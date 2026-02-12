Разделы

Радиоэлектронные Компоненты


СОБЫТИЯ

12.02.2026 Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам 1
10.07.2025 Для российских ТВ власти введут начисление баллов, отличников будут допускать к государственным закупкам 1
30.05.2025 «Ростелеком» и «Давтех» оптимизируют добычу полезных ископаемых с помощью стереозрения 1
19.09.2024 В России создали устройства связи, устойчивые к РЭБ 1
09.04.2024 В России начали производить радиокомплекс «Грань» для защиты НПЗ от БПЛА 1
16.01.2023 Компания, созданная бизнесменом-лесоводом, сорвала сотни поставок «железа» в «Газпром», «Росатом», «Ростех» и множество НИИ 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 1
06.04.2004 Falcom разработал новый GSM/GPRS-модем 1
19.09.2003 Falcom анонсировал новый GPS-приемник 1
18.07.2003 Falcom представил новые разработки 1
19.05.2003 Tango - новый PnP GSM/GPRS-модем 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Радиоэлектронные Компоненты и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1751 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3321 2
Т8 НТЦ 105 2
Инжект НПП 9 1
Локтар 1 1
Давтех - Davtech 1 1
Ростелеком 10416 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 469 1
Huawei 4294 1
Intel Corporation 12579 1
9114 1
AMD - Advanced Micro Devices 4494 1
GitHub 991 1
Норси-Транс - НТ 125 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2597 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 395 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1226 1
Diasoft - Диасофт 1056 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 369 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 429 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 190 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 432 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 1
Рикор Холдинг - Rikor 155 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 58 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1584 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 361 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 56 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 1
TI - Texas Instruments Incorporated 827 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 342 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 52 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 1
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 32 1
Рикор ИМТ - Рикор Интерактивные Медиа Технологии 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8308 1
Газпром ПАО 1425 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3122 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3520 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3419 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 373 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5277 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 155 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Судебная власть - Judicial power 2411 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23236 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18766 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10364 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8980 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32040 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57493 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6643 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25707 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73830 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7348 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12733 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26113 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1842 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6022 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 2
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 263 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1394 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3329 2
GPRS modem - GPRS модем 52 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 518 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1057 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10148 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1909 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 909 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1719 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6933 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12413 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17196 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1690 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21812 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1482 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7455 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 958 1
NAND flash memory - флеш-память 652 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3570 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11481 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15002 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 992 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 883 1
Linux OS 11023 1
Microsoft Windows 16437 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 509 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
VK - Mail.Ru Почта 354 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1240 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 177 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1789 1
VK Cloud Private - VK Частное облако - VK Private Cloud Light - Mail.ru Private Cloud 19 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 577 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 398 1
Samba 155 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3443 1
Top Systems - T-Flex Docs 17 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk vAIR - Aerodisk Open vAIR 47 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2089 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-16С 36 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 37 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 229 1
Samsung CSR plc - SiRF Star - чипсет для GPS-приёмников 112 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 212 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 1
Цветков Василий 5 1
Добрецова Наталья 1 1
Геворкян Станислав 1 1
Матвеева Татьяна 108 1
Гребенщиков Дмитрий 38 1
Иванов Борис 61 1
Волков Владимир 66 1
Крикушенко Владимир 13 1
Климов Иван 28 1
Истомин Владимир 3 1
Бойко Алексей 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 158448 7
Германия - Федеративная Республика 12964 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
Украина 7815 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 125 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31964 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10457 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1541 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2977 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3747 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 412 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7602 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8152 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 815 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3676 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6692 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6290 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6381 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11785 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2307 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1367 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 212 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1556 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20414 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
Экономический эффект 1216 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2501 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17427 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1169 1
Ведомости 1297 1
Известия ИД 719 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 1
Gartner - Гартнер 3622 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
