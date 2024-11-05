C3 Solutions объявил о создании C3 Group

Компания C3 Solutions, российский производитель инженерных решений для ЦОД, промышленной и ИТ-инфраструктуры, объявила о консолидации своих направлений под брендом C3 Group («Группа СиТри»). Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions.

Создание C3 Group выстроит бизнесы компании по направлениям, явно структурирует виды деятельности группы и разграничит услуги для различных сегментов рынка.

Первая из трех и изначально единственная компания, C3 Solutions («СиТри Солюшнз»), продолжит выполнять функции вендора и торгового дома, развивающего бизнес группы. В ней по-прежнему будет сосредоточена управленческая, коммерческая и маркетинговая экспертиза.

Производственные мощности вендора переходят под крыло C3 Industry («СиТри Индастри»). Компания обеспечивает полный комплекс производственных и промышленных услуг на заводах производителя. Мощности расположены на территории РФ, а также в Китае. Это позволяет создавать соответствующую стандартам продукцию для российского рынка, способствуя успешной реализации программы импортозамещения.

Созданием новых решений для портфеля компании будет заниматься C3 Tech («СиТри Тех»). Компания является резидентом Фонда «Сколково» и работает по нескольким направлениям: разработка новых продуктов (команда высококвалифицированных разработчиков, конструкторов, программистов и продуктологов создают и выводят на рынок новые решения, сопровождая их на протяжении всего жизненного цикла); обновление и доработка существующих продуктов (регулярная адаптация и внедрение передовых решений в существующие продукты под новые стандарты заказчиков, команда использует для этого все современные инструменты для повышения экономической эффективности; инновационная деятельность и технологии (C3 Tech реализует проект «Комплексная технологическая платформа физической инфраструктуры телекоммуникационных и вычислительных систем», итогом которого станет инновационное решение для ИТ-инфраструктуры и центров обработки данных).

«Объединение разных направлений под единым брендом C3 – логичный шаг в развитии компании, – сказал Максим Кыркунов, генеральный директор C3 Solutions. – Мы изменились, дифференцировали свой бизнес. Из него выделились структуры с четко очерченным контуром деятельности. Их позиционирование и род занятий отличны друг от друга, но все три компании четко следуют интересам, целям и задачам "Группы СиТри"».