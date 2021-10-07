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ANSYS


07.10.2021 Citrix объявила об изменениях в руководстве 2
02.09.2021 На фоне санкций «Бауманка» переезжает с Autodesk на российские САПР 1
20.07.2021 Доступна новая версия решений Ansys 2021 R2 6
10.12.2020 HPE представила облачные сервисы HPE GreenLake для работы с высокопроизводительными вычислениями 1
16.07.2020 Ansys представила Ansys 2020 версии R2 9
15.01.2020 ANSYS и Blackberry буду совместно развивать ОС BlackBerry QNX 7
13.01.2020 Rockwell Automation представила программу для цифровизации предприятий 2
17.12.2019 ANSYS расширит возможности Microsoft Azure Digital Twins 2
28.11.2019 Ansys и Rockwell Automation объявили о стратегическом партнерстве 5
21.11.2019 Ansys и Autodesk обеспечат совместимость рабочих процессов 1
30.10.2019 Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей 1
14.10.2019 России нужны 145 миллиардов на цифровых двойников 1
02.10.2018 Конференция по инженерному анализу: как применить на практике новые технологии 1
20.09.2018 Ansys выпустила новую версию линейки продуктов для решения задач с использованием численного моделирования 5
11.09.2018 Лидеры промышленности и науки обсудят ускорение инноваций при помощи технологий компьютерного моделирования 2
21.09.2017 HP выпустила сверхмощные рабочие станции 1
05.06.2017 PTC и Ansys анонсировали платформу для цифрового моделирования в промышленном интернете вещей 5
23.09.2015 ИТ в госсекторе: первые роли в крупнейших проектах отдаются российским разработчикам 1
15.12.2014 Softline создала суперкомпьютер для Северного (Арктического) федерального университета 2
27.11.2014 «ПЛМ Урал» стал оператором услуг по субсидированию Минпромторгом закупок программного обеспечения 1
03.07.2014 В России 19% магазинов рекомендуют пользователям установку нелицензионного ПО Microsoft 1
20.03.2014 Arbyte предложила расчетную систему с водяным охлаждением 1
29.11.2013 Испытания самолетов и ракет в России заменят компьютерными расчетами 1
17.09.2013 Семинары по проектированию высокоскоростной электроники пройдут в шести городах России 1
11.09.2013 IBM представила NeXtScale System — высокопроизводительную вычислительную платформу для ЦОД 1
03.09.2012 «Т-Платформы» и «Кадфем Си-Ай-Эс будут совместно внедрять технологии суперкомпьютерного моделирования в промышленности 2
08.08.2012 NVidia анонсировала платформу для рабочих станций NVidia Maximus на базе GPU Kepler 1
21.06.2011 ИНТА внедрила PDM-систему Windchill 2
12.08.2010 «Т-Сервисы» и «Делкам-Урал» объединяют усилия для развития ресурсоемких вычислений с применением HPC-технологий 3
18.08.2009 BlackBerry перерос Apple iPhone 1
21.04.2009 «Т-Платформы» установили 6 вычислительных кластеров в ЮФУ 1
30.07.2008 Siemens PLM Software начала поставки CAD/CAM/CAE-системы NX 6 1
21.02.2008 Лидеры PLM объявили охоту на нишевых игроков 1
13.02.2007 В Москве прошла конференция Autodesk «От идеи до реализации» 1
17.01.2007 7 февраля в России пройдет конференция «От идеи до реализации» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 75

ANSYS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 4
CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 9 4
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 88 3
SAP SE 3230 2
Dassault Systemes 146 2
Digital Brainware 2 2
Siemens AG - Сименс Россия 688 2
Rockwell Automation 13 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 53 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1120 1
Ланит Урал 18 1
Maykor - Мэйкор 259 1
RedSys - РедСис 67 1
ITG - INLINE Technologies Group 126 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 155 1
Activeeon 1 1
Nvidia Corp 2052 1
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 3 1
CyrusOne 4 1
Zenseact 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 7 1
Core Scientific 1 1
The UberCloud 1 1
Ланит ГК 1165 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Nokia Corporation 2471 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Intel Corporation 4234 1
Softline - Софтлайн 1482 1
HP Inc. 2959 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1002 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 367 1
АйТи 755 1
EPLAN 8 1
Fujitsu 751 1
Инфосистемы Джет 678 1
SUSE 168 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
AUTOSAR 4 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1723 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 925 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1378 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 3 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 155 1
Росгранстрой ФГКУ 9 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 231 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов 19 3
ISO 26262 - стандарт по функциональной безопасности дорожных транспортных средств 11 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1463 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 2
On-demand - "по требованию" 29 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 35 1
Безопасный город 348 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 30 1
ИТ как услуга 20 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 77 1
Субтехнологии 8 1
DIMM - Dual In-line Memory Module - Двухсторонний модуль памяти - Форм-фактор модулей памяти DRAM 50 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
ILS - Integrated Logistics Support - Интегрированная логистическая поддержка 1 1
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 2 1
3D-печать 135 1
ISO PAS 21448 SOTIF - Safety Of The Intended Functionality 1 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 607 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 44 1
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 44 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Оцифровка - Digitization 49 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 487 1
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 1
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 6 6
ANSYS Discovery 4 4
ANSYS Workbench 4 4
Nvidia GeForce GTX 2095 3
ANSYS Mechanical 4 3
PTC ThingWorx 22 3
ANSYS Additive Suite - ANSYS Additive Print 2 2
ANSYS Lumerical 2 2
ANSYS Fluent 3 2
ANSYS 2020 R2 - ANSYS 2021 R2 2 2
ANSYS SCADE 2 2
ANSYS System Coupling 2 2
Microsoft Windows 10 6707 2
Microsoft Azure Digital Twins 3 2
ANSYS LS-DYNA 2 2
ANSYS Minerva 2 2
ANSYS Electronics Desktop 2 2
ANSYS Maxwell 2 2
ANSYS optiSLang 2 2
ANSYS Granta MI - ANSYS GRANTA Materials Data for Simulation 2 2
ANSYS SPEOS 2 2
ANSYS HFSS 2 2
Linux OS 4296 2
ANSYS VRXPERIENCE Sound SAS 2 2
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 2
ANSYS RedHawk-SC 1 1
Brocade SAN Fabric 7 1
ANSYS Icepak 1 1
ANSYS SIwave 1 1
ANSYS EMA3D Cable 1 1
ANSYS SpaceClaim 1 1
ANSYS Medini Analyze 1 1
ANSYS Forte 1 1
ANSYS CFX 1 1
ANSYS SpaceСlaim 1 1
ANSYS PowerArtist 1 1
ANSYS Rocky 1 1
ANSYS Totem 1 1
ANSYS Unified Installer 1 1
ANSYS Nuhertz Filter Solutions 1 1
Blake Moret - Блейк Морет 2 2
Bantegnie Eric - Бантиньи Эрик 2 2
Яппаров Тагир 72 1
Кондаков Александр 14 1
Ungaro Peter - Унгаро Питер 6 1
Fallon Greg - Феллон Грег 1 1
Courville Grant - Курвилль Грант 1 1
Tapper Robert - Таппер Роберт 1 1
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 1
Решетков Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 2
Япония 2832 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 2
Германия - Федеративная Республика 3702 2
Россия - СФО - Новосибирск 1992 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 671 1
США - Калифорния 988 1
Украина 3431 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1297 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Австралия - Австралийский Союз 1136 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1121 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 1
Казахстан - Республика 2665 1
Швеция - Королевство 768 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровая промышленность 6 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
Космодром Байконур 98 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
NPV - Net Present Value - Чистая приведённая стоимость 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
CNews Analytics 1996 2
Fortune Global 500 163 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 2
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
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