Crosstech Cross Technologies Кросс Технолоджис

Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис

Cross Technologies — это интегратор решений в области информационной безопасности. Компания осуществляет системную интеграцию в области ИТ и ИБ, разрабатывает комплексные решения по автоматизации технологических и бизнес-процессов, включая проектирование ЦОДов, сетей передачи данных, информационно-вычислительных комплексов, а также предлагает услуги по контролю и защите конфиденциальной информации

СОБЫТИЯ

book@cnews.ru


21.07.2025 Количество запросов на оценку безопасности Linux выросло на 22% за первые шесть месяцев года

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» фиксирует значительный рост запросов со стороны компаний на оценку безопас
16.07.2025 «Кросс технолоджис» внедрила систему защиты персональных данных в крупной энергетической компании

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис« завершил проект по созданию комплексной системы защиты персональных данных (ПДн) при их обработке в информационных системах одного из крупнейших российских интеграторов в обл
25.06.2025 Спрос крупного бизнеса на тестирование на проникновение вырос на 55% за первые 5 месяцев года

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» зафиксировал значительный рост спроса на проекты тестирования организаций на проникновение с помощью «белых хакеров» (пентест). За первые пять месяцев 2025 г. число таких про
28.05.2025 «Кросс технолоджис» и Axel Pro обеспечат бизнес отечественными NAC-решениями 

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и продуктовая студия Axel Pro объявили о заключении стратегического партнерского соглашения. Соглашение направлено на усиление качества клиентской поддержки и сервисного обсл
15.05.2025 «Кросс технолоджис» запустила калькулятор расчета финансовых потерь при утечке персональных данных

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» разработал калькулятор, который рассчитывает возможные финансовые потери, которые понесет компания, допустившая утечку персональных данных. За утечки, о которых станет извест
28.04.2025 «Кросс технолоджис» модернизирует систему сертифицированных защищенных каналов связи в «Вымпелком»

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» модернизирует систему сертифицированных защищенных каналов связи (СЗКС) в ПАО «ВымпелКом» и обеспечивает поддержку ее работоспособности. Система соответствует требованиям фед
04.04.2025 «Кросс технолоджис» завершила внедрение системы защиты и безопасности цифровых активов в «Сбер А»

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» завершил внедрение системы для обеспечения многоуровневой защиты и безопасности информационных активов электронной торговой площадки «Сбер А» (входит в состав Сбербанка). ЭТП
05.02.2025 «Флант» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес решениями для безопасной ИТ-инфраструктуры

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и компания «Флант», участник российского рынка разработки open source решений заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудничества станет обеспечение российского б
24.12.2024 «Кросс технолоджис» ускорила бизнес-процессы с помощью сервисов «Контура»

щиту данных пользователей, «Толк» — непрерывность онлайн-коммуникаций в группе компаний. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Когда начались сложности с доступом к зарубежным продуктам, в «Кросс технолоджис» задумались о переходе на российские сервисы — искали альтернативы сразу нескольким программам. Чтобы защитить данные пользователей, подключили двухфакторную аутентификацию дл
24.12.2024 Рост выручки на 70%, 13 новых вендоров и DRP-сервис: ГК «Кросс технолоджис» подвела итоги года

Группа компаний «Кросс технолоджис», в которую входит интегратор решений и поставщик сервисов для информационн
03.12.2024 «Кросс технолоджис» и «Лаборатория Числитель» заключили соглашение о сотрудничестве

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» заключили соглашение о сотрудничестве. Главной задачей партнерства станет обеспечение российского бизнеса надеж
19.11.2024 Сеть ресторанов Rostic’s внедрила российскую ITSM-cистему SimpleOne

истемы для автоматизации ИТ-процессов SimpleOne. Внедрение и настройку системы провела компания АО «Кросс технолоджис». Новая платформа обеспечивает оптимизацию процессов и повышение эффективно
11.11.2024 «Кросс технолоджис»: как киберпреступники будут обманывать россиян во время распродаж

Российская компания «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис»), оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, с помощью своего нового

17.10.2024 ОКБ САПР и «Кросс технолоджис» обеспечат компании российскими ПАК для защиты информации  

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и компания разработчик программно-аппаратных средств защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа ОКБ САПР заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудн
02.10.2024 «Кросс технолоджис» и EvaTeam заключили договор о партнерстве

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и EvaTeam, компания разработчик комплексных решений для организации работы команд, заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудничества станет обеспечение российск
24.09.2024 MAS Platform и «Кросс технолоджис» помогут российским компаниям контролировать цифровой путь документов

Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и разработчик программного обеспечения MAS Platform заключили соглашение о сотрудничестве. Главной задачей партнерства станет обеспечение российского бизнеса надежным и безоп
17.09.2024 AppSec Solutions и «Кросс технолоджис» стали партнерами в безопасной разработке

AppSec Solutions, российский разработчик DevSecOps-решений и интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» заключили партнерское соглашение. Главная задача сотрудничества – предложить российскому бизнесу продукты для безопасной разработки программного обеспечения. Об этом CNews со
09.09.2024 Выручка ГК «Кросс технолоджис» увеличилась на 119% в первом полугодии 2024 года

Группа компаний «Кросс технолоджис» объявляет финансовые результаты по РСБУ за первое полугодие 2024 г. Выручк
05.08.2024 «Цифровые решения» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес российским оборудованием для информационной безопасности

ль сетевого оборудования для информационной безопасности «Цифровые решения» и системный интегратор «Кросс технолоджис» заключили соглашение о сотрудничестве. Главной задачей партнерства станет

06.06.2024 «СКБ Контур» и «Кросс Технолоджис» модернизируют цифровую инфраструктуру для противодействия киберугрозам ​

Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и генеральный директор «Кросс технолоджис» Евгений Чугунов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Партнеры договорились, что будут развивать совместные проекты в обла
04.10.2023 «Кросс технолоджис» и «Гринатом простые решения» в сентябре подписали соглашение о партнерстве

«Кросс технолоджис» и «Гринатом простые решения» в сентябре подписали соглашение о партнерстве. В рамках него система управления конфигурациями «Атом.порт» включена в портфель решений «Кросс

03.07.2023 «Кросс технолоджис» добавила RedCheck в портфель продуктов

Системный интегратор «Кросс технолоджис» и разработчик решений «Алтэкс-софт» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого специалисты интегратора будут использовать в решениях для клиентов сканер безопаснос
10.04.2023 «Кросс технолоджис» стала сервисным партнером «Кода безопасности»

Системный интегратор «Кросс технолоджис» получил сертификат, подтверждающий статус сервисного партнера компании «Код безопасности» по АПКШ «Континент». «Континент» — это централизованный комплекс для защиты сетевой

17.03.2023 «Кросс технолоджис» открыла сервисную компанию ESA PRO

Группа компаний «Кросс технолоджис» запустила направление, специализирующееся на сервисных ИТ- и ИБ-услугах. ESA PRO оказывает комплексные услуги ИТ- и ИБ-аутсорсинга, а также сервис технической поддержки инфор
13.03.2023 «Кросс технолоджис» усилил портфель решений с помощью Phishman

«Кросс технолоджис» и Phishman объединяют усилия для повышения уровня осведомленности сотрудников российских компаний в области кибербезопасности. «Кросс технолоджис» будут внедрять систе
06.10.2022 «Кросс технолоджис» провела ребрендинг

Компания «Кросс технолоджис» поменяла визуальную экосистему – изменился логотип, цветовая гамма и другие материалы бренда, сообщили CNews представители компании. «"Кросс технолоджис" теперь выгляд
09.06.2022 Лев Фисенко назначен исполнительным директором Cross Technologies

Российский интегратор решений по информационной безопасности Cross Technologies объявляет о назначении Льва Фисенко на должность исполнительного директора. Лев Фисенко присоединился к команде 12 мая 2022 г., на новом месте он будет заниматься подготовкой
11.05.2022 Сергей Кобзев назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Cross Technologies

Российский разработчик и дистрибьютор решений по информационной безопасности Cross Technologies объявляет о назначении Сергея Кобзева на должность заместителя генерального директора по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти. Об этом CNews сообщили
27.04.2022 Cross Technologies объявила о стратегическом партнерстве c компанией «Атом безопасность»

Системный интегратор решений информационной безопасности Cross Technologies («Кросс технолоджис») подписал соглашение о стратегическом партнерстве с российским разработчик
07.04.2022 Cross Technologies объявила о сотрудничестве с «Индид»

Cross Technologies и «Индид» заключили партнерское соглашение. Российский разработчик и дистрибьютор решений по информационной безопасности Cross Technologies расширит портфель предлагаемых решений продуктами, разработанными российским вендором программного обеспечения «Индид». Так, Cross Technologies будет предлагать Indeed
29.03.2022 В Cross Technologies назначен коммерческий директор

Российский разработчик и дистрибьютор решений по информационной безопасности Cross Technologies объявил о назначении Юрия Малкина на должность коммерческого директора компании. В должность Юрий вступил в феврале 2022 г. На новой позиции в компании Юрий будет заниматься

27.08.2021 Выручка Cross Technologies выросла на 8,4% с 2019 по 2020 годы

Российская группа компаний Cross Technologies отметила своё десятилетие на рынке. Компания подвела итоги в рамках мероприятия: в 3,5 раза выросло количество сотрудников; на 8,4% выросла выручка с 2019 по 2020 годы. За 10
17.03.2021 В Cross Technologies назначен заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками

лиентами компании. Огромный опыт работы Андрея с ключевыми заказчиками на рынке информационной безопасности позволит нам добиться запланированных результатов», — отметил генеральный директор компании Cross Technologies Евгений Чугунов. Воробьев работает на ИТ-рынке более 14 лет. До назначения на текущую должность отвечал за продажи в различные сектора экономики, в государственных и коммерче
10.03.2021 Cross Technologies обеспечит безопасный доступ к облакам

блако. Данное решение позволит обеспечить безопасность удаленного доступа независимо от того, где находится пользователь, где запущено приложение или находится ресурс», - отметил генеральный директор Cross Technologies Евгений Чугунов. «Компания Ivanti (подразделение Pulse Secure) уже несколько лет специализируется на решениях для предоставления безопасного доступа к ресурсам и приложениям,

