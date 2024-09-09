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Выручка ГК «Кросс технолоджис» увеличилась на 46% в первом полугодии 2024 года

Группа компаний «Кросс технолоджис» объявляет финансовые результаты по РСБУ за первое полугодие 2024 г. Выручка компании увеличилась на 46% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Кросс технолоджис».

ГК «Кросс технолоджис» включает несколько компаний, в том числе, системного интегратора решений для информационной безопасности «Кросс технолоджис» и компанию «ЕСА ПРО», оказывающую сервисные услуги в области ИТ и ИБ.

В первом полугодии 2024 г. консолидированная выручка группы компаний составила 2,8 млрд руб. В аналогичном периоде 2023 г. эта цифра составляла 1,28 млрд руб. Основной рост обеспечивается как за счет продажи и внедрения программных и аппаратных ИБ-продуктов российских разработчиков и оказание ИБ-услуг, так и за счет расширения отраслевого портфеля проектов, в частности в промышленном секторе и в компаниях ТЭК.

Количество долгосрочных инфраструктурных проектов в крупных компаниях увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Общий рост выручки по итогам 2024 г. по оценке компании может превысить 20% от показателей 2023 г.

В 2024 г. «Кросс технолоджис» будет развивать несколько новых направлений работы, в том числе предоставление компаниям внешнего SOC (Security Operation Center), актуальность которого возрастает ввиду усиления натиска со стороны киберпреступников и сохраняющегося дефицита опытных специалистов в области информационной безопасности. Также многие компании обращают особое внимание на усиления защиты гибридных и мультиоблачных сред.

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Стабильно растет и портфель компаний-партнеров и вендоров, чьи продукты и разработки компания предлагает заказчикам. Всего компания работает с 80 поставщиками ИБ-решений, а за первое полугодие заключены договоры с шестью новыми вендорами.

Штат компании также продолжает стабильно расти: за первую половину 2024 г. численность увеличилась на 25% (со 160 человек в январе 2024 г. до 200 в начале сентября 2024 г.). Значительно расширен штат технического дивизиона (на 48%) за счет департамента проектирования и внедрения и увеличения команды пентеста.

«В прошлом году выручка топ-100 российских ИБ-компаний увеличилась на 40%, и я уверен, что в этом году рекорд будет побит. На эту динамику влияют несколько обстоятельств: новые законодательные требования к компаниям, постепенное исчезновение иностранных поставщиков ИБ-решений и увеличение количества и интенсивности кибератак на российские компании инфраструктуру. Сейчас у “Кросс технолоджис” в работе несколько крупных проектов по замене иностранных межсетевых экранов на аналогичные российские решения: в этом направлении работаем с важнейшими для российской экономики компаниями. Расширяем портфель вендоров, чтобы охватить больше направлений бизнеса и укрепляем наше сервисное направление, чтобы обеспечить бизнесу защиту от киберугроз в формате 360», – сказал исполнительный директор «Кросс технолоджис» Лев Фисенко.

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