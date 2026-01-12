Разделы

Сбер СберЛизинг Сбербанк Лизинг

Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг

СберЛизинг осуществляет деятельность на рынке лизинговых услуг РФ с 1993 года. Компания присутствует во всех регионах страны, оформление лизинговой сделки возможно в любом отделении Сбербанка, обслуживающем корпоративных клиентов. Клиенты компании первыми в России смогли воспользоваться услугой электронного подписания договоров, а также мобильным приложением

 

"От доработок в системах к процессам" Ксения Астапова, Начальник отдела бизнес-анализа ДИТ. Сбер Лизинг / Данные 2025 года

12.01.2026 Открыта регистрация на конференцию CNews «Business Process Management» 10 февраля 1
24.09.2025 «СберЛизинг» запускает программу по поиску уязвимостей на BI.Zone Bug Bounty 2
Центры обработки данных 2024 1
26.05.2025 «Завод Роботов» и «СберЛизинг» анонсируют программу лизинга серийно выпускаемых промышленных роботов-манипуляторов 3
20.12.2024 Как дочке «Сбера» удалось за выходные заменить ключевой ИБП, защищавший всю компанию 2
28.08.2024 «СберЛизинг» перешел на ИБП C3 Solutions российского производства 4
09.08.2024 «Домклик» использует инновационные решения для дистанционной оценки строительства домов 1
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
16.11.2022 Камеры-роботы будут снимать программы для окружной телекомпании в Югре . 3
05.10.2022 Клиентам «Сберлизинга» теперь доступно подписание ряда документов с помощью SMS 2
01.03.2022 «Дочка» «Ланита» поглотила российского партнера немецкой SAP 1
12.01.2022 До 400 тыс. руб. в месяц готовы платить Middle DevOps Engineer на удаленке 1
12.01.2022 Сбербанк безальтернативно поставит «Почте России» серверы на 3 миллиарда 2
29.11.2021 Больше 1,5 миллиарда поездок в общественном транспорте россияне оплатили банковской картой в 2021 году 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
15.10.2021 Бизнес и ИТ-лидеры встретятся на первом недельном «No-Code Марафоне» 1
25.06.2021 «Сбер» предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса 1
24.03.2021 «Сберлизинг» обновил личный кабинет в мобильном приложении 3
12.10.2020 «Сберлизинг» обновил мобильное приложение 3
22.04.2020 Сбербанк обновил сервис подписки на автомобили для бизнеса 1
05.12.2019 Алексей Клочков, «Террасофт» -

Что делают BPM-системы, кроме автоматизации процессов

 1
23.09.2019 «Сбербанк Лизинг» завершил собственную образовательную программу обучения 1
19.09.2019 Два дня, 50+ выступлений, тет-а-тет со спикерами – на открытой конференции Accelerate для бизнеса и ИТ 1
15.08.2019 Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 1
10.07.2019 «Сбербанк Лизинг» многократно ускорил проверку договоров с помощью технологий Abbyy 2
19.06.2019 Сбербанк и «Ростелеком» заключили крупнейший в России лизинговый контракт на ИТ-оборудование 4
21.05.2019 ИЦ «Телеком-Сервис» модернизировал новый офис компании «Сбербанк Лизинг» 1
14.02.2019 Сбербанк, «Сбербанк Лизинг» и GE Healthcare обеспечат регионы медоборудованием 2
10.01.2019 «Сбербанк Лизинг» запустил онлайн сток автомобилей и обновил сайт 3
21.11.2018 Цифровизация вынуждает банки становиться более открытыми 1
15.11.2018 «Сбербанк лизинг» выпустил обновленную версию мобильного приложения 3
12.10.2018 «Сбербанк лизинг» внедряет «Террасофт» bpm’online 5
02.10.2018 Открытая конференция для бизнеса и ИТ ACCELERATE? 1
10.09.2018 Navicon и IBM расскажут об «умной» цифровизации бизнеса 1
28.05.2018 «Сбербанк Лизинг» и Philips займутся модернизацией медицинского оборудования в России 3
14.05.2018 «Сбербанк Лизинг» выпустил собственное мобильное приложение 2
09.04.2018 «Корус Консалтинг СНГ» отчитался о росте чистой прибыли на 115% по итогам 2017 года 1
30.01.2018 «Сбербанк Лизинг» реализует первые сделки в системе E-Leasing 3
06.12.2017 «Сбербанк Лизинг» запустил сервис электронного документооборота 1
26.01.2015 НИИ «Восход» арендует у HP оборудование IBM 1

