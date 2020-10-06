«Крок» предлагает тестирование флагманской СХД Dell EMC PowerStore на реальных данных

«КРОК» предлагает протестировать флагманскую систему хранения данных (СХД) Dell EMC PowerStore на бизнес-приложениях клиентов в реальных рабочих условиях. Сертифицированные для работы с PowerStore специалисты установят демооборудование в инфраструктуре, сконфигурируют его и предложат индивидуальные методики проверки. Это позволит точно определить соответствие системы конкретным бизнес-задачам, оценить ее производительность и стабильность при постоянных и пиковых нагрузках, степень отказоустойчивости и защиты данных.

На основе анализа полученной в ходе тестирования информации будет подготовлен отчет о соответствии новой СХД запросам подразделений компании-клиента и ее внутренних заказчиков. Для этого инженеры «Крок» помогут с постановкой целей, подбором критериев и метрик, понятных бизнесу и отвечающих его требованиям. Например, в ходе проверки можно сфокусироваться на изменении скорости выполнения конкретных бизнес-операций (обработки транзакций, электронной почты и пр.), производительности приложений и времени принятия решений. Кроме этого, реальные данные позволят правильно рассчитать необходимую конфигурацию СХД, оценить совокупную стоимость владения с учетом растущих потребностей бизнеса.

«Мы всегда выступаем за взвешенный подход и тщательный подбор решений под бизнес-задачи, поэтому предлагаем тестирование на реальных нагрузках. И хотя это непростая и трудоемкая работа, всё же, думаю, разумно несколько недель посвятить проверке системы хранения данных, которая станет основой ИТ-инфраструктуры и будет определять стратегию ее развития, – сказал Александр Сысоев, руководитель направления вычислительной инфраструктуры ИТ-компании «Крок». – А компетенции «Крок» в области решений из линейки Dell Technologies помогут глубже оценить преимущества СХД, которая отвечает высоким требованиям к хранению данных и позволяет строить гибкие и надежные ИТ-системы».

Компания Dell Technologies выпустила СХД PowerStore с новой архитектурой хранения данных в начале мая 2020 года.

«Основным препятствием для заказчиков на пути к цифровой трансформации является противоречие между необходимостью поддерживать постоянно растущие рабочие нагрузки и реальностью: требованиями сокращать затраты, ограничениями и сложностью существующей ИТ-инфраструктуры, – сказал руководитель технического департамента Dell Technologies в России Павел Карнаух. – Новая платформа Dell EMC PowerStore сочетает в себе автоматизацию, технологии нового поколения и передовую архитектуру программного обеспечения, предоставляя организациям инфраструктуру, которая помогает удовлетворять эти потребности».

PowerStore – решение высокой степени доступности (уровня «шесть девяток», 99,9999%), что гарантирует менее 32 секунд простоя в год. Горизонтально и вертикально масштабируемая архитектура с блочным, файловым доступом и поддержкой VMware vVols позволяет поддерживать широкий спектр рабочих нагрузок СХД. Непрерывное сжатие информации и инновационная поточная дедупликация гарантируют сокращение объёма данных в 4 раза. Платформа использует интегрированное машинное обучение, которое автоматизирует трудоемкие рабочие процессы (начальное планирование и размещение томов, миграцию данных, балансирование нагрузки и устранение проблем). Машинное обучение и интеллектуальная автоматизация обеспечивают более быстрое разворачивание приложений и сервисов, поэтому требуется на 99% меньше времени для балансирования томов.

Помимо тестирования демооборудования, «Крок» предлагает изучить продукты вендора в первом в России Центре решений на базе технологий Dell. В нем можно без развёртывания вычислительных мощностей смоделировать инфраструктуру в зависимости от собственных бизнес-задач.