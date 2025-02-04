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Борей КБ BOREY Конструкторское бюро

Борей КБ - BOREY - Конструкторское бюро

Борей КБ - российский разработчик и производитель систем прецизионного кондиционирования, мини и контейнерных ЦОД под брендом BOREY


04.02.2025 Yadro займется созданием оборудования для ЦОДов. Для этого она купила большую долю в «КБ Борей» 1
01.12.2023 Merlion – официальный дистрибьютор Borey 1
30.04.2020 Глава НКК и его «опальный» сын создали независимую ИТ-компанию с «уникальным российским продуктом» 1
13.02.2020 Smart technologies выводит на рынок «ST.ЦОД» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Борей КБ и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 147 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 2
Merlion - Мерлион 805 1
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Авотел - Avotel 4 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 453 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 99 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12052 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4492 1
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Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2907 1
Авотел - Avotel Summa 2 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2425 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6145 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 297 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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