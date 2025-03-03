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Куць Василий
Куць Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|К2Тех 137 2
|К2Тех - К2 Кибербезопасность 24 2
|K2 - К2РУ - SourceCode 90 1
|IBM - International Business Machines Corp 9450 1
|Омехин Илья 6 1
|Католик Вадим 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
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