Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ANSYS

ANSYS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


05.10.2022 Российский интегратор разрабатывает САПР, которая заменит системы Siemens и Ansys

ns PLM. Новый отдел «Т1» займется разработкой продукта класса CAE (Computed Aided Engineering) для автоматизации инженерных расчетов. Продукт «Т1» может заменить такие решения зарубежных вендоров как Ansys, Simcenter Star-CCM+, Simcenter 3D и Simcenter FLOEFD (Siemens PLM). В «Т1» рассматривают возможность воспользоваться грантовой поддержкой Российского фонда развития информационных технол
06.12.2021 «Кадфем си-ай-эс» представила новую технологию трехмерной параметрической оптимизации

«Кадфем си-ай-эс», дистрибьютор систем компьютерного инженерного анализа и партнер Ansys, представила новую комплексную технологию для автоматизированной аэро- и гидродинамической оптимизации формы изделий. Решение разработано на основе программного обеспечения Ansys и
20.07.2021 Доступна новая версия решений Ansys 2021 R2

«Кадфем Си-Ай-Эс», партнер Ansys, сообщает о выходе новой версии программных продуктов Ansys 2021 R2. Она позволит расширить возможности моделирования, интенсивнее развивать инновации и повысить эффективность всех
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2

«КАДФЕМ Си-Ай-Эс», партнер Ansys, сообщила о выходе новой версии Ansys 2020 R2. Она значительно улучшает программные продукты Ansys для численного моделирования следующего поколения, ресурсы для высокопроиз
15.01.2020 ANSYS и Blackberry буду совместно развивать ОС BlackBerry QNX

BlackBerry Limited и ANSYS объявили о поддержке BlackBerry QNX, операционной системы реального времени (Real Time

17.12.2019 ANSYS расширит возможности Microsoft Azure Digital Twins

ANSYS и Microsoft объявили о разработке расширения Microsoft Azure Digital Twins – специализированной службы для разработки расширенных решений пространственной аналитики интернета вещей, с помощью ANSYS Twin Builder. Это позволит клиентам компаний значительно улучшить производственные процессы. Сотрудничество даст возможность более точно прогнозировать будущую производительность объекта,
28.11.2019 Ansys и Rockwell Automation объявили о стратегическом партнерстве

ступ к оптимизированному комплексному решению для проектирования, автоматизации, производства и управления жизненным циклом благодаря новому стратегическому партнерству компаний Rockwell Automation и Ansys. Ansys и Rockwell Automation помогут клиентам разрабатывать цифровые двойники на базе численного моделирования для изделий, процессов или производства. Традиционно производители тр
21.11.2019 Ansys и Autodesk обеспечат совместимость рабочих процессов

овместимость программных продуктов компаний и предоставит клиентам динамичные процессы проектирования. Сотрудничество соединяет комплексный инструмент для проектирования Autodesk Fusion 360 и решения Ansys Mechanical для численного моделирования, чтобы ускорить выпуск продукции на рынок. Это разрушит барьеры, существующие в разработке продукта, и обеспечит взаимосвязанный совместимый рабочи
02.10.2018 Конференция по инженерному анализу: как применить на практике новые технологии

Осень 2018 года богата на события в области инженерного анализа: вышел новый релиз ПО для численного моделирования ANSYS 19.2, в России стало доступно ПО Motor-CAD для проектирования электродвигателей. Серию значимых событий продолжает XV конференция пользователей CADFEM/ANSYS «Инженерный анализ в эп
20.09.2018 Ansys выпустила новую версию линейки продуктов для решения задач с использованием численного моделирования

Ansys выпустила новую версию линейки продуктов для решения инженерных задач с использованием технологий численного моделирования. В версии 19.2 разработчики Ansys расширили и дополнили возможности всех программных продуктов многодисциплинарной линейки. Вслед за стремительным развитием технологий аддитивного производства, цифрового двойника, предикт
11.09.2018 Лидеры промышленности и науки обсудят ускорение инноваций при помощи технологий компьютерного моделирования

