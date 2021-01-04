Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Нептун
планета Солнечной системы
Публикаций - 79, упоминаний - 144
Нептун упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Марс ФГУП НПО 723 4
|SEC Consult Services 1267 2
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 139 2
|Миранда-Медиа 24 2
|Галактика - Корпорация 636 1
|Pioneer Corporation 369 1
|ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 150 6
|ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 438 1
|Свобода 36 1
|Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 37 1
|New Scientist 1439 10
|Nature 575 8
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 8
|Thomson Reuters - Рейтер 5569 4
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1702 3
|CNews RND - R&D.CNews 1791 3
|PhysicsWeb 143 2
|Space Daily 527 2
|Science Advances 14 1
|Der Spiegel 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru