
Украина 5527 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11607 3
Ближний Восток 2489 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1568 3
Европа Восточная 2814 3
Япония 7895 2
Америка 1188 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1165 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 2
Казахстан - Республика 4135 2
Испания - Королевство 2520 2
Европа 7259 2
Африка Северная 178 2
США - Иллинойс - Чикаго 384 2
Нидерланды 1992 2
Канада 3057 2
Африка - Африканский регион 2667 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1443 2
США - Вермонт - Берлингтон 26 1
Россия - ДФО - Магаданская область 298 1
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 232 1
Беларусь - Минск 533 1
Португалия - Португальская Республика 638 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 443 1
Люксембург Великое Герцогство 356 1
Россия - ЦФО - Белгородская область 456 1
Австрия - Австрийская Республика 976 1
Европа Северная - Скандинавия 449 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2748 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5056 5
Черкизон - Черкизовский рынок 71 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4103 4
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 70 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1496 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1470 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1879 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 423 2
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 122 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3658 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 103 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 301 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 16 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
ящик Пандоры 36 1
SAP Best Practices 4 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 165 1
Информационное общество - Государственная программа 301 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 87 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 752 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 161 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 207 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 411 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 123 1
NYT - The New York Times 943 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
IDC - International Data Corporation 4524 6
Gartner 3188 5
Forrester Research 784 3
Fortune Global 500 269 1
Fortune 100 86 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 36 1
Forrester Consulting Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite 1 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 28 1
S&P - Standard and Poor’s 449 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 495 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 95 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 163 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 337 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 51 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 46 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 45 1
Microsoft Learn 3 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 24 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 6 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 165 1
SAP Value Award 5 1
SAP Quality Awards 6 1
SAP TechEd 8 1
SAP Sapphire Now 6 1
SAP Coach Jam 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 59625.
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