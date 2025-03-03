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Куць Василий


03.03.2025 Исследование К2 Cloud: Импортозамещение, нехватка кадров и безопасность – главные вызовы ИТ-рынка в 2025 году 1
25.04.2024 «К2 Кибербезопасность» помогла крупному банку определить уровень защищенности от угроз ИБ 1
28.09.2023 «К2тех» заместил платформу IBM на шину собственной разработки для международного банка 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Куць Василий и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех 137 2
К2Тех - К2 Кибербезопасность 24 2
K2 - К2РУ - SourceCode 90 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4801 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27908 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66923 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11147 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10177 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 263 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51147 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2245 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21340 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5323 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 658 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6217 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 658 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19714 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10319 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7482 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29938 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24321 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2690 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13311 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4769 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 287 1
RockITSoft - Roc Integration 7 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4528 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 117 1
Oracle Java - язык программирования 3096 1
Docker - Платформа распределённых приложений 341 1
Apache ActiveMQ 30 1
Омехин Илья 6 1
Католик Вадим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145709 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8601 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2403 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3223 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14529 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13689 1
Blacklist - Чёрный список 623 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
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