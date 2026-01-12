Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг

Получите все материалы CNews по ключевому слову

СберЛизинг осуществляет деятельность на рынке лизинговых услуг РФ с 1993 года. Компания присутствует во всех регионах страны, оформление лизинговой сделки возможно в любом отделении Сбербанка, обслуживающем корпоративных клиентов. Клиенты компании первыми в России смогли воспользоваться услугой электронного подписания договоров, а также мобильным приложением.

"От доработок в системах к процессам" Ксения Астапова, Начальник отдела бизнес-анализа ДИТ. Сбер Лизинг / Данные 2025 года