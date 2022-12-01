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Индексная книга CNews*
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СХД Дедупликация deduplicatio устранение дубликатов



01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 1
01.12.2022 Security Vision объявляет о выходе Security Vision Threat Intelligence Platform 1
10.08.2022 Исследование CNews Analytics: российские компании меняют стратегию хранения данных 1
27.07.2022 Крупный российский бизнес не планирует переход на импортонезависимые системы хранения данных, но настроен на их оптимизацию, использование параллельного импорта и облаков 2
24.06.2022 Контроллеры СХД «Аэродиск Восток» 2Э8СВ и 1Э8С вошли в реестр Минпромторга 1
01.06.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 2
30.05.2022 Найти и отключить: стратегия поиска скрытых возможностей ИТ-инфраструктуры 2
23.03.2022 «Аэродиск» и «Рубэкап» подтвердили совместимость своих решений 1
22.02.2022 «Аэродиск» и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 1
21.02.2022 Евгений Пухов -

Никто не застрахован от потери хранящихся в облаке данных

 1
16.02.2022 TDS‑h2489FU — флагманское двухпроцессорное All‑flash хранилище для 24 дисков U.2 NVMe 1
13.01.2022 Обновленная СХД «Аэродиск Восток-Э» включена в реестр Минпромторга 1
09.11.2021 Zextras запустила открытое решение для совместной работы 1
09.11.2021 Astra Linux и «Аэродиск» подтвердили совместимость СХД «Восток» и комплекса средств виртуализации «Брест» 1
29.10.2021 Как создать ИТ-инфраструктуру с нуля для производственной компании? 1
15.09.2021 «Аэродиск» разрабатывает высокопроизводительную hi-end СХД на «Эльбрусе» для банков, телекома и промышленности 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
21.06.2021 DEPO Computers представила новые российские серверы и СХД на базе процессоров «Эльбрус-8СВ» 1
06.06.2021 HITACHI VIRTUAL STORAGE PLATFORM СЕРИИ E 2
06.06.2021 HITACHI VIRTUAL STORAGE PLATFORM 5000 1
26.04.2021 Разработана новая технология для энергоэффективного хранения данных 1
11.04.2021 Бизнес работает на предельных скоростях, но для эффективного производства нужно больше 1
15.03.2021 На рынке резервного копирования появляются новые лидеры 1
18.02.2021 Pure представила новую версию Purity и All Flash СХД третьего поколения 1
13.01.2021 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 1
24.12.2020 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 1
08.12.2020 Synology представила бета-версию ОС DSM 7.0 1
03.11.2020 5 советов, как оптимизировать расходы на ИТ в эпоху COVID-19 1
13.10.2020 «Аэродиск» и «Нетрис» подтвердили высокую производительность совместного использования своих решений 1
06.10.2020 «Крок» предлагает тестирование флагманской СХД Dell EMC PowerStore на реальных данных 1
01.10.2020 Практический опыт использования HPE Nimble: все ли так хорошо, как заявляет маркетинг? 1
02.09.2020 «Аэродиск» представила две типовые конфигурации СХД Engine N2 1
01.09.2020 Технологии хранения данных: что дальше? 1
27.08.2020 QIWI внедрила решение Commvault 1
10.08.2020 Компания БФТ разработала новый подход к работе с нормативно-справочной информацией 2
04.08.2020 КРОК и Veritas: от резервного копирования до аудита ИТ-инфраструктуры 1
22.06.2020 Dell Technologies представила CХД PowerScale 1
08.06.2020 Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM 1
30.03.2020 Можно ли быстро восстановить терабайты потерянных данных без ущерба для бизнеса 1
23.03.2020 HPE интегрировала HPE SimpliVity и HPE StoreOnce 1

