Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

C3 Group C3 Solutions СиТри Солюшнз

C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз

C3 Solutions — российский производитель, поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений, необходимых для оснащения современного дата-центра и других ИТ-объектов, в том числе серверных и офисных помещений, телекоммуникационных вышек, распределительных узлов связи, залов видео наблюдения в ТЦ и т. д. В продуктовом портфеле компании − решения в сфере инженерной инфраструктуры для ЦОД, телекоммуникационные и промышленные конструктивы, аксессуары для монтажных шкафов, мобильные платформы для учебных классов и др. Все производственные мощности расположены на территории РФ.

  • Оборот компании по итогам 2021 финансового года составил 1,2 млрд руб., динамика роста − 80%. 

 

 

"Продуктовая трансформация C3Solutions" Андрей Штонда, Руководитель проектов разработки программного обеспечения, C3Solutions, данные 2023 года


Центры обработки данных 2024

сообщил CNews, что вопреки его ожиданиям нехватка стойко-место в публичных ЦОД только усилилась, а также поделился техническими деталями сотрудничества с IXcellerate. Читать полностью Максим Кыркунов C3 Solutions Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня Высоконагруженные ЦОДы становятся всё более востребованными, в то время как отпуска
28.12.2024 Есть ли преимущества у микроЦОД перед обычными дата-центрами?

пространств. Они обеспечивают все необходимые условия для работы ИТ-оборудования: охлаждение, электропитание, защиту от внешних воздействий и мониторинг состояния системы. Основная задача МикроЦОД от C3 Solutions — гарантировать бесперебойный локальный доступ к вычислительным ресурсам и повышенный уровень безопасности данных. Такие дата-центры могут устанавливаться как внутри помещений, так
28.12.2024 Андрей Штонда -

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

м актуальным продуктом становятся т.н. «префаб» решения в виде предсобранных МикроЦОД. Как компания C3 Solutions, являясь ведущим российским вендором на рынке ЦОД, реагирует на этот запрос? Анд
20.12.2024 Максим Кыркунов -

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

я потребность в применяемых решениях. Главным образом, инфраструктура проектируется с возможностью установки ЦОДов высокой плотности вычислений. Интерес рынка меняется в эту сторону. Максим Кыркунов, C3 Solutions: Мы стараемся «из первых уст» узнать о всех трендах и барьерах, с которыми сталкивается отрасль CNews: Какова ситуация со спросом на услуги ЦОД в России на сегодня? Максим Кыркунов
05.11.2024 C3 Solutions объявил о создании C3 Group

Компания C3 Solutions, российский производитель инженерных решений для ЦОД, промышленной и ИТ-инфраструктуры, объявила о консолидации своих направлений под брендом C3 Group («Группа СиТри»). Об этом CNe
21.10.2024 C3 Solutions и Proway запустили спецпроект об инженерии современного ЦОД при участии CNews

Российский производитель и поставщик инженерных и промышленных решений C3 Solutions и дистрибьютор высококачественного ИТ-оборудования Proway запустили масштабный спецпроект, посвященный устройству комплекса оборудования для ЦОД. Проект подготовлен совместно с кру
07.10.2024 В компании C3 Solutions назначен новый генеральный директор

Компания C3 Solutions, российский производитель инженерных и промышленных решений для ЦОД и объектов ИТ-инфраструктуры, объявила об организационных изменениях в компании. Генеральным директором компании
29.09.2024 Евгений Марьин, C3 Solutions: Российский рынок структурированных кабельных систем полностью контролируют локальные вендоры

стороны. CNews: Как быстро можно создать бренд новому поставщику компонентов для СКС? Евгений Марьин: Как показала практика, вырастить новый бренд СКС успешно можно за пару лет, что видно на примере С3 Solutions. За два года мы создали портфель продукции, обеспечивающий потребности заказчиков любого уровня, в том числе, сегмента дата-центров, серверных, офисов и т.д. У нас есть собственное
16.09.2024 C3 Solutions вступила в Ассоциацию участников отрасли ЦОД

