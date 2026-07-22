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Карнаух Павел

СОБЫТИЯ


22.07.2026 На площадке АФТ проводится масштабное нагрузочное тестирование отечественных Служб каталогов на оборудовании Yadro 1
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro 1
05.02.2024 На площадке АФТ ВСК провела испытания решения для обучения нейросетей и ML-моделей на оборудовании Yadro 1
06.10.2020 «Крок» предлагает тестирование флагманской СХД Dell EMC PowerStore на реальных данных 1
27.11.2019 Облачный подход к ИТ: все как сервис 2
01.11.2019 Dell Technologies вместе с КРОК примут участие в CNews Forum 2019: Информационные технологии завтра 1
30.09.2019 Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта 1
28.07.2014 EMC объединила ключевые ЦОДы «ТГК-1» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Карнаух Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5175 5
Dell Technologies - Dell Computer 2215 4
Крок - Croc 1961 4
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 240 2
Broadcom - VMware 2603 2
МегаФон 10690 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 775 2
Google LLC 12652 1
Infobot - Инфобот 2 1
Dell EMC Россия - ЕМС Информационные Системы СИ-Ай-ЭС - Бизнес в России и СНГ 27 1
Atomyze - Атомайз 30 1
АРТ-Банк - АРТ-Финтех 23 1
AutoFAQ - ДипХакЛаб 45 1
Ростелеком 10919 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 729 1
Amazon Inc - Amazon.com 3265 1
Yandex - Яндекс 9166 1
Microsoft Corporation 25742 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 1
ИКС 528 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 336 1
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 1
Diasoft - Диасофт 1135 1
Selectel - Селектел 540 1
Verme - Верме - Инвент консалтинг 40 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 579 1
ВТБ - Почта Банк 513 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 248 2
Castorama - Касторама 32 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 1
Uber 355 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 55 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Кредит Европа банк 66 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 29 1
Сибирское здоровье - медицинский центр 2 1
Центр Инвест 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8803 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2929 1
НСПК - Национальная система платежных карт 942 1
МКБ - Московский кредитный банк 652 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1891 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1511 1
Альфа-Банк 1971 1
Ингосстрах СПАО 477 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
АльфаСтрахование СГ 386 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1625 1
Ак Барс Банк 283 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 223 1
Абсолют Банк 249 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 621 1
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 313 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Русский стандарт Банк 506 1
РесурсТранс 16 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 156 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5628 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3872 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 231 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16108 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33358 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12147 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10627 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18056 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12832 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25491 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6211 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24307 3
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 840 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22218 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7418 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12184 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3310 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7167 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6531 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36014 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1332 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3168 1
Умное ЖКХ - Цифровизация жилищной сферы 47 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8596 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 717 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13674 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1965 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1367 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2671 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 828 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 755 1
Шесть девяток - 99,9999% - степень доступности 12 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2017 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1641 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22854 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2531 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1064 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7880 1
Стресс-тестирование - Stress testing 76 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2353 1
Dell Technologies Cloud - Dell Technologies Cloud OneFS - Dell Technologies Cloud Validated Designs 17 2
ИКС - Yadro Vegman - Yadro Vesnin - Yadro Р - серия серверов 82 2
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 133 2
Broadcom - VMware vSphere - vVols - VMware vSphere Virtual Volumes 20 1
Broadcom - VMware SDDC - VMware Software-Defined Data Center 14 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2397 1
Cloud Foundry - облачная PaaS-платформа разработки ПО с открытым исходным кодом как услуга 36 1
openSUSE - SUSE CaaS Platform - SUSE Container-as-a-Service Platform 7 1
openSUSE - SUSE Cloud Application Platform - SUSE Cloud Foundry 9 1
Dell EMC PowerStore 1 1
Dell EMC Cloud - Dell EMC Cloud Marketplace - Dell EMC CloudIQ - Dell EMC Enterprise Hybrid Cloud - Dell EMC Hybrid Cloud Platform - Dell EMC Cloud Storage Services - Dell EMC Atmos Cloud 35 1
МегаФон Цифровая управляющая компания 6 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 249 1
Dell EMC VPLEX 22 1
АФТ - Технологическая песочница 20 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1680 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 128 1
Apple iPhone 6 4861 1
Broadcom - VMware Cloud Foundation Services - VCF - VMware Cloud Services 87 1
Booking.com 126 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 729 1
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
Березин Максим 143 2
Мольский Александр 15 1
Буйлов Юрий 13 1
Карпинский Владислав 2 1
Сысоев Александр 50 1
Извеков Алексей 8 1
Ельчинский Сергей 2 1
Подуков Игорь 3 1
Малафеев Алексей 9 1
Вахов Алексей 2 1
Жуков Павел 5 1
Чистяков Алексей 14 1
Левушкина Александра 2 1
Станкевич Лариса 1 1
Тихомиров Николай 3 1
Починок Николай 12 1
Садовенко Илья 65 1
Михалев Евгений 98 1
Главчев Владимир 21 1
Талдыкина Наталья 54 1
Лобанов Герман 2 1
Кушнир Леонид 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19474 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14797 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19051 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54645 1
Европа 24933 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13797 1
Польша - Республика 2030 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4468 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3565 1
Турция - Турецкая республика 2606 1
Беларусь - Минск 703 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5681 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5749 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27184 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 746 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6144 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6494 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций - Сквозная аналитика 66 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18085 1
Аренда 2676 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1916 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 967 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11267 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4421 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6574 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7766 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5731 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 499 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 427 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2468 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21541 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8594 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1278 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2188 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1459422, в очереди разбора - 728632.
Создано именных указателей - 198099.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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