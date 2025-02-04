Yadro займется созданием оборудования для ЦОДов. Для этого она купила большую долю в «КБ Борей»

Yadro купила больше трети компании в «КБ Борей» – разработчика и производителе систем кондиционирования для ЦОДов. Сумма сделки засекречена. Цель Yadro – выход на рынок по созданию продуктов для инженерной инфраструктуры дата-центров.

Новый бизнес через покупку имеющегося

Компания Yadro из состава «ИКС Холдинга», российский производитель серверов и систем хранения данных, сообщила CNews о приобретении 38% в отечественной компании «КБ Борей». С этого началось развитие нового направления бизнеса Yadro, заключающегося в разработке продуктов для инженерной инфраструктуры центров обработки данных.

«КБ Борей» – давний игрок на этом рынке. Компания основана в ноябре 2017 г. и в настоящее время занимается разработкой и производством систем кондиционирования для дата-центров.

Сумму сделки стороны не раскрывают. У «КБ Борей» есть ряд собственных разработок, на которые выдан патент. Одна из них – это технология применения воздушного рекуператора для фрикулинга в мини-ЦОД уличного исполнения. Также в течение 2025 г. компания намерена пополнить свои активы тремя новыми патентами по решениям для модульных дата-центров контейнерного типа.

Есть, к чему стремиться

В результате сделки Yadro в лице ООО «Кнс Групп» стала вторым по размеру доли совладельцем «КБ Борей» (ООО «Конструкторское бюро Борей»). На первом месте находится директор по развитию бизнеса компании Ратмир Трошин с долей 47%, а на третьем – Анатолий Ференцев с оставшимися 15%.

nubes.ru «КБ Борей» располагает широким ассортиментом систем охлаждения для ЦОДов

Исследовательские и производственные мощности «КБ Борей» расположены в Москве. За развитие нового стратегического направления будет отвечать Ратмир Трошин, сообщили CNews представители Yadro.

Внесение Yadro в состав соучредителей «КБ Борей» датировано 31 января 2025 г., однако официально компания сообщила об этом лишь спустя несколько дней – 4 февраля 2025 г.

Уставный капитал компании с момента основания не менялся и составляет 5 млн руб., то есть Yadro теперь принадлежит 1,9 млн из него.

Подробнее о «КБ Борей»

Основной вид деятельности «КБ Борей» – «производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования» (код ОКВЭД 28.25), дополнительных видов деятельности 18. Среди них – «производство элементов электронной аппаратуры» (26.11), «производство электронных печатных плат» (26.12), «производство компьютеров и периферийного оборудования» (26.20), «производство коммуникационного оборудования» (26.30), «производство электроустановочных изделий» (27.33) и пр.

Как сообщал CNews, с декабря 2023 г. официальным дистрибьютором «КБ Борей» является Merlion. Стороны подписали соглашение, согласно которому Merlion будет продвигать в своем В2В-канале всю продукцию компании, включая: межрядные кондиционеры ВРК-30 и ВРК-60, работающие на охлажденной воде, межрядные кондиционеры ВРК-325Ф, ВРК-330Ф, ВРК-640Ф и ВРК-650Ф работающие на фреоне, а также автономные мини-ЦОД высотой 24/42U, способные разместить 4, 8 или 12 кВт нагрузки, шкафные фреоновые кондиционеры мощностью от 15 до 140 кВт и чиллеры с функцией фрикулинга мощностью от 5 до 520 кВт.

За семь лет своего существования компания, по данным сервиса «Контур.Фокус», не участвовала в госзакупках. За последние три года против компании не было ни одного судебного производства, но сама она выступает в роли истца против компании ООО «Межрегионэкспертиза». Причина иска – «неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств», сумма требований – около 1,971 млн руб.

С финансовой точки зрения компания демонстрирует бурный рост – ее выручка по итогам 2023 г. составила 43,1 млн руб., увеличившись более чем втрое (на 205%) по сравнению с 2022 г. Данные за 2024 г. к моменту выпуска материала отсутствовали.

Также за все годы своего существования компания лишь единожды была убыточной. Чистая прибыль «КБ Борей» за 2023 г. составила 107 тыс. руб., за 2022 и 2021 гг. – 638 тыс. руб. и 1,3 млн руб. соответственно. Пандемийный 2020 г. принес компании 678 тыс. чистой прибыли, а 2018 г. – 57 тыс. руб. Чистый убыток был зафиксирован только в 2019 г. – на тот момент он составил 963 тыс. руб.