Публикаций - 42, упоминаний - 75

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Terrasoft - Террасофт 202 7
Ланит - Норбит - Norbit 407 4
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 3
Ростелеком 10359 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3133 3
UIPath 108 3
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 247 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 2
Brother - Brother Industries - Бразер 205 2
Oracle Siebel Systems 515 2
C3 Group - Группа СиТри 4 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
Корус Консалтинг ГК 1348 2
HP Inc. 5766 2
Microsoft Corporation 25275 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14357 2
МегаФон 9962 2
SAP SE 5444 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 653 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2257 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 257 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 127 1
GE Healthcare - General Electric Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 27 1
Ланит - Норбит - ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 17 1
Pentaho 62 1
Wargaming 158 1
Abbyy - TimelinePI 8 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 234 1
SimbirSoft - СимбирСофт 104 1
Comindware - Колловэар 180 1
Everest Group 12 1
Dynatrace 58 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 1
Технопром Инновационная корпорация 46 1
ИЦ Телеком-Сервис - Телеком-сервис Информационный центр - Телеком-Сервис ИТ - Телеком-Сервис Центр Информационных Tехнологий 28 1
Газинформсервис - ГИС 418 1
Монолит-Инфо 126 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
Shure 13 1
Ланит - компания bpm - ранее Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 39 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8246 27
Почта России ПАО 2253 5
Газпром нефть 673 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 514 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 3
Абсолют Банк 241 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 572 2
Возрождение - Коммерческий банк 351 2
CarPrice - Карпрайс 40 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 72 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 658 2
Альфа-Банк 1874 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3007 2
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 566 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 1
Транснефть 324 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 109 1
Русский стандарт Банк 473 1
Альфа-Капитал УК 139 1
Альфа-Банк Казахстан 18 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 99 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 140 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 88 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 199 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 110 1
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 52 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 50 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Цвет Диванов 2 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5277 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12922 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3473 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1089 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 397 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73502 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7641 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13369 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12023 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18386 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 6
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5281 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2823 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7304 4
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1625 4
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1535 4
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1281 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1382 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 4
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 360 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3713 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4295 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25555 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3068 3
DevOps - Development и Operations 1081 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 107 4
Сбер - СберЛизинг - E-Leasing 4 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 559 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3444 3
Apple - App Store 3014 3
Terrasoft Creatio 98 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 551 2
Microsoft Dynamics 1185 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Apple iOS 8278 2
Abbyy FlexiCapture 174 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 166 2
Oracle Java - язык программирования 3338 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 215 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 340 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 120 1
Abbyy Mobile Capture - Abbyy Mobile Data Capture Solutions - Abbyy Mobile Web Capture - Abbyy Mobile OCR Engine - Abbyy Mobile Imaging SDK 35 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 355 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 1
NetApp StorageGRID - Netapp StorageGRID Webscale - NetApp StorageGRID SG 32 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 180 1
Content AI - Intelligent Search - Abbyy Intelligent Search 34 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 95 1
Сбер - СберКорус - Корус Каталог 4 1
Infomaximum - Proceset Process mining 46 1
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 76 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 939 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 76 1
Корус Консалтинг - Корус Pro Store - система управления товародвижением в несетевой рознице 1 1
Корус Консалтинг - Корус ОФД 4 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 50 1
Evoko Liso - Система резервирования залов 1 1
NetApp ONTAP AI - NetApp AI Control Plane 8 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 698 1
FlexSoft - FXL Платформа 63 1
Яклаков Денис 11 9
Клочков Алексей 34 2
Спиров Вячеслав 2 2
Кыркунов Максим 8 2
Битков Дмитрий 2 2
Белоусов Максим 109 1
Попов Анатолий 145 1
Пегасов Сергей 55 1
Сотин Денис 216 1
Чехонин Антон 66 1
Паршин Максим 322 1
Бычков Александр 40 1
Кучугин Илья 42 1
Сабынин Андрей 37 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Бадалов Андрей 66 1
Малых Дмитрий 65 1
Лукашкин Сергей 26 1
Хомков Игорь 46 1
Шашкин Алексей 58 1
Генс Филипп 44 1
Паршиков Сергей 12 1
Яхина Ирина 40 1
Ушаков Анатолий 46 1
Валеев Рафаэль 11 1
Кузнецов Максим 22 1
Никитин Сергей 95 1
Тихонов Александр 68 1
Шпак Василий 263 1
Белайчук Анатолий 31 1
Бочкин Александр 50 1
Агапкин Алексей 39 1
Губин Алексей 8 1
Казаков Михаил 12 1
Козак Николай 186 1
Гурова Екатерина 2 1
Тризна Антон 1 1
Рудь Антон 1 1
Азаров Валерий 1 1
Сысоев Дмитрий 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 157566 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45893 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14514 9
Казахстан - Республика 5815 3
Беларусь - Белоруссия 6045 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 683 2
Германия - Федеративная Республика 12945 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18680 2
Европа 24654 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18286 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1246 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 397 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 514 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 280 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 250 1
Россия - Волго-Вятский экономический район 57 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 907 1
Москва - ЦАО - Берсеневская набережная 11 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 1
Южная Корея - Республика 6866 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Япония 13554 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8161 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3287 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4298 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1780 1
Россия - СФО - Новосибирск 4675 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3397 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1714 1
Китай - Тайвань 4136 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 832 1
Украина 7802 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2218 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1704 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7294 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15186 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 4
Аренда 2583 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6262 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6130 3
Аудит - аудиторский услуги 3113 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2294 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10361 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5313 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 376 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1075 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Английский язык 6880 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4914 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3236 2
Импортозамещение - параллельный импорт 566 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 482 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Инфобизнес 24 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1148 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8400 5
Forrester Wave 45 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 7 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Research and Markets 26 1
Gartner - Гартнер 3615 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 14 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 72 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 11 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1222 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 1
Navicon DataTalks 2 1
Сбер - Sber500 11 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
CNews AWARDS - награда 556 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
