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Харыбин Роман
УПОМИНАНИЯ
Харыбин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
|Татнефть 229 1
|Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
|СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 206 2
|Veritas Aptare IT Analytics 6 1
|Apple iPhone 6 4863 1
|Тесленко Павел 6 2
|Калинин Александр 165 1
|Емекеев Александр 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11297 2
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8198 2
|Fortune Global 100 140 1
|IDC - International Data Corporation 4917 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3288 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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