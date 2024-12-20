C3 Group Группа СиТри
|Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2024 1
|Центры обработки данных 2024 1
|20.12.2024
|Как дочке «Сбера» удалось за выходные заменить ключевой ИБП, защищавший всю компанию 1
|05.11.2024
|C3 Solutions объявил о создании C3 Group 1
C3 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
|Вирцер Евгений 38 1
|Кыркунов Максим 8 1
|Аксенов Андрей 38 1
|Деев Дмитрий 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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