C3 Group C3 Solutions СиТри Солюшнз
C3 Solutions — российский производитель, поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений, необходимых для оснащения современного дата-центра и других ИТ-объектов, в том числе серверных и офисных помещений, телекоммуникационных вышек, распределительных узлов связи, залов видео наблюдения в ТЦ и т. д. В продуктовом портфеле компании − решения в сфере инженерной инфраструктуры для ЦОД, телекоммуникационные и промышленные конструктивы, аксессуары для монтажных шкафов, мобильные платформы для учебных классов и др. Все производственные мощности расположены на территории РФ.
- Оборот компании по итогам 2021 финансового года составил 1,2 млрд руб., динамика роста − 80%.
"Продуктовая трансформация C3Solutions" Андрей Штонда, Руководитель проектов разработки программного обеспечения, C3Solutions, данные 2023 года
|
Центры обработки данных 2024
сообщил CNews, что вопреки его ожиданиям нехватка стойко-место в публичных ЦОД только усилилась, а также поделился техническими деталями сотрудничества с IXcellerate. Читать полностью Максим Кыркунов C3 Solutions Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня Высоконагруженные ЦОДы становятся всё более востребованными, в то время как отпуска
|28.12.2024
|
Есть ли преимущества у микроЦОД перед обычными дата-центрами?
пространств. Они обеспечивают все необходимые условия для работы ИТ-оборудования: охлаждение, электропитание, защиту от внешних воздействий и мониторинг состояния системы. Основная задача МикроЦОД от C3 Solutions — гарантировать бесперебойный локальный доступ к вычислительным ресурсам и повышенный уровень безопасности данных. Такие дата-центры могут устанавливаться как внутри помещений, так
|28.12.2024
|
Андрей Штонда -
Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа
м актуальным продуктом становятся т.н. «префаб» решения в виде предсобранных МикроЦОД. Как компания C3 Solutions, являясь ведущим российским вендором на рынке ЦОД, реагирует на этот запрос? Анд
|20.12.2024
|
Максим Кыркунов -
Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня
я потребность в применяемых решениях. Главным образом, инфраструктура проектируется с возможностью установки ЦОДов высокой плотности вычислений. Интерес рынка меняется в эту сторону. Максим Кыркунов, C3 Solutions: Мы стараемся «из первых уст» узнать о всех трендах и барьерах, с которыми сталкивается отрасль CNews: Какова ситуация со спросом на услуги ЦОД в России на сегодня? Максим Кыркунов
|05.11.2024
|
C3 Solutions объявил о создании C3 Group
Компания C3 Solutions, российский производитель инженерных решений для ЦОД, промышленной и ИТ-инфраструктуры, объявила о консолидации своих направлений под брендом C3 Group («Группа СиТри»). Об этом CNe
|21.10.2024
|
C3 Solutions и Proway запустили спецпроект об инженерии современного ЦОД при участии CNews
Российский производитель и поставщик инженерных и промышленных решений C3 Solutions и дистрибьютор высококачественного ИТ-оборудования Proway запустили масштабный спецпроект, посвященный устройству комплекса оборудования для ЦОД. Проект подготовлен совместно с кру
|07.10.2024
|
В компании C3 Solutions назначен новый генеральный директор
Компания C3 Solutions, российский производитель инженерных и промышленных решений для ЦОД и объектов ИТ-инфраструктуры, объявила об организационных изменениях в компании. Генеральным директором компании
|29.09.2024
|
Евгений Марьин, C3 Solutions: Российский рынок структурированных кабельных систем полностью контролируют локальные вендоры
стороны. CNews: Как быстро можно создать бренд новому поставщику компонентов для СКС? Евгений Марьин: Как показала практика, вырастить новый бренд СКС успешно можно за пару лет, что видно на примере С3 Solutions. За два года мы создали портфель продукции, обеспечивающий потребности заказчиков любого уровня, в том числе, сегмента дата-центров, серверных, офисов и т.д. У нас есть собственное
|16.09.2024
|
C3 Solutions вступила в Ассоциацию участников отрасли ЦОД
Компания C3 Solutions, российский производитель инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОДов и объектов ИТ-инфраструктуры, официально вступила в Ассоциацию участников отрасли ЦОД РФ
|28.08.2024
|
«СберЛизинг» перешел на ИБП C3 Solutions российского производства
Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышл
|19.08.2024
|
Школьное задание по инженерии: C3 Solutions обеспечил оборудованием образовательный проект «Сбера»
те проблем с электричеством. Его узловые элементы — модульный источник бесперебойного питания (ИБП) C3 Solutions и компактный центр обработки данных МикроЦОД этого же производителя. Комплекс ра
|31.07.2024
|
C3 Solutions создала линейку промышленных инженерных решений
Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных и промышленных решений для ЦОДо
|09.07.2024
|
C3 Solutions разворачивает партнерскую сервисную сеть по всей России
Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных решений для ЦОДов, промышленной и ИТ-инфраструктуры, развернул сеть партнерских сервисных центров по всей территории России. Автори
|13.05.2024
|
C3 Solutions и ГК «Радиус» поставили инженерное оборудование в «Школу 21» в Белгороде
Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышл
|19.03.2024
|
C3 Solutions представил новую линейку прецизионных кондиционеров для управления микроклиматом в ЦОД
Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОД и ИТ-инфраструктуры, представила новую линейку прецизионных кондиционеров.
|26.02.2024
|
Сервис как новое поле конкуренции на рынке ИБП. Результаты совместного исследования C3 Solutions и iKS-Consulting
ров ИБП и, как следствие, отсутствие их сервисных услуг и дефицит оригинальных запчастей большинство заказчиков называют главной проблемой при обслуживании оборудования. Но, как показало исследование C3 Solutions и iKS-Consulting, 40% заказчиков считают, что сервис отечественных производителей уже «полностью соответствует» западному. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions.
|08.02.2024
|
Дистрибьютор RRC и компания C3 Solutions заключили партнерское соглашение
Компания RRC, широкопрофильный дистрибьютор ИТ-решений, заключила официальное партнерское соглашение с компанией C3 Solutions, российским производителем, поставщиком инженерных, телекоммуникационных, промышленных решений для ЦОД и ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions
|05.02.2024
|
C3 Solutions стал официальным поставщиком инженерной инфраструктуры для дата-центров «Ростелеком-ЦОД»
улярные поставки и возможность пролонгации по мере роста сети. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions. Привлечение отечественных вендоров является закономерным этапом стратегии импор
|01.02.2024
|
C3 Solutions оснастил оборудованием первый в России арктический ЦОД для ПАО «Ростелеком»
ых для госорганизаций и крупных коммерческих компаний региона. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions. Мурманский ЦОД общей площадью 140 м кв и мощностью 0,25МВт обладает уровнем над
|27.12.2023
|
Александр Ежов -
Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании
ые дата-центры и проекты по модернизации систем охлаждения уже работающих площадок. Александр Ежов, C3 Solutions: C точки зрения качества и функционала мы уже догнали западные модели CNews: Как
|27.12.2023
|
Дарья Алексанкина -
Дарья Алексанкина, С3 Solutions: Новые линейки ИБП и кондиционеров позволят заказчикам забыть про паззл из инженерных решений от разных вендоров
о большего количества конечных клиентов с меньшими затратами собственных ресурсов. CNews: Сколько у C3 Solutions партнеров? Дарья Алексанкина: В настоящий момент у нас более 70 партнеров по все
|12.12.2023
|
Новая линейка серверных шкафов от C3 Solutions решит проблему глубоких серверов
Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышл
|17.11.2023
|
C3 Solutions представила рынку обновленную линейку продукции
Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышл
|05.10.2023
|
С3 Solutions расширяет линейку структурированных кабельных систем для российского рынка
т стал развитием уже представленной в арсенале компании линейки оптических СКС. Медножильные СКС от C3 Solutions обеспечивают скорость передачи данных до 10 Гб/с. Основным потребителем медного
|27.09.2023
|
C3 Solutions начала производство БРП на базе процессора «Байкал»
ение поможет полностью закрыть вопрос импортозамещения в этом классе продуктов, считают в компании. C3 Solutions производит блоки распределения питания с 2014 г. Базовые БРП были одним из первы
|21.08.2023
|
С3 Solutions обновила линейку «МикроЦОД»
ительным мощностям. Первые модели «МикроЦОД», рассчитанные на ИТ-мощность 6 и 12 кВт, были выпущены C3 Solutions в 2018 г. Проанализировав запросы пользователей и результаты исследований рынка
|15.08.2023
|
Андрей Штонда -
Андрей Штонда, C3 Solutions: Моновендорный ЦОД: сегодня это возможно
CNews: C3 Solutions – российский вендор в сегменте инженерии для ИТ-инфраструктуры и ЦОД. Что сегодн
|11.07.2023
|
С3 Solutions выводит на рынок новые линейки ИБП с бесплатной сервисной поддержкой
пособность устройства потребителя во время ремонта вышедшего из строя ИБП: на время ремонтных работ C3 Solutions будет выделять заказчикам подменное устройство. «Еще недавно порядка 80% российс
|05.06.2023
|
Российский производитель оборудования для ЦОД перенес завод из Шебекино
