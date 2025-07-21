Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис

Количество запросов на оценку безопасности Linux выросло на 22% за первые шесть месяцев года Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» фиксирует значительный рост запросов со стороны компаний на оценку безопас

«Кросс технолоджис» внедрила систему защиты персональных данных в крупной энергетической компании Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис« завершил проект по созданию комплексной системы защиты персональных данных (ПДн) при их обработке в информационных системах одного из крупнейших российских интеграторов в обл

Спрос крупного бизнеса на тестирование на проникновение вырос на 55% за первые 5 месяцев года Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» зафиксировал значительный рост спроса на проекты тестирования организаций на проникновение с помощью «белых хакеров» (пентест). За первые пять месяцев 2025 г. число таких про

«Кросс технолоджис» и Axel Pro обеспечат бизнес отечественными NAC-решениями Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и продуктовая студия Axel Pro объявили о заключении стратегического партнерского соглашения. Соглашение направлено на усиление качества клиентской поддержки и сервисного обсл

«Кросс технолоджис» запустила калькулятор расчета финансовых потерь при утечке персональных данных Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» разработал калькулятор, который рассчитывает возможные финансовые потери, которые понесет компания, допустившая утечку персональных данных. За утечки, о которых станет извест

«Кросс технолоджис» модернизирует систему сертифицированных защищенных каналов связи в «Вымпелком» Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» модернизирует систему сертифицированных защищенных каналов связи (СЗКС) в ПАО «ВымпелКом» и обеспечивает поддержку ее работоспособности. Система соответствует требованиям фед

«Кросс технолоджис» завершила внедрение системы защиты и безопасности цифровых активов в «Сбер А» Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» завершил внедрение системы для обеспечения многоуровневой защиты и безопасности информационных активов электронной торговой площадки «Сбер А» (входит в состав Сбербанка). ЭТП

«Флант» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес решениями для безопасной ИТ-инфраструктуры Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и компания «Флант», участник российского рынка разработки open source решений заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудничества станет обеспечение российского б

«Кросс технолоджис» ускорила бизнес-процессы с помощью сервисов «Контура» щиту данных пользователей, «Толк» — непрерывность онлайн-коммуникаций в группе компаний. Об этом CNews сообщили представители «Контура». Когда начались сложности с доступом к зарубежным продуктам, в «Кросс технолоджис» задумались о переходе на российские сервисы — искали альтернативы сразу нескольким программам. Чтобы защитить данные пользователей, подключили двухфакторную аутентификацию дл

Рост выручки на 70%, 13 новых вендоров и DRP-сервис: ГК «Кросс технолоджис» подвела итоги года Группа компаний «Кросс технолоджис», в которую входит интегратор решений и поставщик сервисов для информационн

«Кросс технолоджис» и «Лаборатория Числитель» заключили соглашение о сотрудничестве Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и разработчик программного обеспечения «Лаборатория числитель» заключили соглашение о сотрудничестве. Главной задачей партнерства станет обеспечение российского бизнеса надеж

Сеть ресторанов Rostic’s внедрила российскую ITSM-cистему SimpleOne истемы для автоматизации ИТ-процессов SimpleOne. Внедрение и настройку системы провела компания АО «Кросс технолоджис». Новая платформа обеспечивает оптимизацию процессов и повышение эффективно

«Кросс технолоджис»: как киберпреступники будут обманывать россиян во время распродаж Российская компания «ЕСА ПРО» (входит в ГК «Кросс технолоджис»), оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, с помощью своего нового

ОКБ САПР и «Кросс технолоджис» обеспечат компании российскими ПАК для защиты информации Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и компания разработчик программно-аппаратных средств защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа ОКБ САПР заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудн

«Кросс технолоджис» и EvaTeam заключили договор о партнерстве Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и EvaTeam, компания разработчик комплексных решений для организации работы команд, заключили договор о партнерстве. Главной задачей сотрудничества станет обеспечение российск

MAS Platform и «Кросс технолоджис» помогут российским компаниям контролировать цифровой путь документов Интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и разработчик программного обеспечения MAS Platform заключили соглашение о сотрудничестве. Главной задачей партнерства станет обеспечение российского бизнеса надежным и безоп

AppSec Solutions и «Кросс технолоджис» стали партнерами в безопасной разработке AppSec Solutions, российский разработчик DevSecOps-решений и интегратор решений и поставщик сервисов для информационной безопасности «Кросс технолоджис» заключили партнерское соглашение. Главная задача сотрудничества – предложить российскому бизнесу продукты для безопасной разработки программного обеспечения. Об этом CNews со

