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ИКС Yadro Tatlin Татлин платформа хранения данных (СХД)



18.12.2024 Подтверждена совместимость платформ виртуализации и контейнеризации Deckhouse с системой хранения данных Yadro Tatlin.Unified GEN2

и решения по управлению контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) с системой хранения данных Tatlin.Unified GEN2. В результате испытаний программного обеспечения были подписаны соответст
13.12.2024 Yadro выпустила обновление для ПО объектных систем хранения

Что нового? В версии 1.6.0 Tatlin.Object поддерживает технологию избыточного кодирования Erasure Coding (ЕС). Использова
28.11.2024 «Хабэко-Партнер» внедрила отечественную систему хранения резервных копий Tatlin.Backup

алась надежное решение, и специалисты компании выбрали для этих целей отечественный продукт – Yadro Tatlin.Backup (СХД с механизмом глобальной дедупликации блоками переменной длины и компрессие
11.11.2024 Yadro и Orion soft первыми в России подтвердили возможность создавать Persistent Storage в контейнерных средах на базе реестровых решений

dro и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft подтвердили совместимость системы хранения данных Tatlin.Unified и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Благодаря этому российски
01.10.2024 Обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup: процесс передачи данных оптимизирован

версию специализированных корпоративных систем для хранения и восстановления данных резервных копий Tatlin.Backup v1.1. Теперь решение предоставляет еще больше возможностей для оптимизации и ус
21.08.2024 YADRO выпустила большое обновление ПО для систем хранения данных TATLIN.UNIFIED

м хранения данных Российский разработчик YADRO выпустил обновление для программного обеспечения СХД TATLIN.UNIFIED первого и второго поколения. В релизе v3.1 компания представила несколько деся
24.07.2024 Федеральное казначейство расширило свои СХД для перехода с Oracle на PostgreSQL

Итоги полумиллиардного конкурса Федеральное казначейство установило модули расширения дискового пространства, совместиимые с СХД Yadro Tatlin.Unified. Поставщика «железа» казначейство выбрало на конкурсной основе, опубликовав соответствующий тендер на сайте госзакупок. Всего в аукционе участвовало две компании. В соо
09.07.2024 Yadro обновила софт для управления ИТ-инфраструктурой

систем. «Суприм 3.0» автоматически собирает детальную инвентарную информацию как с серверов, так и СХД Tatlin.Unified и коммутаторов Kornfeld за счет интеграции со встроенным ПО. «Суприм» подд
27.04.2024 Федеральное казначейство покупает на полмиллиарда СХД, совместимые с Yadro

чейство выделило 553,6 млн руб. для закупки универсальных систем хранения данных, совместимых с СХД Yadro Tatlin.Unified, для развития своей Единой облачной инфраструктуры (ЕОИ). Единая облачна
11.04.2024 Yadro представила новую линейку систем резервного копирования

Параметры продукта Tatlin.Backup оптимизирована под задачи записи, хранения и восстановления резервных копий с ш
23.06.2023 Российская Yadro отлучила себя от технологий IBM. Компания переключается на открытую архитектуру RISC-V

к процессорной архитектуре IBM Power, которая в случае Yadro использовалась в серверах Vesnin и СХД Tatlin. Как сообщили CNews представители Yadro, решение было принято не организаторами OPF, а
15.02.2022 Осенние премьеры TATLIN.UNIFIED
16.11.2021 Вышло обновление российской СХД

Новый релиз — новые возможности В рамках нового релиза Tatlin.Unified v2.3 команда разработки реализовала ряд запланированных функциональных требова
06.09.2021 МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах»

с мая 2021 г. Первоначально ведомство должно было заключить контракт на поставку СХД компании Yadro TATLIN.UNIFIED на иностранных процессорах IBM. Однако из-за жалобы в Федеральную антимонополь
26.07.2021 Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO

основании успешных тестовых испытаний ECP VeiL и серверов VEGMAN S220/S320 и систем хранения данных TATLIN.UNIFIED. Платформа серверной виртуализации ECP VeiL разработки НИИ «Масштаб» —эффектив
19.07.2021 TATLIN.UNIFIED Satellites: цикл отдельных релизов

