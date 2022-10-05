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ANSYS
СОБЫТИЯ
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|05.10.2022
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Российский интегратор разрабатывает САПР, которая заменит системы Siemens и Ansys
ns PLM. Новый отдел «Т1» займется разработкой продукта класса CAE (Computed Aided Engineering) для автоматизации инженерных расчетов. Продукт «Т1» может заменить такие решения зарубежных вендоров как Ansys, Simcenter Star-CCM+, Simcenter 3D и Simcenter FLOEFD (Siemens PLM). В «Т1» рассматривают возможность воспользоваться грантовой поддержкой Российского фонда развития информационных технол
|06.12.2021
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«Кадфем си-ай-эс» представила новую технологию трехмерной параметрической оптимизации
«Кадфем си-ай-эс», дистрибьютор систем компьютерного инженерного анализа и партнер Ansys, представила новую комплексную технологию для автоматизированной аэро- и гидродинамической оптимизации формы изделий. Решение разработано на основе программного обеспечения Ansys и
|20.07.2021
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Доступна новая версия решений Ansys 2021 R2
«Кадфем Си-Ай-Эс», партнер Ansys, сообщает о выходе новой версии программных продуктов Ansys 2021 R2. Она позволит расширить возможности моделирования, интенсивнее развивать инновации и повысить эффективность всех
|16.07.2020
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Ansys представила Ansys 2020 версии R2
«КАДФЕМ Си-Ай-Эс», партнер Ansys, сообщила о выходе новой версии Ansys 2020 R2. Она значительно улучшает программные продукты Ansys для численного моделирования следующего поколения, ресурсы для высокопроиз
|15.01.2020
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ANSYS и Blackberry буду совместно развивать ОС BlackBerry QNX
BlackBerry Limited и ANSYS объявили о поддержке BlackBerry QNX, операционной системы реального времени (Real Time
|17.12.2019
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ANSYS расширит возможности Microsoft Azure Digital Twins
ANSYS и Microsoft объявили о разработке расширения Microsoft Azure Digital Twins – специализированной службы для разработки расширенных решений пространственной аналитики интернета вещей, с помощью ANSYS Twin Builder. Это позволит клиентам компаний значительно улучшить производственные процессы. Сотрудничество даст возможность более точно прогнозировать будущую производительность объекта,
|28.11.2019
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Ansys и Rockwell Automation объявили о стратегическом партнерстве
ступ к оптимизированному комплексному решению для проектирования, автоматизации, производства и управления жизненным циклом благодаря новому стратегическому партнерству компаний Rockwell Automation и Ansys. Ansys и Rockwell Automation помогут клиентам разрабатывать цифровые двойники на базе численного моделирования для изделий, процессов или производства. Традиционно производители тр
|21.11.2019
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Ansys и Autodesk обеспечат совместимость рабочих процессов
овместимость программных продуктов компаний и предоставит клиентам динамичные процессы проектирования. Сотрудничество соединяет комплексный инструмент для проектирования Autodesk Fusion 360 и решения Ansys Mechanical для численного моделирования, чтобы ускорить выпуск продукции на рынок. Это разрушит барьеры, существующие в разработке продукта, и обеспечит взаимосвязанный совместимый рабочи
|02.10.2018
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Конференция по инженерному анализу: как применить на практике новые технологии
Осень 2018 года богата на события в области инженерного анализа: вышел новый релиз ПО для численного моделирования ANSYS 19.2, в России стало доступно ПО Motor-CAD для проектирования электродвигателей. Серию значимых событий продолжает XV конференция пользователей CADFEM/ANSYS «Инженерный анализ в эп
|20.09.2018
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Ansys выпустила новую версию линейки продуктов для решения задач с использованием численного моделирования
Ansys выпустила новую версию линейки продуктов для решения инженерных задач с использованием технологий численного моделирования. В версии 19.2 разработчики Ansys расширили и дополнили возможности всех программных продуктов многодисциплинарной линейки. Вслед за стремительным развитием технологий аддитивного производства, цифрового двойника, предикт
|11.09.2018
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Лидеры промышленности и науки обсудят ускорение инноваций при помощи технологий компьютерного моделирования
ели предприятий, инженеры и исследователи соберутся в Москве на XV международной конференции CADFEM/ANSYS 2018. В программе конференции уже анонсированы доклады по аддитивным технологиям, приме
|05.06.2017
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PTC и Ansys анонсировали платформу для цифрового моделирования в промышленном интернете вещей
Компания PTC и Ansys представили решение, которое позволит быстро добавить результаты инженерных расчетов Ansys в приложения, созданные на платформе PTC для промышленного интернета вещей ThingWorx. Раз
|17.09.2013
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Семинары по проектированию высокоскоростной электроники пройдут в шести городах России
Компания «Оркада», официальный дистрибьютор Cadence Design Systems, Inc. и ANSYS Inc., проведет серию семинаров «Cadence PCB Design и ANSYS Electromagnetics. Сов
|12.08.2010
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«Т-Сервисы» и «Делкам-Урал» объединяют усилия для развития ресурсоемких вычислений с применением HPC-технологий
полный комплекс услуг по проведению ресурсоемких вычислений с применением HPC-технологий (High Performance Computing – высокопроизводительные вычисления), и компания «Делкам-Урал», официальный дилер ANSYS и ESI Group в России, объявили о начале сотрудничества в области поставок на российский рынок программного обеспечения ANSYS и ESI и предоставлении качественной экспертизы в област
|22.06.2007
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СПбГПУ закупает лицензионное программное обеспечение
(СПбГПУ) объявил о проведении открытого конкурса № 63 по выбору поставщика лицензионного программного обеспечения. В частности, исполнителю контракта будет необходимо предоставить бессрочные лицензии ANSYS/Mechanical, ANSYS/CFX (PrepPost, Full Capability Solver, Parallel Computing 4 processors) и ANSYS ICEM CFD Basic with Geometry Interface for Parasolid, предназначенные для и
|22.09.2004
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"ЕМТ Р" провела тестирование технологии ANSYS-CFX 5
Компания «ЕМТ Р», авторизованный дистрибьютор, инженерно-консалтинговый и учебный центр ANSYS совместно с компанией Inline Group провели тестирование технологии параллельных вычислений с использованием пакета ANSYS-CFX 5.7 и многопроцессорной вычислительной системы HP Integ
ANSYS и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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