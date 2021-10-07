Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ANSYS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 75
ANSYS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
|УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
|AUTOSAR 4 1
|CNews Analytics 1996 2
|Fortune Global 500 163 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 2
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru