В крупном поставщике ПО для проектирования чипов грядут массовые увольнения. Виноваты кризис в Intel и антикитайские санкции США

Synopsys в беде

Крупный американский разработчик инструментов автоматизированного проектирования электронных устройств (EDA) Synopsys продолжает испытывать серьезные трудности, даже несмотря на отмену ограничений на экспорт ее продукции в Китай. По данных Investing.com, компания планирует провести крупное сокращение сотрудников в 2026 г.

Слабые финансовые показатели по итогам III квартала 2025 финансового года Synopsys обусловлены замедлением роста в сегменте интеллектуальной собственности для разработки электроники (Design IP) и сложностями, с которыми столкнулся один из крупных клиентов компании из числа контрактных производителей чипов, пишет TrendForce со ссылкой на Reuters и Bloomberg.

По словам Сассина Гази (Sassine Ghazi), генерального директора Synopsys, два этих фактора способствовали тому, что финансовые показатели в III квартале оказались хуже спрогнозированных аналитиками и, вероятно, негативно скажутся на таковых в следующем, IV квартале 2025 финансового года.

Грядут массовые увольнения

В ходе оглашения финансовых итогов III квартала Synopsys объявила о намерении провести сокращение штата в течение 2026 финансового года. В результате, как ожидается, работу потеряет около 10% от совокупной численности сотрудников компании.

Сокращение проводится на фоне интеграции в структуру Synopsys компании в сфере программной инженерии Ansys. Сделка по поглощению Ansys стоимостью $35 млрд была заключена в январе 2024 г. и закрыта в июле 2025 г.

Тем не менее, как отмечает TrendForce, массовые увольнения в Synopsys были запланированы до закрытия сделки по покупке Ansys. К выводу об их необходимости и целесообразности руководство компании пришло по результатам стратегического анализа текущей структуры управления, бизнес-процессов, применяемых систем и влияния инструментов на основе алгоритмов искусственного интеллекта, внедренных в Synopsys за последние два года.

Квартальные финансовые показатели

По итогам III квартала 2025 г. финансового года (для Synopsys завершился 31 июля 2025 г.) выручка Synopsys составила $1,74 млрд, тогда как аналитики прогнозировали данный показатель на уровне $1,77 млрд.

С учетом скорректированных данных прибыль компании составила $3,39 на акцию вместо $3,74, спрогнозированных экспертами.

В текущем квартале Synopsys рассчитывает на выручку в диапазоне $2,23-2,26 млрд.

Загадочный клиент, который «подставил» Synopsys

По информации Reuters, Synopsys крупно вложилась в разработку инструментов для крупного производителя чипов, ожидая возврата инвестиций уже во второй половине 2025 г. Однако этот заказчик, которого компания не называет, якобы отказался от сделки в силу ряда причин, связанных с ситуацией на рынке и взаимоотношениями с клиентами.

Со слов Гази, результаты IV квартала во многом будут зависеть от того, как именно этот заказчик распорядится уже разработанной для него технологией – станет ли он ее выкупать, и если решится на это, то в какие сроки.

В числе партнеров Synopsys такие полупроводниковые гиганты как Nvidia, Qualcomm и Intel. Первые два являются fabless-компаниями, то есть собственными производственными мощностями не располагают. У Intel же контрактное подразделение имеется, и компания как раз испытывает существенные проблемы – как в плане освоения передовых технологий, так и финансового характера.

В июле 2025 г. CNews писал, что Intel может отказаться от перехода на техпроцесс 18А, который до сих пор толком не освоен, хотя был анонсирован около года назад. В Intel планировали использовать техпроцесс 18А исключительно в продуктах собственной разработки, а 14А – предлагать сторонним компаниям.

Китайский фактор

В конце мая 2025 г. США ограничили поставки EDA-инструментов, химикатов и авиационных запчастей в Китай. Минторг разослал компаниям, в числе которых была и Synopsys, предупреждения о необходимости остановить отгрузки в этом направлении без лицензии и принялась отзывать некоторые из ранее выданных разрешений на экспорт продукции в КНР. Однако уже в июле 2025 г. эти ограничения были отменены.

Несмотря на то, что запрет действовал всего шесть недель, его последствия оказались далеко идущими, отмечают в Synopsys. В этот период клиенты проявляли максимальную осторожность при заключении многолетних соглашений. Таким образом, негативный эффект от введения краткосрочных ограничений для бизнеса Synopsys ощущался и после их отмены.

Согласно отчету по форме 10-Q, поданному Synopsys в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) на долю китайских компаний пришлось 14,2% от совокупных продаж разработчика EDA-инструментов в III квартале. КНР второй по величине после США (46% выручки от совокупной) рынок сбыта для американской компании.