Компания C3 Solutions, российский производитель инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОДов и объектов ИТ-инфраструктуры, официально вступила в Ассоциацию участников отрасли ЦОД РФ
28.08.2024 «СберЛизинг» перешел на ИБП C3 Solutions российского производства

Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышл
19.08.2024 Школьное задание по инженерии: C3 Solutions обеспечил оборудованием образовательный проект «Сбера»

те проблем с электричеством. Его узловые элементы — модульный источник бесперебойного питания (ИБП) C3 Solutions и компактный центр обработки данных МикроЦОД этого же производителя. Комплекс ра
31.07.2024 C3 Solutions создала линейку промышленных инженерных решений

Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных и промышленных решений для ЦОДо
09.07.2024 C3 Solutions разворачивает партнерскую сервисную сеть по всей России

Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных решений для ЦОДов, промышленной и ИТ-инфраструктуры, развернул сеть партнерских сервисных центров по всей территории России. Автори
13.05.2024 C3 Solutions и ГК «Радиус» поставили инженерное оборудование в «Школу 21» в Белгороде

Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышл
19.03.2024 C3 Solutions представил новую линейку прецизионных кондиционеров для управления микроклиматом в ЦОД

Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОД и ИТ-инфраструктуры, представила новую линейку прецизионных кондиционеров.

26.02.2024 Сервис как новое поле конкуренции на рынке ИБП. Результаты совместного исследования C3 Solutions и iKS-Consulting

ров ИБП и, как следствие, отсутствие их сервисных услуг и дефицит оригинальных запчастей большинство заказчиков называют главной проблемой при обслуживании оборудования. Но, как показало исследование C3 Solutions и iKS-Consulting, 40% заказчиков считают, что сервис отечественных производителей уже «полностью соответствует» западному. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions.
08.02.2024 Дистрибьютор RRC и компания C3 Solutions заключили партнерское соглашение

Компания RRC, широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений, заключила официальное партнерское соглашение с компанией C3 Solutions, российским производителем, поставщиком инженерных, телекоммуникационных, промышленных решений для ЦОД и ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions
05.02.2024 C3 Solutions стал официальным поставщиком инженерной инфраструктуры для дата-центров «Ростелеком-ЦОД»

улярные поставки и возможность пролонгации по мере роста сети. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions. Привлечение отечественных вендоров является закономерным этапом стратегии импор
01.02.2024 C3 Solutions оснастил оборудованием первый в России арктический ЦОД для ПАО «Ростелеком»

ых для госорганизаций и крупных коммерческих компаний региона. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions. Мурманский ЦОД общей площадью 140 м кв и мощностью 0,25МВт обладает уровнем над
27.12.2023 Александр Ежов -

Александр Ежов, С3 Solutions о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

ые дата-центры и проекты по модернизации систем охлаждения уже работающих площадок. Александр Ежов, C3 Solutions: C точки зрения качества и функционала мы уже догнали западные модели CNews: Как
27.12.2023 Дарья Алексанкина -

Дарья Алексанкина, С3 Solutions: Новые линейки ИБП и кондиционеров позволят заказчикам забыть про паззл из инженерных решений от разных вендоров
 

о большего количества конечных клиентов с меньшими затратами собственных ресурсов. CNews: Сколько у C3 Solutions партнеров? Дарья Алексанкина: В настоящий момент у нас более 70 партнеров по все
12.12.2023 Новая линейка серверных шкафов от C3 Solutions решит проблему глубоких серверов

Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышл
17.11.2023 C3 Solutions представила рынку обновленную линейку продукции

Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышл
05.10.2023 С3 Solutions расширяет линейку структурированных кабельных систем для российского рынка

т стал развитием уже представленной в арсенале компании линейки оптических СКС. Медножильные СКС от C3 Solutions обеспечивают скорость передачи данных до 10 Гб/с. Основным потребителем медного

