Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
СХД Дедупликация deduplicatio устранение дубликатов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 251, упоминаний - 288
СХД и организации, системы, технологии, персоны:
|Володкович Вячеслав 104 9
|Кузнецов Андрей 115 6
|Логвиненко Владислав 7 4
|Бочарникова Татьяна 83 3
|Ройфман Роман 16 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
|Rogers Patrick - Роджерс Патрик 10 2
|Фильченков Александр 40 2
|Nikzad Mike - Никзад Майк 3 2
|Борняков Илья 52 2
|Walia Amit - Валиа Амит 8 2
|Рустамов Рустам 548 2
|Сотин Денис 216 2
|Панченко Иван 197 2
|Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 2
|Сысоев Александр 50 2
|Зубарев Максим 13 2
|Пухов Евгений 12 2
|Серова Елена 320 2
|Weng Peggy - Венг Пегги 4 2
|Lu Derren - Лу Деррен 4 2
|Liu Jia-Yu - Лю Цзяюй 5 2
|Колганов Владимир 13 2
|Квашук Сергей 14 2
|Макаров Станислав 118 2
|Корнетов Игорь 9 2
|Карпицкий Олег 84 2
|Тесленко Павел 9 2
|Буш Сергей 15 2
|Вересов Андрей 5 2
|Li Yanbing - Ли Янбинг 3 2
|Литвинов Егор 18 2
|Харыбин Роман 7 2
|Nimergood Ralph - Нимергуд Ральф 3 1
|Сгибнева Ольга 8 1
|Ульрих Николай 8 1
|Conley Mark - Конли Марк 1 1
|Изотов Егор 1 1
|Долгов Александр 44 1
|Сергеева Наталья 50 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.