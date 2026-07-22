Индексная книга (каталог) CNews*
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Карнаух Павел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 9
Карнаух Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5628 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3872 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 1
|Березин Максим 143 2
|Мольский Александр 15 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Карпинский Владислав 2 1
|Сысоев Александр 50 1
|Извеков Алексей 8 1
|Ельчинский Сергей 2 1
|Подуков Игорь 3 1
|Малафеев Алексей 9 1
|Вахов Алексей 2 1
|Жуков Павел 5 1
|Чистяков Алексей 14 1
|Левушкина Александра 2 1
|Станкевич Лариса 1 1
|Тихомиров Николай 3 1
|Починок Николай 12 1
|Садовенко Илья 65 1
|Михалев Евгений 98 1
|Главчев Владимир 21 1
|Талдыкина Наталья 54 1
|Лобанов Герман 2 1
|Кушнир Леонид 19 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.