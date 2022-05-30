Получите все материалы CNews по ключевому слову
|30.05.2022
Как компьютерное моделирование помогает науке
оте на основе результатов компьютерного моделирования мы вывели предполагаемый вид аналитической поправки первого порядка к ядру двумерного уравнения Лапласа», — добавляет Ольга Покровская. Используя компьютерное моделирование, эксперт Покровская совершила еще одно открытие, связанное с разработкой методики исследования палладиумной пены. Эта работа особенно актуальна для водородной энергет
|10.12.2007
Создана уточненная компьютерная модель Вселенной
нутых на сотни миллионов световых лет. Эти волокна, соединяющие галактические скопления, скрываются от прямых наблюдений в тепло-горячей межгалактической среде (Warm-Hot Intergalactic Medium – WHIM). Компьютерная модель, которую группа ученых под руководством Джека Бернса (Jack Burns) из университета Колорадо разрабатывала на протяжении десяти лет, описывает участок Вселенной протяженностью
|26.11.2007
Компьютерная модель уменьшила число жертв урагана "Сидр"
Число жертв урагана "Сидр", пронесшегося на прошлой неделе в Бангладеш, превысило 3 тыс. человек, сотни тысяч людей остались без крова. Однако жертв стихии могло быть еще больше, если бы не подробная компьютерная модель шторма в регионе, переданная службам спасения страны. Модель разработана Хассаном Машрики (Hassan Mashriqui), сотрудником университета Луизианы, уроженцем Бангладеш. При поя
|29.08.2005
Компьютерная модель цунами поможет спасателям
Исследователи из Национального центра геофизических данных США (NOAA) провели компьютерное моделирование цунами, произошедшего 26 декабря 2004 года в Индийском океане. Двумя главными факторами, определяющими характер распространения цунами, оказались расходящиеся от эпиц
|15.01.2003
Создана компьютерная модель поведения туристов
Предполагается, что компьютерная модель GCRTSim поможет властям Национального парка Великий Каньон обеспечивать полноценный отдых туристам, все большее количество которых с каждым годом устремляется на природу. С
|02.08.2002
Компьютерная модель подтвердила теорию слияния черных дыр
Астрономы ранее высказывали предположения, что при столкновении галактик черные дыры, находящиеся в их центрах, могут сливаться. Новая компьютерная модель подтверждает, что такие колоссальные события действительно происходят с частотой примерно раз в год. Изображение столкновения галактики NGC 362, полученное с помощью радиоте
|16.09.1999
В Нижегородском Государственном Университете открылся Центр Компьютерного Моделирования
Сегодня в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского состоялась официальная презентация Центра компьютерного моделирования на Intel-процессорных системах. Будучи создан на базе полностью укомплектованной компьютерной лаборатории, переданной ННГУ в рамках академической программы In
