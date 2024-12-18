Подтверждена совместимость платформ виртуализации и контейнеризации Deckhouse с системой хранения данных Yadro Tatlin.Unified GEN2 и решения по управлению контейнерами Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) с системой хранения данных Tatlin.Unified GEN2. В результате испытаний программного обеспечения были подписаны соответст

Yadro выпустила обновление для ПО объектных систем хранения Что нового? В версии 1.6.0 Tatlin.Object поддерживает технологию избыточного кодирования Erasure Coding (ЕС). Использова

«Хабэко-Партнер» внедрила отечественную систему хранения резервных копий Tatlin.Backup алась надежное решение, и специалисты компании выбрали для этих целей отечественный продукт – Yadro Tatlin.Backup (СХД с механизмом глобальной дедупликации блоками переменной длины и компрессие

Yadro и Orion soft первыми в России подтвердили возможность создавать Persistent Storage в контейнерных средах на базе реестровых решений dro и разработчик инфраструктурного ПО Orion soft подтвердили совместимость системы хранения данных Tatlin.Unified и платформы контейнеризации Nova Container Platform. Благодаря этому российски

Обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup: процесс передачи данных оптимизирован версию специализированных корпоративных систем для хранения и восстановления данных резервных копий Tatlin.Backup v1.1. Теперь решение предоставляет еще больше возможностей для оптимизации и ус

YADRO выпустила большое обновление ПО для систем хранения данных TATLIN.UNIFIED м хранения данных Российский разработчик YADRO выпустил обновление для программного обеспечения СХД TATLIN.UNIFIED первого и второго поколения. В релизе v3.1 компания представила несколько деся

Федеральное казначейство расширило свои СХД для перехода с Oracle на PostgreSQL Итоги полумиллиардного конкурса Федеральное казначейство установило модули расширения дискового пространства, совместиимые с СХД Yadro Tatlin.Unified. Поставщика «железа» казначейство выбрало на конкурсной основе, опубликовав соответствующий тендер на сайте госзакупок. Всего в аукционе участвовало две компании. В соо

Yadro обновила софт для управления ИТ-инфраструктурой систем. «Суприм 3.0» автоматически собирает детальную инвентарную информацию как с серверов, так и СХД Tatlin.Unified и коммутаторов Kornfeld за счет интеграции со встроенным ПО. «Суприм» подд

Федеральное казначейство покупает на полмиллиарда СХД, совместимые с Yadro чейство выделило 553,6 млн руб. для закупки универсальных систем хранения данных, совместимых с СХД Yadro Tatlin.Unified, для развития своей Единой облачной инфраструктуры (ЕОИ). Единая облачна

Yadro представила новую линейку систем резервного копирования Параметры продукта Tatlin.Backup оптимизирована под задачи записи, хранения и восстановления резервных копий с ш

Российская Yadro отлучила себя от технологий IBM. Компания переключается на открытую архитектуру RISC-V к процессорной архитектуре IBM Power, которая в случае Yadro использовалась в серверах Vesnin и СХД Tatlin. Как сообщили CNews представители Yadro, решение было принято не организаторами OPF, а

Вышло обновление российской СХД Новый релиз — новые возможности В рамках нового релиза Tatlin.Unified v2.3 команда разработки реализовала ряд запланированных функциональных требова

МВД не дали закупить российские СХД на чипах IBM, а теперь мешают поставке на «Эльбрусах» с мая 2021 г. Первоначально ведомство должно было заключить контракт на поставку СХД компании Yadro TATLIN.UNIFIED на иностранных процессорах IBM. Однако из-за жалобы в Федеральную антимонополь

Подтверждена совместимость облачной платформы ECP VeiL с серверами и СХД YADRO основании успешных тестовых испытаний ECP VeiL и серверов VEGMAN S220/S320 и систем хранения данных TATLIN.UNIFIED. Платформа серверной виртуализации ECP VeiL разработки НИИ «Масштаб» —эффектив

TATLIN.UNIFIED Satellites: цикл отдельных релизов Состоялся первый релиз продукта Moon (v2.2P1) из нового цикла отдельных релизов TATLIN.UNIFIED Satellites. Релиз включает поддержку системы мониторинга Nagios и драйвера Ope

СХД Yadro на чипах IBM больше не считаются отечественными. Им грозит удаление из реестра российского «железа» ое происхождение ряда систем хранения данных (СХД) компании Yadro. Это коснулось моделей «Татлин», «Татлин-Ю» и «Татлин-М». Об этом пишут «Ведомости». По информации издания, ТПП уведомила об ан

Выручка компании YADRO по итогам 2019 года составила 18 млрд рублей ода. По данным компании, за год было поставлено рекордное количество систем хранения данных линейки TATLIN.ARCHIVE общей емкостью 1,3 экзабайта. Выросли продажи высокопроизводительных серверов