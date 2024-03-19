C3 Solutions представил новую линейку прецизионных кондиционеров для управления микроклиматом в ЦОД

Компания C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОД и ИТ-инфраструктуры, представила новую линейку прецизионных кондиционеров.

C3 Solutions запустил производство собственной линейки прецизионных кондиционеров воздуха с целью покрытия имеющейся на рынке потребности в ИТ-холоде. Оборудование разработано специально для управления ИТ-микроклиматом в центрах обработки данных и на предприятиях. Основными заказчиками решений являются коммерческие, государственные и корпоративные ЦОДы, а также организации, работающие в критически важных сферах жизнедеятельности, таких как медицина, образование и др. Об этом CNews сообщили представители C3 Solutions.

Линейка ИТ-кондиционеров C3 Solutions представлена следующими решениями: прецизионные кондиционеры воздуха внутрирядного типа для установки внутри ряда ИТ-стоек с явной холодильной мощностью от 12,5 до 62,7 кВт; прецизионные кондиционеры воздуха шкафного типа для установки по периметру помещения с явной холодильной мощностью от 4,9 до 108 кВт; прецизионные кондиционеры воздуха встроенного типа для установки внутрь ИТ-стойки с явной холодильной мощностью от 3,7 до 12,5 кВт.

Фото: C3 Solutions C3 Solutions представил новую линейку прецизионных кондиционеров для управления микроклиматом в ЦОД

Решения рассчитаны на работу в режиме 24х7х365 с полезным сроком эксплуатации в 10 лет. Модели соответствуют требованиям директивы ASHRAE по микроклимату в ЦОД, а компоненты в их составе способствуют плавной регулировке мощности и высокой энергоэффективности. Для большинства моделей доступна замена стандартного внешнего блока на компактный V-образный и система фреонового фрикулинга.

В качестве последующего технического обслуживания компания предоставляет сервисную поддержку, которая распространяется как на ИТ-кондиционеры, так и на все остальное оборудование, задействованное в проекте. При этом запасные части, инструменты и принадлежности (ЗИП) находятся на складах вендора, что позволяет оперативно и качественно поставить или заменить необходимые детали.

«При разработке линейки мы ориентировались на запросы наших заказчиков и старались максимально удовлетворить имеющиеся на рынке потребности в ИТ-кондиционерах, – сказал Андрей Штонда, руководитель департамента развития продуктовых направлений C3 Solutions. – Именно поэтому мы представляем как традиционные, так и самые современные модели. По некоторым ключевым параметрам они превосходят решения западных поставщиков. В скором времени мы рассчитываем максимально локализовать производство кондиционеров в России, чтобы предлагать заказчикам полностью отечественное оборудование».

C3 Solutions предоставляет возможность индивидуализации решений в области ИТ-кондиционирования под запросы заказчика и установки дополнительного оборудования: система фреонового фрикулинга, позволяющая в холодное время года сэкономить на энергопотреблении до 72% за счет работы без компрессора; электрический нагреватель воздуха на базе PTC-элемента для поддержания оптимальной температуры в помещении; дренажная помпа, способствующая выведению конденсата и воды от промывки увлажнителя; датчик протечки с ленточным сенсором длиной пять метров.