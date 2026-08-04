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Индексная книга (каталог) CNews*
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СХД Дедупликация deduplicatio устранение дубликатов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.08.2026 ROC Backup получил сертификат совместимости «Яндекс 360» 1
03.08.2026 «Солар» и «РеСолют» помогут компаниям управлять уязвимостями в российском DevSecOps-контуре 1
14.07.2026 «РуПост» и «Скайфолл Лабс» подтвердили полную совместимость почтовой системы RuPost 4.2 и системы архивирования SkyV Arc 1.7.1 1
19.06.2026 Новая версия RuPost: когда почта не знает слова «простой» 1
18.06.2026 «Айтеко» углубляет ИИ-экспертизу в сфере промышленной автоматизации 1
11.06.2026 Платформа вместо хаоса: как российское решение наводит порядок в коде и его безопасности 1
02.06.2026 Система анализа трафика F6 NTA интегрирована c брокером сетевых пакетов «Цифровых решений» 1
28.05.2026 «К2Тех» и «Береста РК» усиливают сотрудничество в области резервного копирования данных 1
27.05.2026 XPlatform XTime: Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией 3
26.05.2026 Российская электронная компонентная база: что тормозит рынок, и как сделать рывок 1
22.05.2026 ИИ массово заваливает мейнтейнеров Linux дубликатами отчетов об уязвимостях, парализуя работу 1
21.05.2026 НМТП выстроил централизованное управление ИТ-активами на базе экосистемы Naumen 1
20.05.2026 Российские геологи потратят почти полмиллиарда на ПАКи с Astra Linux 1
12.05.2026 «Диасофт» и «Качественные Программные Решения» подтвердили совместимость системы Finum.NDFL и СУБД Digital Q.DataBase 1
04.05.2026 «Хайстекс» представила обновление платформы «Хайстекс Акура» 2
07.04.2026 «Норбит» выпустила новую версию AI MasterData 2
31.03.2026 Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения 1
05.03.2026 Технологическая синергия и операционная эффективность: «Группа Астра» выводит на рынок решение для защиты данных в виртуальных средах 1
03.03.2026 Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60% 1
27.02.2026 Роман Шапиро, «Почта России»: Примеров результативного использования ИИ в кибербезопасности совсем немного 1
27.01.2026 ROSA Virtualization 3.0 получила белорусский сертификат в сфере защиты информации 1
09.12.2025 Платформа вместо «зоопарка» решений: как бизнесу навести порядок в ИТ-интеграциях 1
08.12.2025 «Добро.рф» перезапустил Навигатор мер поддержки для НКО 1
05.12.2025 Гринтех рассказал о ключевых вызовах внедрения ERP и роли качественных данных 1
27.11.2025 Антон Шмаков, «Группа Астра»: Рынок ПАКов отражает ситуацию в отечественной ИТ-отрасли 1
17.11.2025 Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ 1
07.11.2025 Шохрух Кодиров, веб-разработчик: Если данные не в реальном времени — бизнес уже проигрывает 1
30.10.2025 Российские средства резервного копирования превращаются в платформы обеспечения киберустойчивости 1
13.10.2025 Облачная страховка: почему резервное копирование стало необходимостью? 1
23.09.2025 Эксперты vStack протестировали стабильность HCP при критических сбоях оборудования 1
23.09.2025 Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать 1
13.08.2025 Киберустойчивость в эпоху разрушительных атак: как защитить и восстановить критически важные данные 1
01.08.2025 «Роскадастр» закупает отечественного ПО для виртуализации MS SQL, Oracle и PostgreSQL 1
30.07.2025 В Хайстекс Акура появилась функция Double Storage: резервные копии теперь можно хранить сразу в двух типах хранилищ 1
14.07.2025 Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представила интеллектуальный сервис нормализации НСИ для корпоративных систем 1
14.07.2025 «Аэродиск» и «РуБэкап» подтвердили совместимость решений для бэкапа данных с СХД «Аэродиск Engine AQ» 1
03.06.2025 Atlas выходит на новый уровень доступности данных: в СХД появилась синхронная репликация 1

Публикаций - 251, упоминаний - 288

СХД и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 61
Dell EMC 5180 38
NetApp - Network Appliance 667 29
Microsoft Corporation 25775 28
Oracle Corporation 7074 25
HP Inc. 5883 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 18
Cisco Systems 5372 17
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 17
SAS Institute 1082 17
Intel Corporation 12811 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 13
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 13
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
Commvault 187 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
SAP SE 5601 10
Veeam Software 345 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 380 10
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 9
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 9
Hitachi - Хитачи 1501 9
9594 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Citrix Systems 868 7
Red Hat 1378 7
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 7
Google LLC 12688 7
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
Huawei 4676 6
Fujitsu 2105 6
Крок - Croc 1964 6
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 6
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 419 6
Ростелеком 10948 5
Nutanix 114 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Шереметьево Хэндлинг 50 1
Автомир ГК 43 1
Новосибирский муниципальный банк - НМБ КБ 12 1
Разгуляй 40 1
Лаборатория карьеры Алёны Владимирской 1 1
King Price Insurance 1 1
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт - НСРЗ - Новороссийский судоремонтный завод - Флот НМТП - НЛЭ - Новорослесэкспорт - ИПП - Балтийская Стивидорная Компания - СФП 20 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