Состоялся первый релиз продукта Moon (v2.2P1) из нового цикла отдельных релизов TATLIN.UNIFIED Satellites. Релиз включает поддержку системы мониторинга Nagios и драйвера Ope
30.06.2021 СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа»

ое происхождение ряда систем хранения данных (СХД) компании Yadro. Это коснулось моделей «Татлин», «Татлин-Ю» и «Татлин-М». Об этом пишут «Ведомости». По информации издания, ТПП уведомила об ан
19.03.2020 Выручка компании YADRO по итогам 2019 года составила 18 млрд рублей

ода. По данным компании, за год было поставлено рекордное количество систем хранения данных линейки TATLIN.ARCHIVE общей емкостью 1,3 экзабайта. Выросли продажи высокопроизводительных серверов

24.04.2019 Yadro подтвердила полный цикл производства СХД в России

о кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко. Растущий спрос на архивную систему хранения данных TATLIN.ARCHIVE, обусловленный эффективной стоимостью хранения в совокупности с конкурентным к

Публикаций - 61, упоминаний - 158

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 487 51
ИКС 320 20
IBM - International Business Machines Corp 9442 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 14
Ростелеком 9708 11
МегаФон 8832 11
Dell EMC 5029 9
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 626 8
Huawei 3938 8
Intel Corporation 12199 7
Syntacore 27 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 7
Red Hat 1306 6
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 6
Норси-Транс - НТ 108 6
Samsung Electronics 10267 5
Toshiba Corporation 2928 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 5
Seagate Technology 739 5
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 5
Microsemi 14 5
Molex 28 5
SAS Institute 971 5
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 5
Dell Technologies - Dell Computer 2136 5
NetApp - Network Appliance 637 4
Hitachi - Хитачи 1465 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 4
Broadcom - VMware 2362 4
Ростех - Автоматика Концерн 1639 4
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 4
USM Telecom - ЮэСэМ Телеком 39 4
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 23 4
Microsoft Corporation 24633 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 10
РЖД - Российские железные дороги 1904 6
ГПБ - Газпромбанк 1085 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 490 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1156 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 197 2
Альфа-Банк 1771 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 110 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 462 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Транснефть 299 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Aforra Development - Афорра Девелопмент - Афи Девелопмент 2 1
Якиманка Детская Галерея 3 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 33 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 115 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Русский стандарт Банк 442 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 150 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 810 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Ак Барс Банк 272 1
Абсолют Банк 230 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 8
Федеральное казначейство России 1773 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1904 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 991 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1518 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 206 1
Минстрой РФ - Единый заказчик в сфере строительства ГУП - ФНС РФ ФКУ ОДЕЗ - Объединенная дирекция единого заказчика федеральной налоговой службы 17 1
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 1
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ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
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ГосИнформСистемы 127 1
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ИКС - Yadro Vesnin - сервер 17 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3222 16
ИКС - Yadro Vegman - Сервер 25 15
СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 12
Intel x86 - архитектура процессора 1856 5
Linux OS 9957 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 4
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 4
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Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 109 4
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Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk Восток СХД 50 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 3
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Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 2
Microsoft Windows 15668 2
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Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 61 2
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Orion soft - Nova Container Platform 37 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 2
МВД РФ - ГИАЦ ФКУ - Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации - МВД РФ ИСОД - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 56 2
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IBM Power9 22 1
IBM Power8 30 1
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HPE Primera - Система хранения данных (СХД) 13 1
HPE 3PAR 102 1
HPE Store More Guarantee 3 1
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Лебедев Михаил 51 2
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1008 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1140 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 22
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4667 16
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14341 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4977 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6131 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 11
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1385 7
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5772 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3948 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13520 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18489 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2187 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16308 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4800 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5765 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10947 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24104 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6919 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6062 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 425 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 2
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 24 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4818 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4478 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6949 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4148 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3148 2
Металлы - Серебро - Silver 756 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7604 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3041 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 2
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1864 4
FT - Financial Times 1220 1
Ведомости 1002 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
Известия ИД 625 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Wikipedia - Википедия 504 1
IDC - International Data Corporation 4910 8
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 16 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 3
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 24 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 2
IDC Russia - IDC Россия 157 1
IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 2 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 929 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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