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Кыркунов Максим



Центры обработки данных 2024 1
20.12.2024 Как дочке «Сбера» удалось за выходные заменить ключевой ИБП, защищавший всю компанию 1
20.12.2024 Максим Кыркунов -

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

 1
05.11.2024 C3 Solutions объявил о создании C3 Group 1
07.10.2024 В компании C3 Solutions назначен новый генеральный директор 1
05.04.2023 У российского производителя решений для дата-центров C3 Solutions новый гендиректор 1
15.09.2021 C3 Solutions и «Новые технологии» объявили о слиянии 1
27.10.2015 C3 Solutions выступил партнером CNews FORUM 2015 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Кыркунов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 58 8
IXcellerate - Икселерейт 125 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
C3 Group - Группа СиТри 4 1
C3 Group - C3 Tech - СиТри Тех 3 1
C3 Group - C3 Industry - СиТри Индастри 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Суворов Алексей 4 2
Вирцер Евгений 38 1
Аксенов Андрей 38 1
Деев Дмитрий 6 1
Суворова Надежда 1 1
Катин Денис 1 1
Алексанкина Дарья 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 3
Азия - Азиатский регион 5528 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs 237 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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