ГМС Группа - ГМС ИПГ - НефтеМаш ГМС 5 1
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Альфа-Банк 1979 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Volvo Cars 262 1
Татнефть 243 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 23 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 158
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 139
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 135
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 118
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 114
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 95
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 85
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 72
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 67
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 63
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 62
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 58
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 56
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 388 50
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 49
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 48
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 43
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 43
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 42
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 38
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 37
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 34
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 34
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 271 29
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 29
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 28
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 28
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1109 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 27
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 27
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 27
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 26
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 26
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 23
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1114 23
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 23
Microsoft Windows 16882 41
Linux OS 11533 38
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 37
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 22
Broadcom - VMware vSphere 614 21
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 20
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint - Symantec Granular Recovery Technology 126 19
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 19
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 17
Intel x86 - архитектура процессора 2151 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 15
Apple iPhone 6 4861 14
Microsoft Azure 1526 13
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 12
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 11
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 104 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 11
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 10
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 10
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 9
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 9
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 9
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 9
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 8
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 8
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 8
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 8
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 8
HPE 3PAR 105 8
Oracle - Sun ZFS - Файловая система для операционной системы Solaris 73 8
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 8
NetApp ONTAP 69 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 7
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 7
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 7
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 32 7
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 7
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 7
Володкович Вячеслав 104 9
Кузнецов Андрей 115 6
Логвиненко Владислав 7 4
Бочарникова Татьяна 83 3
Ройфман Роман 16 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Rogers Patrick - Роджерс Патрик 10 2
Фильченков Александр 40 2
Nikzad Mike - Никзад Майк 3 2
Борняков Илья 52 2
Walia Amit - Валиа Амит 8 2
Рустамов Рустам 548 2
Сотин Денис 216 2
Панченко Иван 197 2
Burgener Eric - Бюргенер Эрик 12 2
Сысоев Александр 50 2
Зубарев Максим 13 2
Пухов Евгений 12 2
Серова Елена 320 2
Weng Peggy - Венг Пегги 4 2
Lu Derren - Лу Деррен 4 2
Liu Jia-Yu - Лю Цзяюй 5 2
Колганов Владимир 13 2
Квашук Сергей 14 2
Макаров Станислав 118 2
Корнетов Игорь 9 2
Карпицкий Олег 84 2
Тесленко Павел 9 2
Буш Сергей 15 2
Вересов Андрей 5 2
Li Yanbing - Ли Янбинг 3 2
Литвинов Егор 18 2
Харыбин Роман 7 2
Nimergood Ralph - Нимергуд Ральф 3 1
Сгибнева Ольга 8 1
Ульрих Николай 8 1
Conley Mark - Конли Марк 1 1
Изотов Егор 1 1
Долгов Александр 44 1
Сергеева Наталья 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 125
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Европа 24964 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Азия - Азиатский регион 5920 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 6
Япония 13807 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 4
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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