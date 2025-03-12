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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170583
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Тесленко Павел


12.03.2025 Крупные банки планируют довести долю импортозамещения до 85–90% к 2027 г. 1
14.09.2022 «Инфосистемы джет» локализует ИТ-инфраструктуру зарубежных компаний 1
10.08.2022 Исследование CNews Analytics: российские компании меняют стратегию хранения данных 1
27.07.2022 Крупный российский бизнес не планирует переход на импортонезависимые системы хранения данных, но настроен на их оптимизацию, использование параллельного импорта и облаков 1
14.03.2022 Как будут развиваться цифровые сервисы банков 2
04.10.2021 В «Инфосистемы джет» перезапустили услугу ИТ-аудита, фокусируясь на приоритетах для бизнеса 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Тесленко Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1140 5
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 27 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3983 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 253 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4939 1
Diasoft - Диасофт 893 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 636 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
ВОЭК - Вологдаоблэнерго - Вологодская областная энергетическая компания 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 1
Ингосстрах СПАО 422 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
Ингосстрах Инвестиции 19 1
Татнефть 227 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 212 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Газпром добыча Уренгой - Ачимгаз 6 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2916 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4819 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51350 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13373 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11161 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5129 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 811 3
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 306 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7506 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13943 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9478 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1297 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5823 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6678 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15881 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12769 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2971 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10353 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5781 2
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 308 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 204 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12645 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 783 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12673 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11270 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4538 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8149 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9246 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24668 1
DevOps - Development и Operations 901 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 638 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1911 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3951 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6879 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24370 1
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 147 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1224 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2488 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 199 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5287 1
Apple iOS 7867 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 772 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 331 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 676 1
Artsofte - Abanking Digital Office 5 1
Харыбин Роман 3 2
Наранович Дмитрий 2 1
Шахлевич Антон 4 1
Кабаков Ярослав 60 1
Копысов Виталий 63 1
Черненко Андрей 69 1
Батай Илья 55 1
Адеев Николай 14 1
Лагунов Андрей 43 1
Старов Дмитрий 5 1
Михеева Нина 8 1
Емекеев Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14167 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43532 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17198 1
Европа 21832 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5814 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13736 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1235 2
Импортозамещение - параллельный импорт 495 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2180 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2422 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 642 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5888 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24341 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6206 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 426 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6017 1
Аудит - аудиторский услуги 2710 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16463 1
Философия - Philosophy 450 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6018 1
Энергетика - Energy - Energetically 5147 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 611 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7899 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6770 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 639 1
Паспорт - Паспортные данные 2536 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1665 1
Образование в России 2227 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 325 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 708 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 383 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 579 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8165 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346181, в очереди разбора - 764505.
Создано именных указателей - 170583.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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