Выручка ГК «Кросс технолоджис» увеличилась на 119% в первом полугодии 2024 года Группа компаний «Кросс технолоджис» объявляет финансовые результаты по РСБУ за первое полугодие 2024 г. Выручк

«Цифровые решения» и «Кросс технолоджис» обеспечат бизнес российским оборудованием для информационной безопасности ль сетевого оборудования для информационной безопасности «Цифровые решения» и системный интегратор «Кросс технолоджис» заключили соглашение о сотрудничестве. Главной задачей партнерства станет

«СКБ Контур» и «Кросс Технолоджис» модернизируют цифровую инфраструктуру для противодействия киберугрозам ​ Генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и генеральный директор «Кросс технолоджис» Евгений Чугунов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур». Партнеры договорились, что будут развивать совместные проекты в обла

«Кросс технолоджис» и «Гринатом простые решения» в сентябре подписали соглашение о партнерстве «Кросс технолоджис» и «Гринатом простые решения» в сентябре подписали соглашение о партнерстве. В рамках него система управления конфигурациями «Атом.порт» включена в портфель решений «Кросс

«Кросс технолоджис» добавила RedCheck в портфель продуктов Системный интегратор «Кросс технолоджис» и разработчик решений «Алтэкс-софт» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого специалисты интегратора будут использовать в решениях для клиентов сканер безопаснос

«Кросс технолоджис» стала сервисным партнером «Кода безопасности» Системный интегратор «Кросс технолоджис» получил сертификат, подтверждающий статус сервисного партнера компании «Код безопасности» по АПКШ «Континент». «Континент» — это централизованный комплекс для защиты сетевой

«Кросс технолоджис» открыла сервисную компанию ESA PRO Группа компаний «Кросс технолоджис» запустила направление, специализирующееся на сервисных ИТ- и ИБ-услугах. ESA PRO оказывает комплексные услуги ИТ- и ИБ-аутсорсинга, а также сервис технической поддержки инфор

«Кросс технолоджис» усилил портфель решений с помощью Phishman «Кросс технолоджис» и Phishman объединяют усилия для повышения уровня осведомленности сотрудников российских компаний в области кибербезопасности. «Кросс технолоджис» будут внедрять систе

«Кросс технолоджис» провела ребрендинг Компания «Кросс технолоджис» поменяла визуальную экосистему – изменился логотип, цветовая гамма и другие материалы бренда, сообщили CNews представители компании. «"Кросс технолоджис" теперь выгляд

Лев Фисенко назначен исполнительным директором Cross Technologies Российский интегратор решений по информационной безопасности Cross Technologies объявляет о назначении Льва Фисенко на должность исполнительного директора. Лев Фисенко присоединился к команде 12 мая 2022 г., на новом месте он будет заниматься подготовкой

Сергей Кобзев назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Cross Technologies Российский разработчик и дистрибьютор решений по информационной безопасности Cross Technologies объявляет о назначении Сергея Кобзева на должность заместителя генерального директора по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти. Об этом CNews сообщили

Cross Technologies объявила о стратегическом партнерстве c компанией «Атом безопасность» Системный интегратор решений информационной безопасности Cross Technologies («Кросс технолоджис») подписал соглашение о стратегическом партнерстве с российским разработчик

Cross Technologies объявила о сотрудничестве с «Индид» Cross Technologies и «Индид» заключили партнерское соглашение. Российский разработчик и дистрибьютор решений по информационной безопасности Cross Technologies расширит портфель предлагаемых решений продуктами, разработанными российским вендором программного обеспечения «Индид». Так, Cross Technologies будет предлагать Indeed

В Cross Technologies назначен коммерческий директор Российский разработчик и дистрибьютор решений по информационной безопасности Cross Technologies объявил о назначении Юрия Малкина на должность коммерческого директора компании. В должность Юрий вступил в феврале 2022 г. На новой позиции в компании Юрий будет заниматься

Выручка Cross Technologies выросла на 8,4% с 2019 по 2020 годы Российская группа компаний Cross Technologies отметила своё десятилетие на рынке. Компания подвела итоги в рамках мероприятия: в 3,5 раза выросло количество сотрудников; на 8,4% выросла выручка с 2019 по 2020 годы. За 10

В Cross Technologies назначен заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками лиентами компании. Огромный опыт работы Андрея с ключевыми заказчиками на рынке информационной безопасности позволит нам добиться запланированных результатов», — отметил генеральный директор компании Cross Technologies Евгений Чугунов. Воробьев работает на ИТ-рынке более 14 лет. До назначения на текущую должность отвечал за продажи в различные сектора экономики, в государственных и коммерче