27.09.2023 C3 Solutions начала производство БРП на базе процессора «Байкал»

ение поможет полностью закрыть вопрос импортозамещения в этом классе продуктов, считают в компании. C3 Solutions производит блоки распределения питания с 2014 г. Базовые БРП были одним из первы
21.08.2023 С3 Solutions обновила линейку «МикроЦОД»

ительным мощностям. Первые модели «МикроЦОД», рассчитанные на ИТ-мощность 6 и 12 кВт, были выпущены C3 Solutions в 2018 г. Проанализировав запросы пользователей и результаты исследований рынка

15.08.2023 Андрей Штонда -

Андрей Штонда, C3 Solutions: Моновендорный ЦОД: сегодня это возможно

CNews: C3 Solutions – российский вендор в сегменте инженерии для ИТ-инфраструктуры и ЦОД. Что сегодн
11.07.2023 С3 Solutions выводит на рынок новые линейки ИБП с бесплатной сервисной поддержкой

пособность устройства потребителя во время ремонта вышедшего из строя ИБП: на время ремонтных работ C3 Solutions будет выделять заказчикам подменное устройство. «Еще недавно порядка 80% российс
05.06.2023 Российский производитель оборудования для ЦОД перенес завод из Шебекино

Перенос мощностей Отечественный производитель инженерных решений для дата-центров C3 Solutions объявил о переносе производственных мощностей из Шебекино (Белгородская область)
05.06.2023 С3 Solutions расширяет производственные мощности

ами и свести к минимуму влияние внешних факторов, − сказала Дарья Алексанкина, генеральный директор C3 Solutions. – Как многие знают, наша первая производственная площадка ранее была расположен
25.04.2023 С3 Solutions начинает продажи электротехнических шкафов

профиля сложной формы с рёбрами жёсткости и перфорацией по всей площади. Преимуществом продуктов от C3 Solutions является возможность их кастомизации. Мощности компании рассчитаны на производст
05.04.2023 У российского производителя решений для дата-центров C3 Solutions новый гендиректор

ректор Дарья Алексанкина назначена гендиректором российского производителя решений для дата-центров C3 Solutions, сообщили CNews представители компании. Ранее она занимала должность исполнитель
22.03.2023 Компания С3 Solutions начала поставки СКС на российский рынок

их рук, а не собирать по частям из разных источников, − сказал Роман Монахов, коммерческий директор C3 Solutions. − Сегодня, когда многие западные поставщики ушли с российского рынка, это особе
07.06.2022 Merlion расширяет сотрудничество с C3 Solutions

Merlion, официальный дистрибьютор C3 Solutions, российского производителя и поставщика инженерных, телекоммуникационных и промы
23.05.2022 С3 Solutions стала первым российским поставщиком OCP стоек для дата-центров

твии с международной документацией по стандарту OCP, которая находится в открытом доступе. Инженеры C3 Solutions предусмотрели дополнительные опции с учетом специфики российских заказчиков, нап
31.01.2022 ISPsystem и C3 Solutions обеспечили клиентам коммерческих дата-центров возможность дистанционного управления БРП

Компания ISPsystem, разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой и компания C3 Solutions, российский производитель, поставщик инженерных решений для ЦОД, разработали совместное решение. Так, клиенты коммерческих дата-центров будут управлять электропитанием своего обору
15.09.2021 C3 Solutions и «Новые технологии» объявили о слиянии

ой динамики роста. Объединенная компания намерена расти со скоростью не менее 80% в год. Слияние открывает участникам сделки возможность более глубокой интеграции решений. В ближайшие месяцы эксперты C3 Solutions и «Новых технологий» проанализируют свои продукты на предмет актуальности и востребованности заказчиками и предложат рынку новую продуктовую линейку, которая вберет в себя преимуще
27.10.2015 C3 Solutions выступил партнером CNews FORUM 2015

мую процедуру для участников CNews Forum», - прокомментировал Максим Кыркунов, генеральный директор C3 Solutions («Си Три Солюшнз», ООО). C3 Solutions – российский производитель высокока

Публикаций - 58, упоминаний - 94

C3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

IXcellerate - Икселерейт 125 6
3data - 3дата 82 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 5
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 5
Ростелеком 9700 5
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 39 4
DataPro - ДатаПро 93 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 4
К2Тех 130 4
C3 Group - Группа СиТри 4 4
InnoSTage - Инностейдж 140 3
Selectel - Селектел 385 3
Schneider Electric 575 3
Крок - Croc 1777 3
Envicool 7 3
Proway - Провэй 6 3
C3 Group - C3 Tech - СиТри Тех 3 3
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 2
Allwinner Technology 18 2
Nubes - Нубес 51 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 37 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Key Point - Кей Пойнт 27 2
McKinsey & Company Int 248 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Visiology - Визиолоджи 71 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 96 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 32 1
Merlion - Мерлион 793 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Термокул ГК - Рефкул 3 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Ак Барс Банк 272 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Монокристалл БЗС - Белгородский завод сапфиров 2 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Газпром нефть 618 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Агро-Белогорье ГК 6 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
UPS 202 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 31 1
Blackstone Group 45 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 6 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 24 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 48
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 40
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 36
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 31
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 16
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 14
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 14
ЦОД микро - МикроЦОД - ЦОД мини 37 14
Аксессуары 3881 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 12
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 9
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 8
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 8
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 8
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 289 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 7
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 6
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 958 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 6
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 491 6
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 5
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Free-cooling - Фрикулинг 92 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1329 4
Электроэнергетика - Электропитание - источник питания - электрическое оборудование 531 4
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 9
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
Миран ЦОД 16 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Linx Datacenter 49 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Nubes Alto 17 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Avaya Oceana - Avaya Oceanalytics - Avaya Oceana Workspaces 14 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 15 1
Яндекс.Лавка 231 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 83 1
Monarch - Монарх - электромобиль 29 1
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South 15 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 1
К2Тех - Электроснабжение 1 1
Скала^р ЦОД 1 1
Штонда Андрей 13 13
Алексанкина Дарья 11 11
Кыркунов Максим 8 8
Монахов Роман 5 4
Юль Леонид 4 4
Аксенов Андрей 38 4
Сотников Илья 6 4
Никитин Сергей 72 3
Михайлов Илья 5 3
Ежов Александр 3 3
Воробьев Всеволод 15 3
Клименко Федор 23 2
Суворов Алексей 4 2
Хала Илья 43 2
Забродин Алексей 16 2
Бутмалай Дмитрий 13 2
Шинов Антон 2 2
Волков Алексей 50 2
Битков Дмитрий 2 2
Зотов Алексей 42 2
Вирцер Евгений 38 2
Степанов Константин 11 2
Рябкин Константин 2 2
Салов Антон 38 1
Вахмянин Иван 30 1
Солдатов Алексей 98 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Лебедев Сергей 47 1
Мигалин Сергей 10 1
Дорофеев Игорь 20 1
Алехин Заурбек 9 1
Галиев Дамир 5 1
Халимов Ренат 9 1
Гурова Вера 13 1
Коробейников Сергей 1 1
Дегтярев Алексей 57 1
Лобзин Алексей 1 1
Сильченко Ален 1 1
Зварковский Михаил 6 1
Дудниченко Алексей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 57
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 9
Азия - Азиатский регион 5528 7
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 6
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 6
Европа 21767 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 4
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 251 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Шебекино 14 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
Россия - ЦФО - Костромская область 403 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 2
Турция - Турецкая республика 2351 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 463 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 86 1
Украина 7608 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
Япония 13282 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 10 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 157 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 38
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 13
Импортозамещение - параллельный импорт 481 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 7
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 6
Энергетика - Energy - Energetically 5082 6
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 4
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 3
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 126 3
Reference - Референс 184 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 422 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 5
N+1 - Издание 158 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 2
Aragon Research 5 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Markets&Markets Research 112 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 46 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
БГТУ имени В.Г. Шухова - Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова 13 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще