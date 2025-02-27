Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цветков Василий
Цветков Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky Enterprise Space Security 45 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1079 1
|Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 212 1
|Бунто Алексей 5 2
|Загарский Сергей 4 2
|Кузьмич Всеволод 31 1
|Суворов Антон 22 1
|Кузнецов Андрей 69 1
|Федотов Алексей 9 1
|Казаков Александр 52 1
|Ананьин Алексей 81 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Григорьев Владимир 14 1
|Павлов Олег 19 1
|Кубасов Сергей 3 1
|Харламов Дмитрий 7 1
|Ремень Виктор 8 1
|Леушев Андрей 73 1
|Квашук Сергей 14 1
|Телятников Алексей 21 1
|Емельянов Алексей 10 1
|Мочальников Алексей 13 1
|Михалев Александр 26 1
|Ковалев Виктор 40 1
|Кибалко Кирилл 38 1
|Бухрадзе Реваз 14 1
|Слободенюк Дмитрий 16 1
|Шеин Валерий 18 1
|Белышков Леонид 18 1
|Кукушкин Евгений 15 1
|Рябов Сергей 11 1
|Макаров Михаил 8 1
|Клочков Сергей 6 1
|Понкин Андрей 3 1
|Никитин Михаил 4 1
|Круглов Илья 2 1
|Сухов Роман 3 1
|Ишмухамедов Тимур 1 1
|Гречихо Максим 6 1
|Тютюнник Александр 41 1
|Рабкин Эдуард 1 1
|Бриф Михаил 1 1
|Будник Роман 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11263 2
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 312 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.