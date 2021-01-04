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Нептун
планета Солнечной системы



04.01.21 Самые интересные космические открытия в 2020 и 2021 году 1
28.12.20 В Солнечной системе обнаружена новая система скоростных магистралей: откуда они взялись? 1
03.10.18 Солнечную систему могло изменить внешнее воздействие 4
18.07.18 Первый снимок нового инструмента телескопа VLT показал невероятно четкое фото Нептуна 1
15.09.09 Обнаружен новый радиационный пояс Сатурна 1
09.09.09 Гейзеры Тритона: двадцать лет спустя 4
23.06.09 На окраине Солнечной системы выявлен сигарообразный объект 1
09.10.08 Пояс Койпера: загадка дефицита 1
16.06.08 Выделен новый подкласс тел Солнечной системы 1
14.05.08 В Роне найден бюст Юлия Цезаря 1
03.03.08 Вероятно наличие большой планеты за орбитой Нептуна 1
10.12.07 Предложен сценарий образования необычных спутников Сатурна 1
07.11.07 Обнаружена система с рекордным числом экзопланет 1
25.09.07 Южный полюс Нептуна оказался необычно горячим 4
21.08.07 Исполнилось 30 лет аппарату Voyager 2 1
20.07.07 "Синяя игла": новый вызов астрономам? 3
12.07.07 В распределении планет в иных системах выявлены закономерности 1
02.02.07 У Нептуна может быть свой пояс астероидов 1
17.01.07 Карликовую планету ждет яркое кометное будущее 1
07.07.06 В кольцах Сатурна обнаружены нехарактерные структуры 1
07.07.06 В кольцах Сатурна обнаружены нехарактерные структуры 1
19.06.06 В Солнечной системе обнаружен новый пояс астероидов 1
19.06.06 В Солнечной системе обнаружен новый пояс астероидов 1
16.06.06 Кальдера Аполлинарис: детальные снимки 1
16.06.06 Кальдера Аполлинарис: детальные снимки 1
22.05.06 У далекой звезды обнаружено необычно много “нептунов” 1
22.05.06 У далекой звезды обнаружено необычно много “нептунов” 1
16.05.06 Захват Тритона Нептуном: новая версия 5
16.05.06 Захват Тритона Нептуном: новая версия 5
11.04.06 Голубые кольца планет-гигантов: теория происхождения 1
11.04.06 Голубые кольца планет-гигантов: теория происхождения 1
02.02.06 В поясе Койпера нашлась неожиданно большая планета 1
02.02.06 В поясе Койпера нашлась неожиданно большая планета 1
23.01.06 Цифровая вода обещает безбрежные перспективы 1
23.01.06 Цифровая вода обещает безбрежные перспективы 1
20.01.06 Вновь явился призрак Немезиды 1
20.01.06 Вновь явился призрак Немезиды 1
30.12.05 Наука-2005: рейтинг читателей CNews 1
30.12.05 Наука-2005: рейтинг читателей CNews 1
20.12.05 Средоточием загадок становится пояс Койпера 2

Публикаций - 79, упоминаний - 144

Нептун упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс ФГУП НПО 723 4
SEC Consult Services 1267 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 139 2
Миранда-Медиа 24 2
Галактика - Корпорация 636 1
Pioneer Corporation 369 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 150 6
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 438 1
Свобода 36 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 37 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 2457 26
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 861 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 280 1
МКС - Международная космическая станция 1078 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1055 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 695 2
Пылесос - Vacuum cleaner 106 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 35 2
NASA Cassini - Кассини - автоматическая межпланетная станция 212 4
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 131 3
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 353 2
Amazon Kuiper 5 2
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (телескоп) 107 2
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 107 2
Anderson John - Андерсон Джон 10 2
Солнечная система 1420 66
Земля - планета Солнечной системы 5114 47
Юпитер - планета Солнечной системы 341 30
Пояс Койпера - область Солнечной системы 142 29
Плутон - планета Солнечной системы 196 29
Солнце - звезда Солнечной системы 291 17
Чили - Республика 372 15
США - Гавайи 104 10
Марс - "красная" планета Солнечной системы 748 8
Сатурн - Энцелада (спутник) 69 6
США - Аризона 354 5
Луна 900 4
США - Колумбия - Вашингтон 1021 4
Россия - Российская федерация - РФ 80604 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 32118 3
США - Мэриленд 137 3
Венера - планета Солнечной системы 113 3
США - Калифорния 2793 2
Испания - Королевство 2430 2
США - Колорадо 278 2
США - Вашингтон - Редмонд 164 2
Канада - Ванкувер 127 2
Великобритания - Шотландия - Эдинбург 50 2
США - Мэриленд - Балтимор 83 2
Франция - Французская Республика 4613 1
Европа 7060 1
Америка 977 1
Германия - Федеративная Республика 7512 1
Кения - Республика 119 1
Южный полюс 59 1
Сербия - Республика 213 1
Греция - Греческая Республика 618 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 154 2
New Scientist 1439 10
Nature 575 8
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 207 8
Thomson Reuters - Рейтер 5569 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1702 3
CNews RND - R&D.CNews 1791 3
PhysicsWeb 143 2
Space Daily 527 2
Science Advances 14 1
Der Spiegel 138 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 110 6
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 130 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 247 3
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 131 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 626 2
РАН - Российская академия наук 846 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 982 1
Princeton University - Принстонский университет 96 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1132290, в очереди разбора - 1022823.
Создано именных указателей - 50277.
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