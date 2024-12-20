Кыркунов Максим
Кыркунов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 8
|IXcellerate - Икселерейт 125 1
|OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
|C3 Group - Группа СиТри 4 1
|C3 Group - C3 Tech - СиТри Тех 3 1
|C3 Group - C3 Industry - СиТри Индастри 1 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
|Возрождение - Коммерческий банк 346 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
|Суворов Алексей 4 2
|Вирцер Евгений 38 1
|Аксенов Андрей 38 1
|Деев Дмитрий 6 1
|Суворова Надежда 1 1
|Катин Денис 1 1
|Алексанкина Дарья 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.