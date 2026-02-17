Разделы

HVAC Климатическое оборудование, техника Free-cooling Фрикулинг


Фрикулинг (free-cooling) — это технология охлаждения объекта за счёт окружающей среды без применения компрессоров и другого энергоёмкого оборудования.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.02.2026 Sitronics Group построила ЦОД в Нижнем Новгороде 1
12.11.2025 Wildberries строит ЦОД ценой в миллиард 1
28.10.2025 RUVDS ввел в работу серверные мощности в Башкирии 1
24.09.2025 Yandex Cloud наращивает мощности: анонсировали зону доступности на базе нового дата-центра «Яндекса» 1
03.09.2025 Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства 1
30.06.2025 Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения 1
14.04.2025 В Sitronics Group фиксируют интерес российских майнеров к центрам обработки данных 1
02.04.2025 WildTeam проектирует центры обработки данных общей мощностью 350 МВт 1
04.02.2025 Yadro займется созданием оборудования для ЦОДов. Для этого она купила большую долю в «КБ Борей» 1
27.11.2024 Группа «Т-Технологии» построит собственную сеть дата-центров к 2027 году 1
15.11.2024 Т-банк построит собственную сеть дата-центров 1
30.09.2024 Что происходит на рынке мобильных ЦОД 1
30.09.2024 Что происходит на рынке ЦОД: взгляд дистрибьютора и вендора инженерного оборудования 1
29.09.2024 Залог стабильной ИТ-инфраструктуры: как обеспечить комфортный микроклимат в ЦОД 2
11.09.2024 Российский бизнес по-крупному разочаровался в облаках. Корпорации не хотят платить за чужую ИТ-инфраструктуру и строят свою 1
06.09.2024 Как рынок инженерных решений для дата-центров реагирует на уход иностранных вендоров 1
01.08.2024 «Систэм Электрик» выводит на рынок новую линейку чиллеров CoolFlow 1
15.07.2024 Так ли дорога концепция Open Compute Project, как принято считать? 1
18.04.2024 Анна Решетова, «Новые Технологии»: C нашими кондиционерами можно построить ЦОД уровня Tier 4 1
19.03.2024 C3 Solutions представил новую линейку прецизионных кондиционеров для управления микроклиматом в ЦОД 1
27.12.2023 Александр Ежов -

Александр Ежов, С3 Solutions о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

 3
01.12.2023 Merlion – официальный дистрибьютор Borey 1
23.05.2023 Sitronics Group представила модульные ЦОДы с долей отечественных компонентов более 60% 1
17.05.2023 В России построен ЦОД за полтора миллиарда без принудительного охлаждения. За ним стоит Wildberries 2
17.05.2023 Wildberries запустил собственный эко- дата-центр в Подмосковье 2
10.02.2023 OCS начинает продвижение прецизионных кондиционеров Envicool 1
23.08.2022 Международный сервис трекинга грузов разместился в облаке Xelent 1
15.07.2022 Евгений Вирцер -

Тренд на автономность работы дата-центров становится все популярнее 

 1
19.05.2022 Selectel строит в Москве огромный ЦОД 1
29.06.2021 РСК и Cornelis Networks будут развивать российский рынок HPC 1
25.06.2021 РСК представила RSC Tornado AFS, RSC Storage on-Demand с DAOS и RSC Tornado AI 1
21.12.2020 Максим Михайличенко, «ИНГРОСС Лтд» -

Надежный ЦОД нельзя построить без качественного проектирования

 3
18.11.2020 Сергей Махлин, КРОК -

Как промышленному предприятию выбрать решение для дата-центра

 1
30.09.2020 Суперкомпьютеры РСК лидируют в обновленных рейтингах Top50 и IO500 1
28.05.2020 Datadome завершил проектирование для ЦОДа Imaqliq в Санкт-Петербурге 1
25.11.2019 Александр Переведенцев, INLINE Technologies -

К применению решений с высокой энергоэффективностью надо подходить прагматично

 2
22.11.2019 Всеволод Воробьев, «Инфосистемы Джет» -

ЦОДы, построенные в начале «нулевых», нужно разбирать и строить заново

 1
15.10.2019 Atos представил новую испытательную HPC-лабораторию 1
24.07.2019 Олег Любимов -

