Индексная книга CNews*
СХД Дедупликация deduplicatio устранение дубликатов
Публикаций - 176, упоминаний - 200
СХД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 447 1
|SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
|4CIO 715 1
|Володкович Вячеслав 78 7
|Логвиненко Владислав 7 3
|Серова Елена 319 2
|Кузнецов Андрей 54 2
|Сысоев Александр 34 2
|Корнетов Игорь 9 2
|Ройфман Роман 16 2
|Li Yanbing - Ли Янбинг 3 2
|Бочарникова Татьяна 83 2
|Макаров Станислав 117 2
|Квашук Сергей 14 2
|Мельник Антон 6 1
|Беляевский Владимир 8 1
|Щукин Владимир 6 1
|Зубарев Максим 13 1
|Закрепин Евгений 56 1
|Nimergood Ralph - Нимергуд Ральф 3 1
|Карпов Сергей 27 1
|Долгих Александр 6 1
|Шумилин Александр 8 1
|Платонов Сергей 13 1
|Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
|Новиков Павел 79 1
|Панченко Иван 59 1
|Рустамов Рустам 255 1
|Трояновский Владимир 52 1
|Починок Николай 11 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 1
|Сотин Денис 147 1
|Усманов Алишер 293 1
|Макар Герман 11 1
|Дмитриев Алексей 33 1
|Силин Алексей 2 1
|Талдыкина Наталья 34 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 256 1
|Ганин Егор 54 1
|Карнаух Павел 5 1
|Тимашев Ратмир 68 1
|Kurian George - Джордж Кьюриан 12 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11021 5
|FT - Financial Times 1174 1
|N+1 - Издание 139 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
|Fortune 208 1
|CNews TV 747 1
|Intelligent Enterprise 27 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226651, в очереди разбора - 870591.
Создано именных указателей - 114501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1226651, в очереди разбора - 870591.
Создано именных указателей - 114501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.