ели предприятий, инженеры и исследователи соберутся в Москве на XV международной конференции CADFEM/ANSYS 2018. В программе конференции уже анонсированы доклады по аддитивным технологиям, приме
05.06.2017 PTC и Ansys анонсировали платформу для цифрового моделирования в промышленном интернете вещей

Компания PTC и Ansys представили решение, которое позволит быстро добавить результаты инженерных расчетов Ansys в приложения, созданные на платформе PTC для промышленного интернета вещей ThingWorx. Раз
17.09.2013 Семинары по проектированию высокоскоростной электроники пройдут в шести городах России

Компания «Оркада», официальный дистрибьютор Cadence Design Systems, Inc. и ANSYS Inc., проведет серию семинаров «Cadence PCB Design и ANSYS Electromagnetics. Сов
12.08.2010 «Т-Сервисы» и «Делкам-Урал» объединяют усилия для развития ресурсоемких вычислений с применением HPC-технологий

полный комплекс услуг по проведению ресурсоемких вычислений с применением HPC-технологий (High Performance Computing – высокопроизводительные вычисления), и компания «Делкам-Урал», официальный дилер ANSYS и ESI Group в России, объявили о начале сотрудничества в области поставок на российский рынок программного обеспечения ANSYS и ESI и предоставлении качественной экспертизы в област
22.06.2007 СПбГПУ закупает лицензионное программное обеспечение

(СПбГПУ) объявил о проведении открытого конкурса № 63 по выбору поставщика лицензионного программного обеспечения. В частности, исполнителю контракта будет необходимо предоставить бессрочные лицензии ANSYS/Mechanical, ANSYS/CFX (PrepPost, Full Capability Solver, Parallel Computing 4 processors) и ANSYS ICEM CFD Basic with Geometry Interface for Parasolid, предназначенные для и
22.09.2004 "ЕМТ Р" провела тестирование технологии ANSYS-CFX 5

Компания «ЕМТ Р», авторизованный дистрибьютор, инженерно-консалтинговый и учебный центр ANSYS совместно с компанией Inline Group провели тестирование технологии параллельных вычислений с использованием пакета ANSYS-CFX 5.7 и многопроцессорной вычислительной системы HP Integ

