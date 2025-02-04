Борей КБ BOREY Конструкторское бюро
Борей КБ - российский разработчик и производитель систем прецизионного кондиционирования, мини и контейнерных ЦОД под брендом BOREY
Борей КБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Трошин Ратмир 3 2
|Расколов Сергей 43 1
|Банцов Иван 3 1
|Шалимов Максим 1 1
|Калинин Александр 155 1
|Калинин Алексей 65 1
|Первяков Владимир 2 1
|Козлов Кирилл 6 1
|Родин Александр 7 1
|Ференцев Анатолий 1 1
|Греков Антон 2 1
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