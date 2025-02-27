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Индексная книга (каталог) CNews*
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Цветков Василий



27.02.2025 ИТ-компания «Лоция» перенесла процессы оказания ИТ-услуг на Naumen Service Desk 1
16.01.2023 Компания, созданная бизнесменом-лесоводом, сорвала сотни поставок «железа» в «Газпром», «Росатом», «Ростех» и множество НИИ 2
05.08.2014 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2014» 1
06.11.2013 Конференция CNews «Рынок СХД: основные тренды» 1
15.12.2011 ИС «Мосэнергосбыта» под защитой Kaspersky Enterprise Space Security 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Цветков Василий и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3958 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
МегаФон 8965 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
Fujitsu 2043 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1802 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 241 1
ПрограмБанк 95 1
Буревестник ИЦ НПП 17 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
Радиоэлектронные Компоненты 8 1
Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
Phoenix Contact - Феникс Контакт 50 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Т8 НТЦ 84 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Инжект НПП 8 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 359 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 1
Лента - Сеть розничной торговли 2093 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Газпром нефть 623 1
АльфаСтрахование СГ 322 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 457 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
Пробизнесбанк АКБ 134 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
Буревестник ЦНИИ 7 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Уралсиб брокер - Уралсиб кэпитал 11 1
Стройкредит АКБ 35 1
Росэнергобанк 34 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
Лукойл Интер Кард - Ликард - Лукойл АЗС 20 1
Газпром центрэнергогаз 4 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1913 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2907 1
Судебная власть - Judicial power 2321 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12823 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6857 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5766 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24310 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1255 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14462 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31010 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4189 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4756 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7450 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12729 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3327 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1084 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20767 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7926 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1268 1
Соцсеть - Веб-форум - Web Forum 99 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1658 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3767 1
Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1079 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 212 1
Бунто Алексей 5 2
Загарский Сергей 4 2
Кузьмич Всеволод 31 1
Суворов Антон 22 1
Кузнецов Андрей 69 1
Федотов Алексей 9 1
Казаков Александр 52 1
Ананьин Алексей 81 1
Педоренко Андрей 42 1
Григорьев Владимир 14 1
Павлов Олег 19 1
Кубасов Сергей 3 1
Харламов Дмитрий 7 1
Ремень Виктор 8 1
Леушев Андрей 73 1
Квашук Сергей 14 1
Телятников Алексей 21 1
Емельянов Алексей 10 1
Мочальников Алексей 13 1
Михалев Александр 26 1
Ковалев Виктор 40 1
Кибалко Кирилл 38 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Слободенюк Дмитрий 16 1
Шеин Валерий 18 1
Белышков Леонид 18 1
Кукушкин Евгений 15 1
Рябов Сергей 11 1
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Клочков Сергей 6 1
Понкин Андрей 3 1
Никитин Михаил 4 1
Круглов Илья 2 1
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Гречихо Максим 6 1
Тютюнник Александр 41 1
Рабкин Эдуард 1 1
Бриф Михаил 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145613 4
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Нептун - планета Солнечной системы 201 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24282 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2769 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2176 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1254 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6180 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1916 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2749 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1744 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 1
Физика - Physics - область естествознания 2654 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7049 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1222 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1182 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6962 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 312 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8156 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2027 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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