Перенос мощностей Отечественный производитель инженерных решений для дата-центров C3 Solutions объявил о переносе производственных мощностей из Шебекино (Белгородская область)
|05.06.2023
|
С3 Solutions расширяет производственные мощности
ами и свести к минимуму влияние внешних факторов, − сказала Дарья Алексанкина, генеральный директор C3 Solutions. – Как многие знают, наша первая производственная площадка ранее была расположен
|25.04.2023
|
С3 Solutions начинает продажи электротехнических шкафов
профиля сложной формы с рёбрами жёсткости и перфорацией по всей площади. Преимуществом продуктов от C3 Solutions является возможность их кастомизации. Мощности компании рассчитаны на производст
|05.04.2023
|
У российского производителя решений для дата-центров C3 Solutions новый гендиректор
ректор Дарья Алексанкина назначена гендиректором российского производителя решений для дата-центров C3 Solutions, сообщили CNews представители компании. Ранее она занимала должность исполнитель
|22.03.2023
|
Компания С3 Solutions начала поставки СКС на российский рынок
их рук, а не собирать по частям из разных источников, − сказал Роман Монахов, коммерческий директор C3 Solutions. − Сегодня, когда многие западные поставщики ушли с российского рынка, это особе
|07.06.2022
|
Merlion расширяет сотрудничество с C3 Solutions
Merlion, официальный дистрибьютор C3 Solutions, российского производителя и поставщика инженерных, телекоммуникационных и промы
|23.05.2022
|
С3 Solutions стала первым российским поставщиком OCP стоек для дата-центров
твии с международной документацией по стандарту OCP, которая находится в открытом доступе. Инженеры C3 Solutions предусмотрели дополнительные опции с учетом специфики российских заказчиков, нап
|31.01.2022
|
ISPsystem и C3 Solutions обеспечили клиентам коммерческих дата-центров возможность дистанционного управления БРП
Компания ISPsystem, разработчик программного обеспечения для управления ИТ-инфраструктурой и компания C3 Solutions, российский производитель, поставщик инженерных решений для ЦОД, разработали совместное решение. Так, клиенты коммерческих дата-центров будут управлять электропитанием своего обору
|15.09.2021
|
C3 Solutions и «Новые технологии» объявили о слиянии
ой динамики роста. Объединенная компания намерена расти со скоростью не менее 80% в год. Слияние открывает участникам сделки возможность более глубокой интеграции решений. В ближайшие месяцы эксперты C3 Solutions и «Новых технологий» проанализируют свои продукты на предмет актуальности и востребованности заказчиками и предложат рынку новую продуктовую линейку, которая вберет в себя преимуще
|27.10.2015
|
C3 Solutions выступил партнером CNews FORUM 2015
мую процедуру для участников CNews Forum», - прокомментировал Максим Кыркунов, генеральный директор C3 Solutions («Си Три Солюшнз», ООО). C3 Solutions – российский производитель высокока
C3 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Штонда Андрей 13 13
|Алексанкина Дарья 11 11
|Кыркунов Максим 8 8
|Монахов Роман 5 4
|Юль Леонид 4 4
|Аксенов Андрей 38 4
|Сотников Илья 6 4
|Никитин Сергей 72 3
|Михайлов Илья 5 3
|Ежов Александр 3 3
|Воробьев Всеволод 15 3
|Клименко Федор 23 2
|Суворов Алексей 4 2
|Хала Илья 43 2
|Забродин Алексей 16 2
|Бутмалай Дмитрий 13 2
|Шинов Антон 2 2
|Волков Алексей 50 2
|Битков Дмитрий 2 2
|Зотов Алексей 42 2
|Вирцер Евгений 38 2
|Степанов Константин 11 2
|Рябкин Константин 2 2
|Салов Антон 38 1
|Вахмянин Иван 30 1
|Солдатов Алексей 98 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Лебедев Сергей 47 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Дорофеев Игорь 20 1
|Алехин Заурбек 9 1
|Галиев Дамир 5 1
|Халимов Ренат 9 1
|Гурова Вера 13 1
|Коробейников Сергей 1 1
|Дегтярев Алексей 57 1
|Лобзин Алексей 1 1
|Сильченко Ален 1 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Дудниченко Алексей 1 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 5
|N+1 - Издание 158 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.