Залог успеха – в гибком подходе к заказчикам

 1
07.06.2019 Олег Любимов -

Облачный рынок изменили сильные внутренние игроки

 2

HVAC и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 594 18
Intel Corporation 12587 17
Yandex - Яндекс 8619 8
IBM - International Business Machines Corp 9566 7
Ростелеком 10423 6
Selectel - Селектел 460 6
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 6
Ростех - Автоматика Концерн 1752 5
Dell EMC 5107 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14654 5
Meta Platforms - Facebook 4555 5
HP Inc. 5773 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1227 5
Google LLC 12350 5
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 11 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 5
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 63 5
Broadcom - VMware 2512 4
Huawei 4297 4
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4606 4
Ланит Интеграция 214 4
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 447 4
Ди Си Квадрат 8 3
Amazon Inc - Amazon.com 3164 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2262 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9248 3
NVision Group - Энвижн Груп 686 3
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 225 3
Panduit 43 3
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 138 3
DataPro - ДатаПро 95 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 740 3
Envicool 8 3
Hiref 9 2
United Elements Group - Юнайтед Элементс Групп 8 2
МегаФон 10112 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 2
Microsoft Corporation 25339 2
Dell Technologies - Dell Computer 2162 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8313 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1085 5
ФосАгро 155 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1401 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 2
UPS 211 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1133 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 2
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 35 2
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1534 2
VYBOS - Вайбос 4 1
eBay Inc 1632 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
Газпром ПАО 1427 1
Связной ГК 1384 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1813 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 999 1
Северсталь ПАО - Severstal 570 1
People&People - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 169 1
Роснефть НК - нефтяная компания 534 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 110 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 1
Яндекс.Лавка 285 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 191 1
ВТБ - ВТБ24 669 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 42 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Верный - торговая сеть 310 1
Этажи 0 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 45 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 140 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3523 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2753 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13051 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5058 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2968 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2269 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 355 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
Администрация Омска 25 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 161 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
U.S. Department of Energy - NREL - National Renewable Energy Laboratory - Национальная лаборатория по изучению возобновляемой энергии 11 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 251 3
TIA - Telecommunications Industry Association 89 3
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12088 85
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73892 75
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2860 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 64
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14924 55
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6284 44
Чиллер - Система чиллер-фанкойл - водоохлаждающая машина 99 37
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 522 36
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1539 34
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2380 34
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1190 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 23
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2886 21
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17205 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14384 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57560 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23273 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10153 15
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1748 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18813 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34064 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26137 13
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3577 12
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 813 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7465 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3078 10
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8213 10
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 547 10
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 572 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17195 9
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4370 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4157 9
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1261 9
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 547 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9401 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5992 8
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 64 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11605 8
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2143 7
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 12
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1404 10
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 322 10
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 10
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 10
РСК ГК - РСК экзастрим 38 10
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 9
Intel SSD 32 8
Intel Omni-Path Edge Switch 8 8
Intel Xeon Phi 38 6
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 56 5
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 5
Schneider Electric Uniflair 18 5
Intel x86 - архитектура процессора 1996 4
Intel Xeon E 196 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2093 4
Schneider Electric InRow 26 4
Selectel ЦОД 25 4
Lustre GNU GPL - Lustre-on-demand - Распределённая файловая система массового параллелизма 7 4
3M Novec 12 3
Intel SSD DC 6 3
Microsoft Windows 2000 8679 3
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 3
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 3
Schneider Electric EcoBreeze 5 2
Ситроникс - Sitronics ЦОД 6 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1912 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 629 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1242 2
Apple iPhone 6 4862 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 64 2
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 86 2
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 2
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 11 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent ЦОД 23 2
Intel Memory Drive Technology - IMDT 3 2
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 2
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 23 2
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 2
РСК - RSC Storage on-Demand 6 2
Воробьев Всеволод 19 4
Ежов Александр 4 3
Мартынюк Александр 15 3
Переведенцев Александр 8 3
Штонда Андрей 13 3
Цыганов Вячеслав 76 2
Любимов Олег 53 2
Сохань Максим 16 2
Солдатов Алексей 101 2
Белов Александр 75 2
Сорокин Олег 6 2
Диденко Сергей 23 2
Рогов Илья 8 2
Васин Василий 35 2
Квашук Сергей 14 2
Шмелев Алексей 24 2
Ситников Игорь 10 2
Каширских Михаил 4 2
Маршанкулов Казим 2 2
Анисимов Игорь 12 2
Шинов Антон 3 1
Папета Артем 1 1
Эрлих Александра 2 1
Решетова Анна 1 1
Hamner David - Хэмнер Дэвид 8 1
Болдырева Мария 4 1
Кондратенков Иван 3 1
Шастина Наталья 1 1
Деляева Алиса 1 1
Nag Sid - Нэг Сид 5 1
Laporte Franck - Ляпорт Франк 1 1
Бейлин Александр 1 1
Маторин Владимир 1 1
Myers James - Майерс Джеймс 3 1
Куличенко Максим 1 1
Cinquanta Joseph - Чинкванта Жозеф 1 1
Добровольский Артем 1 1
Крупник Михаил 2 1
Самойлов Юрий 75 1
Греф Герман 470 1
Россия - РФ - Российская федерация 158561 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46148 37
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 16
Европа 24688 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8231 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3214 8
Россия - СФО - Новосибирск 4707 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18379 7
Земля - планета Солнечной системы 10697 7
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 442 7
Россия - УФО - Екатеринбург 4327 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1649 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2706 5
Германия - Федеративная Республика 12968 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1726 4
Азия - Азиатский регион 5766 3
Италия - Итальянская Республика 4440 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2716 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3429 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1928 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2999 3
Нидерланды 3649 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3250 3
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 644 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13593 2
Япония 13572 2
Беларусь - Белоруссия 6084 2
Финляндия - Финляндская Республика 3661 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2544 2
Франция - Французская Республика 8007 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 271 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1460 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 2
Россия - ПФО - Самарская область 1484 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2154 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 2
Россия - УФО - Тюменская область 1294 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 24
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55108 23
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4383 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6147 16
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2328 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31986 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 12
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2021 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15270 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5331 11
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 11
Энергетика - Energy - Energetically 5530 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7365 9
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 473 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 9
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4340 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20432 8
Аренда 2582 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5331 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6384 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 460 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 371 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26044 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6788 5
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3405 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 4
Физика - Physics - область естествознания 2836 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3703 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 4
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 4
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 314 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6697 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1542 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 232 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5425 3
N+1 - Издание 182 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 4
Forbes - Форбс 933 2
Ведомости 1299 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1093 1
23ABC News 176 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 4
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 3
Markets&Markets Research 113 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
IDC - International Data Corporation 4946 1
Juniper Research 552 1
Gartner - Гартнер 3623 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1067 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 141 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 8
РАН - Российская академия наук 2036 6
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 6
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 341 4
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 10 4
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 3
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 34 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
МЭИ - Московский энергетический институт 160 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 155 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 45 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 20 1
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives - Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии 12 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 64 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 2
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2144 1
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
