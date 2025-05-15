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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174607
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Харыбин Роман


УПОМИНАНИЯ


15.05.2025 Каждая третья крупная компания использует российские СХД 1
10.08.2022 Исследование CNews Analytics: российские компании меняют стратегию хранения данных 1
27.07.2022 Крупный российский бизнес не планирует переход на импортонезависимые системы хранения данных, но настроен на их оптимизацию, использование параллельного импорта и облаков 1
07.08.2020 Эксабайт данных APTARE™ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Харыбин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1147 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5018 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 643 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 327 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Татнефть 229 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9626 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5909 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4024 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21744 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 818 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12970 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3006 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20497 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11349 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10254 1
Швейцарский нож - многофункциональный складной нож - Swiss knife - Swiss made 36 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7522 1
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 420 1
ОТиПБ - ОТиПрБ - ООТПБиЭ - технологии охрана труда и промышленной и экологической безопасности - Vision Zero - Нулевой травматизм - безопасность, культура труда и благополучие работников на всех уровнях производства - ISO 45001 191 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 809 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24721 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 313 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1019 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 210 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2076 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1595 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2761 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 215 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
OpenStack 506 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1944 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4857 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1303 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16313 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5868 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6838 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 624 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13680 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10585 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5287 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 596 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 206 2
Veritas Aptare IT Analytics 6 1
Apple iPhone 6 4863 1
Тесленко Павел 6 2
Калинин Александр 165 1
Емекеев Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148376 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14235 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17418 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52538 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5908 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49077 2
Импортозамещение - параллельный импорт 512 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1263 2
Энергетика - Energy - Energetically 5213 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2513 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1722 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14041 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 649 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6384 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24710 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2795 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2507 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 2
Fortune Global 100 140 1
IDC - International Data Corporation 4917 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359138, в очереди разбора - 756651.
Создано именных указателей - 174607.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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