Публикаций - 94, упоминаний - 98

ANSYS и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 639 25
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 19
Siemens AG - Siemens Group 2673 18
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 17
Intel Corporation 12811 15
Fidesys - Фидесис 31 14
Microsoft Corporation 25775 14
SAP SE 5601 13
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 12
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 10
Dassault Systemes 235 10
Oracle Corporation 7074 9
Softline - Софтлайн 3743 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
HP Inc. 5883 7
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 6
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 5
Top Systems - Топ Системы 88 5
Nvidia Corp 4002 5
DP Technology - Hexagon - MSC Software 10 5
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 4
Dell EMC 5180 4
Apple Inc 13154 4
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 4
Нанософт 148 3
Synopsys - Синопсис 47 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
Fujitsu 2105 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 3
Adobe Systems 1597 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Google LLC 12688 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Cadence Design Systems - cādence 71 3
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 150 3
Qualcomm Technologies 1974 3
9594 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 2
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 7
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 2
Авиа Групп 8 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
BMW Group 482 1
Coursera 65 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Hyundai Motor Company 436 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Renault Groupe 166 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 1
Volkswagen Audi Group 232 1
Bentley Motors 74 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 6
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 7 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Авиационный транспорт 8 1
Импортозамещение - ИЦК - ИЦК Судостроение 2 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
РНФ - Российский научный фонд 201 1
Консорциум российских разработчиков CAD/CАЕ-систем - Консорциум разработчиков САПР 9 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 51
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 51
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 511 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 32
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 20
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 19
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 19
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 11
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 392 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 11
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 10
PDM - Product Data Management - Управление данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 251 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Dassault Systemes - SolidWorks 133 10
Autodesk AutoCAD 376 9
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 8
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 15 8
ANSYS Mechanical 9 8
Linux OS 11533 8
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 7
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 8 6
Autodesk Inventor 76 6
PTC Inc - Windchill - FlexPLM 50 6
Microsoft Windows 16882 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 5
Siemens Teamcenter 73 5
PTC Inc - ThingWorx 27 5
ANSYS Workbench - ANSYS AIM 5 5
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 24 4
ANSYS Fluent 6 4
Top Systems - T-Flex PLM 33 4
ANSYS Discovery 5 4
ANSYS CFX 8 4
Нанософт - nanoCAD 148 4
Microsoft Azure 1526 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
Intel Itanium 649 3
Аскон - Лоцман:PLM 100 3
Dassault Systemes - Catia 84 3
ANSYS optiSLang 4 3
ANSYS Granta MI - ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation 5 3
ANSYS HFSS 4 3
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 31 3
FreePik 1841 3
ESI ProCAST 5 3
Nvidia Tesla GPU 198 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 2
Nvidia Quadro GPU 279 2
Autodesk Revit 125 2
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 42 2
Autodesk 3ds Max 86 2
Локтев Валерий 5 3
Книгин Михаил 33 3
Blake Moret - Блейк Морет 2 2
Мишустин Михаил 787 2
Массух Илья 239 2
Bantegnie Eric - Бантиньи Эрик 2 2
Гарринчев Сергей 5 2
Сбойчаков Алексей 3 2
Локтев Роман 4 2
Kross Buzz - Кросс Базз 8 2
Шадаев Максут 1210 1
Греф Герман 485 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Смирнов Алексей 269 1
Лихачев Алексей 44 1
Горбунов Алексей 32 1
Яппаров Тагир 110 1
Власов Сергей 101 1
Шаповалов Александр 18 1
Шевелев Александр 10 1
Кондаков Александр 21 1
Ананьин Алексей 90 1
Лапшина Екатерина 18 1
Кузьменко Иван 4 1
Щербинин Павел 10 1
Христолюбов Вячеслав 17 1
Morales Carlos - Моралес Карлос 1 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Fallon Greg - Феллон Грег 1 1
Courville Grant - Курвилль Грант 1 1
Henshall David - Хеншелл Дэвид 9 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Tapper Robert - Таппер Роберт 1 1
Манкос Юлия 12 1
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 1
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 1
Черный Алексей 25 1
Рахманов Алексей 6 1
Решетков Александр 5 1
Маркин Максим 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 24
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Франция - Французская Республика 8177 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Япония 13807 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 4
Швеция - Королевство 3782 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Украина 7928 3
Европа 24964 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
США - Калифорния 4829 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 176 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Польша - Варшава 111 1
Канада 5081 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Индонезия - Республика 1058 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
США - Колумбия - Вашингтон 1487 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 18
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Энергетика - Energy - Energetically 5855 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 12
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 10
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 8
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 8
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 5
Физика - Physics - область естествознания 2940 5
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 5
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 5
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 4
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 206 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 4
Ведомости 1466 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
9to5Google 60 2
9to5Mac 70 2
FT - Financial Times 1296 2
Bloomberg 1627 1
Tom’s Hardware 600 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
Fortune 211 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
Physical Review Letters 164 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Gartner - Гартнер 3658 2
TrendForce 187 2
DaraTech 5 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
Fortune Global 500 295 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Millward Brown - Millward Brown Optimor - Millward Brown Ineractive - Kantar Millward Brown - BrandZ 15 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 2
СамГУ - Самарский государственный университет 34 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
СевГУ - Севастопольский государственный университет 19 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 64 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
SBU - Stony Brook University - State University of New York at Stony Brook - Университет штата Нью-Йорк в Стони-Бруке 20 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 1
University of Liverpool - Liverpool Hope University - Ливерпульский университет Хоуп 24 1
Osaka University - Осакский университет - Университет Осаки 22 1
Università degli Studi di Milano - Statale di Milano - University of Milan - Миланский университет 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 1
CeBIT 614 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще