Ansys и Rockwell Automation объявили о стратегическом партнерстве

Ansys и Rockwell Automation объявили о стратегическом партнерстве. Промышленные компании получат доступ к оптимизированному комплексному решению для проектирования, автоматизации, производства и управления жизненным циклом благодаря новому стратегическому партнерству компаний Rockwell Automation и Ansys.

Ansys и Rockwell Automation помогут клиентам разрабатывать цифровые двойники на базе численного моделирования для изделий, процессов или производства. Традиционно производители тратили огромное количество времени и денег на разработку и тестирование физических прототипов изделий. Теперь они могут проектировать и проверять их с помощью технологий численного моделирования. Это ускорит разработку и анализ, повысит качество изделий и сократит продолжительность испытаний во всей организации.

«Технология Ansys, разработанная с учетом потребностей клиентов, является качественным рывком в промышленном секторе, – сказал Блейк Морет (Blake Moret), председатель и генеральный директор Rockwell Automation. – Наше сотрудничество поможет лучше обслуживать клиентов, которые смогут принимать более эффективные бизнес-решения для экономии средств и времени благодаря доступу к цифровым двойникам на базе численного моделирования в их производственных процессах».

Цифровое моделирование непосредственно производства – это лишь один из способов, с помощью которого клиент может сэкономить деньги и время. Совместные инновации Rockwell Automation и Ansys позволят получать выгоду на протяжении всего цифрового потока. Когда оборудование или технологическая линия запускаются, производители могут создать цифровой двойник всего производственного процесса для выполнения и тестирования виртуальных гипотетических сценариев. Например, используя динамическую системную модель, созданную с помощью Ansys TwinBuilder, промышленные компании могут более гибко адаптироваться к требованиям рынка и минимизировать риски. Это критически важно для производственных помещений, в которых нужно быстро менять конфигурации конвейерных линии для того, чтобы приспосабливаться к потребностям рынка. Теперь пользователи могут оценить результат, не нарушая работу физических объектов. Это ведет к более быстрому выпуску продуктов на рынок и значительной экономии средств.

«Ansys дает возможность пользователям во всех отраслях промышленности разрабатывать инновационные продукты следующего поколения, используя численное моделирование на протяжении жизненного цикла продукта, – сказал Эджей Гопал (Ajei Gopal), президент и генеральный директор Ansys. – Партнерство с Rockwell Automation является частью нашей философии открытой экосистемы, которая дает нашим пользователям возможность принимать более эффективные деловые и технологические решения для своих организаций. Благодаря сочетанию обширной экспертизы и портфолио отраслевых решений Rockwell Automation с передовыми технологиям Ansys для численного моделирования мы значительно облегчим промышленным компаниям создание, проверку и развертывание цифровых двойников. Цифровые двойники на базе численного моделирования оптимизируют производственные операции, экономя деньги за счет сокращения незапланированных простоев, и позволяют инженерам тестировать решения виртуально до того, как выполнять физический ремонт».

Rockwell Automation ускорит разработку собственного нового продукт и процесса с помощью ПО Ansys для инженерного моделирования. Компания ожидает улучшения качества продукта и сокращенного времени тестирования во всей организации.