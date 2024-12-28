C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз

Центры обработки данных 2024 сообщил CNews, что вопреки его ожиданиям нехватка стойко-место в публичных ЦОД только усилилась, а также поделился техническими деталями сотрудничества с IXcellerate. Читать полностью Максим Кыркунов C3 Solutions Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня Высоконагруженные ЦОДы становятся всё более востребованными, в то время как отпуска

Есть ли преимущества у микроЦОД перед обычными дата-центрами? пространств. Они обеспечивают все необходимые условия для работы ИТ-оборудования: охлаждение, электропитание, защиту от внешних воздействий и мониторинг состояния системы. Основная задача МикроЦОД от C3 Solutions — гарантировать бесперебойный локальный доступ к вычислительным ресурсам и повышенный уровень безопасности данных. Такие дата-центры могут устанавливаться как внутри помещений, так

Андрей Штонда - Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа м актуальным продуктом становятся т.н. «префаб» решения в виде предсобранных МикроЦОД. Как компания C3 Solutions, являясь ведущим российским вендором на рынке ЦОД, реагирует на этот запрос? Анд

Максим Кыркунов - Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня я потребность в применяемых решениях. Главным образом, инфраструктура проектируется с возможностью установки ЦОДов высокой плотности вычислений. Интерес рынка меняется в эту сторону. Максим Кыркунов, C3 Solutions: Мы стараемся «из первых уст» узнать о всех трендах и барьерах, с которыми сталкивается отрасль CNews: Какова ситуация со спросом на услуги ЦОД в России на сегодня? Максим Кыркунов

C3 Solutions объявил о создании C3 Group Компания C3 Solutions, российский производитель инженерных решений для ЦОД, промышленной и ИТ-инфраструктуры, объявила о консолидации своих направлений под брендом C3 Group («Группа СиТри»). Об этом CNe

C3 Solutions и Proway запустили спецпроект об инженерии современного ЦОД при участии CNews Российский производитель и поставщик инженерных и промышленных решений C3 Solutions и дистрибьютор высококачественного ИТ-оборудования Proway запустили масштабный спецпроект, посвященный устройству комплекса оборудования для ЦОД. Проект подготовлен совместно с кру

В компании C3 Solutions назначен новый генеральный директор Компания C3 Solutions, российский производитель инженерных и промышленных решений для ЦОД и объектов ИТ-инфраструктуры, объявила об организационных изменениях в компании. Генеральным директором компании

Евгений Марьин, C3 Solutions: Российский рынок структурированных кабельных систем полностью контролируют локальные вендоры стороны. CNews: Как быстро можно создать бренд новому поставщику компонентов для СКС? Евгений Марьин: Как показала практика, вырастить новый бренд СКС успешно можно за пару лет, что видно на примере С3 Solutions. За два года мы создали портфель продукции, обеспечивающий потребности заказчиков любого уровня, в том числе, сегмента дата-центров, серверных, офисов и т.д. У нас есть собственное

C3 Solutions вступила в Ассоциацию участников отрасли ЦОД Компания C3 Solutions, российский производитель инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОДов и объектов ИТ-инфраструктуры, официально вступила в Ассоциацию участников отрасли ЦОД РФ

«СберЛизинг» перешел на ИБП C3 Solutions российского производства Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышл

Школьное задание по инженерии: C3 Solutions обеспечил оборудованием образовательный проект «Сбера» те проблем с электричеством. Его узловые элементы — модульный источник бесперебойного питания (ИБП) C3 Solutions и компактный центр обработки данных МикроЦОД этого же производителя. Комплекс ра

C3 Solutions создала линейку промышленных инженерных решений Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных и промышленных решений для ЦОДо

C3 Solutions разворачивает партнерскую сервисную сеть по всей России Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных решений для ЦОДов, промышленной и ИТ-инфраструктуры, развернул сеть партнерских сервисных центров по всей территории России. Автори

C3 Solutions и ГК «Радиус» поставили инженерное оборудование в «Школу 21» в Белгороде Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышл

C3 Solutions представил новую линейку прецизионных кондиционеров для управления микроклиматом в ЦОД Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОД и ИТ-инфраструктуры, представила новую линейку прецизионных кондиционеров.

Сервис как новое поле конкуренции на рынке ИБП. Результаты совместного исследования C3 Solutions и iKS-Consulting ров ИБП и, как следствие, отсутствие их сервисных услуг и дефицит оригинальных запчастей большинство заказчиков называют главной проблемой при обслуживании оборудования. Но, как показало исследование C3 Solutions и iKS-Consulting, 40% заказчиков считают, что сервис отечественных производителей уже «полностью соответствует» западному. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions.

Дистрибьютор RRC и компания C3 Solutions заключили партнерское соглашение Компания RRC, широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений, заключила официальное партнерское соглашение с компанией C3 Solutions, российским производителем, поставщиком инженерных, телекоммуникационных, промышленных решений для ЦОД и ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions

C3 Solutions стал официальным поставщиком инженерной инфраструктуры для дата-центров «Ростелеком-ЦОД» улярные поставки и возможность пролонгации по мере роста сети. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions. Привлечение отечественных вендоров является закономерным этапом стратегии импор

C3 Solutions оснастил оборудованием первый в России арктический ЦОД для ПАО «Ростелеком» ых для госорганизаций и крупных коммерческих компаний региона. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions. Мурманский ЦОД общей площадью 140 м кв и мощностью 0,25МВт обладает уровнем над

Александр Ежов - Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании ые дата-центры и проекты по модернизации систем охлаждения уже работающих площадок. Александр Ежов, C3 Solutions: C точки зрения качества и функционала мы уже догнали западные модели CNews: Как

Дарья Алексанкина - Дарья Алексанкина, С3 Solutions: Новые линейки ИБП и кондиционеров позволят заказчикам забыть про паззл из инженерных решений от разных вендоров

о большего количества конечных клиентов с меньшими затратами собственных ресурсов. CNews: Сколько у C3 Solutions партнеров? Дарья Алексанкина: В настоящий момент у нас более 70 партнеров по все

Новая линейка серверных шкафов от C3 Solutions решит проблему глубоких серверов Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышл

C3 Solutions представила рынку обновленную линейку продукции Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышл

С3 Solutions расширяет линейку структурированных кабельных систем для российского рынка т стал развитием уже представленной в арсенале компании линейки оптических СКС. Медножильные СКС от C3 Solutions обеспечивают скорость передачи данных до 10 Гб/с. Основным потребителем медного

C3 Solutions начала производство БРП на базе процессора «Байкал» ение поможет полностью закрыть вопрос импортозамещения в этом классе продуктов, считают в компании. C3 Solutions производит блоки распределения питания с 2014 г. Базовые БРП были одним из первы

С3 Solutions обновила линейку «МикроЦОД» ительным мощностям. Первые модели «МикроЦОД», рассчитанные на ИТ-мощность 6 и 12 кВт, были выпущены C3 Solutions в 2018 г. Проанализировав запросы пользователей и результаты исследований рынка

Андрей Штонда - Андрей Штонда, C3 Solutions: Моновендорный ЦОД: сегодня это возможно CNews: C3 Solutions – российский вендор в сегменте инженерии для ИТ-инфраструктуры и ЦОД. Что сегодн

С3 Solutions выводит на рынок новые линейки ИБП с бесплатной сервисной поддержкой пособность устройства потребителя во время ремонта вышедшего из строя ИБП: на время ремонтных работ C3 Solutions будет выделять заказчикам подменное устройство. «Еще недавно порядка 80% российс

Российский производитель оборудования для ЦОД перенес завод из Шебекино Перенос мощностей Отечественный производитель инженерных решений для дата-центров C3 Solutions объявил о переносе производственных мощностей из Шебекино (Белгородская область)

С3 Solutions расширяет производственные мощности ами и свести к минимуму влияние внешних факторов, − сказала Дарья Алексанкина, генеральный директор C3 Solutions. – Как многие знают, наша первая производственная площадка ранее была расположен

С3 Solutions начинает продажи электротехнических шкафов профиля сложной формы с рёбрами жёсткости и перфорацией по всей площади. Преимуществом продуктов от C3 Solutions является возможность их кастомизации. Мощности компании рассчитаны на производст

У российского производителя решений для дата-центров C3 Solutions новый гендиректор ректор Дарья Алексанкина назначена гендиректором российского производителя решений для дата-центров C3 Solutions, сообщили CNews представители компании. Ранее она занимала должность исполнитель

Компания С3 Solutions начала поставки СКС на российский рынок их рук, а не собирать по частям из разных источников, − сказал Роман Монахов, коммерческий директор C3 Solutions. − Сегодня, когда многие западные поставщики ушли с российского рынка, это особе

Merlion расширяет сотрудничество с C3 Solutions Merlion, официальный дистрибьютор C3 Solutions, российского производителя и поставщика инженерных, телекоммуникационных и промы

С3 Solutions стала первым российским поставщиком OCP стоек для дата-центров твии с международной документацией по стандарту OCP, которая находится в открытом доступе. Инженеры C3 Solutions предусмотрели дополнительные опции с учетом специфики российских заказчиков, нап

ISPsystem и C3 Solutions обеспечили клиентам коммерческих дата-центров возможность дистанционного управления БРП Компания ISPsystem, разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой и компания C3 Solutions, российский производитель, поставщик инженерных решений для ЦОД, разработали совместное решение. Так, клиенты коммерческих дата-центров будут управлять электропитанием своего обору

C3 Solutions и «Новые технологии» объявили о слиянии ой динамики роста. Объединенная компания намерена расти со скоростью не менее 80% в год. Слияние открывает участникам сделки возможность более глубокой интеграции решений. В ближайшие месяцы эксперты C3 Solutions и «Новых технологий» проанализируют свои продукты на предмет актуальности и востребованности заказчиками и предложат рынку новую продуктовую линейку, которая вберет в себя преимуще