Публикаций - 176, упоминаний - 200

СХД упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 2159 36
NetApp - Network Appliance 629 20
Microsoft Corporation 23616 19
Dell EMC 4931 17
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1675 13
Oracle Corporation 6346 13
Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 117 9
SAS Institute 913 8
HP Inc. 5568 7
IBM - International Business Machines Corp 9219 7
Commvault 169 7
Veeam Software 294 7
Cisco Systems 4897 7
Hitachi - Хитачи 1456 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6326 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 557 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 722 6
SAP SE 4926 6
Крок - Croc 1716 5
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 318 5
Dell Technologies - Dell Computer 2017 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 963 5
Intel Corporation 11702 5
Fujitsu 2044 4
Google LLC 11028 4
Citrix Systems 787 4
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 4
Amazon Inc - Amazon.com 2820 4
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 327 4
Synology Inc - SLMP PTE 135 3
Huawei 3540 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 879 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7053 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4222 3
VK - Mail.ru Group 3218 3
Softline - Софтлайн 2124 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1542 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 96 2
Red Hat 1234 2
Pure Storage 49 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2435 3
Лента - Сеть розничной торговли 1731 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6663 2
ВсеИнструменты.ру 229 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 281 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 64 1
РОСНО СК - Страховая компания 197 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
Прио-Внешторгбанк 6 1
МДМ Банк 270 1
Фаберлик - Faberlic 78 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 99 1
Meta Group 55 1
Резонанс НПП 347 1
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
Volvo Financial Services - Вольво Финанс Сервисес - ВФС Восток 6 1
Газпром добыча Ямбург - Ямбурггаздобыча 11 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 111 1
Castorama - Касторама 30 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 151 1
ВТБ - ВТБ24 660 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 122 1
BP - British Petroleum 177 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 83 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 346 1
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 395 1
X5 Group 833 1
Volvo Cars 250 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 249 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 253 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 1
Альфа-Банк 1608 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 906 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9293 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2943 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10482 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1890 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3761 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 349 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18246 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 73 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1186 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 86 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 152 1
МФЦ Мои документы региональные и городские 126 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4617 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 447 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
4CIO 715 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8229 125
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54110 84
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26141 68
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 4915 55
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4808 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17533 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9624 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22182 38
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2182 37
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13361 30
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17458 25
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11061 24
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2777 23
Масштабируемость - Scalability 2749 23
BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако 485 22
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19348 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26281 21
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 1772 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9299 20
СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 2787 17
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11504 16
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 277 15
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 650 15
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 191 15
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1118 14
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища 683 14
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 914 13
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 895 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8402 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12377 12
Clone - Клонирование 447 12
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2016 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39725 12
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9290 12
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 859 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20318 11
Snapshot - Снимок файловой системы или экрана - Моментальный снимок, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 66 11
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1617 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8392 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7866 10
Microsoft Windows 14550 27
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 552 24
Linux OS 8357 21
VMware vSphere 506 14
Microsoft Exchange 1342 13
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 116 12
Microsoft Azure 1326 9
Microsoft SQL Server 1484 9
Apple iPhone 6 6218 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1084 8
VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 235 7
VMware vCenter - VMware VirtualCenter 181 7
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 54 7
NetApp ONTAP 71 7
Veritas Backup Exec 72 6
Microsoft SharePoint Products and Technologies 808 6
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 66 6
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 772 6
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1278 5
Microsoft WSS - Windows Storage Server 29 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 822 5
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 752 5
Aerodisk Восток СХД 41 5
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 357 5
Aerodisk Engine - A-Core - гибридная СХД 35 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1457 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3329 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 791 4
Veritas Enterprise Vault - Symantec Enterprise Vault - IMlogic 35 4
Intel x86 - архитектура процессора 1619 4
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 29 4
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 60 4
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 183 4
Google Cloud Platform - GCP 276 4
NetApp FlexPod 23 4
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 113 4
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 175 3
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 111 3
HPE 3PAR 98 3
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 31 3
Володкович Вячеслав 78 7
Логвиненко Владислав 7 3
Серова Елена 319 2
Кузнецов Андрей 54 2
Сысоев Александр 34 2
Корнетов Игорь 9 2
Ройфман Роман 16 2
Li Yanbing - Ли Янбинг 3 2
Бочарникова Татьяна 83 2
Макаров Станислав 117 2
Квашук Сергей 14 2
Мельник Антон 6 1
Беляевский Владимир 8 1
Щукин Владимир 6 1
Зубарев Максим 13 1
Закрепин Евгений 56 1
Nimergood Ralph - Нимергуд Ральф 3 1
Карпов Сергей 27 1
Долгих Александр 6 1
Шумилин Александр 8 1
Платонов Сергей 13 1
Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
Новиков Павел 79 1
Панченко Иван 59 1
Рустамов Рустам 255 1
Трояновский Владимир 52 1
Починок Николай 11 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 1
Сотин Денис 147 1
Усманов Алишер 293 1
Макар Герман 11 1
Дмитриев Алексей 33 1
Силин Алексей 2 1
Талдыкина Наталья 34 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 256 1
Ганин Егор 54 1
Карнаух Павел 5 1
Тимашев Ратмир 68 1
Kurian George - Джордж Кьюриан 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 124401 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13248 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39710 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50389 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17195 4
Европа 21428 4
Азия - Азиатский регион 5067 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15237 3
Китай - Тайвань 3777 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 350 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1289 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 359 2
Германия - Федеративная Республика 12128 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2393 2
Япония 13001 2
Индия - Республика 5102 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15269 2
ДНР - Донецк 156 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 403 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1119 1
Европа Северная - Скандинавия 517 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 695 1
Украина - Киев 1011 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 148 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 454 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 228 1
Китай - Сычуань 94 1
Украина - Одесса 185 1
Украина - Днепр - Днепропетровск 171 1
Япония - Иокогама 37 1
Украина - Криворожский район - Кривой Рог 10 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 532 1
Америка 2157 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 997 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1168 1
Испания - Каталония - Барселона 718 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Финляндия - Финляндская Республика 3483 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6359 1
Россия - СФО - Новосибирск 3752 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9381 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10623 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42564 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42327 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10930 15
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3500 13
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1992 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4715 10
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4981 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20867 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2709 8
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6173 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4237 6
Инженер - Радиоинженер - Инженер электронной техники 1677 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 879 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2498 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1159 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2610 4
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4572 4
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1463 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2614 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15281 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 766 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5217 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5285 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14258 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3072 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 202 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 377 3
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1372 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 2035 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10053 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24534 3
Энергетика - Energy - Energetically 4415 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4736 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5775 2
Английский язык 6202 2
Кредитование - Сrediting - Заём 5916 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3962 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5050 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11021 5
FT - Financial Times 1174 1
N+1 - Издание 139 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Fortune 208 1
CNews TV 747 1
Intelligent Enterprise 27 1
Gartner - Гартнер 3485 10
IDC - International Data Corporation 4855 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7502 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2251 2
Juniper Research 505 1
Fortune Global 500 283 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 146 1
TechTarget 13 1
Grand View Research 16 1
Fortune Global 100 139 1
Allied Market Research 19 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 534 1
Reports and Data 3 1
Gartner Cool Vendor in Storage - Gartner Strategic Roadmap for Storage 4 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 63 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1808 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11731 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2101 2
Microsoft Ignite 38 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2023 годы.
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