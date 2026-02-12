Получите все материалы CNews по ключевому слову
Радиоэлектронные Компоненты
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Радиоэлектронные Компоненты и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8308 1
|Газпром ПАО 1425 1
|Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
|Газпром центрэнергогаз 4 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
|Цветков Василий 5 1
|Добрецова Наталья 1 1
|Геворкян Станислав 1 1
|Матвеева Татьяна 108 1
|Гребенщиков Дмитрий 38 1
|Иванов Борис 61 1
|Волков Владимир 66 1
|Крикушенко Владимир 13 1
|Климов Иван 28 1
|Истомин Владимир 3 1
|Бойко Алексей 110 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1169 1
|Ведомости 1297 1
|Известия ИД 719 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.